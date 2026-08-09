НОВОМЕСКИЙ ЛАЦО
НОВОМЕСКИЙ ЛАЦО (настоящее имя - Ладислав Михал) - словацкий поэт, публицист, народный деятель искусств Чехословакии (1964 год).
В 1923-1925 годы учился в Братиславском университете. С 1929 года жил в Праге, сотрудничал в периодической печати коммунистической ориентации.
В 1934 году выступал на 1-м Всесоюзном съезде советских писателей в Москве. Один из организаторов Словацкого национального восстания 1944 года. В 1945-1950 годы уполномоченный представитель Словацкого национального собрания по делам образования и просвещения.
В 1951 году обвинён в «буржуазном национализме», репрессирован; после освобождения (1955 год) работал в Музее национальной письменности в Праге (1956-1963 годы). В 1963 году реабилитирован.
В 1964-1970 годы научный сотрудник Института словацкой литературы Словацкого АН. В 1945-1950, 1968-1973 годы председатель Матицы словацкой.
Печатался как поэт с 1927 года. Первые поэтические сборники - «Воскресенье» («Nedel’a», 1927 год), «Ромбоид» («Romboid», 1932 год) - отразили влияние символизма, чешской пролетарской литературы и поэтизма. Произведения 1930-1940-х годов отмечены филосовскими размышлениями и антифашистской направленностью: поэтический сборник «Открытые окна» («Otvorné okná», 1935 год) и др. В поэмах «До города 30 минут» («Do mesta 30 minút», 1963 год) и «Вилла Тереза» («Vila Tereza», 1963 год) обратился к теме «малой родины», воспоминаниям детства, к событиям Октябрьской революции 1917 года.
Награждён орденом Ленина (1969 год).
Сочинения:
Стихи. Поэмы. Статьи. М., 1976;
Dielo. Brat., 1984. Zv. 1–2; Время и безвременье. М., 1985.