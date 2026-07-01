НОВОГО ЗАПАДНОГО ИСКУССТВА МУЗЕЙ
НОВОГО ЗАПАДНОГО ИСКУССТВА МУЗЕЙ, Государственный музей нового западного искусства (ГМНЗИ) - первый музей современного искусства в Новейшее время в Москве, предшественник крупнейших аналогичных музеев во многих городах мира.
В основе ГМНЗИ - национализированные после 1917 года коллекции С.И. Щукина (см. Щукины) и И.А. Морозова. Собрание Щукина открыто в 1918 году как 1-й Музей новой западной живописи (Б. Знаменский переулок, 8); собрание Морозова - в 1919 году как 2-й Музей новой западной живописи (ул. Пречистенка, 21). В 1921 году оба музея объединены в ГМНЗИ (в 1925-1928 годы филиал Музея изящных искусств); директор музея (до 1938 года) - Б.Н. Терновец, после его увольнения научной работой музея фактически руководила Н.В. Яворская.
Коллекция музея пополнялась за счёт передачи картин из бывшего Румянцевского музея, собраний П.И. Щукина, М.П. Рябушинского, С.А. Щербатова, М.А. Морозова и др., приобретений (преимущественно графики) во Франции и Италии (1925-1928 годы). В 1924-1925 годы в ГМНЗИ передан ряд произведений западно-европейских мастеров, подаренных Третьяковской галерее М.К. Морозовой, а из коллекции И.А. Морозова ушли в ГТГ картины русских художников. С 1928 году ГМНЗИ занимал здание по ул. Кропоткинская (ныне Пречистенка, 21).
Собрание включало западно-европейскую (преимущественно французскую) живопись, графику и скульптуру с началом 1860-х годов - произведения Г. Курбе, Э. Мане, О. Ренуара, К. Моне, А. Сислея, К. Писсарро, Э. Дега, А. Руссо, П. Синьяка, П. Сезанна, В. Ван Гога, П. Гогена, М. Дени, Э. Вюйара, П. Боннара, А. де Тулуз-Лотрека, М. де Вламинка, К. Ван Донгена, А. Марке, А. Дерена, Ж. Руо, А. Матисса, П. Пикассо, Ж. Брака, М. Утрилло, Я. Йонгкинда, А. Бёклина, Ф. фон Штука, Э. Мунка, А. Цорна, Дж. Моранди, скульптуру О. Родена, А. Майоля, Э. А. Бурделя и др.
Часть картин ГМНЗИ была передана в Эрмитаж (Ленинград) ещё в 1930-1934 годы (в т. ч. полотна Моне, Ренуара, Сезанна, Ван Гога, Матисса, Пикассо); в 1933 году несколько полотен продано советким правительством в США (Ренуара, Дега, Сезанна; «Ночное кафе» Ван Гога - одна из ценнейших картин собрания). Музей вёл большую выставочную и научно-просветительную работу; издавались каталоги собрания и выставок.
В годы Великой Отечественной войны собрание ГМНЗИ было эвакуировано в Сибирь; по возвращении в Москву находилось в запасниках Музея восточных культур. Постановлением СМ СССР от 6 марта 1948 года (за подписью И.В. Сталина) ГМНЗИ был ликвидирован как «рассадник формалистического искусства». Первоначально собрание музея предполагалось распылить по провинц. музеям и частично уничтожить; однако в 1948 году оно было распределено между ГМИИ и Эрмитажем. С середины 2000-х годов по инициативе И.А. Антоновой дискутируется вопрос о воссоздании ГМНЗИ в том виде, какой имели его коллекции на момент расформирования.