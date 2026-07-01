НОВОКУЗНЕЦК
НОВОКУЗНЕЦК - город в России, в южной части Кемеровской области, центр Новокузнецкого района.
Крупнейший город области: население 549,6 тыс. человек (2012 год). Расположен на р. Томь (пристань) при впадении в неё рек Аба и Кондома. Железнодорожный узел. Через Новокузнецк проходит автодорога Кемерово - Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Междуреченск. Аэропорт.
Старейшее поселение на территории современного Новокузнецка возникло в апреле - мае 1618 года, когда отрядом под командованием О. Харламова-Михалевского, М. Лаврова и О. Кокорева на правом берегу р. Томь основано небольшое зимовье, получившее назв. Кузнецкого острога. Летом 1620 года под руководством Т.С. Бобарыкина и О.Г. Аничкова на месте зимовья возведён острог, после 1620 года здесь размещался постоянный гарнизон. С 1622 года центр уезда. В середине 1670-х годов острог представлял собой деревянную крепость с 8 башнями.
До начала XVIII века являлся пограничным форпостом Русского государства в Южной Сибири, неоднократно отражал нападения киргизов, томских и кузнецких татар, телеутов и джунгаров (1624, 1633, 1635, 1638, 1640, 1648, 1665, 1667, 1673, 1675, 1682, 1700, 1709 годы). В 1682 году в одном из наиболее значительных оборонительных сражений под Кузнецким острогом были разгромлены соединённые силы тувинцев и кыргызов. С 1689 года город Кузнецк. Уездный город Сибирской (1708-1779 годы) и Тобольской (1796-1804 годы) губерний, Колыванской обл. (1779-1783 годы), Колыванской губ. (1783-1796 годы). В 1717 году в Кузнецке возведена первая за Уралом дерево-земляная крепость бастионного типа (после 1750 дерев. укрепления пришли в негодность). В 1799-1820 годы в Кузнецке в связи с возможной воен. угрозой со стороны Китая возведена каменная крепость (после 1846 годы передана в гражданское ведение, частично превращена в тюрьму; ныне музей «Кузнецкая крепость»). Уездный (1804-1822, 1898-1924 годы) и окружной (1822-1898 годы) город Томской губ.
В XIX - начале XX веков развивались ремесленно-промысловая деятельность и торговля (с 1891 года проводились ежегодные ярмарки). В 1913 году в связи с планами создания в окрестностях города металлургич. предприятия начато строительство железной дороги (постоянное движение по линии Кузнецк - Кольчугино открыто в 1926 году), в 1914-1915 годы на левом берегу р. Томь (напротив Кузнецка) сформировался пос. Сад-город. В марте 1918 года в городе установлена советская власть; пала в июле в результате Чехословацкого корпуса выступления 1918 года. Летом - осенью 1918 года город находился под контролем Временного сибирского правительства, затем Уфимской директории (ноябрь 1918 год) и «Омского правительства» (ноябрь 1918 - декабрь 1919 годы). В результате восстания солдат Кузнецкого гарнизона 2 декабря 1919 года восстановлена советская власть. 12 декабря 1919 года в Кузнецк вступил отряд алтайских партизан Г.Ф. Рогова и И.П. Новосёлова, проведший массовые расстрелы противников сов. власти в городе. В конце декабря в город вошли регулярные части РККА. Районный центр Томской губ. (1924-1925 годы), районный (с 1925 года) и окружной (1925-1926 годы) центр Сибирского края (1925-1930 годы), Западно-Сибирского края (1930-1932 годы). В 1929 году под руководством И.П. Бардина начато строительство металлургического завода близ пос. Сад-город (пущен в 1932 году; ныне в составе предприятия «Евраз Объединённый Западно-Сибирский металлургический комбинат»). В 1929 году пос. Сад-город получил статус рабочего посёлка, в 1931 году вместе с несколькими окрестными посёлками преобразован в г. Ново-Кузнецк. В 1932 году города Кузнецк и Ново-Кузнецк объединены в город Новокузнецк. Районный центр Западно-Сибирского края (1932-1937 годы), Новосибирской обл. (1937-1943 годы), Кемеровской обл. (с 1943 года). В 1932 гоуд открыто движение по железнодорожной линии Новокузнецк - Кандалеп. В 1932-1961 годы назывался Сталинск. После начала Великой Отечественной войны в 1941 году в Сталинск из Днепропетровска эвакуирован завод металлоконструкций (ныне «Кузнецкие металлоконструкции»). В городе были сформированы 1252-й стрелк. полк 376-й Кузбасской стрелковой дивизии, отдельный лыжный батальон (оба в 1941 году), 237-я Пирятинская стрелк. дивизия (1942 год), работниками Кузнецкого металлургического завода собрано св. 4 млн. руб. на постройку танковой колонны «Кузнецкий металлург» (1943 год). В январе 1943 года пущен алюминиевый завод (ныне «РУСАЛ Новокузнецк»). В 1952 году открыто постоянное движение по железнодорожной линии Сталинск - Барнаул, в 1959 году - Сталинск - Абакан. В 1964 году пущен Западно-Сибирский металлургический завод (ныне в составе предприятия «Евраз Объединённый Западно-Сибирский металлургический комбинат»).
В старой части города (первый регулярный план застройки Кузнецка утверждён имп. Екатериной II в 1786 году) сохранились: барочно-классицистический Спасо-Преображенский собор (1-й этаж - 1792-1801 годы; 2-й этаж - 1822-1830 годы; каменная ограда с воротами - 1832-1833 годы), здания быв. Кузнецкого казначейства (1780 год, арх. Почекунин; казначейство располагалось в 1799-1920-е годы) и Кузнецкого уч-ща, ликёро-водочный завод; жилая застройка XVIII-XIX веков с купеческими особняками (дом А.Е. Фонарёва - ныне филиал музея «Кузнецкая крепость»); а также заповедная роща речных чёрных тополей (Топольники). Интенсивная застройка левобережной части города началась по плану 1931 года в связи со строительством Кузнецкого металлургического завода (1929-1932 годы; проект американские фирмы «Фрейн»; здание управления на пл. Побед, арх. А.Д. Крячков): 3-4-этажные дома в стиле конструктивизма (1929-1934 годы, немецкий арх. Э. Май), Сибирский металлургический институт (ныне Сибирский индустриальный университет), кинотеатр «Коммунар» с полукруглой ротондой (нем. арх. М. Кассель; оба 1933 год, в стиле конструктивизма), Дворец культуры и техники Новокузнецкого металлургич. комбината (1936 год, архитекторы Е.Я. Уманский, К.Я. Лихер). В 1934-1936 годы право- и левобережье р. Томь соединены мостом.
Во вторй половине 1930-х-1950-е годов (по планам архитекторов Б.Е. Светличного, Г.М. Слепых и др.) созданы новые центральные магистрали (веером расходящиеся от железнодорожного вокзала проспекты Курако, Металлургов и Бардина) и площади (Театральная, Космонавтов и др.), Центральный парк культуры и отдыха с портиками, фонтанами и скульптурами. В стиле советского неоклассицизма построены: многочисленные жилые дома, в значительной степени определяющие облик Новокузнецка (на ул. Кирова, 1936-1939 годы, архитекторы И.А. Голосов, Ф.Ф. Ананьев и др.; на просп. Металлургов, 1941, 1947-1955 годы, арх. Н.А. Бровкин; и др.), универмаг (1938-1941 годы, арх. П.И. Отурин; достроен в 1952-1956 годы), больничный городок (1948-1952 годы, арх. С.И. Коротков), Дворец культуры алюминиевого завода (1956-1958 годы, арх. Л.В. Лужбин). Организованы набережные Абы (жилые дома 1949 года) с мостом через реку (1952-1953 годы, архитекторы А.Е. Мертвецов, Н.А. Бровкин) и предмостной пл. Маяковского (дома 1954-1956 годы). Среди построек 1960-х годов: горком КПСС (1960-1963 годы, архитекторы Е.А. Авдеев, В.И. Геращенко), драматический театр в стиле советского неоклассицизма (1962-1963 годы, архитекторы А.И. Зайцев, С.П. Чалая), новый мост через р. Томь (1963 год, инж. А.А. Кобенко, арх. А.И. Выпов), аэровокзал (1967 год, арх. В.Г. Головачёв). В 1970-е годы построены: гостиница «Новокузнецкая» (1970 год), Дом быта (1971 год), Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя (1971 год), цирк (1967-1974 годы), новый общественный центр с комплексом административных, торговых и культурных учреждений; в 1990-2000-е годы - церкви Святых Петра и Павла (1999 год), католический храм Св. Иоанна Златоуста, небольшая церковь Св. Георгия Победоносца (2006 год), многоглавый собор Рождества Христова - мемориал погибшим шахтёрам (2000-2012 годы).
Памятники: А.В. Суворову (1953 год, копия работы Б.И. Орловского в Санкт-Петербурге), С.М. Кирову (1958 год, копия работы Н.В. Томского), «Борцам Революции» (1963 год, архитекторы Е.А. Авдеев, В.Ф. Казаков), металлургу акад. И.П. Бардину (1965 год, скульптор С.Д. Шапошников, арх. Ю.Н. Гумбург), В.В. Маяковскому (1967 год, скульптор Б.А. Плёнкин, арх. В.П. Литвяков).
Среди научных организаций - Сибирский научно-исследовательский проектный институт строительных материалов (1939 год), Восточный научно-исследовательский горнорудный институт (1959 год), НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний СО РАМН (1976 год), Научно-исследовательский химико-фармацевтический институт (2003 год); филиалы: Восточный научно-исследовательского углехимического института (головная организация - в г. Екатеринбург), НИИ общей реаниматологии РАМН; представительство научного центра «Газпром Промгаз». Вузы: Сибирский государственный индустриальный университет (1930 год; совр. назв. и статус с 1998 года), Кузбасская государственная педагогическая академия (1957 год); филиалы Кемеровского государственного университета, Кузбасского государственного технического университета, Томского политехнического университета и др. вузов.
Музеи: краеведческий (1927 год; на основе археологичеких, геологических и этнографических коллекций Д.Т. Ярославцева; здание - 1956 год), художественный (1961 год; русская живопись XVIII-XX веков), Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского (1980 год; в быв. доме управляющего золотыми приисками Байкалова и доме, в котором в 1856-1857 годы останавливался писатель), историко-архитектурный музей «Кузнецкая крепость» (1991 год; к концу 2000-х годов восстановлены Барнаульские ворота, Томский и Кузнецкий полубастионы, казармы, лазарет, обер-офицерский дом). Драматический театр (1933 год), театр кукол «Сказ» (1942 год), Камерный драматич. театр «Понедельник» (1999 год).
Крупный спортивный центр. Хоккейный клуб «Металлург» (основан в 1949 году) выступает в Континентальной хоккейной лиге (с 2008 года); принимает соперников во Дворце спорта кузнецких металлургов (7,5 тыс. мест). Футбольный клуб «Металлург-Кузбасс» (1937 год) участвует в первенстве Футбольной нац. лиги; принимает соперников на стадионе «Металлург» (8 тыс. мест). Состязания по водным видам спорта проводятся в 50-метровом бассейне «Запсибовец». Популярностью пользуются горнолыжная трасса «Вираж» и горнолыжный комплекс «Таёжный», расположенные близ Новокузнецка.
Важный промышленный центр Кемеровской обл. Наиболее развиты металлургия и произ-во готовых металлоизделий, машиностроение, угольная, химическая, пищевая промышленность. Крупнейшее предприятие - «Евраз Объединённый Западно-Сибирский металлургический комбинат» [стальные слитки, передельный чугун, литьё, прокат (в т. ч. крупнейшее в России произ-во трамвайных и железнодорожных рельсов), проволока, коксохимич. продукция], на его территории - Западно-Сибирская ТЭЦ, 600 МВт; переработку металлолома для нужд комбината осуществляет предприятие «СГМК-Вторресурс». Другие крупные металлургич. предприятия - завод компании «Кузнецкие ферросплавы» (основная продукция - ферросилиций), алюминиевый завод «РУСАЛ Новокузнецк» (первичный алюминий и его сплавы, в т. ч. на экспорт), ремонтно-механический завод (чугунное, стальное, бронзовое литьё). Производство металлоконструкций (завод резервуарных металлоконструкций им. Н.Е. Крюкова, «Кузнецкие металлоконструкции»). Машиностроительные предприятия специализируются гл. обр. на производстве и ремонте горно-шахтного оборудования: Кузнецкий машиностроительный завод, «Горнотехническая компания», «Гидромаш», завод компании EXC (горно-шахтное силовое электрооборудование). Среди других важных предприятий - компания «Органика» (готовые лекарственные средства), заводы: вагоностроительный (грузовые полувагоны), «Универсал» (чугунные ванны и канализац. трубы; санфаянс и др.), пластмасс, «Сибирские товары» (эмалиров. посуда). Ведущие предприятия пищевой промышленности - завод компании «Кузбасский пищекомбинат» (крупный производитель мясной продукции в области), кондитерская фабрика, хладокомбинат (в составе холдинга «Снежный городок»). Ликёро- водочный завод «Кузбасс». Кузнецкая ТЭЦ (в составе компании «Кузбассэнерго»; св. 100 МВт).
Добыча угля в Новокузнецке и окрестностях ведётся на шахтах: «Абашевская», «Есаульская», «Ерунаковская-8» (ввод в начале 2013 года) (все - в составе Объединённой угольной компании «Южкузбассуголь», принадлежит «Евраз Груп»), «Антоновская», «Большевик», «Полосухинская» (все - в составе холдинга «Сибуглемет»); на Талдинском разрезе (филиал компании «Кузбассразрезуголь»).
Дополнительная литература:
Новокузнецк в прошлом и настоящем. Новокузнецк, 1971;
Сыроваткин А.Н. Новокузнецк. Кемерово, 1973;
Емельянов Г.А. Мой город: слово о Новокузнецке. Кемерово, 1986;
Огурцов А.Ю., Ширин Ю.В. К вопросу о местоположении первого Кузнецкого острога // Памятники быта и хозяйственное освоение Сибири. Новосиб., 1989;
Ширин Ю.В. Археологическое изучение Кузнецкого острога // Разыскания. Историко-краеведческий альманах. Кемерово, 1990. Вып. 1;
он же. Археологические памятники города Новокузнецка // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1993. Вып. 1;
Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1993–2008. Вып. 1–10;
Конюхов И.С. Кузнецкая летопись. Новокузнецк, 1995;
Шадрина А.С. История Кузнецка XVII – начала XX вв. Новокузнецк, 1998;
Кузнецкая крепость. Новокузнецк, 1999–2010–. Вып. 1–15–.