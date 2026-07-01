НОВОЕ ВРЕМЯ (ГАЗЕТА)

НОВОЕ ВРЕМЯ (газета) - од­на из круп­ней­ших га­зет в Российской им­пе­рии.

Вы­хо­ди­ла в Санкт-Пе­тер­бур­ге ( Пет­ро­гра­де ) в 1868-1917 годы, сна­ча­ла 5 раз в не­де­лю, с 1869 года еже­днев­но, в 1881-1905 годы - два­ж­ды в день (вы­пус­ки ут­рен­ний и ве­чер­ний, по­вто­ряв­ший со­дер­жа­ние ут­рен­не­го, с вклю­че­ни­ем по­след­них но­во­стей за день), фак­ти­чес­ки ве­чер­ним вы­пус­ком «Новое время» в 1911-1917 годы явля­лась газета «Ве­чер­нее вре­мя»; в Мо­ск­ве в 1904-1905 годы из­да­ва­лись из­вле­че­ния из «Нового времени» - «Те­ле­фон "Но­во­го вре­ме­ни"».

Пер­вый из­да­тель-ре­дак­тор - при­ехав­ший из Виль­ны ис­то­рик А.К. Кир­кор (до 1869 года совместно с Н.Н. Юма­то­вым), ко­то­рый пы­тал­ся сде­лать га­зе­ту ор­га­ном «рус­ско-поль­ско­го сбли­же­ния» и ак­тив­но ос­ве­щав­ший жизнь Западного края. Га­зе­та при­но­си­ла убыт­ки, её из­да­те­ли ме­ня­лись: в 1872 году «Новое время» при­об­рёл Ф.Н. Уст­ря­лов, при­дав­ший га­зе­те ли­бе­раль­ную на­прав­лен­ность, в 1873-1874 годы её из­да­вал О.К. Но­то­вич, в 1874-1876 годы - К.В. Труб­ни­ков. «Новое время» не­од­но­крат­но по­лу­ча­ло цен­зур­ные пре­ду­пре­ж­де­ния, несколько раз за­пре­ща­лась роз­нич­ная про­да­жа но­ме­ров, на дли­тель­ный срок при­ос­та­нав­ли­ва­лось из­да­ние.

В 1876 году га­зе­ту при­об­рёл А.С. Су­во­рин (в ком­па­нии с В.И. Ли­ха­чё­вым, до­лю ко­то­ро­го Су­во­рин вско­ре вы­ку­пил), с 1911 года ею вла­де­ло Т-во А.С. Су­во­ри­на - «Но­вое вре­мя» (основной ка­пи­тал 4 млн. руб.), соб­ст­вен­ни­ка­ми ко­то­ро­го бы­ли сы­но­вья Су­во­ри­на, а так­же В.П. Бу­ре­нин и др.

Ре­дак­то­ры «Нового времени» - М.П. Фё­до­ров (1872-1899 годы), за­тем (раз­но­вре­мен­но) - Ф.И. Бул­га­ков (1899-1908 годы), М.А. Су­во­рин (1903-1916 годы), М.Н. Ма­за­ев (1910-1917 годы), Б.А. Су­во­рин (1915-1917 годы). Ти­раж: 13-15 тыс. экз. в 1876 году, 35 тыс. экз. в 1889 году, 60 тыс. экз. в 1900 году. В 1891-1917 годы вы­пус­ка­лось од­но­именное ил­лю­ст­ри­рованное при­ло­же­ние к га­зе­те (еже­не­дель­но, в 1896-1908 годы - два­ж­ды в не­де­лю).

«Новое время» ши­ро­ко ос­ве­ща­ло внутреннюю по­ли­ти­ку, ме­ж­ду­нар. от­но­ше­ния, куль­тур­ную жизнь Рос­сии, пуб­ли­ко­ва­ло на­уч­но-по­пу­ляр­ные ста­тьи и ху­дожественные про­из­ве­де­ния. А.С. Су­во­рин пре­вра­тил «Новое время» в од­но из наи­бо­лее по­пу­ляр­ных из­да­ний в стра­не и при­быль­ное пред­при­ятие (по вы­ра­же­нию со­вре­мен­ни­ка, в «хо­ро­шо уст­ро­ен­ную фаб­ри­ку»). Фи­нан­со­во­му ус­пе­ху га­зе­ты спо­соб­ст­во­ва­ли пре­дос­тав­лен­ное ей пра­во пе­ча­тать ка­зён­ные объ­яв­ле­ния и про­да­жа её на железнодорожных стан­ци­ях по всей Рос­сии, а так­же соб­ст­вен­ная, ос­на­щён­ная но­вей­шей тех­ни­кой ти­по­гра­фия (с 1877 года).

По­пу­ляр­ность га­зе­те обес­пе­чи­ва­ли её стрем­ле­ние учи­ты­вать об­щественное мне­ние и апел­ли­ро­вать к са­мым раз­ным сло­ям об­ще­ст­ва, ин­фор­мационную на­сы­щен­ность, до­сти­гав­шая­ся бла­го­да­ря свя­зям со­труд­ни­ков «Нового времени» в пра­ви­тельств. кру­гах и ши­ро­кой кор­рес­пон­дент­ской се­ти.

Га­зе­ту от­ли­ча­ли аг­рес­сив­ность и не­тер­пи­мость в по­ле­ми­ке и ху­дож. кри­ти­ке. Её по­ли­тическое на­прав­ле­ние оп­ре­де­лял А.С. Су­ворин, од­на­ко зна­чительную са­мо­стоя­тель­но­стью поль­зо­ва­лись ве­ду­щие «но­во­вре­мен­цы» с различными по­ли­тическими взгля­да­ми - А.В. Ам­фи­те­ат­ров, В.П. Бу­ре­нин, Б.В. Гей, М.А. За­гу­ля­ев, А.Д. Ку­ре­пин, М.О. Мень­ши­ков , В.В. Ро­за­нов, К. А. Скаль­ков­ский, А. А. Сто­лы­пин (брат П.А. Сто­лы­пи­на). В пер­вые го­ды при А.С. Су­во­ри­не «Новое время» вы­сту­па­ло с кри­ти­кой не­пра­во­мер­ных дей­ст­вий вла­стей, в свя­зи с чем в 1876-1879 годы цен­зу­ра несколько раз за­пре­ща­ла роз­нич­ную про­да­жу га­зе­ты (в 1877, 1879 и 1880 годы она по­лу­ча­ла пре­дос­те­ре­же­ния от цен­зу­ры).

Русско-турецкую вой­ну 1877-1878 годы ос­ве­ща­ло в пан­с­ла­ви­ст­ском ду­хе (ве­ду­щие во­енные кор­рес­пон­ден­ты - Су­во­рин, Вас.И. Не­ми­ро­вич-Дан­чен­ко). Га­зе­та про­по­ве­до­ва­ла экс­пан­сио­ни­ст­ский курс во внеш­ней по­ли­ти­ке, об­ви­няя МИД в без­дей­ст­вии и иг­но­ри­ро­ва­нии ин­те­ре­сов Рос­сии. С со­гла­сия министра внутренних дел гр. Д.А. Тол­сто­го га­зе­та 24 ноября (6 декабря) 1882 года опуб­ли­ко­ва­ла статью «По­ли­ти­че­ское шу­тов­ст­во, или Не мыть­ём, так ка­тань­ем», на­прав­лен­ную про­тив «Свя­щен­ной дру­жи­ны», что ста­ло ос­но­ва­ни­ем для ли­к­ви­да­ции этой ор­га­ни­за­ции.

«Новое время» вы­сту­па­ло за ак­тив­ную борь­бу с ре­во­люционным дви­же­ни­ем, осу­ж­да­ло сту­денческие вол­не­ния. Под­дер­жи­ва­ло П.А. Сто­лы­пи­на и пар­тию «Со­юз 17 ок­тяб­ря». Раз­де­ля­ло по­зи­цию об­ви­не­ния по Бей­ли­са де­лу (1911 год). Ли­дер ок­тяб­ри­стов и член прав­ле­ния Товарищества А.С. Су­во­ри­на - «Но­вое вре­мя» А.И. Гуч­ков че­рез га­зе­ту об­ви­нил полк. С.Н. Мя­со­едо­ва в шпио­на­же, а во­енный мин. В.А. Су­хо­мли­но­ва - в по­пус­ти­тель­ст­ве ему (1912 год). В 1910-е годы га­зе­та те­ря­ла по­пу­ляр­ность из-за кон­флик­та ме­ж­ду сы­новь­я­ми А.С. Су­во­ри­на и уси­ле­ния кон­ку­рен­ции со сто­ро­ны др. еже­днев­ных га­зет. За­кры­та в хо­де Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года по­ста­нов­ле­ни­ем Пет­роградского ВРК 26 октября (8 ноября) 1917 года.

Дополнительная литература:

На па­мять о де­ся­ти­ле­тии «Но­во­го вре­ме­ни». 1876–1886. СПб., 1886;

Как воз­ник­ла га­зе­та «Но­вое вре­мя» // Вест­ник все­мир­ной ис­то­рии. 1899. № 1;

Снес­са­рев Н. Ми­раж «Но­во­го вре­ме­ни»: Поч­ти ро­ман. СПб., 1914;

Аб­ра­мо­вич Н.Я. «Но­вое вре­мя» и со­блаз­нен­ные мла­ден­цы. П., 1916;

Глин­ский Б.Б. «Но­вое вре­мя» (1876–1916): Ис­то­ри­че­ский очерк. П., 1916;

Су­во­рин А.А. Как «Но­вое вре­мя» бы­ло про­да­но? За­се­да­ние Со­ве­та «Но­во­го вре­ме­ни» 16 де­каб­ря 1914 г. П., 1916.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)