НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО - русская эмиг­рант­ская га­зе­та, из­да­вав­шая­ся в Нью-Йор­ке в 1910-2010 годы.

Первый ре­дак­тор-из­да­тель И.К. Окун­цов (до 1922 года).

Вы­хо­ди­ла до 10 апреля 2009 года еже­днев­но, за­тем еже­не­дель­но. До 1920 года из­да­ва­лась под названием «Рус­ское сло­во».

Ста­рей­шее и наи­бо­лее круп­ное из­да­ние на русском языке в США.

Пуб­ли­ко­ва­ла но­во­ст­ную ин­фор­ма­цию, про­из­ве­де­ния пи­са­те­лей русского за­ру­бе­жья, а так­же об­зо­ры советской литературы и пе­ре­пе­чат­ки про­из­ве­де­ний советских ав­то­ров.

С га­зе­той со­труд­ни­чали: А.Т. Авер­чен­ко , Г.В. Ада­мо­вич, Ю.И. Ай­хен­вальд, Н.Н. Бер­бе­ро­ва, З.Н. Гип­пи­ус, Дон-Ами­на­до, В.В. На­бо­ков (под псевд. В. Си­рин), И. Се­ве­ря­нин, Н.А. Оцуп и др.

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