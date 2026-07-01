НОВОАПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ

НОВОАПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ - хри­сти­ан­ская ре­лигиозная ор­га­ни­за­ция, по ос­нов­ным док­три­наль­ным по­ло­же­ни­ям близ­кая к про­тес­тан­там, в об­ря­до­вой сфе­ре ис­кус­ст­вен­но вклю­чив­шая в се­бя от­дель­ные эле­мен­ты анг­ли­кан­ской, ка­то­лической и пра­во­слав­ной тра­ди­ций.

Новоапостальская церковь вы­де­ли­лась из т. н. Ка­то­лической апо­столь­ской церк­ви (КАЦ), воз­ник­шей в Ев­ро­пе в 1820-х годов в ре­зуль­та­те ду­хов­но­го воз­ро­ж­де­ния, ох­ва­тив­ше­го хри­сти­ан Ев­ро­пы и США во вре­мя и по­сле Французской ре­во­лю­ции XVIII века, и под влия­ни­ем разл. дви­же­ний в про­тес­тан­тиз­ме XVIII-XIX веков, та­ких как ри­вай­ве­лизм и «Дви­же­ние свя­то­сти». Пер­во­на­чаль­но на вол­не ду­хов­но­го воз­ро­ж­де­ния сре­ди анг­ли­кан (см. Анг­ли­кан­ская цер­ковь) воз­ник­ло «мо­лит­вен­ное дви­же­ние», основной це­лью ко­то­ро­го бы­ло по­лу­че­ние да­ров Св. Ду­ха, как это из­ло­же­но у ап. Пав­ла (1Кор. 12:28, 14:1). В 1829-1835 годы в Анг­лии и Шот­лан­дии сфор­ми­ро­ва­лось но­вое дви­же­ние, впо­след­ст­вии по­лу­чив­шее название «Ка­то­лическая апо­столь­ская цер­ковь», хо­тя са­ми его чле­ны та­ко­го име­но­ва­ния не при­ня­ли, по­сколь­ку оно в по­ни­ма­нии зап. хри­сти­ан от­но­сит­ся ко всем об­щи­нам, ис­по­ве­дую­щим Ни­кей­ский сим­вол ве­ры. Другое на­зва­ния это­го дви­же­ния: «ир­вин­ги­ан­ст­во» (по име­ни од­но­го из его идео­ло­гов, пре­сви­те­ри­ан­ско­го пас­то­ра Э. Ир­вин­га), «апо­сто­лы по­след­них дней», «ста­ро­апо­столь­ская Цер­ковь». (В 1830 году ана­ло­гич­ное дви­же­ние не­на­дол­го по­яви­лось в Ба­ва­рии сре­ди ри­мо­ка­то­ли­ков, но бы­ст­ро бы­ло по­дав­ле­но цер­ков­ны­ми вла­стя­ми.) Уча­ст­ни­ки дви­же­ния прак­ти­ко­ва­ли «про­ро­че­ст­ва», «го­во­ре­ние на не­зна­ко­мых язы­ках», «чу­дес­ные ис­це­ле­ния». Пер­во­на­чаль­но КАЦ от­ли­чал дух от­кры­то­сти по от­но­ше­нию ко всем хри­сти­ан­ским ис­по­ве­да­ни­ям, про­явив­ший­ся, в ча­ст­но­сти, при соз­да­нии ли­тур­гии КАЦ, в ко­то­рой соз­на­тель­но бы­ли ис­поль­зо­ва­ны фор­мы и эле­мен­ты пра­во­слав­но­го, ка­то­лического и анг­ли­кан­ско­го бо­го­слу­же­ний.

От­де­лив­шие­ся от КАЦ в 1863 году об­щи­ны в Гам­бур­ге об­ра­зо­ва­ли Новоапостольскую церковь При этом КАЦ не при­зна­ёт Новоапостольскую церковь сво­ей по­сле­до­ва­тель­ни­цей. В 1880 году апо­сто­лом для Гер­ма­нии был при­зван Ф. Кребс (1832-1905 годы), ко­то­рый в 1896 году объ­я­вил се­бя «вер­хов­ным апо­сто­лом» и при­сво­ил се­бе пра­во на­зна­чать но­вых апо­сто­лов, не при­бе­гая к по­сред­ни­че­ст­ву т. н. про­ро­ков. В 1899 году бы­ло при­ня­то ре­ше­ние ру­ко­по­ла­гать апо­сто­лов в со­от­вет­ст­вии с не­об­хо­ди­мо­стью, не ог­ра­ни­чи­ва­ясь чис­лом 12. Современное на­зва­ние Новоапостольская церковь по­лу­чи­ла в 1930 году.

В рам­ках идеи «вос­ста­нов­ле­ния» пер­во­на­чаль­но­го хри­сти­ан­ст­ва Новоапостольская церковь рас­смат­ри­ва­ет сво­их апо­сто­лов как пре­ем­ни­ков еван­гель­ских 12 апо­сто­лов. Центральные по­ло­же­ния ве­ро­уче­ния - ожи­да­ние ско­ро­го Вто­ро­го при­ше­ст­вия Хри­ста и пре­мил­ле­ниа­лизм (см. Хи­ли­азм). Новоапостольская церковь счи­та­ет се­бя цер­ко­вью по­след­не­го вре­ме­ни, в ко­то­рой апо­сто­лы яв­ля­ют­ся по­сред­ни­ка­ми спа­се­ния. Уче­ние о Трои­це, Бо­го­че­ло­ве­че­ст­ве Ии­су­са Хри­ста , не­по­роч­ном за­ча­тии Де­вы Ма­рии, о чу­де­сах Ии­су­са, Его жерт­вен­ной смер­ти, Вос­кре­се­нии и Воз­не­се­нии сов­па­да­ет с ис­по­ве­да­ни­ем др. про­тес­тант­ских церк­вей. Новоапостольская церковь име­ет сим­вол ве­ры, со­стоя­щий из 10 чле­нов. 3 пер­вых па­ра­гра­фа со­от­вет­ст­ву­ют Апо­столь­ско­му сим­во­лу ве­ры. В 6 па­ра­гра­фах сфор­му­ли­ро­ва­ны дог­ма­ты соб­ст­вен­но Новоапостольской церкви: ут­вер­жда­ет­ся, что Гос­подь Ии­сус пра­вит Цер­ко­вью че­рез апо­сто­лов, ко­то­рых Он про­дол­жа­ет по­сы­лать вплоть до Сво­его Вто­ро­го при­ше­ст­вия; из­ла­га­ет­ся уче­ние о 3 та­ин­ст­вах - кре­ще­нии, ев­ха­ри­стии и за­пе­чат­ле­нии Св. Ду­хом, а так­же о Вто­ром при­ше­ст­вии Хри­ста, во вре­мя ко­то­ро­го Он возь­мёт с Со­бой на не­бе­са ис­тин­но ве­рую­щих, а по­сле со­вер­ше­ния «брач­ной ве­че­ри» вме­сте с ни­ми вер­нёт­ся на зем­лю, и они бу­дут пра­вить с Ним как цар­ст­вен­ное свя­щен­ст­во. По окон­ча­нии цар­ст­ва ми­ра Хри­стос со­вер­шит по­след­ний суд, по­сле че­го со­тво­рит но­вое не­бо и но­вую зем­лю и бу­дет жить со Сво­им на­ро­дом. По­след­ний па­ра­граф сим­во­ла го­во­рит о по­слу­ша­нии свет­ским вла­стям, на­сколь­ко это не про­ти­во­ре­чит бо­же­ст­вен­ным за­ко­нам. Новоапостольская церковь не яв­ля­ет­ся чле­ном эку­ме­нических ор­га­ни­за­ций, од­на­ко в начале XXI века она ста­ла бо­лее от­кры­та по от­но­ше­нию к др. про­тес­тант­ским ис­по­ве­да­ни­ям. В 2011 году Новоапостольская церковь опуб­ли­ко­ва­ла до­кумент «Но­вое по­ни­ма­ние церк­ви», в ко­то­ром со­дер­жит­ся от­каз от ис­клю­чи­тель­но­сти но­вых апо­сто­лов в де­ле спа­се­ния.

На начале XXI века Новоапостольская церковь на­счи­ты­ва­ла в 190 стра­нах ми­ра около 11 млн. чле­нов, из ко­то­рых толь­ко 5% про­жи­ва­ют в Ев­ро­пе. Ор­га­ни­за­ци­он­но Новоапостольская церковь пред­став­ле­на Ме­ж­ду­на­род­ной Новоапостольской церковью, вклю­чаю­щей 18 апо­столь­ских ок­ру­гов, ко­то­рые де­лят­ся на по­док­ру­га, а те - на об­щи­ны. Апо­столь­ски­ми ок­ру­га­ми ру­ко­во­дят ок­руж­ные апо­сто­лы, объ­е­ди­нён­ные в кол­ле­ги­ум во гла­ве с пер­во­апо­сто­лом, ре­зи­ден­ция ко­то­ро­го и центр Новоапостольской церкви на­хо­дят­ся в Цю­ри­хе (Швей­ца­рия; пе­ре­ме­ще­ны ту­да по­сле Второй ми­ро­вой вой­ны из Гер­ма­нии). Ка­ж­дые 3 го­да про­во­дит­ся об­щее со­б­ра­ние всех апо­сто­лов. Отдельные при­хо­ды воз­глав­ля­ют апо­сто­лы, епи­ско­пы или рай­он­ные на­стоя­те­ли. Свя­щен­но­слу­жи­те­ля­ми яв­ля­ют­ся епи­ско­пы, пре­сви­те­ры, пас­то­ры, еван­ге­ли­сты и про­по­вед­ни­ки. Им по­мо­га­ют диа­ко­ны. В под­ра­жа­ние еван­гель­ским апо­сто­лам слу­жи­те­ли Новоапостольской церкви не име­ют бо­го­слов­ско­го об­ра­зо­ва­ния. Боль­шое вни­ма­ние уде­ля­ет­ся мис­сио­нер­ской ра­бо­те. Из­да­ёт­ся еже­ме­сяч­ный журнал «На­ша но­во­апо­столь­ская се­мья» (на русском языке с 1991 года), дет­ский журнал «Мы, де­ти».

В СССР Новоапостольская церковь ос­но­ва­на в 1987 году, в 1993 году в сан апо­сто­ла ру­ко­по­ло­жен пер­вый рос­сия­нин. В Рос­сии на начале XXI века, по све­де­ни­ям са­мой Новоапостольской церкви, она на­счи­ты­ва­ла бо­лее 200 при­хо­дов (су­ще­ст­ву­ют во всех круп­ных го­ро­дах Рос­сии), объ­е­ди­нён­ных в 5 апо­столь­ских ок­ру­гов, вхо­дя­щих в сфе­ру от­вет­ст­вен­но­сти ок­руж­но­го апо­сто­ла (в его ве­де­нии так­же Бер­лин, центр. ок­руг Гер­ма­нии, го­су­дар­ст­ва Средней Азии и Мон­го­лия). Выс­шим ру­ко­во­дя­щим ор­га­ном для всех об­щин Новоапостольской церкви на тер­ри­то­рии РФ яв­ля­ет­ся Управ­лен­че­ский центр Новоапостольской церкви в Рос­сии, на­хо­дя­щий­ся в Мо­ск­ве.

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