НОВО-АФОНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
НОВО-АФОНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, Ново-Афонский (Новоафонский) Симоно-Кананитский православный мужской монастырь - православный мужской монастырь в г. Новый Афон в Абхазии.
Основан в 1875 году в Сухумском военном отделе Закавказского края русской частью братии Русского Свято-Пантелеимонова мон. на Афоне (см. Пантелеимонов монастырь) по предложению духовника монастыря иеросхимонаха Иеронима (Соломенцова) (1805 или 1806 - 1885 годы). Ново-Афонский монастырь создавался как отделение Пантелеимонова мон., зависел от него в сфере внутр. монашеской жизни и административно-хозяйственной деятельности. С разрешения Синода и кавказского наместника вел. кн. Михаила Николаевича под строительство был выделен участок земли близ берега Чёрного м. у подножия Анакопийской (Иверской) горы с развалинами средне-вековые крепости Анакопия (в VII-VIII веках центр Абхазского княжества, затем царства), на берегу р. Псырцха (Псырдзха). По преданию, в этой местности в середине I века проповедовал христианство и мученически скончался ап. Симон Кананит. На месте его погребения находился посвящённый ему древний храм (предположительно IX-X века; к XIX веку - полуразрушенный; см. в ст. Новый Афон). По имени апостола монастырь стал именоваться Ново-Афонским Симоно-Кананитским. Первые постройки - храм Покрова Пресвятой Богородицы (освящён в 1876 году, не сохр.), школа для абхазских мальчиков с пансионом на 20 человек, корпус братских келий. 28 апреля (10 мая) 1877 года в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годы монастырь разрушен; братия, насчитывавшая 14 человек, укрылась в Гелатском монастыре, из них 7 человек поступили на санитарную службу в Тифлисский военный госпиталь.
Новое строительство Ново-Афонского монастыря началось в октябре 1878 года. Официально учреждён 8(20) декабря 1879 году на утверждённых императором Александром II основаниях (соблюдение афонского общежительного устава и духовных традиций Пантелеимонова мон., пополнение братии из числа рус. насельников Пантелеимонова мон., ведение миссионерской и культурно-просветит. деятельности и др.). При личном участии игумена монастыря (с 1880 года) иеросхимонаха Иерона (Носова) (1829 или 1835-1912 годы) (с 1889 года схиархимандрит) осуществлены основные работы по строительству монастырского комплекса, оздоровлению местности, развитию хозяйства, расширению благотворительной и миссионерской деятельности (распространению христианства среди абхазов).
Монастырский ансамбль в XIX - начале XX веков представлял собой сложный архитектурно-ландшафтный и хозяйственный комплекс, состоящий из нижней и верхней (нагорной) частей. Комплекс т. н. нижнего монастыря, создававшийся в основном в 1878 - начале 1880-х годов, включал храм Покрова Пресвятой Богородицы (заложен в 1878 году, освящён в 1879 году; придел Архистратига Михаила освящён в 1883 году; храм подвергся значительным разрушениям в современное время), гостиницы для паломников, братский корпус, больницы и др. Был восстановлен храм Ап. Симона Кананита (освящён в 1882 году); построены новое здание школы, набережная, пристань с часовней Св. Александра Невского (1891 год), бетонная плотина со шлюзами на р. Псырцха (1882 год), водяная мельница с водокачкой; сооружены пресноводные пруды с проточной водой.
В 1884-1911 годы преимущественно в неовизантийском стиле создан ансамбль т. н. верхнего монастыря (на склоне горы, именуемой Афонской). В соответствии с афонской традицией 2-3-этажные братские корпуса [проект игумена Иерона (Носова) при участии арх. Н.Н. Никонова] образуют замкнутый четырёхугольник, внутри которого находится собор Вмч. Пантелеимона с приделами: Свт. Николая Чудотворца, Св. Александра Невского, Вмч. Георгия Победоносца, Св. Марии Магдалины (арх. Никонов; заложен имп. Александром III в 1888 году, главный престол освящён в 1900 году; высота центрального купола с крестом - 42,6 м; росписи 1914 год, московские иконописцы по эскизам и под руководском художника А.В. Серебрякова). Храмы в братских корпусах: Вознесенский (освящён в 1894 году), Ап. Андрея Первозванного (освящён в 1895 году), Всех Афонских святых (освящён в 1896 году), Мч. Иерона (освящён в 1906 году), в честь иконы Божией Матери «Избавительница» (освящён в 1909 году). Чтимые чудотворные иконы монастыря: Божией Матери «Избавительница» (собор Вмч. Пантелеимона), «Скоропослушница» (храм Ап. Андрея Первозванного). В западной части верхнего монастыря - трапезная с колокольней над ней.
Ново-Афонский монастырь содержался на средства Пантелеимонова монастыря и российских благотворителей, а также за счёт обработки принадлежавшей ему земли (с лесными участками ок. 4100 га) и др. хозяйственной деятельности. Имелись плантации маслин, виноградники, сады фруктовых, цитрусовых и др. тропич. растений. С 1904 года Ново-Афонский монастырь (кроме храмов) освещался электричеством от собственной ГЭС. В конце XIX - начале XX веков Ново-Афонский монастырь стал одним из крупнейших монастырей Юга Российской империи. В конце 1900-х годов насчитывал до 600 человек братии.
В 1885 году учреждён Пицундский скит (закрыт в 1920-е годы) Ново-Афонского монастыря с Успенским храмом (предположительно X век; см. также в ст. Пицунда). Ново-Афонский монастырь имел хозяйственный хутор близ с. Анухва (с храмом Св. Иоанна Предтечи, освящён в 1908 году), подворье в Санкт-Петербурге с храмом в честь Иверской иконы Божией Матери (1886-1888 годы, арх. Н.Н. Никонов; храм закрыт около 1930 года, в дальнейшем перестроен), малые подворья в Сухуме, Новороссийске, Керчи, Туапсе; рыбный промысел в Ленкорани.
Во время Первой мировой войны прервалась связь Ново-Афонского монастыря с Афоном; 84 человек были призваны на фронт. В 1921-1924 годы на базе монастырских землевладений организованы совхоз, детская колония, сельско-хозяйственная школа и сельско-хозяйственный техникум. Ново-Афонский монастырь закрыт в 1924 году; часть насельников ушла в долину Псху (в 1930 году они были арестованы, приговорены к лишению свободы или расстрелу). В советский период в монастырском комплексе размещались гостиницы, тур-база, филиал Абхазского государственного музея, др. учреждения; в 1992-1993 годы (во время грузинско-абхахской войны) - военный госпиталь.
В 1994 году монашеская жизнь в Ново-Афонского монастыря возобновлена Афонским Пантелеимоновым мон. К 2013 году юрисдикционный статус Ново-Афонский монастырь остаётся неопределённым в связи со сложностью церковно-политической ситуации в Абхазии. В монастыре открыто духовное училище, ведутся реставрационные работы. Ново-Афонский монастырь - объект православного паломничества.