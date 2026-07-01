НОВО-МЕСТО

НОВО-МЕСТО - го­род в Сло­ве­нии, в ис­то­рической области Ниж­няя Край­на, административный центр ре­гии (ре­гио­на) Южная Сло­ве­ния.

Население 23,2 тыс. человек (2013 год). Рас­по­ло­жен на юго-вос­то­ке стра­ны, на р. Крка (пра­вый при­ток р. Са­ва, бас­сейн р. Ду­най). Железнодорожная стан­ция; близ го­ро­да про­хо­дит ско­ро­ст­ная ав­то­ма­ги­ст­раль Люб­ля­на - За­греб.

Го­род ос­но­ван австрийским гер­цо­гом Ру­доль­фом IV (1358-1365 годы) из ди­на­стии Габс­бур­гов в 1365 году. По­лу­чил в честь не­го название Ру­дольф­сверт (Rudolfswerth). В XIV-XV веках один из круп­ных тор­го­вых и ре­мес­лен­ных го­ро­дов Ниж­ней Край­ны, во­енную кре­пость, сыг­рав­шая зна­чит. роль в от­ра­же­нии на­па­де­ний турецких войск. С XV века центр ор­де­на фран­ци­скан­цев . XVI - начало XVIII веков - вре­мя упад­ка Ново-место в свя­зи с по­жа­ра­ми, эпи­де­мия­ми, из­ме­не­ни­ем тор­го­вых пу­тей и на­па­де­ния­ми турецких войск. В 1738 году со­еди­нён поч­то­вой ли­ни­ей с Люб­ля­ной и Кар­ло­ва­цем, с 1748 года ок­руж­ной центр Ниж­ней Край­ны. В 1783-1865 годы из­вес­тен как Ной­штадтль (Neu­stadtl; назв. пе­рио­ди­че­ски упот­реб­ля­лось с XIV века), с 1865 года современное название. В 1894 года со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Люб­ля­ной. Ак­тив­но раз­ви­вал­ся в меж­во­ен­ный пе­ри­од как центр промышленности и ис­кусств. В 1941-1943 годы за­нят итальянскими вой­ска­ми. Осе­нью 1943 года пе­ре­дан час­тям На­род­но-ос­во­бо­дительной ар­мии Юго­сла­вии (НОАЮ), но за­хва­чен германскими вой­ска­ми; по­стра­дал от бом­бар­ди­ро­вок герм. ВВС. Ос­во­бо­ж­дён НОАЮ 8 мая 1945 года. По­сле 1945 года раз­ви­вал­ся как промышленный центр и транс­порт­ный узел.

Ста­рый го­род (т. н. Брег) рас­по­ло­жен в из­лу­чи­не р. Крка, на её ле­вом бе­ре­гу. Его ис­то­рический центр - Глав­ная пло­щадь (Глав­ни-трг; сфор­ми­ро­ва­лась во второй половине XVI века), на ко­то­рой рас­по­ло­же­ны: Ра­ту­ша (1905 год, арх. Й. Оли­во), дом Берг­ма­на, па­мят­ник пар­ти­за­нам (1952 год), фон­тан (1955 год, арх. М. Му­шич). В сред­ние ве­ка воз­ве­де­ны: го­тический со­бор Св. Ни­ко­лая (1493 год, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1623 году; нео­го­тические ко­ло­коль­ня; в ин­терь­е­ре - про­из­ве­де­ния жи­во­пи­си XVI-XVIII веков, вы­пол­нен­ные Я. Тин­то­рет­то, В. Мет­цин­ге­ром и др.), фран­ци­скан­ский монастырь (1472 год, пе­ре­стро­ен в 1696 году) с го­тической церковью Св. Ле­о­нар­да (1478 год, ре­кон­ст­рук­ция - 1866 год). Сре­ди по­стро­ек XVIII - начала XX веков: зда­ние бывшей фран­цискан­ской гим­на­зии (1746 год, пе­ре­строе­на в 1912 году), Народный дом (1873-1885 годы), зда­ние бывшей гос­ти­ни­цы «Мет­ро­поль» (1878 год), Ста­рый мост че­рез р. Крка (Кан­дий­ский мост; 1898 год). К югу от Ста­ро­го го­ро­да, на пра­вом бе­ре­гу р. Крка, ря­дом с железнодорожной станции Но­во-Ме­сто-То­вар­ная рас­по­ло­жен за­мок Грм (1586 год) с ча­сов­ней Гро­ба Гос­под­ня (начало XVIII века). Ме­мо­ри­ал пав­ших в го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны (1953 год, арх. М. Му­шич).

В Нови-Место - университеты (не­го­су­дар­ст­вен­ные): тех­но­ло­ги­че­ский, ин­фор­мационных тех­но­ло­гий, ме­ди­цин­ский. Ре­гио­наль­ная биб­лио­те­ка (1946 год). Му­зей ис­то­рич. обл. Нижняя Крайна (1950 год). Ху­дожественная га­ле­рея Б. Яка­ца.

В 2013 года состоялся чемпионат мира по биатлону.

Один из главных промышленных цен­тров стра­ны. Ав­то­мо­биль­ный за­вод «Revoz» (при­над­ле­жит франц. ком­па­нии «Renault»; 211,5 тыс. лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей в 2010 году) по стои­мо­сти экс­пор­ти­руе­мой про­дук­ции яв­ля­ет­ся ве­ду­щим в стра­не. Про­изводство транс­порт­ных ко­лёс­ных средств, обо­ру­до­ван­ных жи­лы­ми по­ме­ще­ния­ми (т. н. са­мо­ход­ные и при­цеп­ные ав­то­до­ма - ком­па­ния «Adria Mobil», од­на из круп­ней­ших в Ев­ро­пе в сво­ём сег­мен­те). Пред­при­ятия хол­дин­га TPV вы­пус­ка­ют ав­то­ком­плек­тую­щие (в т. ч. си­де­нья совместно с американской ком­па­ни­ей «Johnson Controls» и французской «Faurecia»). Штаб-квар­ти­ра и фаб­рика фар­ма­цев­тические кор­по­ра­ции «Krka» (различные ле­кар­ст­вен­ные и кос­ме­тические сред­ст­ва, ве­те­ри­нар­ные пре­па­ра­ты и др.). Про­изводство бы­то­вых элек­тро­при­бо­ров, пе­чей и ка­ми­нов, пред­ме­тов ин­терь­е­ра (в т. ч. для яхт), строй­ма­те­риа­лов (ме­тал­ло­кон­ст­рук­ции, кир­пич, пи­ло­ма­те­риа­лы и сто­ляр­ные из­де­лия, изо­ляционные ма­те­риа­лы из стек­ло­во­лок­на и др.). По­ли­гра­фическая, пи­ще­вая промышленность, ви­но­де­лие (в т. ч. крас­ное ви­но «Сvi ̌cek»). Ново-Место тра­ди­ци­он­но был од­ним из ве­ду­щих тек­стиль­ных цент­ров Сло­ве­нии; в конце XX - начале XXI веков круп­ней­шие фаб­ри­ки по про­изводству тка­ней и оде­ж­ды («Labod», «Novo­teks») за­кры­ты.

В 31 км к се­ве­ро-вос­то­ку от Ново-Места - един­ст­вен­ная в стра­не АЭС «Krško» (1983 год; 730 МВт). В 6 км к се­ве­ро-во­сто­ку от го­ро­да - за­мок Ото­чец (1252 год, пе­ре­страи­вал­ся в XVI веке и в середине XX века), в 19 км к во­сто­ку - г. Кос­та­не­ви­ца (1252 год; са­мый ста­рый средне-вековый го­род Сло­ве­нии с зам­ком-мо­на­сты­рём).

В ок­ре­ст­но­стях Ново-Места рас­по­ло­же­ны баль­нео­ло­гические ку­рор­ты: в 8 км к се­ве­ро-вос­то­ку - Шмарь­еш­ке-То­п­ли­це [тер­маль­ные (32 °C) уг­ле­кис­лые ми­неральные воды], в 12 км к юго-за­па­ду - До­лень­ске-То­п­ли­це [из­вес­тен с 1228 года; тер­маль­ные (36 °C) уг­ле­кис­лые гид­ро­кар­бо­нат­ные каль­цие­во-маг­ние­вые ми­неральные во­ды и ле­чеб­ная грязь], в 40 км к вос­то­ку - Ча­теж­ке-То­п­ли­це [на­ря­ду с мяг­ким кли­ма­том, основным при­род­ным ле­чеб­ным фак­то­ром яв­ля­ют­ся ра­до­но­вые тер­маль­ные (до 63 °C) ми­неральные во­ды].

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