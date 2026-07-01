НОВОНИКОЛАЕВСКАЯ ГУБЕРНИЯ

НОВОНИКОЛАЕВСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная еди­ни­ца в РСФСР в Центральной Си­би­ри.

Центр - г. Но­во­ни­ко­ла­евск (ны­не Но­во­си­бирск). Об­ра­зо­ва­на по­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК РСФСР от 13 июня 1921 года из час­ти тер­ри­то­рий Ал­тай­ской гу­бер­нии и Том­ской гу­бер­нии. Де­ли­лась на уез­ды: Ка­ин­ский, Ка­мен­ский, Кар­гат­ский, Но­во­ни­ко­ла­ев­ский, Че­ре­па­нов­ский. Площадь 135 тыс. км2 (1923 год). Население 1,33 млн. человек (1923 год; в т. ч. 87,4% рус­ских).

Основными от­рас­ля­ми эко­но­ми­ки Новониколаевской губернии яв­ля­лись сельское хозяйство, промышленность и транс­порт. Сельское хозяйство в 1923 году дос­тиг­ло 74% по по­сев­ным пло­ща­дям и 97% по по­го­ло­вью ко­ров от уров­ня 1913 года. Ак­тив­но раз­ви­ва­лось мас­ло­де­лие, в Новониколаевской губернии дей­ст­во­ва­ло 820 мас­ло­за­во­дов (в 1924 году про­изводство св. 6,1 тыс. т). Зна­чительное ме­сто в сельском хозяйтсве за­ни­ма­ла по­тре­бит. коо­пе­ра­ция (удель­ный вес в то­ва­ро­обо­ро­те ок. 44%; пре­вы­шал до­лю гос. сек­то­ра).

На 1922 году в Новониколаевской губернии на­счи­ты­ва­лось 65 ком­мун. Основное промышленное про­изводство бы­ло со­сре­до­то­че­но в Но­во­ни­ко­ла­ев­ске; сре­ди круп­ных пред­при­ятий - ме­ха­нический за­вод «Труд», два ле­со­за­во­да, мы­ло­ва­рен­ный за­вод, швей­ная фаб­ри­ка. Но­во­ни­ко­ла­евск за­ни­мал ве­ду­щее ме­сто в му­ко­моль­ной промышленности Новониколаевской губернии (дей­ст­во­ва­ло 8 круп­ча­точ­ных мель­ниц), яв­лял­ся круп­ней­шим уз­лом железнодорожного и вод­но­го транс­пор­та в Си­би­ри. В Новониколаевской губернии дей­ст­во­вало 600 школ, в т. ч. 15 на­цио­наль­ных (1922 год).

Ли­к­ви­ди­ро­ва­на в со­от­вет­ст­вии с по­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК от 25 мая 1925 года, её тер­ри­то­рия во­шла в со­став Си­бир­ско­го края.

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