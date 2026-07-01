НОВОЧЕРКАССКИЕ СОБЫТИЯ 1962 ГОДА

НОВОЧЕРКАССКИЕ СОБЫТИЯ 1962 ГОДА - сти­хий­ная за­бас­тов­ка ра­бо­чих но­во­чер­кас­ских за­во­дов и мас­со­вые про­те­ст­ные вы­сту­п­ле­ния жи­те­лей г. Но­во­чер­касск и при­го­род­ных рай­онов, подавленные с применением оружия.

Вы­зва­ны сни­же­ни­ем в ян­ва­ре - мае на 30% рас­це­нок оп­ла­ты тру­да на Но­во­чер­кас­ском элек­тро­во­зо­строительном за­во­де (НЭВЗ), ко­то­рое сов­па­ло с по­вы­ше­ни­ем в стра­не по ре­ше­нию ЦК КПСС и СМ СССР цен на мя­со, мо­ло­ко и др. про­дук­ты (до 35%), о чём бы­ло объ­яв­ле­но 1 ию­ня.

В тот же день ут­ром ра­бо­чие ста­ле­ли­тей­но­го це­ха НЭВЗ пре­кра­ти­ли ра­бо­ту, к ним при­сое­ди­ни­лись ра­бо­чие других це­хов. К се­ре­ди­не дня у за­во­до­управ­ле­ния со­бра­лось несколько со­тен че­ло­век, вы­ра­жав­ших не­до­воль­ст­во тя­жё­лы­ми тру­до­вы­ми и бы­то­вы­ми ус­ло­вия­ми, от­сут­ст­ви­ем тех­ни­ки безо­пас­но­сти и тре­бо­вав­ших по­вы­ше­ния зар­пла­ты. Они ос­та­но­ви­ли железнодорожный со­став, что пе­ре­кры­ло всё дви­же­ние на уча­ст­ке Са­ра­тов - Рос­тов-на-До­ну.

К бас­тую­щим при­сое­ди­ни­лись жи­те­ли близ­ле­жа­щих рай­онов го­ро­да и при­го­ро­дов, ра­бо­чие за­во­дов «Неф­те­маш» и элек­трод­но­го (все­го на пло­ща­ди пе­ред за­во­до­управ­ле­ни­ем НЭВЗ со­бра­лось около 4 тыс. человек). Они с воз­му­ще­ни­ем встре­ти­ли вы­сту­п­ле­ние прие­хав­ше­го в Но­во­чер­касск 1-го сек­ре­та­ря Рос­тов­ско­го об­ко­ма КПСС А. В. Ба­со­ва, за­хва­ти­ли зда­ние за­во­до­управ­ле­ния, изо­ли­ро­ва­ли на­хо­див­ших­ся там парт. и гос. ра­бот­ни­ков.

При­быв­шие ве­че­ром от­ряд ми­ли­цио­не­ров (200 человек), а так­же сол­да­ты на 5 ав­то­ма­ши­нах и 3 бро­не­транс­пор­тё­рах бы­ли ра­зо­гна­ны за­бас­тов­щи­ка­ми. В ночь на 2 ию­ня по при­ка­зу ко­ман­дую­ще­го вой­ска­ми Северо-Кавкозской ВО И.А. Плие­ва (со­гла­со­ван с Н.С. Хру­щё­вым , министром обо­ро­ны Р.Я. Ма­ли­нов­ским и прие­хав­ши­ми в Но­во­чер­касск чле­на­ми Пре­зи­диу­ма ЦК КПСС А.П. Ки­ри­лен­ко, А.И. Ми­коя­ном, Ф.Р. Коз­ло­вым и сек­ре­та­рём ЦК КПСС А.Н. Ше­ле­пи­ным) в го­род бы­ли вве­де­ны вой­ска, к НЭВЗ на­прав­ле­ны тан­ки и бро­не­транс­пор­тё­ры, вы­тес­нив­шие за­бас­тов­щи­ков с тер­ри­то­рии за­во­да. Несколько че­ло­век бы­ли аре­сто­ва­ны. В то же вре­мя лич­но­му со­ста­ву внутренних войск бы­ли вы­да­ны ору­жие и бо­е­при­па­сы и объ­яв­ле­на бое­вая го­тов­ность к 10 ча­сам.

Ут­ром 2 ию­ня на тер­ри­то­рии за­во­да вновь со­бра­лись ок. 6 тыс. человек, ко­то­рые дви­ну­лись ко­лон­ной к цен­тру го­ро­да с порт­ре­том В.И. Ле­ни­на, крас­ны­ми зна­мё­на­ми и цве­та­ми. По пу­ти они пре­одо­ле­ли неск. за­гра­ж­де­ний из тан­ков. Часть за­бас­тов­щи­ков, воо­ру­жён­ных но­жа­ми и пал­ка­ми, по­пы­та­лась взять штур­мом зда­ние гор. от­де­ла ми­ли­ции и управ­ле­ния КГБ, ос­во­бо­дить аре­сто­ван­ных на­ка­ну­не, за­вла­деть ору­жи­ем. Ох­ра­на зда­ния про­из­ве­ла вы­стре­лы, один че­ло­век из чис­ла за­бас­тов­щи­ков был убит, нес­коль­ко че­ло­век ра­не­ны. Основная мас­са лю­дей со­бра­лась у зда­ния гор­ко­ма КПСС и гор­ис­пол­ко­ма Со­ве­тов де­пу­та­тов. По­пыт­ки пред­ста­ви­те­лей ме­ст­ной вла­сти ус­по­ко­ить со­брав­ших­ся ока­за­лись не­удач­ны­ми, часть ми­тин­гую­щих про­ник­ла в зда­ние, об­ста­нов­ка на­ка­ли­лась. Фор­ми­ро­ва­ния Но­во­чер­кас­ско­го гар­ни­зо­на от­тес­ни­ли лю­дей от зда­ния гор­ко­ма и гор­ис­пол­ко­ма, про­из­ве­ли два пре­ду­пре­ди­тель­ных зал­па, за­тем ста­ли стре­лять по тол­пе, ко­то­рая про­дол­жа­ла на­сту­пать. В тот же день в го­род бы­ли вве­де­ны до­пол­нительного вой­ска, ус­та­нов­лен ко­мен­дант­ский час.

Во вре­мя Новочеркасских событий бы­ло уби­то 23 человека из гражданского на­се­ле­ния (по др. дан­ным, около 60 человек), 87 человек ра­не­ны или по­лу­чи­ли трав­мы; сре­ди во­ен­но­служа­щих 15 человек бы­ло ра­не­но.

Ве­че­ром 2 ию­ня и днём 3 ию­ня Ф.Р. Коз­лов и А.И. Ми­ко­я н вы­сту­па­ли по ра­дио с при­зы­ва­ми к спо­кой­ст­вию и по­ряд­ку, объ­яс­ня­ли по­вы­ше­ние цен «за­бо­той об улуч­ше­нии ма­те­ри­аль­но­го бла­го­сос­тоя­ния на­ро­да», уве­ря­ли, что эта ме­ра в те­че­ние 1-2 лет даст по­ло­жительные ре­зуль­та­ты, обе­ща­ли уст­ра­нить не­дос­тат­ки в ус­та­нов­ле­нии рас­це­нок оп­ла­ты тру­да и ор­га­ни­за­ции тор­гов­ли про­до­воль­ст­ви­ем, на­зва­ли «про­во­ка­то­ра­ми и ху­ли­ган­ст­вую­щи­ми эле­мен­та­ми» за­чин­щи­ков вы­сту­п­ле­ний.

От­кры­тый су­деб­ный про­цесс над уча­ст­ни­ка­ми за­бас­тов­ки и ми­тин­гов на­чал­ся 14 ав­гу­ста. Во­енной кол­ле­ги­ей Вер­хов­но­го су­да РСФСР 7 человек при­го­во­ре­ны к рас­стре­лу, 122 человек - к за­клю­че­нию на срок от 2 до 15 лет. Ру­ко­вод­ст­ву стра­ны уда­лось не до­пу­стить рас­про­стра­не­ния прав­ди­вой ин­фор­ма­ции о Новочеркасских событиях (ста­ла до­ступ­ной в конца 1980-х годов).

На ос­но­ва­нии по­ста­нов­ле­ния ВС РФ от 22 мая 1992 года «О со­бы­ти­ях в го­ро­де Но­во­чер­кас­ске в ию­не 1962 го­да» и Ука­за пре­зи­ден­та РФ Б.Н. Ель­ци­на от 8 июня 1996 года «О до­пол­ни­тель­ных ме­рах по реа­би­ли­та­ции лиц, ре­прес­си­ро­ван­ных в свя­зи с уча­сти­ем в со­бы­ти­ях в г. Но­во­чер­кас­ске в ию­не 1962 года» все осу­ж­дён­ные реа­би­ли­ти­ро­ва­ны, на них рас­про­стра­не­но дей­ст­вие За­ко­на РФ от 18 октября 1991 года «О реа­би­ли­та­ции жертв по­ли­ти­че­ских ре­прес­сий».

В па­мять о Новочеркасских событиях в Но­во­чер­кас­ске ус­та­нов­ле­ны ме­мо­ри­аль­ные зна­ки. От­крыт ме­мо­ри­аль­ный му­зей (2002 год).

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