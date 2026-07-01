НОВОКШЕНОВ НИКОЛАЙ НИКИТИЧ
НОВОКШЕНОВ НИКОЛАЙ НИКИТИЧ - русский государственный деятель, думный дьяк (1617 год), московский дворянин (1621 год).
Выходец из служилых людей Вотской пятины Новгородской земли.
Службу начал, вероятно, в 1580-е годы. Подьячий приказов - Большого прихода (с 1596 года) и Разрядного (1599-1604 годы); в 1600/1601 годы находился на заставе под Смоленском (оставаясь подьячим, из статусных соображений именовался в документах дьяком). Двинский дьяк (1605/1606-1607 годы). Дьяк Поместного приказа (1608-1611 годы).
После убийства предводителя Первого ополчения 1611 года П.П. Ляпунова один из немногих бывших приверженцев царя Василия Ивановича Шуйского, вошедших в правительство кн. Д.Т. Трубецкого и И.М. Заруцкого, дьяк Разрядного приказа (1611 - март 1612 годы). Место службы Н.Н. Новокшенов в последующие месяцы неизвестно; возможно, после присяги ополченцев Лжедмитрию III Н.Н. Новокшенов оказался в осаждённой Москве и вошёл в состав правительства «Семибоярщины».
Дьяк Поместного приказа в Земском правительстве (ноябрь 1612 - февраль/март 1613 год) и в правительстве царя Михаила Фёдоровича (до 1617 года и вновь в 1620-1621 годы), думный дьяк (1617-1620 год) этого же приказа. Член русского посольства на русско-шведских мирных переговорах, завершившихся подписанием Столбовского мира 1617 года. За неправильное написание царского указа («многие статьи переправливал не делом») из думных дьяков разжалован в дьяки, однако в 1621 году прощён и пожалован в московском дворяне (в 1627 году годовой денежный оклад 200 руб.). Воевода в Перми (с 1630 года). Крупный землевладелец, ему принадлежали поместья в Московском и Ржевском уездах. В 1633 году принял постриг в Троице-Сергиевом монастыре с именем Дионисий.