НОВОАПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ
НОВОАПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ - христианская религиозная организация, по основным доктринальным положениям близкая к протестантам, в обрядовой сфере искусственно включившая в себя отдельные элементы англиканской, католической и православной традиций.
Новоапостальская церковь выделилась из т. н. Католической апостольской церкви (КАЦ), возникшей в Европе в 1820-х годов в результате духовного возрождения, охватившего христиан Европы и США во время и после Французской революции XVIII века, и под влиянием разл. движений в протестантизме XVIII-XIX веков, таких как ривайвелизм и «Движение святости». Первоначально на волне духовного возрождения среди англикан (см. Англиканская церковь) возникло «молитвенное движение», основной целью которого было получение даров Св. Духа, как это изложено у ап. Павла (1Кор. 12:28, 14:1). В 1829-1835 годы в Англии и Шотландии сформировалось новое движение, впоследствии получившее название «Католическая апостольская церковь», хотя сами его члены такого именования не приняли, поскольку оно в понимании зап. христиан относится ко всем общинам, исповедующим Никейский символ веры. Другое названия этого движения: «ирвингианство» (по имени одного из его идеологов, пресвитерианского пастора Э. Ирвинга), «апостолы последних дней», «староапостольская Церковь». (В 1830 году аналогичное движение ненадолго появилось в Баварии среди римокатоликов, но быстро было подавлено церковными властями.) Участники движения практиковали «пророчества», «говорение на незнакомых языках», «чудесные исцеления». Первоначально КАЦ отличал дух открытости по отношению ко всем христианским исповеданиям, проявившийся, в частности, при создании литургии КАЦ, в которой сознательно были использованы формы и элементы православного, католического и англиканского богослужений.
Отделившиеся от КАЦ в 1863 году общины в Гамбурге образовали Новоапостольскую церковь При этом КАЦ не признаёт Новоапостольскую церковь своей последовательницей. В 1880 году апостолом для Германии был призван Ф. Кребс (1832-1905 годы), который в 1896 году объявил себя «верховным апостолом» и присвоил себе право назначать новых апостолов, не прибегая к посредничеству т. н. пророков. В 1899 году было принято решение рукополагать апостолов в соответствии с необходимостью, не ограничиваясь числом 12. Современное название Новоапостольская церковь получила в 1930 году.
В рамках идеи «восстановления» первоначального христианства Новоапостольская церковь рассматривает своих апостолов как преемников евангельских 12 апостолов. Центральные положения вероучения - ожидание скорого Второго пришествия Христа и премиллениализм (см. Хилиазм). Новоапостольская церковь считает себя церковью последнего времени, в которой апостолы являются посредниками спасения. Учение о Троице, Богочеловечестве Иисуса Христа, непорочном зачатии Девы Марии, о чудесах Иисуса, Его жертвенной смерти, Воскресении и Вознесении совпадает с исповеданием др. протестантских церквей. Новоапостольская церковь имеет символ веры, состоящий из 10 членов. 3 первых параграфа соответствуют Апостольскому символу веры. В 6 параграфах сформулированы догматы собственно Новоапостольской церкви: утверждается, что Господь Иисус правит Церковью через апостолов, которых Он продолжает посылать вплоть до Своего Второго пришествия; излагается учение о 3 таинствах - крещении, евхаристии и запечатлении Св. Духом, а также о Втором пришествии Христа, во время которого Он возьмёт с Собой на небеса истинно верующих, а после совершения «брачной вечери» вместе с ними вернётся на землю, и они будут править с Ним как царственное священство. По окончании царства мира Христос совершит последний суд, после чего сотворит новое небо и новую землю и будет жить со Своим народом. Последний параграф символа говорит о послушании светским властям, насколько это не противоречит божественным законам. Новоапостольская церковь не является членом экуменических организаций, однако в начале XXI века она стала более открыта по отношению к др. протестантским исповеданиям. В 2011 году Новоапостольская церковь опубликовала документ «Новое понимание церкви», в котором содержится отказ от исключительности новых апостолов в деле спасения.
На начале XXI века Новоапостольская церковь насчитывала в 190 странах мира около 11 млн. членов, из которых только 5% проживают в Европе. Организационно Новоапостольская церковь представлена Международной Новоапостольской церковью, включающей 18 апостольских округов, которые делятся на подокруга, а те - на общины. Апостольскими округами руководят окружные апостолы, объединённые в коллегиум во главе с первоапостолом, резиденция которого и центр Новоапостольской церкви находятся в Цюрихе (Швейцария; перемещены туда после Второй мировой войны из Германии). Каждые 3 года проводится общее собрание всех апостолов. Отдельные приходы возглавляют апостолы, епископы или районные настоятели. Священнослужителями являются епископы, пресвитеры, пасторы, евангелисты и проповедники. Им помогают диаконы. В подражание евангельским апостолам служители Новоапостольской церкви не имеют богословского образования. Большое внимание уделяется миссионерской работе. Издаётся ежемесячный журнал «Наша новоапостольская семья» (на русском языке с 1991 года), детский журнал «Мы, дети».
В СССР Новоапостольская церковь основана в 1987 году, в 1993 году в сан апостола рукоположен первый россиянин. В России на начале XXI века, по сведениям самой Новоапостольской церкви, она насчитывала более 200 приходов (существуют во всех крупных городах России), объединённых в 5 апостольских округов, входящих в сферу ответственности окружного апостола (в его ведении также Берлин, центр. округ Германии, государства Средней Азии и Монголия). Высшим руководящим органом для всех общин Новоапостольской церкви на территории РФ является Управленческий центр Новоапостольской церкви в России, находящийся в Москве.