НОВОЕ ВРЕМЯ (ГАЗЕТА)
НОВОЕ ВРЕМЯ (газета) - одна из крупнейших газет в Российской империи.
Выходила в Санкт-Петербурге (Петрограде) в 1868-1917 годы, сначала 5 раз в неделю, с 1869 года ежедневно, в 1881-1905 годы - дважды в день (выпуски утренний и вечерний, повторявший содержание утреннего, с включением последних новостей за день), фактически вечерним выпуском «Новое время» в 1911-1917 годы являлась газета «Вечернее время»; в Москве в 1904-1905 годы издавались извлечения из «Нового времени» - «Телефон "Нового времени"».
Первый издатель-редактор - приехавший из Вильны историк А.К. Киркор (до 1869 года совместно с Н.Н. Юматовым), который пытался сделать газету органом «русско-польского сближения» и активно освещавший жизнь Западного края. Газета приносила убытки, её издатели менялись: в 1872 году «Новое время» приобрёл Ф.Н. Устрялов, придавший газете либеральную направленность, в 1873-1874 годы её издавал О.К. Нотович, в 1874-1876 годы - К.В. Трубников. «Новое время» неоднократно получало цензурные предупреждения, несколько раз запрещалась розничная продажа номеров, на длительный срок приостанавливалось издание.
В 1876 году газету приобрёл А.С. Суворин (в компании с В.И. Лихачёвым, долю которого Суворин вскоре выкупил), с 1911 года ею владело Т-во А.С. Суворина - «Новое время» (основной капитал 4 млн. руб.), собственниками которого были сыновья Суворина, а также В.П. Буренин и др.
Редакторы «Нового времени» - М.П. Фёдоров (1872-1899 годы), затем (разновременно) - Ф.И. Булгаков (1899-1908 годы), М.А. Суворин (1903-1916 годы), М.Н. Мазаев (1910-1917 годы), Б.А. Суворин (1915-1917 годы). Тираж: 13-15 тыс. экз. в 1876 году, 35 тыс. экз. в 1889 году, 60 тыс. экз. в 1900 году. В 1891-1917 годы выпускалось одноименное иллюстрированное приложение к газете (еженедельно, в 1896-1908 годы - дважды в неделю).
«Новое время» широко освещало внутреннюю политику, междунар. отношения, культурную жизнь России, публиковало научно-популярные статьи и художественные произведения. А.С. Суворин превратил «Новое время» в одно из наиболее популярных изданий в стране и прибыльное предприятие (по выражению современника, в «хорошо устроенную фабрику»). Финансовому успеху газеты способствовали предоставленное ей право печатать казённые объявления и продажа её на железнодорожных станциях по всей России, а также собственная, оснащённая новейшей техникой типография (с 1877 года).
Популярность газете обеспечивали её стремление учитывать общественное мнение и апеллировать к самым разным слоям общества, информационную насыщенность, достигавшаяся благодаря связям сотрудников «Нового времени» в правительств. кругах и широкой корреспондентской сети.
Газету отличали агрессивность и нетерпимость в полемике и худож. критике. Её политическое направление определял А.С. Суворин, однако значительную самостоятельностью пользовались ведущие «нововременцы» с различными политическими взглядами - А.В. Амфитеатров, В.П. Буренин, Б.В. Гей, М.А. Загуляев, А.Д. Курепин, М.О. Меньшиков, В.В. Розанов, К. А. Скальковский, А. А. Столыпин (брат П.А. Столыпина). В первые годы при А.С. Суворине «Новое время» выступало с критикой неправомерных действий властей, в связи с чем в 1876-1879 годы цензура несколько раз запрещала розничную продажу газеты (в 1877, 1879 и 1880 годы она получала предостережения от цензуры).
Русско-турецкую войну 1877-1878 годы освещало в панславистском духе (ведущие военные корреспонденты - Суворин, Вас.И. Немирович-Данченко). Газета проповедовала экспансионистский курс во внешней политике, обвиняя МИД в бездействии и игнорировании интересов России. С согласия министра внутренних дел гр. Д.А. Толстого газета 24 ноября (6 декабря) 1882 года опубликовала статью «Политическое шутовство, или Не мытьём, так катаньем», направленную против «Священной дружины», что стало основанием для ликвидации этой организации.
«Новое время» выступало за активную борьбу с революционным движением, осуждало студенческие волнения. Поддерживало П.А. Столыпина и партию «Союз 17 октября». Разделяло позицию обвинения по Бейлиса делу (1911 год). Лидер октябристов и член правления Товарищества А.С. Суворина - «Новое время» А.И. Гучков через газету обвинил полк. С.Н. Мясоедова в шпионаже, а военный мин. В.А. Сухомлинова - в попустительстве ему (1912 год). В 1910-е годы газета теряла популярность из-за конфликта между сыновьями А.С. Суворина и усиления конкуренции со стороны др. ежедневных газет. Закрыта в ходе Октябрьской революции 1917 года постановлением Петроградского ВРК 26 октября (8 ноября) 1917 года.
Дополнительная литература:
На память о десятилетии «Нового времени». 1876–1886. СПб., 1886;
Как возникла газета «Новое время» // Вестник всемирной истории. 1899. № 1;
Снессарев Н. Мираж «Нового времени»: Почти роман. СПб., 1914;
Абрамович Н.Я. «Новое время» и соблазненные младенцы. П., 1916;
Глинский Б.Б. «Новое время» (1876–1916): Исторический очерк. П., 1916;
Суворин А.А. Как «Новое время» было продано? Заседание Совета «Нового времени» 16 декабря 1914 г. П., 1916.