НОВОКШЕНОВ НИКОЛАЙ НИКИТИЧ

НОВОКШЕНОВ НИКОЛАЙ НИКИТИЧ - русский государственный дея­тель, дум­ный дьяк (1617 год), московский дво­ря­нин (1621 год).

Вы­хо­дец из слу­жи­лых лю­дей Вот­ской пя­ти­ны Нов­го­род­ской зем­ли.

Служ­бу на­чал, ве­ро­ят­но, в 1580-е годы. По­дья­чий при­ка­зов - Боль­шо­го при­хо­да (с 1596 года) и Раз­ряд­но­го (1599-1604 годы); в 1600/1601 годы на­хо­дил­ся на за­ста­ве под Смо­лен­ском (ос­та­ва­ясь по­дья­чим, из ста­тус­ных со­об­ра­же­ний име­но­вал­ся в до­ку­мен­тах дья­ком). Двин­ский дьяк (1605/1606-1607 годы). Дьяк По­ме­ст­но­го при­ка­за (1608-1611 годы).

По­сле убий­ст­ва пред­во­ди­те­ля Пер­во­го опол­че­ния 1611 года П.П. Ля­пу­но­ва один из не­мно­гих бывших при­вер­жен­цев ца­ря Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го, во­шед­ших в пра­ви­тель­ст­во кн. Д.Т. Тру­бец­ко­го и И.М. За­руц­ко­го, дьяк Раз­ряд­но­го при­ка­за (1611 - март 1612 годы). Ме­сто служ­бы Н.Н. Новокшенов в по­сле­дую­щие ме­ся­цы не­из­вест­но; воз­мож­но, по­сле при­ся­ги опол­чен­цев Лже­дмит­рию III Н.Н. Новокшенов ока­зал­ся в оса­ж­дён­ной Мо­ск­ве и во­шёл в со­став пра­ви­тель­ст­ва «Се­ми­бо­яр­щи­ны».

Дьяк По­ме­ст­но­го при­ка­за в Зем­ском пра­ви­тель­ст­ве (но­ябрь 1612 - февраль/март 1613 год) и в пра­ви­тель­ст­ве ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча (до 1617 года и вновь в 1620-1621 годы), дум­ный дьяк (1617-1620 год) это­го же при­ка­за. Член русского по­соль­ст­ва на русско-шведских мир­ных пе­ре­го­во­рах, за­вер­шив­ших­ся под­пи­са­ни­ем Стол­бов­ско­го ми­ра 1617 года. За не­пра­виль­ное на­пи­са­ние цар­ско­го ука­за («мно­гие ста­тьи пе­ре­прав­ли­вал не де­лом») из дум­ных дья­ков раз­жа­ло­ван в дья­ки, од­на­ко в 1621 году про­щён и по­жа­ло­ван в московском дво­ря­не (в 1627 году го­до­вой де­неж­ный ок­лад 200 руб.). Вое­во­да в Пер­ми (с 1630 года). Круп­ный зем­ле­вла­де­лец, ему при­над­ле­жа­ли по­ме­стья в Московском и Ржев­ском уез­дах. В 1633 году при­нял по­стриг в Трои­це-Сер­гие­вом монастыре с име­нем Дио­ни­сий.