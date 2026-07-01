НОВОГРУДОК
НОВОГРУДОК - город в западной части Белоруссии, административный центр Новогрудского района Гродненской области.
Население 29,3 тыс. человек (2012 год). Расположен на Новогрудской возвышенности Белорусской гряды, в 24 км к северо-востоку от железнодорожной станции Новоельня (на линии Лида - Барановичи).
Появление восточно-славянских поселений на месте современного Новогрудока зафиксировано в конце X века - на рубеже X и XI веков. На территории окольного города (Малый замок) раскопаны в основном наземные дома с каменными и глинобитными печами, немного полуземлянок, 2 кузницы, ювелирная мастерская; около середины XI века здесь появилось христианское кладбище.
Город основан как Новогородок, вероятно, во второй трети XI века. Около второй половины XI века возведены укрепления на детинце (Замковая гора; по форме близок трапеции, 75×100 м); слои XI-XIII веков лучше изучены в его южной части, в т. ч. срубные наземные постройки с полом из досок - хозяйственные, концентрирующиеся у вала (некоторые 2-ярусные), жилые с глинобитными печами, мастерская ювелира. Около начала XII века окольный город (к западу от детинца; площадь ок. 2,5 га) укреплён валом и рвом; появляются деревоглинобитные дома площадью до 100 м2, в т. ч. построенные с использованием камня или кирпича, 2-камерные, есть находки оконного стекла, в одном из домов прослежены остатки штукатурки с фресками. Среди находок - оружие (в т. ч. шпоры с инкрустацией или с серебряным покрытием), более 10 писал, предметы христианского благочестия, стеклянная и поливная посуда, украшения, в т. ч. многочисленные импортные, и др. изделия (одна из богатейших древне-русских коллекций на территории Белоруссии). Отмечены следы ювелирного ремесла, обработки дерева, камня, кости, янтаря; по-видимому, существовало произ-во отделочного кирпича и др. Не позднее XII века у подножия Замковой горы возник посад. Со второй половины 1110-х годов Новогородок входил в состав Городенского княжества. Во второй половине XII века в традициях полоцкой архитектурной школы здесь возводится каменная, с использованием плинфы, 3-апсидная Борисоглебская церковь, украшенная фресками, майоликой.
Центр Новогородского княжества (первая половины XIII - конца XIV веков). Впервые упоминается как место княжения кн. Изяслава в 1235 году. В 1240-1270-х годов объект борьбы литовских и галицких князей. В 1249-1252 годы галицко-волынский кн. Даниил Романович совершил несколько походов на Новогородок, находившийся во владении литовского кн. Миндовга. По мнению ряда исследователей, в XIII веке город являлся столицей Литвы. В 1253 году в Новогородке состоялась коронация Миндовга. В 1254-1258 годы в Новогородке княжил сын Даниила Романовича Роман Данилович, затем город снова отошёл литовским князьям. В 1258 году разгромлен ордынскими войсками под команд. Бурундая. Подвергался нападениям ордынцев при участии галицкого кн. Льва Даниловича в 1275 году (с ним связывают археологически выявленные разрушения конца XIII века в окольном городе) и 1277 году. Около конца XIII - первой половины XIV веков на въезде в окольный город строится башня из камня и кирпича (в XVII веке разобрана). В детинце в первой половине XIV века возводится каменная церковь Успения Пресвятой Богородицы (12,2×13 м, с одной апсидой; в середине - второй половины XIV века реконструирована, стала 4-столпной; во второй половиен XVII века перестроена в костёл в стиле барокко, разобранный в 1850 году), в середине XIV века - 2-этажный каменный дворец (9,5× 10 м; не сохр.; среди находок - стеклянная посуда, изразцы). В 1314, 1321, 1341, 1390, 1394 годы на город совершали нападения рыцари Тевтонского ордена. С 1316 года центр православной Литов. митрополии Константинопольского патриархата, с 1596 года резиденция униатских митрополитов Речи Посполитой. С первой половины XIV века окончательно оказался под властью литовских князей, правителями Новогрудка стали представители династии Гедиминовичей - Корьят (около 1329 - после 1366 годы), Фёдор Корьятович (после 1366-1382 годы), Дмитрий-Корибут Ольгердович (1382-1393 годы).
С 1393 года в домене литовкого кн. Витовта, который приступил к перестройке замка с возведением каменных укреплений (к XVI веку замок Новогрудок в несколько этапов укреплён 7 башнями с каменными стенами). В 1506 и 1507 годы пострадал от нападений крымских татар, в 1518 и 1535 годы осаждался русскими войсками в ходе русско-литовских войн 1512-1522 и 1534-1537 годы. В 1507-1793 годы центр Новогрудского воеводства Великого княжества Литовского. В 1511 году получил магдебургское право. В XVI веке один из центров Реформации на территории Белоруссии. В сентябре 1655 года, во время русско-польской войны 1654-1667 годов, взят русскими войсками под командованием кн. А.Н. Трубецкого и казаками под командованием И.Н. Золотаренко, замок был сильно разрушен, а город сгорел. В 1660 году сдался русским войскам под командованием кн. И.А. Хованского, в 1661 году занят польско-литовскими войсками. По Андрусовскому перемирию 1667 года остался в составе Речи Посполитой. В 1706 году взят штурмом шведскими войсками во время Северной войны 1700-1721 годов, город и замок были разграблены, а укрепления взорваны.
По 3-му разделу Речи Посполитой (1795 год) вошёл в состав Российкой империи. Уездный город Слонимской (1795-1796 годы), Литовской (1797-1801 годы), Гродненской (1801-1842 годы), Минской (1842-1920 годы) губерний. В Первую мировую войну, в сентябре 1915 года, оккупирован германскими войсками. В декабре 1918 года установлена советская власть. 18 апреля 1919 года, во время Гражданской войны 1917-1922 годв, занят польскими войсками. В ходе советско-польской войны 1920 года занят 19 июля частями РККА, а 1 октября вновь польскими войсками. По Рижскому мирному договору 1921 года отошёл в состав Польши. Центр Новогрудского воеводства (1921-1939 годы).
В 1939 году вошёл в состав СССР, передан БССР. Уездный город (1939-1940 годы), районный центр (с 1940 года) Барановичской обл. (1940-1954 годы), с 1954 года Гродненской обл. БССР (с 1991 года Республики Беларусь). В Великую Отечественную войну (4 июля 1941 года) оккупирован германскими войсками, которыми в Новогрудке и окрестностях было уничтожено свыше 28 тыс. человек. Освобождён частями Красной Армии 8 июля 1944 года в ходе Белостокской наступат. операции.
Старый город с севера ограничен Замковым холмом, на котором величественно возвышаются руины замка с башнями. У подножия холма – фарный однонефный Преображенский костёл с 2-башенным фасадом (1712-1723 годы, включает 3 часовни конца XIV - начала XV веков). Среди наиболее древних построек в Новогдуке также - Борисоглебская церковь (около 1517-1519 годов, на фундаментах второй половины XII века; с 1620 года униатская; западный 2-башенный фасад 1624-1632 годы; иконостас XVIII века; с 1839 года православная; притвор 1873-1875 годы).
В XVII-XVIII века в стиле барокко построены: бывший доминиканский монастырь (XVII век, упразднён в 1853 году) с 3-нефной базиликой Архангела Михаила (около 1724 года; восстановлен после пожаров 1751 и 1831 годов; барочный интерьер с лепниной), бывший монастырь францисканцев (основан в 1434 году, упразднён в XIX веке) с 2-этажным жилым корпусом (XVII-XVIII века) и бывшим костёлом Св. Антония (1780 год; с 1846 года православный Свято-Николаевский собор; западный фасад 1850-х годов).
Среди построек XIX - начала XX веков: классицистические торговые ряды с колоннадой (1812 год), деревянная татарская мечеть (1855 год), бывший железнодорожный вокзал (1915 год), монастырь назаретанок (основан в 1929 году); дом воеводы (1920-1930-е годы). При реконструкции города в 1950-е годы возведены: Дом культуры (1959 год), малоэтажные жилые дома. Памятники: А. Мицкевичу (1992 год), Я. Коласу; «Курган бессмертия» (насыпан в 1924-1931 годы на Замковой горе в честь Мицкевича).
Музеи: историко-краеведческий (основан в 1987 году, открыт в 1992 году), мемориальный Дом-музей А. Мицкевича (основан в 1931 году, открыт в 1938 году, разрушен в 1941 году, вновь открыт в 1955 году), еврейского сопротивления на Новогрудчине (2007 год).
Действуют заводы газовой аппаратуры, металлоизделий (выпуск металлических шкафов, стеллажей, сетки, проволоки и изделий из неё, гвоздей), предприятия лёгкой (швейные изделия, в т. ч. спецодежда) и пищевой (продукты молочные, рыбопереработки, замороженные полуфабрикаты и др.) промышлености.
Близ Новогрудока находятся: в агрогородке Вселюб - готический Крестовоздвиженский костёл (1433 год, шатровая колокольня начала XX века); в пос. Любча - руины Любченского замка с 2 башнями (конец XVI века), дворцом и крепостными стенами.