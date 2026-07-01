НОВО-АФОНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

НОВО-АФОНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, Но­во-Афон­ский (Новоафонский) Си­мо­но-Ка­на­нит­ский пра­во­слав­ный муж­ской мо­на­стырь - пра­во­слав­ный муж­ской мо­на­стырь в г. Но­вый Афон в Аб­ха­зии .

Ос­но­ван в 1875 году в Су­хум­ском во­енном от­де­ле За­кав­каз­ско­го края русской ча­стью бра­тии Рус­ско­го Свя­то-Пан­те­леи­мо­но­ва мон. на Афо­не (см. Пан­те­леи­мо­нов мо­на­стырь) по пред­ло­же­нию ду­хов­ни­ка мо­на­сты­ря ие­рос­хи­мо­на­ха Ие­ро­ни­ма (Со­ло­мен­цо­ва) (1805 или 1806 - 1885 годы). Ново-Афонский монастырь соз­да­вал­ся как от­де­ле­ние Пан­те­леи­мо­но­ва мон., за­ви­сел от не­го в сфе­ре внутр. мо­на­ше­ской жиз­ни и административно-хо­зяйственной дея­тель­но­сти. С раз­ре­ше­ния Си­но­да и кавказского на­ме­ст­ни­ка вел. кн. Ми­хаи­ла Ни­ко­лае­ви­ча под строи­тель­ст­во был вы­де­лен уча­сток зем­ли близ бе­ре­га Чёр­но­го м. у под­но­жия Ана­ко­пий­ской (Иверской) го­ры с раз­ва­ли­на­ми средне-вековые кре­по­сти Ана­ко­пия (в VII-VIII веках центр Аб­хаз­ско­го кня­же­ст­ва, за­тем цар­ст­ва), на бе­ре­гу р. Псырц­ха (Псыр­дз­ха). По пре­да­нию, в этой ме­ст­но­сти в середине I века про­по­ве­до­вал хри­сти­ан­ст­во и му­че­ни­че­ски скон­чал­ся ап. Си­мон Ка­на­нит. На мес­те его по­гре­бе­ния на­хо­дил­ся по­свя­щён­ный ему древ­ний храм (пред­по­ло­жи­тель­но IX-X века; к XIX веку - по­лу­раз­ру­шен­ный; см. в ст. Но­вый Афон). По име­ни апо­сто­ла мо­на­стырь стал име­но­вать­ся Но­во-Афон­ским Си­мо­но-Ка­на­нит­ским. Пер­вые по­строй­ки - храм По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (ос­вя­щён в 1876 году, не сохр.), шко­ла для абхазских маль­чи­ков с пан­сио­ном на 20 человек, кор­пус брат­ских ке­лий. 28 апреля (10 мая) 1877 года в хо­де рус­ско-ту­рец­кой вой­ны 1877-1878 годы мо­на­стырь раз­ру­шен; бра­тия, на­счи­ты­вав­шая 14 человек, ук­ры­лась в Ге­лат­ском мо­на­сты­ре, из них 7 человек по­сту­пи­ли на са­ни­тар­ную служ­бу в Тиф­лис­ский во­енный гос­пи­таль.

Но­вое строи­тель­ст­во Ново-Афонского монастыря на­ча­лось в октябре 1878 года. Офи­ци­аль­но уч­ре­ж­дён 8(20) декабря 1879 году на ут­вер­ждён­ных императором Алек­сан­дром II ос­но­ва­ни­ях (со­блю­де­ние афон­ско­го об­ще­жи­тель­но­го ус­та­ва и ду­хов­ных тра­ди­ций Пан­те­леи­мо­но­ва мон., по­пол­не­ние бра­тии из чис­ла рус. на­сель­ни­ков Пан­те­леи­мо­но­ва мон., ве­де­ние мис­сио­нер­ской и куль­тур­но-про­све­тит. дея­тель­но­сти и др.). При лич­ном уча­стии игу­ме­на мо­на­сты­ря (с 1880 года) ие­рос­хи­мона­ха Ие­ро­на (Но­со­ва) (1829 или 1835-1912 годы) (с 1889 года схи­ар­хи­ман­д­рит) осу­ще­ст­в­ле­ны основные ра­бо­ты по строи­тель­ст­ву мо­на­стыр­ско­го ком­плек­са, оз­до­ров­ле­нию ме­ст­но­сти, раз­ви­тию хо­зяй­ст­ва, рас­ши­ре­нию бла­го­тво­ри­тель­ной и мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти (рас­про­стра­не­нию хри­сти­ан­ст­ва сре­ди аб­ха­зов).

Мо­на­стыр­ский ан­самбль в XIX - начале XX веков пред­став­лял со­бой слож­ный ар­хи­тек­тур­но-ланд­шафт­ный и хо­зяйственный ком­плекс, со­стоя­щий из ниж­ней и верх­ней (на­гор­ной) час­тей. Ком­плекс т. н. ниж­не­го мо­на­сты­ря, соз­да­вав­ший­ся в основном в 1878 - начале 1880-х годов, вклю­чал храм По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (за­ло­жен в 1878 году, ос­вя­щён в 1879 году; при­дел Ар­хи­стра­ти­га Ми­хаи­ла ос­вя­щён в 1883 году; храм под­верг­ся зна­чительным раз­ру­ше­ни­ям в современное вре­мя), гос­ти­ни­цы для па­лом­ни­ков, брат­ский кор­пус, боль­ни­цы и др. Был вос­ста­нов­лен храм Ап. Си­мо­на Ка­на­ни­та (ос­вя­щён в 1882 году); по­строе­ны но­вое зда­ние шко­лы, на­бе­реж­ная, при­стань с ча­сов­ней Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1891 год), бе­тон­ная пло­ти­на со шлю­за­ми на р. Псырц­ха (1882 год), во­дя­ная мель­ни­ца с во­до­кач­кой; со­ору­же­ны пре­сно­вод­ные пру­ды с про­точ­ной во­дой.

В 1884-1911 годы пре­имущественно в не­ови­зан­тий­ском сти­ле соз­дан ан­самбль т. н. верх­не­го мо­на­сты­ря (на скло­не го­ры, име­нуе­мой Афон­ской). В со­от­вет­ст­вии с афон­ской тра­ди­ци­ей 2-3-этаж­ные брат­ские кор­пу­са [про­ект игу­ме­на Ие­ро­на (Но­со­ва) при уча­стии арх. Н.Н. Ни­ко­но­ва] об­ра­зу­ют замк­ну­тый че­ты­рёх­уголь­ник, внут­ри ко­то­ро­го на­хо­дит­ся со­бор Вмч. Пан­те­леи­мо­на с при­де­ла­ми: Свт. Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца, Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го, Вмч. Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца, Св. Ма­рии Ма­гда­ли­ны (арх. Ни­ко­нов; за­ло­жен имп. Алек­сан­дром III в 1888 году, главный пре­стол ос­вя­щён в 1900 году; вы­со­та центрального ку­по­ла с кре­стом - 42,6 м; рос­пи­си 1914 год, московские ико­но­пис­цы по эс­ки­зам и под руководском художника А.В. Се­реб­ря­ко­ва). Хра­мы в брат­ских кор­пу­сах: Воз­не­сен­ский (ос­вя­щён в 1894 году), Ап. Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (ос­вя­щён в 1895 году), Всех Афон­ских свя­тых (ос­вя­щён в 1896 году), Мч. Ие­ро­на (ос­вя­щён в 1906 году), в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Из­ба­ви­тель­ни­ца» (ос­вя­щён в 1909 году). Чти­мые чу­до­твор­ные ико­ны мо­на­сты­ря: Бо­жи­ей Ма­те­ри «Из­ба­ви­тель­ни­ца» (со­бор Вмч. Пан­те­леи­мо­на), «Ско­ро­по­слуш­ни­ца» (храм Ап. Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го). В западной час­ти верх­не­го мо­на­сты­ря - тра­пез­ная с ко­ло­коль­ней над ней.

Ново-Афонский монастырь со­дер­жал­ся на сред­ст­ва Пан­те­леи­мо­но­ва монастыря и российских бла­го­тво­ри­те­лей, а так­же за счёт об­ра­бот­ки при­над­ле­жав­шей ему зем­ли (с лесными участ­ка­ми ок. 4100 га) и др. хо­зяйственной деятельно­сти. Име­лись план­та­ции мас­лин, ви­но­град­ни­ки, са­ды фрук­то­вых, цит­ру­со­вых и др. тро­пич. рас­те­ний. С 1904 года Ново-Афонский монастырь (кро­ме хра­мов) ос­ве­щал­ся элек­три­че­ст­вом от собственной ГЭС. В конце XIX - начале XX веков Ново-Афонский монастырь стал од­ним из круп­ней­ших мо­на­сты­рей Юга Российской им­пе­рии. В конце 1900-х годов на­счи­ты­вал до 600 человек бра­тии.

В 1885 году уч­ре­ж­дён Пи­цунд­ский скит (за­крыт в 1920-е годы) Ново-Афонского монастыря с Ус­пен­ским хра­мом (пред­по­ло­жи­тель­но X век; см. так­же в ст. Пи­цун­да). Ново-Афонский монастырь имел хо­зяйственный ху­тор близ с. Анух­ва (с хра­мом Св. Ио­ан­на Пред­те­чи, ос­вя­щён в 1908 году), под­во­рье в Санкт-Пе­тер­бур­ге с хра­мом в честь Ивер­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1886-1888 годы, арх. Н.Н. Ни­ко­нов; храм за­крыт около 1930 года, в дальнейшем пе­ре­стро­ен), ма­лые по­дво­рья в Су­ху­ме, Но­во­рос­сий­ске, Кер­чи, Ту­ап­се; рыб­ный про­мы­сел в Лен­ко­ра­ни.

Во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны пре­рва­лась связь Ново-Афонского монастыря с Афо­ном; 84 человек бы­ли при­зва­ны на фронт. В 1921-1924 годы на ба­зе мо­на­стыр­ских зем­ле­вла­де­ний ор­га­ни­зо­ва­ны сов­хоз, дет­ская ко­ло­ния, сельско-хозяйственная шко­ла и сельско-хозяйственный тех­ни­кум. Ново-Афонский монастырь за­крыт в 1924 году; часть на­сель­ни­ков уш­ла в до­ли­ну Псху (в 1930 году они бы­ли аре­сто­ва­ны, при­го­во­ре­ны к ли­ше­нию сво­бо­ды или рас­стре­лу). В советский пе­ри­од в мо­на­стыр­ском ком­плек­се раз­ме­ща­лись гос­ти­ни­цы, тур-ба­за, фи­ли­ал Аб­хаз­ско­го государственного му­зея, др. уч­ре­ж­де­ния; в 1992-1993 годы (во вре­мя грузинско-абхахской вой­ны) - во­енный гос­пи­таль.

В 1994 году мо­на­ше­ская жизнь в Ново-Афонского монастыря во­зоб­нов­ле­на Афон­ским Пан­те­леи­мо­но­вым мон. К 2013 году юрис­дик­ци­он­ный ста­тус Ново-Афонский монастырь ос­та­ёт­ся не­оп­ре­де­лён­ным в свя­зи со слож­но­стью цер­ков­но-по­ли­тической си­туа­ции в Аб­ха­зии. В мо­на­сты­ре от­кры­то ду­хов­ное учи­ли­ще, ве­дут­ся рес­тав­рационные ра­бо­ты. Ново-Афонский монастырь - объ­ект пра­во­слав­но­го па­лом­ни­че­ст­ва.

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