НОВОКУЗНЕЦК

НОВОКУЗНЕЦК - го­род в Рос­сии, в южной час­ти Ке­ме­ров­ской области, центр Но­во­куз­нец­ко­го района.

Круп­ней­ший го­род об­лас­ти: население 549,6 тыс. человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на р. Томь (при­стань) при впа­де­нии в неё рек Аба и Кон­до­ма. Железнодорожный узел. Че­рез Новокузнецк про­хо­дит ав­то­до­ро­га Ке­ме­ро­во - Ле­нинск-Куз­нец­кий - Но­во­куз­нецк - Ме­ж­ду­ре­ченск. Аэ­ро­порт.

Ста­рей­шее по­се­ле­ние на тер­ри­то­рии современного Новокузнецка воз­ник­ло в апреле - мае 1618 года, ко­гда от­ря­дом под ко­мандованием О. Хар­ла­мо­ва-Ми­ха­лев­ско­го, М. Лав­ро­ва и О. Ко­ко­ре­ва на пра­вом бе­ре­гу р. Томь ос­но­ва­но не­боль­шое зи­мо­вье, по­лу­чив­шее назв. Куз­нец­ко­го ост­ро­га. Ле­том 1620 года под руководством Т.С. Бо­ба­ры­ки­на и О.Г. Анич­ко­ва на мес­те зи­мо­вья воз­ве­дён ост­рог, по­сле 1620 года здесь раз­ме­щал­ся по­сто­ян­ный гар­ни­зон. С 1622 года центр уез­да. В середине 1670-х годов ост­рог пред­став­лял со­бой де­ревянную кре­пость с 8 баш­ня­ми.

До начала XVIII века яв­лял­ся по­гра­нич­ным фор­по­стом Русского государства в Южной Си­би­ри, не­од­но­крат­но от­ра­жал на­па­де­ния кир­ги­зов, том­ских и куз­нец­ких та­тар, те­ле­утов и джун­га­ров (1624, 1633, 1635, 1638, 1640, 1648, 1665, 1667, 1673, 1675, 1682, 1700, 1709 годы). В 1682 году в од­ном из наи­бо­лее зна­чи­тель­ных обо­ро­нительных сра­же­ний под Куз­нец­ким ост­ро­гом бы­ли раз­гром­ле­ны со­еди­нён­ные си­лы ту­вин­цев и кыр­гы­зов. С 1689 года го­род Куз­нецк. Уезд­ный го­род Си­бир­ской (1708-1779 годы) и То­боль­ской (1796-1804 годы) гу­бер­ний, Ко­лы­ван­ской обл. (1779-1783 годы), Ко­лы­ван­ской губ. (1783-1796 годы). В 1717 году в Куз­нец­ке воз­ве­де­на пер­вая за Ура­лом де­ре­во-зем­ля­ная кре­пость бас­ти­он­но­го ти­па (по­сле 1750 де­рев. ук­ре­п­ле­ния при­шли в не­год­ность). В 1799-1820 годы в Куз­нец­ке в свя­зи с воз­мож­ной во­ен. уг­ро­зой со сто­ро­ны Ки­тая воз­ве­де­на ка­мен­ная кре­пость (по­сле 1846 годы пе­ре­да­на в гражданское ве­де­ние, час­тич­но пре­вра­ще­на в тюрь­му; ны­не му­зей «Куз­нец­кая кре­пость»). Уезд­ный (1804-1822, 1898-1924 годы) и ок­руж­ной (1822-1898 годы) го­род Том­ской губ.

В XIX - начале XX веков раз­ви­ва­лись ре­мес­лен­но-про­мы­сло­вая дея­тель­ность и тор­гов­ля (с 1891 года про­во­ди­лись еже­год­ные яр­мар­ки). В 1913 году в свя­зи с пла­на­ми соз­да­ния в ок­ре­ст­но­стях го­ро­да ме­тал­лур­гич. пред­при­ятия на­ча­то строи­тель­ст­во же­лез­ной до­ро­ги (по­сто­ян­ное дви­же­ние по ли­нии Куз­нецк - Коль­чу­ги­но от­кры­то в 1926 году), в 1914-1915 годы на ле­вом бе­ре­гу р. Томь (на­про­тив Куз­нец­ка) сфор­ми­ро­вал­ся пос. Сад-го­род. В мар­те 1918 года в го­ро­де ус­та­нов­ле­на советская власть; па­ла в ию­ле в ре­зуль­та­те Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­ния 1918 года. Ле­том - осе­нью 1918 года го­род на­хо­дил­ся под кон­тро­лем Вре­мен­но­го си­бир­ско­го пра­ви­тель­ст­ва, за­тем Уфим­ской ди­рек­то­рии (но­ябрь 1918 год) и «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва» (но­ябрь 1918 - декабрь 1919 годы). В ре­зуль­та­те вос­ста­ния сол­дат Куз­нец­ко­го гар­ни­зо­на 2 декабря 1919 года вос­ста­нов­ле­на советская власть. 12 декабря 1919 года в Куз­нецк всту­пил от­ряд ал­тай­ских пар­ти­зан Г.Ф. Ро­го­ва и И.П. Но­во­сё­ло­ва, про­вед­ший мас­со­вые рас­стре­лы про­тив­ни­ков сов. вла­сти в го­ро­де. В кон­це де­каб­ря в го­род во­шли ре­гу­ляр­ные час­ти РККА. Рай­он­ный центр Том­ской губ. (1924-1925 годы), рай­он­ный (с 1925 года) и ок­руж­ной (1925-1926 годы) центр Си­бир­ско­го края (1925-1930 годы), За­пад­но-Си­бир­ско­го края (1930-1932 годы). В 1929 году под руководством И.П. Бар­ди­на на­ча­то строи­тель­ст­во ме­тал­лур­гического за­во­да близ пос. Сад-го­род (пу­щен в 1932 году; ны­не в со­ста­ве пред­при­ятия «Евраз Объ­е­ди­нён­ный За­пад­но-Си­бир­ский ме­тал­лур­ги­че­ский ком­би­нат»). В 1929 году пос. Сад-го­род по­лу­чил ста­тус ра­бо­че­го по­сёл­ка, в 1931 году вме­сте с не­сколь­ки­ми ок­ре­ст­ны­ми по­сёл­ка­ми пре­об­ра­зо­ван в г. Но­во-Куз­нецк. В 1932 году го­ро­да Куз­нецк и Но­во-Куз­нецк объ­е­ди­не­ны в го­род Новокузнецк. Рай­он­ный центр За­пад­но-Си­бир­ско­го края (1932-1937 годы), Но­во­си­бир­ской обл. (1937-1943 годы), Ке­ме­ров­ской обл. (с 1943 года). В 1932 гоуд от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Но­во­куз­нецк - Кан­да­леп. В 1932-1961 годы на­зы­вал­ся Ста­линск. По­сле на­ча­ла Великой Отечественной вой­ны в 1941 году в Ста­линск из Днеп­ро­пет­ров­ска эва­куи­ро­ван за­вод ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций (ны­не «Куз­нец­кие ме­тал­ло­кон­ст­рук­ции»). В го­ро­де бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны 1252-й стрелк. полк 376-й Куз­бас­ской стрелковой ди­ви­зии, отдельный лыж­ный ба­таль­он (оба в 1941 году), 237-я Пи­ря­тин­ская стрелк. ди­ви­зия (1942 год), ра­бот­ни­ка­ми Куз­нец­ко­го ме­тал­лур­гического за­во­да со­б­ра­но св. 4 млн. руб. на по­строй­ку тан­ко­вой ко­лон­ны «Куз­нец­кий ме­тал­лург» (1943 год). В январе 1943 года пу­щен алю­ми­ние­вый за­вод (ны­не «РУСАЛ Но­во­куз­нецк»). В 1952 году от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Ста­линск - Бар­на­ул, в 1959 году - Ста­линск - Аба­кан. В 1964 году пу­щен За­пад­но-Си­бир­ский ме­тал­лур­гический за­вод (ны­не в со­ста­ве пред­при­ятия «Евраз Объ­еди­нён­ный За­пад­но-Си­бир­ский ме­тал­лур­ги­че­ский ком­би­нат»).

В ста­рой час­ти го­ро­да (пер­вый ре­гу­ляр­ный план за­строй­ки Куз­нец­ка ут­вер­ждён имп. Ека­те­ри­ной II в 1786 году) со­хра­ни­лись: ба­роч­но-клас­си­ци­стический Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор (1-й этаж - 1792-1801 годы; 2-й этаж - 1822-1830 годы; ка­мен­ная ог­ра­да с во­ро­та­ми - 1832-1833 годы), зда­ния быв. Куз­нец­ко­го ка­зна­чей­ст­ва (1780 год, арх. По­че­ку­нин; ка­зна­чей­ст­во рас­по­ла­га­лось в 1799-1920-е годы) и Куз­нец­ко­го уч-ща, ли­кё­ро-во­доч­ный за­вод; жи­лая за­строй­ка XVIII-XIX веков с ку­печескими особ­ня­ка­ми (дом А.Е. Фо­на­рё­ва - ны­не фи­ли­ал му­зея «Куз­нец­кая кре­пость»); а так­же за­по­вед­ная ро­ща реч­ных чёр­ных то­по­лей (То­поль­ни­ки). Ин­тен­сив­ная за­строй­ка ле­во­бе­реж­ной час­ти го­ро­да на­ча­лась по пла­ну 1931 года в свя­зи со строи­тель­ст­вом Куз­нец­ко­го ме­тал­лур­гического за­во­да (1929-1932 годы; про­ект американские фир­мы «Фрейн»; зда­ние управ­ле­ния на пл. По­бед, арх. А.Д. Кряч­ков): 3-4-этаж­ные до­ма в сти­ле кон­ст­рук­ти­виз­ма (1929-1934 годы, немецкий арх. Э. Май), Си­бир­ский ме­тал­лур­гический институт (ны­не Си­бир­ский ин­ду­ст­ри­аль­ный университет), ки­но­те­атр «Ком­му­нар» с по­лу­круг­лой ро­тон­дой (нем. арх. М. Кас­сель; оба 1933 год, в сти­ле кон­ст­рук­ти­виз­ма), Дво­рец куль­ту­ры и тех­ни­ки Но­во­куз­нец­ко­го ме­тал­лур­гич. ком­би­на­та (1936 год, ар­хи­тек­то­ры Е.Я. Уман­ский, К.Я. Лихер). В 1934-1936 годы пра­во- и ле­во­бе­ре­жье р. Томь со­еди­не­ны мос­том.

Во вторй половине 1930-х-1950-е годов (по пла­нам ар­хи­тек­то­ров Б.Е. Свет­лич­но­го, Г.М. Сле­пых и др.) соз­да­ны но­вые центральные ма­ги­ст­ра­ли (вее­ром рас­хо­дя­щие­ся от железнодорожного во­кза­ла про­спек­ты Ку­ра­ко, Ме­тал­лур­гов и Бар­ди­на) и пло­ща­ди (Те­ат­раль­ная, Кос­мо­нав­тов и др.), Центральный парк куль­ту­ры и от­ды­ха с пор­ти­ка­ми, фон­та­на­ми и скульп­ту­ра­ми. В сти­ле советского не­оклас­си­циз­ма по­строе­ны: мно­го­численные жи­лые до­ма, в зна­чительной сте­пе­ни оп­ре­де­ляю­щие об­лик Новокузнецка (на ул. Ки­ро­ва, 1936-1939 годы, ар­хи­тек­то­ры И.А. Го­ло­сов, Ф.Ф. Анань­ев и др.; на просп. Ме­тал­лур­гов, 1941, 1947-1955 годы, арх. Н.А. Бров­кин; и др.), уни­вер­маг (1938-1941 годы, арх. П.И. Оту­рин; до­стро­ен в 1952-1956 годы), боль­нич­ный го­ро­док (1948-1952 годы, арх. С.И. Ко­рот­ков), Дво­рец куль­ту­ры алю­ми­ние­во­го за­во­да (1956-1958 годы, арх. Л.В. Луж­бин). Ор­га­ни­зо­ва­ны на­бе­реж­ные Абы (жи­лые до­ма 1949 года) с мос­том че­рез ре­ку (1952-1953 годы, ар­хи­тек­то­ры А.Е. Мерт­ве­цов, Н.А. Бров­кин) и пред­мос­тной пл. Мая­ков­ско­го (до­ма 1954-1956 годы). Сре­ди по­стро­ек 1960-х годов: гор­ком КПСС (1960-1963 годы, ар­хи­тек­то­ры Е.А. Ав­де­ев, В.И. Ге­ра­щен­ко), дра­ма­тический те­атр в сти­ле советского нео­клас­си­циз­ма (1962-1963 годы, ар­хи­тек­то­ры А.И. Зай­цев, С.П. Ча­лая), но­вый мост че­рез р. Томь (1963 год, инж. А.А. Ко­бен­ко, арх. А.И. Вы­пов), аэ­ро­во­кзал (1967 год, арх. В.Г. Го­ло­ва­чёв). В 1970-е годы по­строе­ны: гос­ти­ни­ца «Но­во­куз­нец­кая» (1970 год), Дом бы­та (1971 год), Центральная городская библиотека им. Н.В. Го­голя (1971 год), цирк (1967-1974 годы), но­вый об­щественный центр с ком­плек­сом административных, тор­го­вых и куль­тур­ных уч­ре­ж­де­ний; в 1990-2000-е годы - церкви Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (1999 год), ка­то­лический храм Св. Ио­ан­на Зла­то­ус­та , не­боль­шая церковь Св. Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца (2006 год), мно­го­гла­вый со­бор Рож­де­ст­ва Хри­сто­ва - ме­мо­ри­ал по­гиб­шим шах­тё­рам (2000-2012 годы).

Па­мят­ни­ки: А.В. Су­во­ро­ву (1953 год, ко­пия ра­бо­ты Б.И. Ор­лов­ско­го в Санкт-Пе­тер­бур­ге), С.М. Ки­ро­ву (1958 год, ко­пия ра­бо­ты Н.В. Том­ско­го), «Бор­цам Ре­во­лю­ции» (1963 год, ар­хи­тек­то­ры Е.А. Ав­де­ев, В.Ф. Ка­за­ков), ме­тал­лур­гу акад. И.П. Бар­ди­ну (1965 год, скульп­тор С.Д. Ша­пош­ни­ков, арх. Ю.Н. Гум­бург), В.В. Мая­ков­ско­му (1967 год, скульп­тор Б.А. Плён­кин, арх. В.П. Лит­вя­ков).

Сре­ди на­учных ор­га­ни­за­ций - Си­бир­ский научно-исследовательский про­ект­ный институт стро­ительных ма­те­риа­лов (1939 год), Восточный научно-исследовательский гор­но­руд­ный институт (1959 год), НИИ ком­плекс­ных про­блем ги­гие­ны и профессиональных за­бо­ле­ва­ний СО РАМН (1976 год), Научно-исследовательский хи­ми­ко-фар­мацев­ти­че­ский институт (2003 год); фи­лиа­лы: Восточный научно-исследовательского уг­ле­хи­ми­че­ско­го института (го­лов­ная ор­га­ни­за­ция - в г. Ека­те­рин­бург), НИИ об­щей реа­ни­ма­то­ло­гии РАМН; пред­ста­ви­тель­ст­во на­учного цен­тра «Газ­пром Про­мгаз». Ву­зы: Си­бир­ский государственный ин­ду­ст­ри­аль­ный университет (1930 год; совр. назв. и ста­тус с 1998 года), Куз­бас­ская государственная пе­да­го­гическая ака­де­мия (1957 год); фи­лиа­лы Ке­ме­ров­ско­го государственного университета, Куз­бас­ско­го государственного тех­нического университета, Том­ско­го по­ли­тех­нического университета и др. ву­зов.

Му­зеи: крае­вед­че­ский (1927 год; на ос­но­ве ар­хео­ло­гичеких, гео­ло­гических и эт­но­гра­фических кол­лек­ций Д.Т. Яро­слав­це­ва; зда­ние - 1956 год), ху­до­же­ст­вен­ный (1961 год; русская жи­во­пись XVIII-XX веков), Ли­те­ра­тур­но-ме­мо­ри­аль­ный му­зей Ф.М. Дос­то­ев­ско­го (1980 год; в быв. до­ме управ­ляю­ще­го зо­ло­ты­ми при­ис­ка­ми Бай­ка­ло­ва и до­ме, в ко­то­ром в 1856-1857 годы ос­та­нав­ли­вал­ся пи­са­тель), ис­то­ри­ко-ар­хитектурный му­зей «Куз­нец­кая кре­пость» (1991 год; к концу 2000-х годов вос­ста­нов­ле­ны Бар­на­уль­ские во­ро­та, Том­ский и Куз­нец­кий по­лу­бас­тио­ны, ка­зар­мы, ла­за­рет, обер-офи­цер­ский дом). Дра­ма­тический те­атр (1933 год), те­атр ку­кол «Сказ» (1942 год), Ка­мер­ный дра­ма­тич. те­атр «По­не­дель­ник» (1999 год).

Круп­ный спор­тив­ный центр. Хок­кей­ный клуб «Ме­тал­лург» (ос­но­ван в 1949 году) вы­сту­па­ет в Кон­ти­нен­таль­ной хок­кей­ной ли­ге (с 2008 года); при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков во Двор­це спор­та куз­нец­ких ме­тал­лур­гов (7,5 тыс. мест). Фут­боль­ный клуб «Ме­тал­лург-Куз­басс» (1937 год) участ­ву­ет в пер­вен­ст­ве Фут­боль­ной нац. ли­ги; при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Ме­тал­лург» (8 тыс. мест). Со­стя­за­ния по вод­ным ви­дам спор­та про­во­дят­ся в 50-мет­ро­вом бас­сей­не «Зап­си­бо­вец». По­пу­ляр­но­стью поль­зу­ют­ся гор­но­лыж­ная трас­са «Ви­раж» и гор­но­лыж­ный комп­лекс «Та­ёж­ный», рас­по­ло­жен­ные близ Но­во­куз­нец­ка.

Важ­ный промышленный центр Ке­ме­ров­ской обл. Наи­бо­лее раз­ви­ты ме­тал­лур­гия и произ-во го­то­вых ме­тал­ло­из­де­лий, ма­ши­но­строе­ние, уголь­ная, хи­мическая, пи­ще­вая промышленность. Круп­ней­шее пред­при­ятие - «Евраз Объ­е­ди­нён­ный За­пад­но-Си­бир­ский ме­тал­лур­ги­че­ский ком­би­нат» [сталь­ные слит­ки, пе­ре­дель­ный чу­гун, ли­тьё, про­кат (в т. ч. круп­ней­шее в Рос­сии про­из-во трам­вай­ных и железнодорожных рель­сов), про­во­ло­ка, кок­со­хи­мич. про­дук­ция], на его тер­ри­то­рии - За­пад­но-Си­бир­ская ТЭЦ, 600 МВт; пе­ре­ра­бот­ку ме­тал­ло­ло­ма для нужд ком­би­на­та осу­ще­ст­в­ля­ет пред­при­ятие «СГМК-Втор­ре­сурс». Другие круп­ные ме­тал­лур­гич. пред­при­ятия - за­вод ком­па­нии «Куз­нец­кие фер­ро­спла­вы» (основная про­дук­ция - фер­ро­си­лиций), алю­ми­ние­вый за­вод «РУСАЛ Ново­куз­нецк» (пер­вич­ный алю­ми­ний и его спла­вы, в т. ч. на экс­порт), ре­монт­но-ме­ха­нический за­вод (чу­гун­ное, сталь­ное, брон­зо­вое ли­тьё). Про­изводство ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций (за­вод ре­зер­ву­ар­ных ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций им. Н.Е. Крю­ко­ва, «Куз­нец­кие ме­тал­ло­кон­ст­рук­ции»). Ма­ши­но­стро­ительные пред­при­ятия спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся гл. обр. на про­изводстве и ре­мон­те гор­но-шахт­но­го обо­ру­до­ва­ния: Куз­нец­кий ма­ши­но­стро­ительный за­вод, «Гор­но­тех­ни­че­ская ком­па­ния», «Гид­ро­маш», за­вод ком­па­нии EXC (гор­но-шахт­ное си­ло­вое элек­тро­обо­ру­до­ва­ние). Сре­ди других важ­ных пред­при­ятий - ком­па­ния «Ор­га­ни­ка» (го­то­вые ле­кар­ст­вен­ные сред­ст­ва), за­во­ды: ва­го­но­стро­итель­ный (гру­зо­вые по­лу­ва­го­ны), «Уни­вер­сал» (чу­гун­ные ван­ны и ка­на­ли­зац. тру­бы; сан­фа­янс и др.), пласт­масс, «Си­бир­ские то­ва­ры» (эма­ли­ров. по­су­да). Ве­ду­щие пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности - за­вод ком­пании «Куз­бас­ский пи­ще­ком­би­нат» (круп­ный про­из­во­ди­тель мяс­ной про­дук­ции в об­лас­ти), кон­ди­тер­ская фаб­ри­ка, хла­до­ком­би­нат (в со­ста­ве хол­дин­га «Снеж­ный го­ро­док»). Ли­кё­ро- во­доч­ный за­вод «Куз­басс». Куз­нец­кая ТЭЦ (в со­ста­ве ком­па­нии «Куз­басс­энер­го»; св. 100 МВт).

До­бы­ча уг­ля в Новокузнецке и ок­ре­ст­но­стях ве­дёт­ся на шах­тах: «Аба­шев­ская», «Еса­уль­ская», «Еру­на­ков­ская-8» (ввод в начале 2013 года) (все - в со­ста­ве Объ­е­ди­нён­ной уголь­ной ком­па­нии «Юж­куз­басс­уголь», при­над­ле­жит «Евраз Груп»), «Ан­то­нов­ская», «Боль­ше­вик», «По­ло­су­хин­ская» (все - в со­ста­ве хол­дин­га «Си­буг­ле­мет»); на Тал­дин­ском раз­ре­зе (фи­ли­ал ком­па­нии «Куз­бас­сраз­рез­уголь»).

Дополнительная литература:

Но­во­куз­нецк в про­шлом и на­стоя­щем. Но­во­куз­нецк, 1971;

Сы­ро­ват­кин А.Н. Но­во­куз­нецк. Ке­ме­ро­во, 1973;

Емель­я­нов Г.А. Мой го­род: сло­во о Но­во­куз­нец­ке. Ке­ме­ро­во, 1986;

Огур­цов А.Ю., Ши­рин Ю.В. К во­про­су о ме­сто­по­ло­же­нии пер­во­го Куз­нец­ко­го ост­ро­га // Па­мят­ни­ки бы­та и хо­зяй­ст­вен­ное ос­вое­ние Си­би­ри. Но­во­сиб., 1989;

Ши­рин Ю.В. Ар­хео­ло­ги­че­ское изу­че­ние Куз­нец­ко­го ост­ро­га // Ра­зы­ска­ния. Ис­то­ри­ко-крае­вед­че­ский аль­ма­нах. Ке­ме­ро­во, 1990. Вып. 1;

он же. Ар­хео­ло­ги­че­ские па­мят­ни­ки го­ро­да Но­во­куз­нец­ка // Куз­нец­кая ста­ри­на. Но­во­куз­нецк, 1993. Вып. 1;

Куз­нец­кая ста­ри­на. Но­во­куз­нецк, 1993–2008. Вып. 1–10;

Ко­ню­хов И.С. Куз­нец­кая ле­то­пись. Но­во­куз­нецк, 1995;

Шад­ри­на А.С. Ис­то­рия Куз­нец­ка XVII – на­ча­ла XX вв. Но­во­куз­нецк, 1998;

Куз­нец­кая кре­пость. Но­во­куз­нецк, 1999–2010–. Вып. 1–15–.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)