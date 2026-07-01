НОВОКУЙБЫШЕВСК

НОВОКУЙБЫШЕВСК - город в России, в центральной части Самарской области.

Население 107,6 тыс. человек (2012 год). Рас­по­ло­жен в 6 км от ле­во­го бе­ре­га Са­ра­тов­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща (на р. Вол­га). Железнодорожные стан­ции Но­во­куй­бы­шев­ская и Ли­пя­ги.

В конце XVIII - начале XIX веков на мес­те современного Новокуйбышевска воз­ник­ли де­рев­ни Рус­ские Ли­пя­ги, Мор­дов­ские Ли­пя­ги и Чу­ваш­ские Ли­пя­ги. В 1877 году на­ча­лось по­сто­ян­ное дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Бат­ра­ки - Ки­нель; от­кры­та ст. Ли­пя­ги. Во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов у железнодорожной станции Ли­пя­ги 3-4 июня 1918 года про­изо­шёл бой ме­ж­ду час­тя­ми РККА и Че­хосл. кор­пу­са, по­сле ко­то­ро­го вой­скам кор­пу­са был от­крыт путь на Са­ма­ру (за­ня­та 8 ию­ня). В 1946 году близ железнодорожной стан­ции на­ча­то строи­тель­ст­во НПЗ. С 1949 года ра­бо­чий пос. Но­во-Куй­бы­шев­ский; с 1952 года го­род Но­во­куй­бы­шевск.

Сре­ди ар­хитектурных дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - железнодорожный во­кзал в сти­ле не­оклас­си­циз­ма (1951 год), зда­ние городского мо­ло­дёж­но­го клу­ба «Русь» (от­кры­то в 1957 году как ки­но­те­атр), Дво­рец куль­ту­ры (1958 год); 5-гла­вая церковь в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Уми­ле­ние» (1990-2000-е годы), ц. во имя прп. Се­ра­фи­ма Са­ров­ско­го (ос­вя­ще­на в 2000 году), ча­сов­ня Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва (2001 год). Ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс 50-ле­тия по­бе­ды в Великой Отечественной вой­не, па­мят­ни­ки уча­ст­ни­кам Гражданской вой­ны (от­ря­ду М.С. Ка­дом­це­ва), А.С. Пуш­ки­ну (1999 год; оба - на тер­ри­то­рии пар­ка «Дуб­ки»), ме­мо­ри­ал вои­нам-ин­тер­на­цио­на­ли­стам (2007 год). Сред­не­волж­ский НИИ по неф­те­пе­ре­ра­бот­ке (1958 год, современный ста­тус с 1993 года; до­чер­нее пред­прия­тие ком­па­нии «Рос­нефть»), Все­российский НИИ ор­га­нического син­те­за в г. Но­во­куй­бы­шевск. Пред­ста­ви­тель­ст­ва ря­да росских ву­зов. Центральная библиотека им. А.С. Пуш­ки­на (1951 год). Му­зей ис­то­рии го­ро­да (1977 год). Те­атр-сту­дия «Грань» (1970 год), ТЮЗ «Вре­мя тайн» (1988 год, современный ста­тус с 2005 года). Кон­церт­ное объ­е­ди­не­ние «Ор­фей». Те­ат­раль­ный фес­ти­валь «По­Мост: Про­вин­ци­аль­ные те­ат­ры Рос­сии» (в 2001-2009 годы раз в 2 года; в 2013 году).

Новокуйбышевск - круп­ный центр неф­те­пе­ре­ра­бот­ки и неф­те­хи­мии. Дей­ст­ву­ют: НПЗ (мощ­ность 8 млн. т сы­рой неф­ти в год), за­вод ма­сел и при­са­док, за­вод ка­та­ли­за­то­ров (ка­та­ли­за­то­ры для неф­те­пе­ре­ра­бот­ки и неф­те­хи­мии) (все - в со­ста­ве ком­па­нии «Рос­нефть»), а так­же объе­ди­нён­ные в 2011 году в неф­те­хи­мич. хол­динг САНОРС «Но­во­куй­бы­шев­ская неф­те­хи­ми­чес­кая ком­па­ния» (соз­да­на на ба­зе неф­те­хи­мич. ком­би­на­та), пред­при­ятия «Неф­техи­мия» (син­те­тический эти­ло­вый спирт) и «Са­ма­ра­орг­син­тез» (фе­нол, аце­тон) - оба соз­да­ны на ба­зе Куй­бы­шев­ско­го за­во­да син­те­тического спир­та. За­вод «Биа­ск­п­лен НК» (изо­ля­ци­он­ные ан­ти­кор­ро­зий­ные ма­те­риа­лы для под­зем­ных неф­те- и га­зо­прово­дов). Пред­при­ятия лёг­кой и пи­ще­вой промышленности; про­изводство строй­ма­те­риа­лов. 2 ТЭЦ (сум­мар­ная мощ­ность св. 430 МВт, на ТЭЦ-1 готовится к пуску, середина 2013 года, блок па­ро­га­зо­вых ус­та­но­вок мощ­но­стью 240 МВт).

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