НОВОГО ЗАПАДНОГО ИСКУССТВА МУЗЕЙ

НОВОГО ЗАПАДНОГО ИСКУССТВА МУЗЕЙ, Го­су­дар­ст­вен­ный музей нового западного искусства (ГМНЗИ) - пер­вый му­зей современного искусства в Но­вей­шее вре­мя в Москве, пред­ше­ст­вен­ник круп­ней­ших ана­ло­гич­ных му­зе­ев во многих го­ро­дах ми­ра.

В ос­но­ве ГМНЗИ - на­цио­на­ли­зи­ро­ван­ные по­сле 1917 года кол­лек­ции С.И. Щу­ки­на (см. Щу­ки­ны) и И.А. Мо­ро­зо­ва . Со­б­ра­ние Щу­ки­на от­кры­то в 1918 году как 1-й Му­зей но­вой за­пад­ной жи­во­пи­си (Б. Зна­мен­ский пе­реу­лок, 8); со­б­ра­ние Мо­ро­зо­ва - в 1919 году как 2-й Му­зей но­вой за­пад­ной жи­во­пи­си (ул. Пре­чис­тен­ка, 21). В 1921 году оба му­зея объ­е­ди­не­ны в ГМНЗИ (в 1925-1928 годы фи­ли­ал Му­зея изящ­ных ис­кусств); ди­рек­тор му­зея (до 1938 года) - Б.Н. Тер­но­вец, по­сле его уволь­не­ния на­учной ра­бо­той му­зея фак­ти­че­ски ру­ко­во­ди­ла Н.В. Явор­ская.

Кол­лек­ция му­зея по­пол­ня­лась за счёт пе­ре­да­чи кар­тин из бывшего Ру­мян­цев­ско­го му­зея, со­б­ра­ний П.И. Щу­ки­на, М.П. Ря­бу­шин­ско­го, С.А. Щер­ба­то­ва, М.А. Мо­ро­зо­ва и др., при­об­ре­те­ний (пре­имущественно гра­фи­ки) во Фран­ции и Ита­лии (1925-1928 годы). В 1924-1925 годы в ГМНЗИ пе­ре­дан ряд про­из­ве­де­ний западно-ев­ропейских мас­те­ров, по­да­рен­ных Треть­я­ков­ской га­ле­рее М.К. Мо­ро­зо­вой, а из кол­лек­ции И.А. Мо­ро­зо­ва уш­ли в ГТГ кар­ти­ны русских ху­дож­ни­ков. С 1928 году ГМНЗИ за­ни­мал зда­ние по ул. Кро­пот­кин­ская (ны­не Пре­чис­тен­ка, 21).

Со­б­ра­ние вклю­ча­ло западно-ев­ропейскую (пре­имущественно французскую) жи­во­пись, гра­фи­ку и скульп­ту­ру с началом 1860-х годов - про­из­ве­де­ния Г. Кур­бе, Э. Ма­не , О. Ре­нуа­ра, К. Мо­не, А. Сис­лея, К. Пис­сар­ро, Э. Де­га, А. Рус­со, П. Синь­я­ка, П. Се­зан­на, В. Ван Го­га, П. Го­ге­на, М. Де­ни, Э. Вюй­а­ра, П. Бон­на­ра, А. де Ту­луз-Лот­ре­ка, М. де Вла­мин­ка, К. Ван Дон­ге­на, А. Мар­ке, А. Де­ре­на, Ж. Руо, А. Ма­тис­са, П. Пи­кас­со, Ж. Бра­ка, М. Ут­рил­ло, Я. Йон­гкин­да, А. Бёк­ли­на, Ф. фон Шту­ка, Э. Мун­ка, А. Цор­на, Дж. Мо­ран­ди, скульп­ту­ру О. Ро­де­на, А. Май­о­ля, Э. А. Бур­де­ля и др.

Часть кар­тин ГМНЗИ бы­ла пе­ре­да­на в Эр­ми­таж (Ле­нин­град) ещё в 1930-1934 годы (в т. ч. по­лот­на Мо­не, Ре­нуа­ра, Се­зан­на, Ван Го­га, Ма­тис­са, Пи­кас­со); в 1933 году несколько по­ло­тен про­да­но советким пра­ви­тель­ст­вом в США (Ре­нуа­ра, Де­га, Се­зан­на; «Ноч­ное ка­фе» Ван Го­га - од­на из цен­ней­ших кар­тин со­б­ра­ния). Му­зей вёл боль­шую вы­ста­воч­ную и на­уч­но-про­све­ти­тель­ную ра­бо­ту; из­да­ва­лись ка­та­ло­ги со­б­ра­ния и вы­ста­вок.

В го­ды Великой Отечественной вой­ны со­б­ра­ние ГМНЗИ бы­ло эва­куи­ро­ва­но в Си­бирь; по воз­вра­ще­нии в Мо­ск­ву на­хо­ди­лось в за­пас­ни­ках Му­зея восточных куль­тур. По­ста­нов­ле­ни­ем СМ СССР от 6 марта 1948 года (за под­пи­сью И.В. Ста­ли­на) ГМНЗИ был ли­к­ви­ди­ро­ван как «рас­сад­ник фор­ма­ли­сти­че­ско­го ис­кус­ст­ва». Первоначаль­но собрание му­зея пред­по­ла­га­лось рас­пы­лить по про­винц. му­зе­ям и час­тич­но унич­то­жить; од­на­ко в 1948 году оно бы­ло рас­пре­де­ле­но ме­ж­ду ГМИИ и Эр­ми­та­жем . С середины 2000-х годов по ини­циа­ти­ве И.А. Ан­то­но­вой дис­ку­ти­ру­ет­ся во­прос о вос­соз­да­нии ГМНЗИ в том ви­де, ка­кой име­ли его кол­лек­ции на мо­мент рас­фор­ми­ро­ва­ния.

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