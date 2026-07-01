НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ
НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ - Новодевичий Богородице-Смоленский женский монастырь, в Москве.
Основан в 1524 году великим князем Василием III Ивановичем в честь главные святыни Смоленска - Смоленской иконы Божией Матери - по обету за взятие этого города (1514 год). Монастырь поставлен на скрещении сухопутных и водных дорог, идущих на запад от Москвы. Его огибала петля левого притока р. Москва (ручей Вавилон) и защищал обрывистый берег реки.
Новодевичий монастырь задуман как обитель высшего, придворного ранга; на его устроение Василий III пожаловал 3 тыс. руб., дворцовые сёла, земельные угодья; монастырь получил «несудимые грамоты», освобождавшие от податей. Первой игуменьей Новодевичьего монастыря стала схимонахиня Покровского монастыря в Суздале прп. Елена Московская (Девочкина) (ум. 1547 год). В 1525 году в Новодевичьем монастыре был принесён список с чудотворной Смоленской иконы Божией Матери, ставший главной святыней обители. При царе Иване IV Васильевиче Грозном в Новодевичьем монатыре постригали женщин из царской семьи [среди них - кн. Ульяна Дмитриевна (урождённая княжна Палецкая, в монашестве Александра), вдова младшего брата Ивана IV - угличского удельного кн. Юрия Васильевича; царевна Елена Ивановна (урождённая Шереметева, в монашестве Леонида), вдова царевича Ивана Ивановича]. В январе 1598 года в Новодевичьем монастыре поселилась вдова царя Фёдора Ивановича царица-инокиня Ирина Фёдоровна Годунова (в монашестве Александра), здесь, в Смоленском соборе, её брат Борис Фёдорович Годунов принял избрание на царство (1598 год).
В конце XVI - начале XVII веков в Новодевичьем монастыре насчитывалось до 122 насельниц, он был одним из богатейших и владел сёлами более чем в 10 уездах. В Смутное время оказался в центре военных действий и политических интриг. Лжедмитрием I была конфискована казна монастыря (1605 год); в 1606 году войска Василия Ивановича Шуйского отстояли Н. м. от участников Болотникова восстания 1606-1607 годов; в 1610 году на Девичьем поле у Новодевичьего монастыря представители моск. знати вели мирные переговоры с поляками о призвании на царство королевича Владислава; в 1611 году Новодевичий монастырь был взят и разграблен казаками И.М. Заруцкого, в это время в монастыре пребывала инокиня Ольга (в миру царевна Ксения Борисовна, дочь Бориса Годунова); 21(31) августа 1612 год при Новодевиьем монастыре произошло решающее сражение Второго ополчения 1611-1612 годов с войсками гетмана Я.К. Ходкевича.
Царь Михаил Фёдорович освободил Новодевичий монастырь от податей в казну. В XVII - начале XVIII веков монастырь имел огромные владения (15 тыс. крепостных, 36 сёл с более чем 150 тыс. дес. земли, подворье в Московском Кремле и слободу на Пречистенке со 127 ремесленниками). Богатые вклады Новодевичьего монастыря получил при окончательном возвращении России Смоленска (1654 год), в частности вклад царя Алексея Михайловича - чудотворную Иверскую икону Божией Матери (после закрытия монастыря передана в ГИМ, 6 мая 2012 года возвращена в Новодевичий монатырь). В 1654 году в Новодевичий монастырь переехали ок. 300 монахинь Кутеинского Успенского мон. из-под Орши. Т. о., обитель стала одним из центров не только русского, но и белорусского монашества, представительницы которого в 1656-1771 годы избирались игуменьями Новодевичьего монастыря. В XVII веке в обители по-прежнему принимали постриг женщины из царской семьи (дочь Михаила Фёдоровича царевна Татьяна, сёстры Петра I Екатерина и Евдокия), цари с семьями и двором регулярно приезжали сюда на богомолье. Настоящего расцвета Новодевиьего монастыря достиг во время правления царевны Софьи Алексеевны (1682-1689 годы), при которой сложился оригинальный архит. ансамбль. После бунта стрельцов (1689 год) по приказу Петра I она была пострижена здесь в монашество (с именем Сусанна, в схиме - София). В конце XVII - начале XVIII веков главным ктитором Новодевичьего монатсыря была жена царя Ивана V Алексеевича царица Прасковья Фёдоровна Салтыкова. При Петре I обитель потеряла придворный статус. В 1724 году при Новодевичьем монастыре был открыт приют на 250 человек для девочек- подкидышей. В 1727-1731 годы в монастыре пребывала первая жена Петра I царица-инокиня Евдокия Фёдоровна Лопухина (в монашестве Елена). При секуляризации 1764 года церковных имуществ Новодевичьекго монастыря лишился всех видов землевладения, в списке первоклассных штатных монастырей занимал 2-е место.
Во время Отечественной войны 1812 года Новодевичий монастырь был занят французами, которые пытались его взорвать. В XIX веке в обители процветали традиционные монастырские искусства и ремёсла, особенно славились белошвейные и золотошвейные мастерские. В 1871 году открыто Филатьевское училище для девочек-сирот, в 1892 году - Елизаветинский приют, в 1899 году - церковно-приходская школа. Во время Первой мировой войны Новодевичий монастырь участвовал в постройке и содержании лазарета, 20 насельниц стали сёстрами милосердия.
В 1918-1919 годы Новодевичий монастырь был преобразован в приходское братство, монахини организованы в союзы вышивальщиц и огородниц, в 1922 году монастырь полностью упразднён, помещения переданы под жильё, музейные экспозиции и разл. учреждения. С 1934 году на территории Новодевичьего монастыря организован филиал ГИМа; в 1944 году открыты Православный богословский ин-т и пастырско-богословские курсы, на основе которых в 1946 году были возобновлены Московская духовная академия и семинария (в 1949 году переведены в Троице-Сергиеву лавру). С 1964 года на территории Новодевичьего монастыря находятся резиденция и епархиальное управление Московской епархии РПЦ. С 1960-х годов в Новодевичьем монастыре ведутся реставрационные работы. В 1994 году возобновлена монашеская жизнь [1-я игуменья - Серафима (Чёрная)]. В Московской области открыты подворья Новодевичья монастыря: в 1995 году - при Успенской церкви (1785-1792 годы) в дер. Шубино Домодедовского р-на, в 2008 году - при Александро-Невской церкви (1915 год) в пос. Санаторий им. Герцена Одинцовского р-на. В 2010 году постановлением Правительства РФ Новодевичьего монастыря передан в пользование Московской епархии РПЦ.
Первоначально все постройки Новодевичьего монастыря были деревянными, включая собор в честь Смоленской иконы Божией Матери. С конца 1540-х годов в Новодевичьем монастыре строили каменный многоглавый на подклете собор в честь Рождества Богородицы (ныне - в честь Смоленской иконы Божией Матери), который в июле 1550 года обрушился и был достроен до 1568 года, а расписан к 1598 году (по заказу царицы-инокини Ирины Годуновой). 5-главый, 6-столпный, на подклете, с трёх сторон окружённый 2-ярусной галереей с 2 вост. приделами (изначально их было 4) собор построен из кирпича с белокаменными деталями. Реставрировался И.Ф. Мичуриным (1759 год); И.П. Машковым и С.К. Родионовым (1898-1903 годы); в современное время - И.П. Машковым, Г.А. Макаровым, Н.С. Романовым и др. В результате этого мн. детали облика изменились. Интерьер храма исключительно богат. Ковёр из фресок (суховатых, но изысканных по рисунку и колориту) сплошь покрывает стены, столбы, своды и пилястры. В центральном куполе - «Отечество», на сводах - Протоевангельский цикл, в люнетах - библейские сюжеты, на стенах в 3 ярусах - акафист и история Лиддской иконы Божией Матери, на столбах - святые. В XVII веке написан ряд новых композиций; фрески «починивались» (1666 год) и отмывались (1685 год), неоднократно поновлялись в XVIII-XIX веках, были записаны масляной живописью (1759 год), в 1886-1887 и 1901-1902 годы реставрированы Н.М. Сафоновым. С 1929 года начаты исследования и научные реставрация фресок. Высокий 5-ярусный иконостас, резной и позолоченный (1683-1685 годы; мастера Осип Андреев, Климентий Михайлов), сменил прежнюю алтарную преграду (фрагменты её росписи сохранились); старый состав его икон был при этом пополнен виднейшими мастерами Оружейной палаты (С.Ф. Ушаков, Н.Е. Павловец, Ф.Е. Зубов, Д.Е. Золотарёв и К.И. Золотарёв). Сохранились также часть икон XVI-XVII веков, резная напрестольная сень (1653 год; К. Кондратьев) и решётка в северной галерее, отделяющая придел Святых Прохора и Никанора.
После пожара Новодевичьего монастыря при нашествии крымского хана Девлет-Гирея I (1571 год) началось строительство каменной ограды, с которой, возможно, монастырь изображён на «Несвижском» плане Москвы (1611 год). В период правления царевны Софьи Алексеевны произошла коренная перестройка всего Новодевичьего монастыря. В 1682-1690 годы его территория увеличилась, была построена каменная ограда с внутренними арками и бойницами в стенах. Машикули идут по верху и стен, и башен, служа постаментом их белокаменным завершениям. 4 угловые башни круглые, они сильно выступают из стен и стоят на двухъярусных цоколях, 8 промежуточных - квадратные. Ограда была декоративно-символической, поэтому для защиты в конце XVII века снаружи её окружал ров и бревенчатый частокол. К угловым башням примыкают 4 корпуса стрелецких караулен. Сформировался парадно-изысканный, избыточно декоративный архитектурный образ, в котором ведущая роль принадлежит колокольне, надвратным храмам и ажурным завершениям башен (строительство продолжалось до 1725 года). Главные ворота изначально помещались с юга; выстроенные в 1683-1688 годы 3-пролётные ворота ныне служат подклетом храма Покрова Богородицы, завершённого 3 башенками «украинского» типа. Северные 3-пролётные ворота также несут храм - 5-главую церковь Преображения Господня (1687-1688 годы) с резным позолоченным 7-ярусным иконостасом, в котором важная роль отведена скульптуре (К.И. Золотарёв); иконы для него писали также мастера Оружейной палаты под руководством Ф.Е. Зубова.
Для Ирины Годуновой были построены обширные кельи («Ирининские палаты») с трапезной и домовой церковью. Во второй половине XVII века на их месте сооружён комплекс, включавший церковь (в 1670-х годах освящена во имя Св. Иоанна Предтечи, ныне - во имя Свт. Амвросия Медиоланского), «старую трапезную» с хлебодарней и 2-этажными палатами, которые полностью перестроены в правление царевны Софьи, но сохранили назв. «Ирининских». Новый ансамбль
монастырской трапезной (1685-1687 годы) представляет собой уникальное архит. сооружение с обширной бесстолпной палатой, стоящей на едином подклете с 3 малыми палатами и высоким четвериком Успенской церкви, на 2-м ярусе которой находится придел Сошествия Св. Духа. Вскоре после постройки новая трапезная украшена резьбой К. Мымрина и расписана Б. Дмитриевым и И. Масюковым. Созданием иконостаса и икон Успенской церкви с приделом руководили К.И. Золотарёв и Богдан Салтанов (в 1970-е годы в Успенскую церковь частично перенесён иконостас верхнего храма московской церкви Успения на Покровке, разрушенной в 1936 году). Первоначально здание трапезной окружала широкая арочная открытая паперть, соединённая переходом с «Ирининскими палатами». Высокая (св. 70 м), изящных пропорций колокольня Нмоводевичьего монастыря (1683-1690 годы), кирпичная с белокаменными деталями (типичный памятник нарышкинского барокко) поставлена у вост. стены ограды и занимает доминирующее положение в ансамбле монастыря. Состоит из 5 уменьшающихся восьмериков и главки на 8-гранном барабане; ярусы имеют гульбища с белокаменными балюстрадами с вазонами-пинаклями, восьмерики украшены колонками по углам, арочные проёмы и окна - резными деталями. В колокольне размещались церкви Преподобных Варлаама и Иоасафа (нижний этаж основания) и церкви Св. ап. Иоанна Богослова (2-й ярус). Также сохранились: стрелецкие караульни конца XVI - начала XVII веков (в т. ч. палаты царевны Софьи), палаты царевны Марии Алексеевны (1683-1688 годы), Лопухинский корпус (1687-1688 годы), Певческий корпус (конец XVII века), Казначейские палаты (XVII-XVIII века), здание Филатьевского училища (1815 год, перестроено в 1871-1878 годы). Новодевичий монастырь остаётся наиболее сохранным из московских монастырей, чему способствовала и длительная реставрация. В 2004 году он включён в список Всемирного наследия.
В XVI - начале XX веках в стенах Новодевичьего монастыря сложился исключительно ценный исторический некрополь. В соборе сохранились надгробия сестёр Петра I - Софьи, Евдокии, Екатерины и его первой жены Е.Ф. Лопухиной; в подклете находится усыпальница с белокаменными надгробиями представителей царских семей и знатнейших боярских родов (кн. Воротынских, семьи боярина Б.М. Хитрово, кн. Одоевских и др.). Открытое кладбище (т. н. Старое) развивалось от собора и постепенно заняло значит. площадь. После проведения в начале 1930-х годов «расчистки» из 2811 надгробий уцелело 115, среди них: часовня-мавзолей Волконских (начало XIX века), часовня-усыпальница Прохоровых в неорусском стиле (1911 год), могилы дворянской и разночинной интеллигенции, деятелей русской культуры (Д.В. Давыдова, декабристов С.П. Трубецкого, М.И. Муравьёва-Апостола, А.Н. Муравьёва и др., писателей М.Н. Загоскина, И.И. Лажечникова, поэта А.Н. Плещеева, историка С.М. Соловьёва, философа В.С. Соловьёва, гр. А.С. Уварова и др.). За южной стеной монастыря с 1898 года сформировалось т. н. Новое кладбище - ныне действующее Новодевичье кладбище (официально открыто в 1904 году, с 1927 года предназначено «для захоронения лиц с общественным положением»).
Дополнительная литература:
Тренев Д.К. Иконостас Смоленского собора Московского Новодевичьего монастыря. М., 1902;
Овсянников Ю.М. Ново-Девичий монастырь. М., 1968;
Источники по социально-экономической истории России XVI–XVIII вв.: из архива Московского Новодевичьего монастыря. М., 1985;
Новодевичий монастырь в русской культуре / Под ред. В. Л. Егорова. М., 1998;
Шведова М.М. Царицы-инокини Новодевичьего монастыря. М., 2000;
она же. Иконостас работы Карпа Золотарева из Успенской церкви Новодевичьего монастыря // Исторический музей – энциклопедия отечественной истории и культуры. М., 2001;
Борисенко И.Г. Новодевичий монастырь. М., 2003;
Квливидзе Н.В. Символические образы Московского государства и иконографическая программа росписи собора Новодевичьего монастыря // Древнерусское искусство: Русское искусство Позднего Средневековья: XVI век. СПб., 2003;
Московский Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь. М., 2004;
Баталов А.Л. К полемике о времени строительства собора Новодевичьего монастыря // Византийский мир: Искусство Константинополя и национальные традиции. М., 2005.