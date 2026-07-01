НОВОЧЕРКАССКИЙ КЛАД
НОВОЧЕРКАССКИЙ КЛАД.
1) Набор бронзовых вещей, случайно найденный в 1939 году на окраине г. Новочеркасск (Ростовская область, Россия).
Хранится в Новочеркасском музее истории донского казачества; опубликован А.А. Иессеном в 1953 году.
В его составе: 2 пары удил, состоящих из двух звеньев с двукольчатыми внешними окончаниями (у одного экземпляра дополнит. звенья для повода); 2 непарных звена от таких же удил; 2 трёхпетельчатых псалия; боевой топор, характерный для кобанской культуры; створка литейной формы, предназначенной для изготовления 4 наконечников длинновтульчатых двухлопастных стрел; обломок заострённого 4-гранного стержня.
Производство всех предметов связано с бронзолитейными мастерскими Северного Кавказа.
Дата Новочеркасского клада определяется большинством исследователей в рамках конца VIII - первой половины VII веков до н. э.
Типы псалиев и стрел получили по Новочеркасскому кладу название «новочеркасского типа», наряду с удилами, тех же типов, что в Новочеркасском кладе, они относятся к находкам, показательным для памятников новочеркасского типа (название по Новочеркасскому кладу), принадлежащих позднему этапу «Киммерийского периода» на юге Восточной Европы.
2) Смотри статью Хохлач.