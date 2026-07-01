НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ
НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ - город в северной части Украины, центр Новоград-Волынского района Житомирской области.
Население 56,1 тыс. человек (2012 год). Расположен в южной части Полесья, на р. Случь (бассейн Днепра). Узел железных и автомобильных (через город проходит в т. ч. трасса Киев - Львов) дорог.
Основан на правом берегу р. Случь, вероятно, во второй половине XII века или первой трети XIII века. По всей видимости, входил в состав «Болоховской земли». Через него проходил важный торговый путь из Киева на Волынь и в Центральную Европу. Впервые упоминается как г. Возвягль в Ипатьевской летописи при описании похода на него галицкого кн. Даниила Романовича, разгромившего город и уничтожившего всех его жителей (подтверждается находками многочисленных обгоревших скелетов с повреждениями от ударов мечами, саблями и топорами).
Поселение возродилось на левом берегу р. Случь под названием Звягель. Вновь упомянуто в источниках только в 1432 году как село в составе Великого княжества Литовского. Неоднократно подвергалось набегам крымских татар. В 1499 году пожаловано великим князем литовским Александром кн. К.И. Острожскому, принадлежало его потомкам до 1654 года. В 1507 году заложен замок (перестраивался в XVII веке). К 1570 году местечко. С началом Освободительной войны украинского и белорусского народов 1648-1654 годов занято войсками под командованием М. Кривоноса. В 1648-1649 годы полковое место Звягельского полка, в 1649-1667 годы сотенное место Киевского полка. По Андрусовскому перемирию 1667 года возвращено в состав Речи Посполитой. В 1793 году по 2-му разделу Речи Посполитой м. Звягель вошло в состав Российской империи.
В 1793-1795 годы в составе Изяславской губ. Город Новград-Волынский с 1795 года. Центр (1795-1796 годы) и уездный город (1796-1923 годы) Волынской губернии (в 1795-1796 годы Волынское наместничество). В 1823 году в Новград-Волынском создано Общество соединённых славян (в 1825 году вошло в Южное общество декабристов). В 1916 году открыто движение по прошедшей через Новград-Волынский железнодорожные линии Коростень - Шепетовка.
В ноябре 1917 года установлена советская власть. В феврале - ноябре 1918 года оккупирован австро-германскими войсками. В ноября 1918 года в ходе Гражданской войны 1917-1922 годов занят войсками Укранской директории, в марте 1919 года в результате Бердичево-Коростеньской операции занят частями РККА. Во время советско-польской войны 1920 года, в апреле, занят польскими войсками, 27 июня - частями РККА. По Рижскому мирному договору 1921 года остался в составе УССР.
Районный центр Житомирского окр. Волынской губ. УССР (1923-1925 годы), окружной (1925-1930 годы) и районный (1925-1932 годы) центр УССР, районный центр Киевской (1932-1937 годы) и Житомирской (с 1937 года) областей УССР (с 1991 года Республики Украина). В 1936 года открыто постоянное движение по железнодорожной линии Фастов - Новоград-Волынский. 8 июля 1941 года оккупирован германскими войсками. 3 января 1944 года освобождён частями Красной Армии в ходе Житомирско-Бердичевской операции 1943-1944 годов.
На высоком обрывистом берегу Случи сохранились руины замка-крепости XVI-XVII веков, католический костёл Богоматери (1766 год, восстановлен в 1990 году). Свято-Троицкий кафедральный собор (1990-1998 годы), костёл Христа Царя Вселенной (2002-2010 годы). Памятники Т.Г. Шевченко (1970 год), Лесе Украинке (1987 год). Литературно-мемориальный музей Леси Украинки (1971 год; в доме, где родилась поэтесса), Музей семьи Косач (1999 год), Краеведческий музей (2005 год).
Действуют предприятия по производству техники для нужд агропромышленного комплекса [ПО «Техна» (оборудование для птицефабрик), завод сельхозмашин (оборудование для переработки зерна, корнеплодов, произ-ва комбикормов и др.)], ветеринарных препаратов и биологич. средств защиты растений («Биоветфарм»), лёгкой и пищевой (в т. ч. мясокомбинат) промышленности. Производство лекарственных средств (инфузионные растворы), мебели.