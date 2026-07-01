НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ

НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ - Но­во­деви­чий Бо­го­ро­ди­це-Смо­лен­ский жен­ский мо­на­стырь, в Мо­ск­ве .

Ос­но­ван в 1524 году великим князем Ва­си­ли­ем III Ива­но­ви­чем в честь главные свя­ты­ни Смо­лен­ска - Смо­лен­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри - по обе­ту за взя­тие это­го го­ро­да (1514 год). Мо­на­стырь по­став­лен на скре­ще­нии су­хо­пут­ных и вод­ных до­рог, иду­щих на за­пад от Мо­ск­вы. Его оги­ба­ла пет­ля ле­во­го при­то­ка р. Мо­ск­ва (ру­чей Ва­ви­лон) и за­щи­щал об­ры­ви­стый бе­рег ре­ки.

Новодевичий монастырь за­ду­ман как оби­тель выс­ше­го, при­двор­но­го ран­га; на его уст­рое­ние Ва­си­лий III по­жа­ло­вал 3 тыс. руб., двор­цо­вые сё­ла, зе­мель­ные уго­дья; мо­на­стырь по­лу­чил «не­су­ди­мые гра­мо­ты», ос­во­бо­ж­дав­шие от по­да­тей. Пер­вой игу­мень­ей Новодевичьего монастыря ста­ла схи­мо­на­хи­ня По­кров­ско­го мо­на­сты­ря в Суз­да­ле прп. Еле­на Мо­с­ков­ская (Де­воч­ки­на) (ум. 1547 год). В 1525 году в Новодевичьем монастыре был при­не­сён спи­сок с чу­до­твор­ной Смо­лен­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, став­ший главной свя­ты­ней оби­те­ли. При ца­ре Ива­не IV Ва­силь­е­ви­че Гроз­ном в Новодевичьем монатыре по­стри­га­ли жен­щин из цар­ской се­мьи [сре­ди них - кн. Уль­я­на Дмит­ри­ев­на (уро­ж­дён­ная княж­на Па­лец­кая, в мо­на­ше­ст­ве Алек­сан­д­ра), вдо­ва млад­ше­го бра­та Ива­на IV - уг­лич­ско­го удель­но­го кн. Юрия Ва­силь­е­ви­ча; ца­рев­на Еле­на Ива­нов­на (уро­ж­дён­ная Ше­ре­ме­те­ва, в мо­на­ше­ст­ве Ле­о­ни­да), вдо­ва ца­ре­ви­ча Ива­на Ива­но­ви­ча]. В январе 1598 года в Новодевичьем монастыре по­се­ли­лась вдо­ва ца­ря Фё­до­ра Ива­но­ви­ча ца­ри­ца-ино­ки­ня Ири­на Фё­до­ров­на Го­ду­но­ва (в мо­на­ше­ст­ве Алек­сан­д­ра), здесь, в Смо­лен­ском со­бо­ре, её брат Бо­рис Фё­до­ро­вич Го­ду­нов при­нял из­бра­ние на цар­ст­во (1598 год).

В конце XVI - начале XVII веков в Новодевичьем монастыре на­счи­ты­ва­лось до 122 на­сель­ниц, он был од­ним из бо­га­тей­ших и вла­дел сё­ла­ми бо­лее чем в 10 уез­дах. В Смут­ное вре­мя ока­зал­ся в цен­тре во­енных дей­ст­вий и по­ли­тических ин­триг. Лже­дмит­ри­ем I бы­ла кон­фи­ско­ва­на каз­на мо­на­сты­ря (1605 год); в 1606 году вой­ска Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го от­стоя­ли Н. м. от уча­ст­ни­ков Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606-1607 годов; в 1610 году на Де­вичь­ем по­ле у Новодевичьего монастыря пред­ста­ви­те­ли моск. зна­ти ве­ли мир­ные пе­ре­го­во­ры с по­ля­ка­ми о при­зва­нии на цар­ст­во ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва; в 1611 году Новодевичий монастырь был взят и раз­граб­лен ка­за­ка­ми И.М. За­руц­ко­го, в это вре­мя в мо­на­сты­ре пре­бы­ва­ла ино­ки­ня Оль­га (в ми­ру ца­рев­на Ксе­ния Бо­ри­сов­на, дочь Бо­ри­са Го­ду­но­ва); 21(31) августа 1612 год при Новодевиьем монастыре про­изо­ш­ло ре­шаю­щее сра­же­ние Вто­ро­го опол­че­ния 1611-1612 годов с вой­ска­ми гет­ма­на Я.К. Ход­ке­ви­ча.

Царь Ми­ха­ил Фё­до­ро­вич ос­во­бо­дил Новодевичий монастырь от по­да­тей в каз­ну. В XVII - начале XVIII веков мо­на­стырь имел ог­ром­ные вла­де­ния (15 тыс. кре­по­ст­ных, 36 сёл с бо­лее чем 150 тыс. дес. зем­ли, под­во­рье в Мо­с­ков­ском Крем­ле и сло­бо­ду на Пре­чис­тен­ке со 127 ре­мес­лен­ни­ка­ми). Бо­га­тые вкла­ды Новодевичьего монастыря по­лу­чил при окон­чательном воз­вра­ще­нии Рос­сии Смо­лен­ска (1654 год), в ча­ст­но­сти вклад ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча - чу­до­твор­ную Ивер­скую ико­ну Бо­жи­ей Ма­те­ри (по­сле за­кры­тия мо­на­сты­ря пе­ре­да­на в ГИМ, 6 мая 2012 года воз­вра­ще­на в Новодевичий монатырь). В 1654 году в Новодевичий монастырь пе­рееха­ли ок. 300 мо­на­хинь Ку­те­ин­ско­го Ус­пен­ско­го мон. из-под Ор­ши. Т. о., оби­тель ста­ла од­ним из цен­тров не толь­ко русского, но и бе­ло­русского мо­на­ше­ст­ва, пред­ста­ви­тель­ни­цы ко­то­ро­го в 1656-1771 годы из­би­ра­лись игу­мень­я­ми Новодевичьего монастыря. В XVII веке в оби­те­ли по-преж­не­му при­ни­ма­ли по­стриг жен­щи­ны из цар­ской се­мьи (дочь Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча ца­рев­на Тать­я­на, сё­ст­ры Пет­ра I Ека­те­ри­на и Ев­до­кия), ца­ри с семь­я­ми и дво­ром ре­гу­ляр­но при­ез­жа­ли сю­да на бо­го­мо­лье. На­стоя­ще­го рас­цве­та Новодевиьего монастыря дос­тиг во вре­мя прав­ле­ния ца­рев­ны Со­фьи Алек­се­ев­ны (1682-1689 годы), при ко­то­рой сло­жил­ся ори­ги­наль­ный ар­хит. ан­самбль. По­сле бун­та стрель­цов (1689 год) по при­ка­зу Пет­ра I она бы­ла по­стри­же­на здесь в мо­на­ше­ст­во (с име­нем Су­сан­на, в схи­ме - Со­фия). В конце XVII - начале XVIII веков главным кти­тором Новодевичьего монатсыря бы­ла же­на ца­ря Ива­на V Алек­сее­ви­ча ца­ри­ца Пра­сковья Фё­до­ров­на Сал­ты­ко­ва. При Пет­ре I оби­тель по­те­ря­ла при­двор­ный ста­тус. В 1724 году при Новодевичьем монастыре был от­крыт при­ют на 250 человек для де­во­чек- под­ки­ды­шей. В 1727-1731 годы в мо­на­сты­ре пре­бы­ва­ла пер­вая же­на Пет­ра I ца­ри­ца-ино­ки­ня Ев­до­кия Фё­до­ров­на Ло­пу­хи­на (в мо­на­ше­ст­ве Еле­на). При се­ку­ля­ри­за­ции 1764 года цер­ков­ных иму­ществ Новодевичьекго монастыря ли­шил­ся всех ви­дов зем­ле­вла­де­ния, в спи­ске пер­во­класс­ных штат­ных мо­на­сты­рей за­ни­мал 2-е ме­сто.

Во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года Новодевичий монастырь был за­нят фран­цу­за­ми, ко­то­рые пы­та­лись его взо­рвать. В XIX веке в оби­те­ли про­цве­та­ли тра­диционные мо­на­стыр­ские ис­кус­ст­ва и ре­мёс­ла, осо­бен­но сла­ви­лись бе­ло­швей­ные и зо­ло­то­швей­ные мас­тер­ские. В 1871 году от­кры­то Фи­ла­тьев­ское училище для де­во­чек-си­рот, в 1892 году - Ели­за­ве­тин­ский при­ют, в 1899 году - цер­ков­но-при­ход­ская шко­ла. Во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны Новодевичий монастырь уча­ст­во­вал в по­строй­ке и со­дер­жа­нии ла­за­ре­та, 20 на­сель­ниц ста­ли сё­ст­ра­ми ми­ло­сер­дия.

В 1918-1919 годы Новодевичий монастырь был пре­об­ра­зо­ван в при­ход­ское брат­ст­во, мо­на­хи­ни ор­га­ни­зо­ва­ны в сою­зы вы­ши­валь­щиц и ого­род­ниц, в 1922 году мо­на­стырь пол­но­стью уп­разд­нён, по­ме­ще­ния пе­ре­да­ны под жи­льё, му­зей­ные экс­по­зи­ции и разл. уч­ре­ж­де­ния. С 1934 году на тер­ри­то­рии Новодевичьего монастыря ор­га­ни­зо­ван фи­ли­ал ГИМа; в 1944 году от­кры­ты Пра­во­слав­ный бо­го­слов­ский ин-т и пас­тыр­ско-бо­го­слов­ские кур­сы, на ос­но­ве ко­то­рых в 1946 году бы­ли во­зоб­нов­ле­ны Мо­с­ков­ская ду­хов­ная ака­де­мия и се­ми­на­рия (в 1949 году пе­ре­ве­де­ны в Трои­це-Сер­гие­ву лав­ру). С 1964 года на тер­ри­то­рии Новодевичьего монастыря на­хо­дят­ся ре­зи­ден­ция и епар­хи­аль­ное управ­ле­ние Московской епар­хии РПЦ. С 1960-х годов в Новодевичьем монастыре ве­дут­ся рес­тав­рационные ра­бо­ты. В 1994 году во­зоб­нов­ле­на мо­на­ше­ская жизнь [1-я игу­ме­нья - Се­ра­фи­ма (Чёр­ная)]. В Московской области от­кры­ты под­во­рья Новодевичья монастыря: в 1995 году - при Ус­пен­ской церкви (1785-1792 годы) в дер. Шу­би­но До­мо­де­дов­ско­го р-на, в 2008 году - при Алек­сан­д­ро-Нев­ской церкви (1915 год) в пос. Са­на­то­рий им. Гер­це­на Один­цов­ско­го р-на. В 2010 году по­ста­нов­ле­ни­ем Пра­ви­тель­ст­ва РФ Новодевичьего монастыря пе­ре­дан в поль­зо­ва­ние Московской епар­хии РПЦ.

Пер­во­на­чаль­но все по­строй­ки Новодевичьего монастыря бы­ли де­ре­вян­ны­ми, вклю­чая со­бор в честь Смо­лен­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри. С конца 1540-х годов в Новодевичьем монастыре строи­ли ка­менный мно­го­гла­вый на под­кле­те со­бор в честь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (ныне - в честь Смоленской иконы Божией Ма­те­ри), ко­то­рый в ию­ле 1550 года об­ру­шил­ся и был до­стро­ен до 1568 года, а рас­пи­сан к 1598 году (по за­ка­зу ца­ри­цы-ино­ки­ни Ири­ны Го­ду­но­вой). 5-гла­вый, 6-столп­ный, на под­кле­те, с трёх сто­рон ок­ру­жён­ный 2-ярус­ной га­ле­ре­ей с 2 вост. при­де­ла­ми (из­на­чаль­но их бы­ло 4) со­бор по­стро­ен из кир­пи­ча с бе­ло­ка­мен­ны­ми де­та­ля­ми. Рес­тав­ри­ро­вал­ся И.Ф. Ми­чу­ри­ным (1759 год); И.П. Маш­ко­вым и С.К. Ро­дио­но­вым (1898-1903 годы); в современное вре­мя - И.П. Маш­ко­вым, Г.А. Ма­ка­ро­вым, Н.С. Ро­ма­но­вым и др. В ре­зуль­та­те это­го мн. де­та­ли об­ли­ка из­ме­ни­лись. Ин­терь­ер хра­ма ис­клю­чи­тель­но бо­гат. Ко­вёр из фре­сок (су­хо­ва­тых, но изы­скан­ных по ри­сун­ку и ко­ло­ри­ту) сплошь по­кры­ва­ет сте­ны, стол­бы, сво­ды и пи­ля­ст­ры. В центральном ку­по­ле - «Оте­че­ст­во», на сво­дах - Про­тое­ван­гель­ский цикл, в лю­не­тах - биб­лей­ские сю­же­ты, на сте­нах в 3 яру­сах - ака­фист и ис­то­рия Лидд­ской ико­ны Божи­ей Ма­те­ри, на стол­бах - свя­тые. В XVII веке на­пи­сан ряд но­вых ком­по­зи­ций; фре­ски «по­чи­ни­ва­лись» (1666 год) и от­мы­ва­лись (1685 год), не­од­но­крат­но по­нов­ля­лись в XVIII-XIX веках, бы­ли за­пи­са­ны мас­ля­ной жи­во­пи­сью (1759 год), в 1886-1887 и 1901-1902 годы рес­тав­ри­ро­ва­ны Н.М. Са­фо­но­вым. С 1929 года на­ча­ты ис­сле­до­ва­ния и на­учные рес­тав­ра­ция фре­сок. Вы­со­кий 5-ярус­ный ико­но­стас, рез­ной и по­зо­ло­чен­ный (1683-1685 годы; мас­те­ра Осип Ан­д­ре­ев, Кли­мен­тий Ми­хай­лов), сме­нил преж­нюю ал­тар­ную пре­гра­ду (фраг­мен­ты её рос­пи­си со­хра­ни­лись); ста­рый со­став его икон был при этом по­пол­нен вид­ней­ши­ми мас­те­ра­ми Ору­жей­ной па­ла­ты (С.Ф. Уша­ков, Н.Е. Пав­ло­вец, Ф.Е. Зу­бов, Д.Е. Зо­ло­та­рёв и К.И. Зо­ло­та­рёв). Со­хра­ни­лись так­же часть икон XVI-XVII веков, рез­ная на­пре­столь­ная сень (1653 год; К. Кон­д­рать­ев) и ре­шёт­ка в северной га­ле­рее, от­де­ляю­щая при­дел Свя­тых Про­хо­ра и Ни­ка­но­ра.

По­сле по­жа­ра Новодевичьего монастыря при на­ше­ст­вии крым­ско­го ха­на Дев­лет-Ги­рея I (1571 год) на­ча­лось строи­тель­ст­во ка­мен­ной ог­ра­ды, с ко­то­рой, воз­мож­но, мо­на­стырь изо­бра­жён на «Не­свиж­ском» пла­не Мо­ск­вы (1611 год). В пе­ри­од прав­ле­ния ца­рев­ны Со­фьи Алек­се­ев­ны про­изош­ла ко­рен­ная пе­ре­строй­ка все­го Новодевичьего монастыря. В 1682-1690 годы его тер­ри­то­рия уве­ли­чи­лась, бы­ла по­строе­на ка­мен­ная ог­ра­да с внутренними ар­ка­ми и бой­ни­ца­ми в сте­нах. Ма­ши­ку­ли идут по вер­ху и стен, и ба­шен, слу­жа по­ста­мен­том их бе­ло­ка­мен­ным за­вер­ше­ни­ям. 4 уг­ло­вые баш­ни круг­лые, они силь­но вы­сту­па­ют из стен и сто­ят на двухъ­я­рус­ных цо­ко­лях, 8 про­ме­жу­точ­ных - квад­рат­ные. Ог­ра­да бы­ла де­ко­ра­тив­но-сим­во­ли­че­ской, по­это­му для за­щи­ты в конце XVII века сна­ру­жи её ок­ру­жал ров и бре­вен­ча­тый час­то­кол. К уг­ло­вым баш­ням при­мы­ка­ют 4 кор­пу­са стре­лец­ких ка­рау­лен. Сфор­ми­ро­вал­ся па­рад­но-изы­скан­ный, из­бы­точ­но де­ко­ра­тив­ный ар­хитектурный об­раз, в ко­то­ром ве­ду­щая роль при­над­ле­жит ко­ло­коль­не, над­врат­ным хра­мам и ажур­ным за­вер­ше­ни­ям ба­шен (строи­тель­ст­во про­дол­жа­лось до 1725 года). Главные во­ро­та из­на­чаль­но по­ме­ща­лись с юга; вы­стро­ен­ные в 1683-1688 годы 3-про­лёт­ные во­ро­та ны­не слу­жат под­кле­том хра­ма По­кро­ва Бо­го­ро­ди­цы, за­вер­шён­но­го 3 ба­шен­ка­ми «ук­ра­ин­ско­го» ти­па. Се­вер­ные 3-про­лёт­ные во­ро­та так­же не­сут храм - 5-гла­вую церковь Пре­обра­же­ния Гос­под­ня (1687-1688 годы) с рез­ным по­зо­ло­чен­ным 7-ярус­ным ико­но­ста­сом, в ко­то­ром важ­ная роль от­ве­де­на скульп­ту­ре (К.И. Зо­ло­та­рёв); ико­ны для не­го пи­са­ли так­же мас­те­ра Ору­жей­ной па­ла­ты под руководством Ф.Е. Зу­бо­ва.

Для Ири­ны Го­ду­но­вой бы­ли по­строе­ны об­шир­ные ке­льи («Ири­нин­ские па­ла­ты») с тра­пез­ной и до­мо­вой цер­ко­вью. Во второй половине XVII века на их мес­те со­ору­жён ком­плекс, вклю­чав­ший цер­ковь (в 1670-х годах ос­вя­ще­на во имя Св. Ио­ан­на Пред­те­чи, ны­не - во имя Свт. Ам­вро­сия Ме­дио­лан­ско­го), «ста­рую тра­пез­ную» с хле­бо­дар­ней и 2-этаж­ны­ми па­ла­та­ми, ко­то­рые пол­но­стью пе­ре­строе­ны в прав­ле­ние ца­рев­ны Со­фьи, но со­хра­ни­ли назв. «Ири­нин­ских». Но­вый ан­самбль

мо­на­стыр­ской тра­пез­ной (1685-1687 годы) пред­став­ля­ет со­бой уни­каль­ное ар­хит. со­ору­же­ние с об­шир­ной бес­столп­ной па­ла­той, стоя­щей на еди­ном под­кле­те с 3 ма­лы­ми па­ла­та­ми и вы­со­ким чет­ве­ри­ком Ус­пен­ской церкви, на 2-м яру­се ко­то­рой на­ходит­ся при­дел Со­ше­ст­вия Св. Ду­ха. Вско­ре по­сле по­строй­ки но­вая тра­пез­ная ук­ра­ше­на резь­бой К. Мым­ри­на и рас­пи­са­на Б. Дмит­рие­вым и И. Ма­сю­ко­вым. Соз­да­ни­ем ико­но­ста­са и икон Ус­пен­ской церкви с при­де­лом ру­ко­во­ди­ли К.И. Зо­ло­та­рёв и Бо­гдан Сал­та­нов (в 1970-е годы в Ус­пен­скую церковь час­тич­но пе­ре­не­сён ико­но­стас верх­не­го хра­ма московской церкви Ус­пе­ния на По­кров­ке, раз­ру­шен­ной в 1936 году). Пер­во­началь­но зда­ние тра­пез­ной ок­ру­жа­ла ши­ро­кая ароч­ная от­кры­тая па­перть, со­еди­нён­ная пе­ре­хо­дом с «Ири­нин­ски­ми па­ла­та­ми». Вы­со­кая (св. 70 м), изящ­ных про­пор­ций ко­ло­коль­ня Нмоводевичьего монастыря (1683-1690 годы), кир­пич­ная с бе­ло­ка­мен­ны­ми де­та­ля­ми (ти­пич­ный па­мят­ник на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко) по­став­ле­на у вост. сте­ны ог­ра­ды и за­ни­ма­ет до­ми­ни­рую­щее по­ло­же­ние в ан­самб­ле мо­на­сты­ря. Со­сто­ит из 5 умень­шаю­щих­ся вось­ме­ри­ков и глав­ки на 8-гран­ном ба­ра­ба­не; яру­сы име­ют гуль­би­ща с бе­ло­ка­мен­ны­ми ба­лю­ст­ра­да­ми с ва­зо­на­ми-пи­нак­ля­ми, вось­ме­ри­ки ук­ра­ше­ны ко­лон­ка­ми по уг­лам, ароч­ные про­ёмы и ок­на - рез­ны­ми де­та­ля­ми. В ко­ло­коль­не раз­ме­ща­лись церкви Пре­по­доб­ных Вар­лаа­ма и Ио­а­са­фа (ниж­ний этаж ос­но­ва­ния) и церкви Св. ап. Ио­ан­на Бо­го­сло­ва (2-й ярус). Так­же со­хра­ни­лись: стре­лец­кие ка­ра­уль­ни конца XVI - начала XVII веков (в т. ч. па­ла­ты ца­рев­ны Со­фьи), па­ла­ты ца­рев­ны Ма­рии Алек­се­ев­ны (1683-1688 годы), Ло­пу­хин­ский кор­пус (1687-1688 годы), Пев­че­ский кор­пус (конец XVII века), Ка­зна­чей­ские па­ла­ты (XVII-XVIII века), зда­ние Фи­ла­тьев­ско­го училища (1815 год, пе­ре­строе­но в 1871-1878 годы). Новодевичий монастырь ос­та­ёт­ся наи­бо­лее со­хран­ным из московских мо­на­сты­рей, че­му спо­соб­ст­во­ва­ла и дли­тель­ная рес­тав­ра­ция. В 2004 году он вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

В XVI - начале XX веках в сте­нах Новодевичьего монастыря сло­жил­ся ис­клю­чи­тель­но цен­ный ис­то­рический нек­ро­поль. В со­бо­ре со­хра­ни­лись над­гро­бия сес­тёр Пет­ра I - Со­фьи, Ев­до­кии, Ека­те­ри­ны и его пер­вой же­ны Е.Ф. Ло­пу­хи­ной; в под­кле­те на­хо­дит­ся усы­паль­ни­ца с бе­ло­ка­мен­ны­ми над­гро­бия­ми пред­ста­ви­те­лей цар­ских се­мей и знат­ней­ших бо­яр­ских ро­дов (кн. Во­ро­тын­ских, се­мьи боя­ри­на Б.М. Хит­ро­во, кн. Одо­ев­ских и др.). От­кры­тое клад­би­ще (т. н. Ста­рое) раз­ви­ва­лось от со­бо­ра и по­сте­пен­но за­ня­ло зна­чит. пло­щадь. По­сле про­ве­де­ния в начале 1930-х годов «рас­чи­ст­ки» из 2811 над­гро­бий уце­ле­ло 115, сре­ди них: ча­сов­ня-мав­зо­лей Вол­кон­ских (начало XIX века), ча­сов­ня-усы­паль­ни­ца Про­хо­ро­вых в не­орус­ском сти­ле (1911 год), мо­ги­лы дво­рян­ской и раз­но­чин­ной ин­тел­ли­ген­ции, дея­те­лей русской куль­ту­ры (Д.В. Да­вы­до­ва, де­каб­ри­стов С.П. Тру­бец­ко­го, М.И. Му­равь­ё­ва-Апо­сто­ла, А.Н. Му­равь­ё­ва и др., пи­са­те­лей М.Н. За­гос­ки­на, И.И. Ла­жеч­ни­кова, по­эта А.Н. Пле­щее­ва, ис­то­ри­ка С.М. Со­ловь­ё­ва, фи­ло­со­фа В.С. Со­ловь­ё­ва, гр. А.С. Ува­ро­ва и др.). За южной сте­ной мо­на­сты­ря с 1898 года сфор­ми­ро­ва­лось т. н. Но­вое клад­би­ще - ны­не дей­ст­вую­щее Но­во­де­ви­чье клад­би­ще (офи­ци­аль­но от­кры­то в 1904 году, с 1927 года пред­на­зна­че­но «для за­хоро­не­ния лиц с об­ще­ст­вен­ным по­ло­же­ни­ем»).

Дополнительная литература:

Тре­нев Д.К. Ико­но­стас Смо­лен­ско­го со­бо­ра Мо­с­ков­ско­го Но­во­де­вичь­е­го мо­на­сты­ря. М., 1902;

Ов­сян­ни­ков Ю.М. Но­во-Де­вичий мо­на­стырь. М., 1968;

Ис­точ­ни­ки по со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ской ис­то­рии Рос­сии XVI–XVIII вв.: из ар­хи­ва Мо­с­ков­ско­го Но­во­де­вичь­е­го мо­на­сты­ря. М., 1985;

Но­во­де­ви­чий мо­на­стырь в рус­ской куль­ту­ре / Под ред. В. Л. Его­ро­ва. М., 1998;

Шве­до­ва М.М. Ца­ри­цы-ино­ки­ни Но­во­де­вичь­е­го мо­на­сты­ря. М., 2000;

она же. Ико­но­стас ра­бо­ты Кар­па Зо­ло­та­ре­ва из Ус­пен­ской церк­ви Но­во­де­вичь­е­го мо­на­сты­ря // Ис­то­ри­че­ский му­зей – эн­цик­ло­пе­дия оте­че­ст­вен­ной ис­то­рии и куль­ту­ры. М., 2001;

Бо­ри­сен­ко И.Г. Но­во­де­ви­чий мо­на­стырь. М., 2003;

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Мо­с­ков­ский Бо­го­ро­ди­це-Смо­лен­ский Но­во­де­ви­чий мо­на­стырь. М., 2004;

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