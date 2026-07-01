НОВОНИКОЛАЕВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
НОВОНИКОЛАЕВСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в РСФСР в Центральной Сибири.
Центр - г. Новониколаевск (ныне Новосибирск). Образована постановлением ВЦИК РСФСР от 13 июня 1921 года из части территорий Алтайской губернии и Томской губернии. Делилась на уезды: Каинский, Каменский, Каргатский, Новониколаевский, Черепановский. Площадь 135 тыс. км2 (1923 год). Население 1,33 млн. человек (1923 год; в т. ч. 87,4% русских).
Основными отраслями экономики Новониколаевской губернии являлись сельское хозяйство, промышленность и транспорт. Сельское хозяйство в 1923 году достигло 74% по посевным площадям и 97% по поголовью коров от уровня 1913 года. Активно развивалось маслоделие, в Новониколаевской губернии действовало 820 маслозаводов (в 1924 году производство св. 6,1 тыс. т). Значительное место в сельском хозяйтсве занимала потребит. кооперация (удельный вес в товарообороте ок. 44%; превышал долю гос. сектора).
На 1922 году в Новониколаевской губернии насчитывалось 65 коммун. Основное промышленное производство было сосредоточено в Новониколаевске; среди крупных предприятий - механический завод «Труд», два лесозавода, мыловаренный завод, швейная фабрика. Новониколаевск занимал ведущее место в мукомольной промышленности Новониколаевской губернии (действовало 8 крупчаточных мельниц), являлся крупнейшим узлом железнодорожного и водного транспорта в Сибири. В Новониколаевской губернии действовало 600 школ, в т. ч. 15 национальных (1922 год).
Ликвидирована в соответствии с постановлением ВЦИК от 25 мая 1925 года, её территория вошла в состав Сибирского края.