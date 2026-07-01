НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ

НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ - го­род в северной час­ти Ук­раи­ны, центр Но­во­град-Во­лын­ско­го района Жи­то­мир­ской области.

Население 56,1 тыс. человек (2012 год). Рас­по­ло­жен в южной час­ти По­ле­сья, на р. Случь (бас­сейн Днеп­ра). Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных (че­рез го­род про­хо­дит в т. ч. трас­са Ки­ев - Львов ) до­рог.

Ос­но­ван на пра­вом бе­ре­гу р. Случь, ве­ро­ят­но, во второй половине XII века или первой тре­ти XIII века. По всей ви­ди­мо­сти, вхо­дил в со­став «Бо­ло­хов­ской зем­ли». Че­рез не­го про­хо­дил важ­ный тор­го­вый путь из Кие­ва на Во­лынь и в Центральную Ев­ро­пу. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся как г. Воз­вягль в Ипать­ев­ской ле­то­пи­си при опи­са­нии по­хо­да на не­го га­лиц­ко­го кн. Да­нии­ла Ро­ма­но­ви­ча, раз­гро­мив­ше­го го­род и уни­ч­то­жив­ше­го всех его жи­те­лей (под­твер­жда­ет­ся на­ход­ка­ми мно­го­численных об­го­рев­ших ске­ле­тов с по­вре­ж­де­ния­ми от уда­ров ме­ча­ми, саб­ля­ми и то­по­ра­ми).

По­се­ле­ние воз­ро­ди­лось на ле­вом бе­ре­гу р. Случь под названием Звя­гель. Вновь упо­мя­ну­то в ис­точ­ни­ках толь­ко в 1432 году как се­ло в со­ста­ве Великого княжества Ли­тов­ско­го. Не­од­но­крат­но под­вер­га­лось на­бе­гам крым­ских та­тар. В 1499 году по­жа­ло­ва­но великим князем ли­тов­ским Алек­сан­дром кн. К.И. Ост­рож­ско­му, при­над­ле­жа­ло его по­том­кам до 1654 года. В 1507 году за­ло­жен за­мок (пе­ре­страи­вал­ся в XVII веке). К 1570 году мес­теч­ко. С на­ча­лом Ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны ук­ра­ин­ско­го и бе­ло­рус­ско­го на­ро­дов 1648-1654 годов за­ня­то вой­ска­ми под ко­мандованием М. Кри­во­но­са. В 1648-1649 годы пол­ко­вое ме­сто Звя­гель­ско­го пол­ка, в 1649-1667 годы со­тен­ное ме­сто Ки­ев­ско­го пол­ка. По Ан­д­ру­сов­ско­му пе­ре­ми­рию 1667 года воз­вра­ще­но в со­став Ре­чи По­спо­ли­той. В 1793 году по 2-му раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той м. Звя­гель во­шло в со­став Российской им­пе­рии.

В 1793-1795 годы в со­ста­ве Изя­слав­ской губ. Го­род Новград-Волынский с 1795 года. Центр (1795-1796 годы) и уезд­ный го­род (1796-1923 годы) Во­лын­ской гу­бер­нии (в 1795-1796 годы Во­лын­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). В 1823 году в Новград-Волынском соз­да­но Общество со­еди­нён­ных сла­вян (в 1825 году во­шло в Юж­ное общество де­каб­ри­стов). В 1916 году от­кры­то дви­же­ние по про­шед­шей че­рез Новград-Волынский железнодорожные ли­нии Ко­ро­стень - Ше­пе­тов­ка.

В но­ябре 1917 года ус­та­нов­ле­на советская власть. В феврале - но­ябре 1918 года ок­ку­пи­ро­ван ав­ст­ро-германскими вой­ска­ми. В но­ября 1918 года в хо­де Гражданской вой­ны 1917-1922 годов за­нят вой­ска­ми Укранской ди­рек­то­рии, в мар­те 1919 года в ре­зуль­та­те Бер­ди­че­во-Ко­ро­стень­ской опе­ра­ции за­нят час­тя­ми РККА. Во вре­мя со­вет­ско-поль­ской вой­ны 1920 года, в ап­ре­ле, за­нят польскими вой­ска­ми, 27 ию­ня - час­тя­ми РККА. По Риж­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1921 года ос­тал­ся в со­ста­ве УССР.

Рай­он­ный центр Жи­то­мир­ско­го окр. Во­лын­ской губ. УССР (1923-1925 годы), ок­руж­ной (1925-1930 годы) и рай­он­ный (1925-1932 годы) центр УССР, рай­он­ный центр Ки­ев­ской (1932-1937 годы) и Жи­то­мир­ской (с 1937 года) об­лас­тей УССР (с 1991 года Рес­пуб­ли­ки Ук­раи­на). В 1936 года от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Фас­тов - Но­во­град-Во­лын­ский. 8 июля 1941 года ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми. 3 января 1944 года ос­во­бо­ж­дён час­тя­ми Крас­ной Ар­мии в хо­де Жи­то­мир­ско-Бер­ди­чев­ской опе­ра­ции 1943-1944 годов.

На вы­со­ком об­ры­ви­стом бе­ре­гу Слу­чи со­хра­ни­лись руи­ны зам­ка-кре­по­сти XVI-XVII веков, ка­то­лический кос­тёл Бо­го­ма­те­ри (1766 год, вос­ста­нов­лен в 1990 году). Свя­то-Тро­иц­кий ка­фед­раль­ный со­бор (1990-1998 годы), кос­тёл Хри­ста Ца­ря Все­лен­ной (2002-2010 годы). Па­мят­ни­ки Т.Г. Шев­чен­ко (1970 год), Ле­се Ук­ра­ин­ке (1987 год). Литературно-ме­мо­ри­аль­ный му­зей Ле­си Ук­ра­ин­ки (1971 год; в до­ме, где ро­ди­лась по­этес­са), Му­зей се­мьи Ко­сач (1999 год), Крае­ведческий му­зей (2005 год).

Дей­ст­ву­ют пред­при­ятия по производству тех­ни­ки для нужд аг­ро­про­мыш­лен­но­го ком­плек­са [ПО «Тех­на» (обо­ру­до­ва­ние для пти­це­фаб­рик), за­вод сель­хоз­ма­шин (оборудование для пе­ре­ра­бот­ки зер­на, кор­не­пло­дов, про­из-ва ком­би­кор­мов и др.)], ве­те­ри­нар­ных пре­па­ра­тов и био­ло­гич. средств за­щи­ты рас­те­ний («Био­вет­фарм»), лёг­кой и пи­ще­вой (в т. ч. мя­со­ком­би­нат) промышленности. Про­изводство ле­кар­ст­вен­ных средств (ин­фу­зи­он­ные рас­тво­ры), ме­бе­ли.

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