НОВОКУЙБЫШЕВСК
НОВОКУЙБЫШЕВСК - город в России, в центральной части Самарской области.
Население 107,6 тыс. человек (2012 год). Расположен в 6 км от левого берега Саратовского водохранилища (на р. Волга). Железнодорожные станции Новокуйбышевская и Липяги.
В конце XVIII - начале XIX веков на месте современного Новокуйбышевска возникли деревни Русские Липяги, Мордовские Липяги и Чувашские Липяги. В 1877 году началось постоянное движение по железнодорожной линии Батраки - Кинель; открыта ст. Липяги. Во время Гражданской войны 1917-1922 годов у железнодорожной станции Липяги 3-4 июня 1918 года произошёл бой между частями РККА и Чехосл. корпуса, после которого войскам корпуса был открыт путь на Самару (занята 8 июня). В 1946 году близ железнодорожной станции начато строительство НПЗ. С 1949 года рабочий пос. Ново-Куйбышевский; с 1952 года город Новокуйбышевск.
Среди архитектурных достопримечательностей - железнодорожный вокзал в стиле неоклассицизма (1951 год), здание городского молодёжного клуба «Русь» (открыто в 1957 году как кинотеатр), Дворец культуры (1958 год); 5-главая церковь в честь иконы Божией Матери «Умиление» (1990-2000-е годы), ц. во имя прп. Серафима Саровского (освящена в 2000 году), часовня Рождества Христова (2001 год). Мемориальный комплекс 50-летия победы в Великой Отечественной войне, памятники участникам Гражданской войны (отряду М.С. Кадомцева), А.С. Пушкину (1999 год; оба - на территории парка «Дубки»), мемориал воинам-интернационалистам (2007 год). Средневолжский НИИ по нефтепереработке (1958 год, современный статус с 1993 года; дочернее предприятие компании «Роснефть»), Всероссийский НИИ органического синтеза в г. Новокуйбышевск. Представительства ряда росских вузов. Центральная библиотека им. А.С. Пушкина (1951 год). Музей истории города (1977 год). Театр-студия «Грань» (1970 год), ТЮЗ «Время тайн» (1988 год, современный статус с 2005 года). Концертное объединение «Орфей». Театральный фестиваль «ПоМост: Провинциальные театры России» (в 2001-2009 годы раз в 2 года; в 2013 году).
Новокуйбышевск - крупный центр нефтепереработки и нефтехимии. Действуют: НПЗ (мощность 8 млн. т сырой нефти в год), завод масел и присадок, завод катализаторов (катализаторы для нефтепереработки и нефтехимии) (все - в составе компании «Роснефть»), а также объединённые в 2011 году в нефтехимич. холдинг САНОРС «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» (создана на базе нефтехимич. комбината), предприятия «Нефтехимия» (синтетический этиловый спирт) и «Самараоргсинтез» (фенол, ацетон) - оба созданы на базе Куйбышевского завода синтетического спирта. Завод «Биаскплен НК» (изоляционные антикоррозийные материалы для подземных нефте- и газопроводов). Предприятия лёгкой и пищевой промышленности; производство стройматериалов. 2 ТЭЦ (суммарная мощность св. 430 МВт, на ТЭЦ-1 готовится к пуску, середина 2013 года, блок парогазовых установок мощностью 240 МВт).