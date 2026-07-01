НОВОГРУДОК

НОВОГРУДОК - го­род в западной час­ти Бе­ло­рус­сии, административный центр Но­во­груд­ско­го района Грод­нен­ской области .

Население 29,3 тыс. человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на Но­во­груд­ской воз­вы­шен­но­сти Бе­ло­рус­ской гря­ды, в 24 км к се­ве­ро-вос­то­ку от железнодорожной станции Но­во­ель­ня (на ли­нии Ли­да - Ба­ра­но­ви­чи).

По­яв­ле­ние восточно-славянских по­се­ле­ний на ме­с­те современного Новогрудока за­фик­си­ро­ва­но в конце X века - на ру­бе­же X и XI веков. На тер­рито­рии околь­но­го го­ро­да (Ма­лый за­мок) рас­ко­па­ны в основном на­зем­ные до­ма с ка­мен­ны­ми и гли­но­бит­ны­ми пе­ча­ми, не­мно­го по­лу­зем­ля­нок, 2 куз­ни­цы, юве­лир­ная мас­тер­ская; около середины XI века здесь по­яви­лось хри­сти­ан­ское клад­би­ще.

Го­род ос­но­ван как Но­во­го­ро­док, ве­ро­ят­но, во второй тре­ти XI века. Около второй половины XI века воз­ве­де­ны ук­реп­ле­ния на де­тин­це (Зам­ко­вая го­ра; по фор­ме бли­зок тра­пе­ции, 75×100 м); слои XI-XIII веков луч­ше изу­че­ны в его южной час­ти, в т. ч. сруб­ные на­зем­ные по­строй­ки с по­лом из до­сок - хо­зяй­ст­вен­ные, кон­цен­три­рую­щие­ся у ва­ла (не­ко­то­рые 2-ярус­ные), жи­лые с гли­но­бит­ны­ми пе­ча­ми, мас­тер­ская юве­ли­ра. Около начала XII века околь­ный го­род (к за­па­ду от де­тин­ца; пло­щадь ок. 2,5 га) ук­ре­п­лён ва­лом и рвом; по­яв­ля­ют­ся де­ре­во­гли­но­бит­ные до­ма пло­ща­дью до 100 м2, в т. ч. по­стро­ен­ные с ис­поль­зо­ва­ни­ем кам­ня или кир­пи­ча, 2-ка­мер­ные, есть на­ход­ки окон­но­го стек­ла, в од­ном из до­мов про­сле­же­ны ос­тат­ки шту­ка­тур­ки с фре­ска­ми. Сре­ди на­хо­док - ору­жие (в т. ч. шпо­ры с ин­кру­ста­ци­ей или с се­реб­ря­ным по­кры­ти­ем), бо­лее 10 пи­сал, пред­ме­ты хри­сти­ан­ско­го бла­го­чес­тия, стек­лян­ная и по­лив­ная по­су­да, ук­ра­ше­ния, в т. ч. мно­го­численные им­порт­ные, и др. из­де­лия (од­на из бо­га­тей­ших древне-русских кол­лек­ций на тер­ри­то­рии Бе­ло­рус­сии). От­ме­че­ны сле­ды юве­лир­но­го ре­мес­ла, об­ра­бот­ки де­ре­ва, кам­ня, кос­ти, ян­та­ря; по-ви­ди­мо­му, су­ще­ст­во­ва­ло про­из-во от­де­лоч­но­го кир­пи­ча и др. Не позд­нее XII века у под­но­жия Зам­ко­вой го­ры воз­ник по­сад. Со второй половины 1110-х годов Но­во­го­ро­док вхо­дил в со­став Го­ро­ден­ско­го кня­же­ст­ва. Во второй половине XII века в тра­ди­ци­ях по­лоц­кой ар­хитектурной шко­лы здесь воз­во­дит­ся ка­мен­ная, с ис­поль­зо­ва­ни­ем плин­фы, 3-ап­сид­ная Бо­ри­сог­леб­ская церковь, ук­ра­шен­ная фре­ска­ми, май­о­ли­кой.

Центр Но­во­го­род­ско­го княжества (первая половины XIII - конца XIV веков). Впер­вые упо­ми­на­ет­ся как ме­сто кня­же­ния кн. Изя­сла­ва в 1235 году. В 1240-1270-х годов объ­ект борь­бы ли­товских и га­лиц­ких кня­зей. В 1249-1252 годы га­лиц­ко-во­лын­ский кн. Да­ни­ил Ро­ма­но­вич со­вер­шил несколько по­хо­дов на Но­во­го­ро­док, на­хо­див­ший­ся во вла­де­нии ли­товского кн. Мин­дов­га. По мне­нию ря­да ис­сле­до­ва­те­лей, в XIII веке го­род яв­лял­ся сто­ли­цей Лит­вы. В 1253 году в Но­во­го­род­ке со­стоя­лась ко­ро­на­ция Мин­дов­га. В 1254-1258 годы в Но­во­го­род­ке кня­жил сын Да­нии­ла Ро­ма­но­ви­ча Ро­ман Да­ни­ло­вич, за­тем го­род сно­ва ото­шёл ли­товским князь­ям. В 1258 году раз­гром­лен ор­дын­ски­ми вой­ска­ми под ко­манд. Бу­рун­дая. Под­вер­гал­ся на­па­де­ни­ям ор­дын­цев при уча­стии га­лиц­ко­го кн. Льва Да­ни­ло­ви­ча в 1275 году (с ним свя­зы­ва­ют ар­хео­ло­ги­че­ски вы­яв­лен­ные раз­ру­ше­ния конца XIII века в околь­ном го­ро­де) и 1277 году. Око­ло конца XIII - первой половины XIV веков на въез­де в околь­ный го­род стро­ит­ся баш­ня из кам­ня и кир­пи­ча (в XVII веке ра­зо­бра­на). В де­тин­це в первой половине XIV века воз­во­дит­ся ка­мен­ная церковь Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (12,2×13 м, с од­ной ап­си­дой; в середине - второй половины XIV века ре­кон­ст­руи­ро­ва­на, ста­ла 4-столп­ной; во второй половиен XVII века пе­ре­строе­на в кос­тёл в сти­ле ба­рок­ко, ра­зо­бран­ный в 1850 году), в середине XIV века - 2-этаж­ный ка­мен­ный дво­рец (9,5× 10 м; не сохр.; сре­ди на­хо­док - стек­лян­ная по­су­да, из­раз­цы). В 1314, 1321, 1341, 1390, 1394 годы на го­род со­вер­ша­ли на­па­де­ния ры­ца­ри Тев­тон­ско­го ор­де­на. С 1316 года центр пра­во­слав­ной Ли­тов. ми­тро­по­лии Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха­та, с 1596 года ре­зи­ден­ция уни­ат­ских ми­тро­по­ли­тов Ре­чи По­спо­ли­той. С первой половины XIV века окон­ча­тель­но ока­зал­ся под вла­стью ли­товских кня­зей, пра­ви­те­ля­ми Новогрудка ста­ли пред­ста­ви­те­ли ди­на­стии Ге­ди­ми­но­ви­чей - Корь­ят (около 1329 - по­сле 1366 годы), Фё­дор Корь­я­то­вич (по­сле 1366-1382 годы), Дмит­рий-Ко­ри­бут Оль­гер­до­вич (1382-1393 годы).

С 1393 года в до­ме­не ли­товкого кн. Ви­тов­та, ко­то­рый при­сту­пил к пе­ре­строй­ке зам­ка с воз­ве­де­ни­ем ка­мен­ных ук­ре­п­ле­ний (к XVI веку за­мок Новогрудок в несколько эта­пов укре­п­лён 7 баш­ня­ми с ка­мен­ны­ми сте­на­ми). В 1506 и 1507 годы по­стра­дал от на­па­де­ний крым­ских та­тар, в 1518 и 1535 годы оса­ж­дал­ся русскими вой­ска­ми в хо­де русско-ли­товских войн 1512-1522 и 1534-1537 годы. В 1507-1793 годы центр Но­во­груд­ско­го вое­вод­ст­ва Великого княжества Ли­тов­ско­го. В 1511 году по­лу­чил ма­где­бург­ское пра­во. В XVI веке один из цен­тров Ре­фор­ма­ции на тер­ри­то­рии Бе­ло­рус­сии . В сентябре 1655 года, во вре­мя русско-польской вой­ны 1654-1667 годов, взят русскими вой­ска­ми под ко­мандованием кн. А.Н. Тру­бец­ко­го и ка­за­ка­ми под ко­мандованием И.Н. Зо­ло­та­рен­ко, за­мок был силь­но раз­ру­шен, а го­род сго­рел. В 1660 году сдал­ся русским вой­скам под ко­мандованием кн. И.А. Хо­ван­ско­го, в 1661 году за­нят поль­ско-ли­товскими вой­ска­ми. По Ан­д­ру­сов­ско­му пе­ре­ми­рию 1667 года ос­тал­ся в со­ста­ве Ре­чи По­спо­ли­той. В 1706 году взят штур­мом шведскими вой­ска­ми во вре­мя Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов, го­род и за­мок бы­ли раз­граб­ле­ны, а ук­ре­п­ле­ния взо­рва­ны.

По 3-му раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той (1795 год) во­шёл в со­став Российкой им­пе­рии. Уезд­ный го­род Сло­ним­ской (1795-1796 годы), Ли­тов­ской (1797-1801 годы), Грод­нен­ской (1801-1842 годы), Мин­ской (1842-1920 годы) гу­бер­ний. В Первую ми­ро­вую вой­ну, в сентябре 1915 года, ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми. В декабре 1918 года ус­та­нов­ле­на советская власть. 18 апреля 1919 года, во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годв, за­нят польскими вой­ска­ми. В хо­де со­вет­ско-поль­ской вой­ны 1920 года за­нят 19 ию­ля час­тя­ми РККА, а 1 октября вновь польскими вой­ска­ми. По Риж­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1921 года ото­шёл в со­став Поль­ши. Центр Но­во­груд­ско­го вое­вод­ст­ва (1921-1939 годы).

В 1939 году во­шёл в со­став СССР , пе­ре­дан БССР. Уезд­ный го­род (1939-1940 годы), рай­он­ный центр (с 1940 года) Ба­ра­но­вич­ской обл. (1940-1954 годы), с 1954 года Грод­нен­ской обл. БССР (с 1991 года Рес­пуб­ли­ки Бе­ла­русь). В Великую Отечественную вой­ну (4 июля 1941 года) ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми, ко­то­ры­ми в Новогрудке и ок­ре­ст­но­стях бы­ло унич­то­же­но свыше 28 тыс. человек. Ос­во­бо­ж­дён час­тя­ми Крас­ной Ар­мии 8 июля 1944 года в хо­де Бе­ло­сто­кской на­сту­пат. опе­ра­ции.

Ста­рый го­род с се­ве­ра ог­ра­ни­чен Зам­ко­вым хол­мом, на ко­то­ром ве­ли­че­ст­вен­но воз­вы­ша­ют­ся руи­ны зам­ка с баш­ня­ми. У под­но­жия хол­ма – фар­ный од­но­не­ф­ный Пре­об­ра­жен­ский кос­тёл с 2-ба­шен­ным фа­са­дом (1712-1723 годы, вклю­ча­ет 3 ча­сов­ни конца XIV - начала XV веков). Сре­ди наи­бо­лее древ­них по­стро­ек в Новогдуке так­же - Бо­ри­сог­леб­ская церковь (около 1517-1519 годов, на фун­да­мен­тах второй половины XII века; с 1620 года уни­ат­ская; западный 2-ба­шен­ный фа­сад 1624-1632 годы; ико­но­стас XVIII века; с 1839 года пра­во­слав­ная; при­твор 1873-1875 годы).

В XVII-XVIII века в сти­ле ба­рок­ко по­строе­ны: бывший до­ми­ни­кан­ский мо­на­стырь (XVII век, уп­разд­нён в 1853 году) с 3-не­фной ба­зи­ли­кой Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (около 1724 года; вос­ста­нов­лен по­сле по­жа­ров 1751 и 1831 годов; ба­роч­ный ин­терь­ер с леп­ни­ной), бывший мо­на­стырь фран­ци­скан­цев (ос­но­ван в 1434 году, уп­разд­нён в XIX веке) с 2-этаж­ным жи­лым кор­пу­сом (XVII-XVIII века) и бывшим кос­тё­лом Св. Ан­то­ния (1780 год; с 1846 года пра­во­слав­ный Свя­то-Ни­ко­ла­ев­ский со­бор; западный фа­сад 1850-х годов).

Сре­ди по­стро­ек XIX - начала XX веков: клас­си­ци­стические тор­го­вые ря­ды с ко­лон­на­дой (1812 год), де­ревянная та­тар­ская ме­четь (1855 год), бывший железнодорожный во­кзал (1915 год), мо­на­стырь на­за­ре­та­нок (ос­но­ван в 1929 году); дом вое­во­ды (1920-1930-е годы). При ре­кон­ст­рук­ции го­ро­да в 1950-е годы воз­ве­де­ны: Дом куль­ту­ры (1959 год), ма­ло­этаж­ные жи­лые до­ма. Па­мят­ни­ки: А. Миц­ке­ви­чу (1992 год), Я. Ко­ла­су; «Кур­ган бес­смер­тия» (на­сы­пан в 1924-1931 годы на Зам­ко­вой го­ре в честь Миц­ке­ви­ча).

Му­зеи: ис­то­ри­ко-крае­вед­че­ский (ос­но­ван в 1987 году, от­крыт в 1992 году), ме­мо­ри­аль­ный Дом-му­зей А. Миц­ке­ви­ча (ос­но­ван в 1931 году, от­крыт в 1938 году, раз­ру­шен в 1941 году, вновь от­крыт в 1955 году), еврейского со­про­тив­ле­ния на Но­во­груд­чи­не (2007 год).

Дей­ст­ву­ют за­во­ды га­зо­вой ап­па­ра­ту­ры, ме­тал­ло­из­де­лий (вы­пуск ме­тал­лических шка­фов, стел­ла­жей, сет­ки, про­во­ло­ки и из­де­лий из неё, гвоз­дей), пред­при­ятия лёг­кой (швей­ные из­де­лия, в т. ч. спец­оде­ж­да) и пи­ще­вой (про­дук­ты мо­лоч­ные, ры­бо­пе­ре­ра­бот­ки, за­мо­ро­жен­ные по­лу­фаб­ри­ка­ты и др.) промышлености.

Близ Новогрудока на­хо­дят­ся: в аг­ро­го­род­ке Все­люб - го­тический Кре­сто­воз­дви­жен­ский кос­тёл (1433 год, шат­ро­вая ко­ло­коль­ня начала XX века); в пос. Люб­ча - руи­ны Люб­чен­ско­го зам­ка с 2 баш­ня­ми (конец XVI века), двор­цом и кре­по­ст­ны­ми сте­на­ми.

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