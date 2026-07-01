НОВОГРИГОРЬЕВКА

НОВОГРИГОРЬЕВКА - м о­гиль­ник на пра­вом бе­ре­гу р. Кон­ка (бас­сейн Днеп­ра), близ с. Но­во­гри­горь­ев­ка (Но­во­гри­го­ров­ка; Гу­ляй­поль­ский район За­по­рож­ской области, Ук­раи­на).

Рас­коп­ки Д.Я. Са­мо­ква­со­ва в 1884 году. Есть ма­те­риа­лы брон­зово­го ве­ка, скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры, Сред­не­ве­ко­вья . Осо­бое зна­че­ние име­ют пе­ре­кры­тые ка­мен­ны­ми вы­клад­ка­ми (диа­метр от 10 до 80 м; на­сы­пи не про­сле­же­ны) ком­плек­сы эпо­хи Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов. Ино­гда от­ме­че­на раз­ре­жен­ность вы­клад­ки над ско­п­ле­ни­ем ве­щей, что мо­жет быть свя­за­но с ог­раб­ле­ни­ем за­хо­ро­не­ний.

Мо­ги­лы VIII и IX со­дер­жат пе­ре­жжён­ные че­ло­ве­че­ские, ло­ша­ди­ные, ба­ра­ньи кос­ти; зо­ло­тые на­клад­ки, пряж­ки, об­клад­ку изделия с зоо­морф­ным окончанием; брон­зо­вые и се­реб­ря­ные из­де­лия (в основном свя­за­ны с уз­дой), в т. ч. с об­клад­кой зо­ло­тым лис­том со штам­по­ван­ным ор­на­мен­том, встав­ка­ми из сер­до­ли­ка, ред­ко - гра­на­тов; же­лез­ные с брон­зо­вы­ми на­ко­неч­ни­ка­ми уди­ла; же­лез­ные ме­чи, на­ко­неч­ни­ки стрел, кин­жал, но­жи, пряж­ку; об­лом­ки ке­ра­мич. и стек­лян­ных со­су­дов и др. Для мо­ги­лы VIII над вы­клад­кой от­ме­че­ны кос­ти жи­вот­ных и птиц, фраг­мен­ты ке­ра­мической по­су­ды (ве­ро­ят­но, сле­ды по­ми­наль­ных дей­ст­вий). Мно­гие ве­щи име­ют ана­ло­гии сре­ди на­хо­док на тер­ри­то­рии от Среднего По­ду­на­вья до Северного Кав­ка­за. Эти мо­ги­лы яв­ля­ют­ся од­ним из эта­ло­нов для вы­де­ле­ния ком­плек­сов кочев­ни­ков, вхо­див­ших в объ­е­ди­не­ние гун­нов около первой половины V века. Мо­ги­ла VII со­дер­жит уголь­ки, жжёные кос­ти; брон­зо­вые, об­тя­ну­тые зо­ло­тым лис­том на­клад­ки, в т. ч. 6 -по­кры­тых «де­рюж­ным» ор­на­мен­том, 3 - в ви­де ли­чи­ны, лун­ни­цу; же­лез­ные со­гну­тый меч, на­ко­неч­ни­ки стрел, уди­ла; раз­дав­лен­ный крас­но­гли­ня­ный со­суд и др. Ком­плекс от­но­сит­ся к кру­гу Ши­по­во, ко­чев­ни­кам, про­дол­жав­шим в восточно-ев­ропейских сте­пях тра­ди­ции гунн­ско­го вре­ме­ни.

Мо­ги­ла I со­дер­жит че­ло­ве­че­ские и ло­ша­ди­ные кос­ти; же­лез­ные 8-об­раз­ное стре­мя, на­ко­неч­ник ко­пья, коль­цо с ши­пом; прес­со­ван­ные брон­зо­вые по­зо­ло­чен­ные квад­рат­ные на­клад­ки; пряс­ли­це и др. Да­ти­ру­ет­ся около третьей тре­ти VII века (по др. точ­кам зре­ния, - не­мно­го позд­нее), что по­зво­ля­ет син­хро­ни­зи­ро­вать ком­плекс с из­вест­ным в сте­пях По­днеп­ро­вья по­ми­наль­ным па­мят­ни­ком тюрк. кру­га в Воз­не­сен­ке. «Мо­ги­ла» II - уголь­ки и жжё­ные кос­ти под вы­клад­кой, за­вер­шаю­щей ка­мен­ный «ус», иду­щий на вос­ток от боль­шо­го кур­га­на брон­зо­во­го ве­ка. Кур­га­ны с «уса­ми», за­вер­шаю­щи­ми­ся пло­щад­кой с ка­мен­ной вы­клад­кой, из­вест­ны в основном в ура­ло-ка­зах­стан­ских сте­пях, в Восточном Тур­ке­ста­не. Они от­носи­лись к ран­не­му же­лез­но­му ве­ку, но в ря­де слу­ча­ев до­ка­за­на их связь с ком­плек­са­ми эпо­хи Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов. Это по­зво­ля­ет со­от­но­сить кон­ст­рук­цию в Новогригорьевке с центрально-ази­атскими эле­мен­та­ми в ком­плек­сах кру­га Воз­не­сен­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)