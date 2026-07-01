НОВОЧЕБОКСАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Новочебоксарский художественный музей.

В 1983 году 20 апреля был открыт выставочный зал в молодом городе - спутнике Чувашии - Новочебоксарске, который являлся филиалом Чувашской Государственной художественной галереи и стал крупнейшим в республике. Инициатором создания этого уникального помещения, предназначенного для экспонирования произведений изобразительного искусства, стал заслуженный архитектор Чувашии Борис Михайлович Шимарев.

В основу музейного фонда вошли 651 произведение художников России , переданные в дар городу Новочебоксарск Дирекцией Союза художников РСФСР в 1987 году. В 1996 году выставочный зал преобразован в муниципальное учреждение культуры «Художественный музей». В настоящее время музейный фонд составляет 1097 единиц хранения: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. В экспозиции представлены произведения русского (советского) изобразительного искусства ХХ века.

Музей краеведения и истории города Новочебоксарска был открыт в 2009 году. За прошедшие годы коллективом музея были заложены основы краеведческой работы, легшей в основу основополагающего принципа его деятельности - развитие и популяризация естественных и исторических наук, истории Родного края, взаимодействия природы и человека на берегах Волги.

В 2011 году Художественный музей и Музей истории и краеведения города Новочебоксарск объединились, образовав МБУ «Историко-художественный музейный комплекс» города Новочебоксарска. В настоящее время - это современный, научный, просветительский и культурный центр, имеющий свою археологическую лабораторию. Новочебоксарский музейный комплекс входит в число организаций имеющих разрешение на проведение самостоятельных археологических раскопок.

Научными сотрудниками разработаны культурно-просветительские программы для всех возрастных групп жителей и гостей города, также проводятся мастер-классы, музыкальные и поэтические вечера, творческие встречи с художниками, научные конференции и лекции с ведущими археологами Поволжья.

Иллюстрации:

Новочебоксарский художественный музей.