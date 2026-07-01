НОВОЧЕРКАССКИЙ КЛАД

НОВОЧЕРКАССКИЙ КЛАД.

1) На­бор брон­зо­вых ве­щей, слу­чай­но най­ден­ный в 1939 году на ок­раи­не г. Но­во­чер­касск (Рос­тов­ская область, Рос­сия).

Хра­нит­ся в Но­во­чер­кас­ском му­зее ис­то­рии дон­ско­го ка­за­че­ст­ва; опуб­ли­ко­ван А.А. Иес­се­ном в 1953 году.

В его со­ста­ве: 2 па­ры удил, со­стоя­щих из двух звень­ев с дву­коль­ча­ты­ми внеш­ни­ми окон­ча­ния­ми (у од­но­го эк­зем­п­ля­ра до­пол­нит. зве­нья для по­во­да); 2 не­пар­ных зве­на от та­ких же удил; 2 трёх­пе­тель­ча­тых пса­лия; бое­вой то­пор, ха­рак­тер­ный для ко­бан­ской куль­ту­ры ; створ­ка ли­тей­ной фор­мы, пред­на­зна­чен­ной для из­го­тов­ле­ния 4 на­ко­неч­ни­ков длин­но­втуль­ча­тых двух­ло­па­ст­ных стрел; об­ло­мок за­ост­рён­но­го 4-гран­но­го стерж­ня.

Про­из­вод­ст­во всех пред­ме­тов свя­за­но с брон­зо­ли­тей­ны­ми мас­тер­ски­ми Северного Кав­ка­за.

Да­та Новочеркасского клада оп­ре­де­ля­ет­ся боль­шин­ст­вом ис­сле­до­ва­те­лей в рам­ках конца VIII - первой половины VII веков до н. э.

Ти­пы пса­ли­ев и стрел по­лу­чи­ли по Новочеркасскому кладу название «но­во­чер­кас­ско­го ти­па», на­ря­ду с уди­ла­ми, тех же ти­пов, что в Новочеркасском кладе, они от­но­сят­ся к на­ход­кам, по­ка­за­тель­ным для па­мят­ни­ков но­во­чер­кас­ско­го ти­па (название по Новочеркасскому кладу), при­над­ле­жа­щих позд­не­му эта­пу «Ким­ме­рий­ско­го пе­рио­да» на юге Восточной Ев­ро­пы.

2) Смотри статью Хох­лач.

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