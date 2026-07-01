НОВО-МЕСТО
НОВО-МЕСТО - город в Словении, в исторической области Нижняя Крайна, административный центр регии (региона) Южная Словения.
Население 23,2 тыс. человек (2013 год). Расположен на юго-востоке страны, на р. Крка (правый приток р. Сава, бассейн р. Дунай). Железнодорожная станция; близ города проходит скоростная автомагистраль Любляна - Загреб.
Город основан австрийским герцогом Рудольфом IV (1358-1365 годы) из династии Габсбургов в 1365 году. Получил в честь него название Рудольфсверт (Rudolfswerth). В XIV-XV веках один из крупных торговых и ремесленных городов Нижней Крайны, военную крепость, сыгравшая значит. роль в отражении нападений турецких войск. С XV века центр ордена францисканцев. XVI - начало XVIII веков - время упадка Ново-место в связи с пожарами, эпидемиями, изменением торговых путей и нападениями турецких войск. В 1738 году соединён почтовой линией с Любляной и Карловацем, с 1748 года окружной центр Нижней Крайны. В 1783-1865 годы известен как Нойштадтль (Neustadtl; назв. периодически употреблялось с XIV века), с 1865 года современное название. В 1894 года соединён железной дорогой с Любляной. Активно развивался в межвоенный период как центр промышленности и искусств. В 1941-1943 годы занят итальянскими войсками. Осенью 1943 года передан частям Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ), но захвачен германскими войсками; пострадал от бомбардировок герм. ВВС. Освобождён НОАЮ 8 мая 1945 года. После 1945 года развивался как промышленный центр и транспортный узел.
Старый город (т. н. Брег) расположен в излучине р. Крка, на её левом берегу. Его исторический центр - Главная площадь (Главни-трг; сформировалась во второй половине XVI века), на которой расположены: Ратуша (1905 год, арх. Й. Оливо), дом Бергмана, памятник партизанам (1952 год), фонтан (1955 год, арх. М. Мушич). В средние века возведены: готический собор Св. Николая (1493 год, реконструирован в 1623 году; неоготические колокольня; в интерьере - произведения живописи XVI-XVIII веков, выполненные Я. Тинторетто, В. Метцингером и др.), францисканский монастырь (1472 год, перестроен в 1696 году) с готической церковью Св. Леонарда (1478 год, реконструкция - 1866 год). Среди построек XVIII - начала XX веков: здание бывшей францисканской гимназии (1746 год, перестроена в 1912 году), Народный дом (1873-1885 годы), здание бывшей гостиницы «Метрополь» (1878 год), Старый мост через р. Крка (Кандийский мост; 1898 год). К югу от Старого города, на правом берегу р. Крка, рядом с железнодорожной станции Ново-Место-Товарная расположен замок Грм (1586 год) с часовней Гроба Господня (начало XVIII века). Мемориал павших в годы Второй мировой войны (1953 год, арх. М. Мушич).
В Нови-Место - университеты (негосударственные): технологический, информационных технологий, медицинский. Региональная библиотека (1946 год). Музей историч. обл. Нижняя Крайна (1950 год). Художественная галерея Б. Якаца.
В 2013 года состоялся чемпионат мира по биатлону.
Один из главных промышленных центров страны. Автомобильный завод «Revoz» (принадлежит франц. компании «Renault»; 211,5 тыс. легковых автомобилей в 2010 году) по стоимости экспортируемой продукции является ведущим в стране. Производство транспортных колёсных средств, оборудованных жилыми помещениями (т. н. самоходные и прицепные автодома - компания «Adria Mobil», одна из крупнейших в Европе в своём сегменте). Предприятия холдинга TPV выпускают автокомплектующие (в т. ч. сиденья совместно с американской компанией «Johnson Controls» и французской «Faurecia»). Штаб-квартира и фабрика фармацевтические корпорации «Krka» (различные лекарственные и косметические средства, ветеринарные препараты и др.). Производство бытовых электроприборов, печей и каминов, предметов интерьера (в т. ч. для яхт), стройматериалов (металлоконструкции, кирпич, пиломатериалы и столярные изделия, изоляционные материалы из стекловолокна и др.). Полиграфическая, пищевая промышленность, виноделие (в т. ч. красное вино «Сvi ̌cek»). Ново-Место традиционно был одним из ведущих текстильных центров Словении; в конце XX - начале XXI веков крупнейшие фабрики по производству тканей и одежды («Labod», «Novoteks») закрыты.
В 31 км к северо-востоку от Ново-Места - единственная в стране АЭС «Krško» (1983 год; 730 МВт). В 6 км к северо-востоку от города - замок Оточец (1252 год, перестраивался в XVI веке и в середине XX века), в 19 км к востоку - г. Костаневица (1252 год; самый старый средне-вековый город Словении с замком-монастырём).
В окрестностях Ново-Места расположены бальнеологические курорты: в 8 км к северо-востоку - Шмарьешке-Топлице [термальные (32 °C) углекислые минеральные воды], в 12 км к юго-западу - Доленьске-Топлице [известен с 1228 года; термальные (36 °C) углекислые гидрокарбонатные кальциево-магниевые минеральные воды и лечебная грязь], в 40 км к востоку - Чатежке-Топлице [наряду с мягким климатом, основным природным лечебным фактором являются радоновые термальные (до 63 °C) минеральные воды].