НОВО-ПОКРОВСКИЙ МУЗЕЙ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Ново-Покровский музей земледелия открыт в 1965 году по инициативе Амгинского филиала Клуба революционной, боевой и трудовой славы.

С 1977 года - филиал республиканского краеведческого музея имени Ем. Ярославского. В музее собран богатый материал о событиях Октябрьской революции , борьбе за установление и упрочение Советской власти в Якутии. Большие разделы экспозиции посвящены героической обороне Амги и осаде Сасыл-Сысыы.

В 1983 году под руководством художника К.В. Расторгуева была поставлена диорама осады Сасыл-Сысыы. Экспонируются личные вещи, документы героев гражданской войны в Якутии - И.Я. Строда, Е.И. Курашова, К.К. Байкалова, И.П. Михайлова и других. Наряду с этим имеются самостоятельные комплексы о русских крестьянах, русском писателе В.Г. Короленко , отбывавшем здесь ссылку. Всего в фондах музея хранится 1600 музейных предметов. В настоящее время действует как самостоятельный музей районного подчинения.

Иллюстрации:

Ново-Покровский музей земледелия.