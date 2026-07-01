НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО
НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО - русская эмигрантская газета, издававшаяся в Нью-Йорке в 1910-2010 годы.
Первый редактор-издатель И.К. Окунцов (до 1922 года).
Выходила до 10 апреля 2009 года ежедневно, затем еженедельно. До 1920 года издавалась под названием «Русское слово».
Старейшее и наиболее крупное издание на русском языке в США.
Публиковала новостную информацию, произведения писателей русского зарубежья, а также обзоры советской литературы и перепечатки произведений советских авторов.
С газетой сотрудничали: А.Т. Аверченко, Г.В. Адамович, Ю.И. Айхенвальд, Н.Н. Берберова, З.Н. Гиппиус, Дон-Аминадо, В.В. Набоков (под псевд. В. Сирин), И. Северянин, Н.А. Оцуп и др.