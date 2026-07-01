НОВИКОВ-ПРИБОЙ АЛЕКСЕЙ СИЛЫЧ
НОВИКОВ-ПРИБОЙ АЛЕКСЕЙ СИЛЫЧ (псевдоним; настоящая фамилия - Новиков) - русский прозаик.
Родился в крестьянской семье. Получил начальное образование в церковно-приходской школе.
В 1898-1906 годы служил матросом на флоте. Участвовал в Цусимском сражении 1905 года, попал в плен.
Начал публиковаться в японском журнале для русских военнопленных. В 1906 году вернулся на родину; выступал анонимно, а затем под псевд. А. Затёртый (бывший матрос) с очерками о произволе и насилии на русском флоте. После того, как брошюра «Безумцы и бесплодные жертвы» (1907 год; в переработанном виде вошла в роман «Цусима»), напечатанная в подпольной типографии, была признана антиправительственной, перешёл на нелегальное положение.
В 1907-1912 годы в эмиграции в Лондоне, длительное время жил на о. Капри у М. Горького, под влиянием которого возник сборник «Морские рассказы» (в 1914 году изъят из набора, издан в 1917 году), в 1913 году тайно вернулся в Россию. С 1920 года в Москве, входил в литературную группу «Кузница».
В центре прозы А.С. Новикова-Прибоя, развивающей традиции К.М. Станюковича, - морская тематика: повести «Море зовёт» (1919 год), «Подводники» (1923 год), роман «Солёная купель» (1929 год) и др. Вершина творчества А.С. Новикова-Прибоя - исторический роман-эпопея «Цусима» (ч. 1-2, 1932-1935 годы; 4-я ред. - 1940 год, Государственная премия СССР, 1941 год), написанный просто и увлекательно, изобилующий яркими сценами и запоминающимися деталями. В годы Великой Отечественной войны работал над романом «Капитан 1-го ранга» (ч. 1–2, 1942-1944 годы, не окончен).
Сочинения:
Собр. соч. М., 1963. Т. 1–5;
Собр. соч. М., 2004. Т. 1–5.