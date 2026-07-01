НОВОЧЕРКАССКИЕ СОБЫТИЯ 1962 ГОДА
НОВОЧЕРКАССКИЕ СОБЫТИЯ 1962 ГОДА - стихийная забастовка рабочих новочеркасских заводов и массовые протестные выступления жителей г. Новочеркасск и пригородных районов, подавленные с применением оружия.
Вызваны снижением в январе - мае на 30% расценок оплаты труда на Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ), которое совпало с повышением в стране по решению ЦК КПСС и СМ СССР цен на мясо, молоко и др. продукты (до 35%), о чём было объявлено 1 июня.
В тот же день утром рабочие сталелитейного цеха НЭВЗ прекратили работу, к ним присоединились рабочие других цехов. К середине дня у заводоуправления собралось несколько сотен человек, выражавших недовольство тяжёлыми трудовыми и бытовыми условиями, отсутствием техники безопасности и требовавших повышения зарплаты. Они остановили железнодорожный состав, что перекрыло всё движение на участке Саратов - Ростов-на-Дону.
К бастующим присоединились жители близлежащих районов города и пригородов, рабочие заводов «Нефтемаш» и электродного (всего на площади перед заводоуправлением НЭВЗ собралось около 4 тыс. человек). Они с возмущением встретили выступление приехавшего в Новочеркасск 1-го секретаря Ростовского обкома КПСС А. В. Басова, захватили здание заводоуправления, изолировали находившихся там парт. и гос. работников.
Прибывшие вечером отряд милиционеров (200 человек), а также солдаты на 5 автомашинах и 3 бронетранспортёрах были разогнаны забастовщиками. В ночь на 2 июня по приказу командующего войсками Северо-Кавкозской ВО И.А. Плиева (согласован с Н.С. Хрущёвым, министром обороны Р.Я. Малиновским и приехавшими в Новочеркасск членами Президиума ЦК КПСС А.П. Кириленко, А.И. Микояном, Ф.Р. Козловым и секретарём ЦК КПСС А.Н. Шелепиным) в город были введены войска, к НЭВЗ направлены танки и бронетранспортёры, вытеснившие забастовщиков с территории завода. Несколько человек были арестованы. В то же время личному составу внутренних войск были выданы оружие и боеприпасы и объявлена боевая готовность к 10 часам.
Утром 2 июня на территории завода вновь собрались ок. 6 тыс. человек, которые двинулись колонной к центру города с портретом В.И. Ленина, красными знамёнами и цветами. По пути они преодолели неск. заграждений из танков. Часть забастовщиков, вооружённых ножами и палками, попыталась взять штурмом здание гор. отдела милиции и управления КГБ, освободить арестованных накануне, завладеть оружием. Охрана здания произвела выстрелы, один человек из числа забастовщиков был убит, несколько человек ранены. Основная масса людей собралась у здания горкома КПСС и горисполкома Советов депутатов. Попытки представителей местной власти успокоить собравшихся оказались неудачными, часть митингующих проникла в здание, обстановка накалилась. Формирования Новочеркасского гарнизона оттеснили людей от здания горкома и горисполкома, произвели два предупредительных залпа, затем стали стрелять по толпе, которая продолжала наступать. В тот же день в город были введены дополнительного войска, установлен комендантский час.
Во время Новочеркасских событий было убито 23 человека из гражданского населения (по др. данным, около 60 человек), 87 человек ранены или получили травмы; среди военнослужащих 15 человек было ранено.
Вечером 2 июня и днём 3 июня Ф.Р. Козлов и А.И. Микоян выступали по радио с призывами к спокойствию и порядку, объясняли повышение цен «заботой об улучшении материального благосостояния народа», уверяли, что эта мера в течение 1-2 лет даст положительные результаты, обещали устранить недостатки в установлении расценок оплаты труда и организации торговли продовольствием, назвали «провокаторами и хулиганствующими элементами» зачинщиков выступлений.
Открытый судебный процесс над участниками забастовки и митингов начался 14 августа. Военной коллегией Верховного суда РСФСР 7 человек приговорены к расстрелу, 122 человек - к заключению на срок от 2 до 15 лет. Руководству страны удалось не допустить распространения правдивой информации о Новочеркасских событиях (стала доступной в конца 1980-х годов).
На основании постановления ВС РФ от 22 мая 1992 года «О событиях в городе Новочеркасске в июне 1962 года» и Указа президента РФ Б.Н. Ельцина от 8 июня 1996 года «О дополнительных мерах по реабилитации лиц, репрессированных в связи с участием в событиях в г. Новочеркасске в июне 1962 года» все осуждённые реабилитированы, на них распространено действие Закона РФ от 18 октября 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий».
В память о Новочеркасских событиях в Новочеркасске установлены мемориальные знаки. Открыт мемориальный музей (2002 год).