НОВОГРИГОРЬЕВКА
НОВОГРИГОРЬЕВКА - могильник на правом берегу р. Конка (бассейн Днепра), близ с. Новогригорьевка (Новогригоровка; Гуляйпольский район Запорожской области, Украина).
Раскопки Д.Я. Самоквасова в 1884 году. Есть материалы бронзового века, скифской археологической культуры, Средневековья. Особое значение имеют перекрытые каменными выкладками (диаметр от 10 до 80 м; насыпи не прослежены) комплексы эпохи Великого переселения народов. Иногда отмечена разреженность выкладки над скоплением вещей, что может быть связано с ограблением захоронений.
Могилы VIII и IX содержат пережжённые человеческие, лошадиные, бараньи кости; золотые накладки, пряжки, обкладку изделия с зооморфным окончанием; бронзовые и серебряные изделия (в основном связаны с уздой), в т. ч. с обкладкой золотым листом со штампованным орнаментом, вставками из сердолика, редко - гранатов; железные с бронзовыми наконечниками удила; железные мечи, наконечники стрел, кинжал, ножи, пряжку; обломки керамич. и стеклянных сосудов и др. Для могилы VIII над выкладкой отмечены кости животных и птиц, фрагменты керамической посуды (вероятно, следы поминальных действий). Многие вещи имеют аналогии среди находок на территории от Среднего Подунавья до Северного Кавказа. Эти могилы являются одним из эталонов для выделения комплексов кочевников, входивших в объединение гуннов около первой половины V века. Могила VII содержит угольки, жжёные кости; бронзовые, обтянутые золотым листом накладки, в т. ч. 6 -покрытых «дерюжным» орнаментом, 3 - в виде личины, лунницу; железные согнутый меч, наконечники стрел, удила; раздавленный красноглиняный сосуд и др. Комплекс относится к кругу Шипово, кочевникам, продолжавшим в восточно-европейских степях традиции гуннского времени.
Могила I содержит человеческие и лошадиные кости; железные 8-образное стремя, наконечник копья, кольцо с шипом; прессованные бронзовые позолоченные квадратные накладки; пряслице и др. Датируется около третьей трети VII века (по др. точкам зрения, - немного позднее), что позволяет синхронизировать комплекс с известным в степях Поднепровья поминальным памятником тюрк. круга в Вознесенке. «Могила» II - угольки и жжёные кости под выкладкой, завершающей каменный «ус», идущий на восток от большого кургана бронзового века. Курганы с «усами», завершающимися площадкой с каменной выкладкой, известны в основном в урало-казахстанских степях, в Восточном Туркестане. Они относились к раннему железному веку, но в ряде случаев доказана их связь с комплексами эпохи Великого переселения народов. Это позволяет соотносить конструкцию в Новогригорьевке с центрально-азиатскими элементами в комплексах круга Вознесенки.