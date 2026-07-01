НОВИКОВ-ПРИБОЙ АЛЕКСЕЙ СИЛЫЧ

НОВИКОВ-ПРИБОЙ АЛЕКСЕЙ СИЛЫЧ (псевдоним; настоящая фамилия - Но­ви­ков) - русский про­за­ик.

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. По­лу­чил на­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние в цер­ков­но-при­ход­ской шко­ле.

В 1898-1906 годы слу­жил мат­ро­сом на фло­те. Уча­ст­во­вал в Цу­сим­ском сра­же­нии 1905 года, по­пал в плен.

На­чал пуб­ли­ко­вать­ся в японском жур­на­ле для русских во­ен­но­плен­ных. В 1906 году вер­нул­ся на ро­ди­ну; вы­сту­пал ано­ним­но, а за­тем под псевд. А. За­тёр­тый (быв­ший мат­рос) с очер­ка­ми о про­из­во­ле и на­си­лии на русском фло­те. По­сле то­го, как бро­шю­ра «Бе­зум­цы и бес­плод­ные жерт­вы» (1907 год; в пе­ре­ра­бо­тан­ном ви­де во­шла в ро­ман «Цу­си­ма»), на­пе­ча­тан­ная в под­поль­ной ти­по­гра­фии, бы­ла при­зна­на ан­ти­пра­ви­тель­ст­вен­ной, пе­ре­шёл на не­ле­галь­ное по­ло­же­ние.

В 1907-1912 годы в эмиг­ра­ции в Лон­до­не, дли­тель­ное вре­мя жил на о. Ка­при у М. Горь­ко­го , под влия­ни­ем ко­то­ро­го воз­ник сборник «Мор­ские рас­ска­зы» (в 1914 году изъ­ят из на­бо­ра, из­дан в 1917 году), в 1913 году тай­но вер­нул­ся в Рос­сию. С 1920 года в Мо­ск­ве, вхо­дил в литературную груп­пу «Куз­ни­ца».

В цен­тре про­зы А.С. Новикова-Прибоя, раз­ви­ваю­щей тра­ди­ции К.М. Ста­ню­ко­ви­ча, - морская те­мати­ка: по­вес­ти «Мо­ре зо­вёт» (1919 год), «Под­вод­ни­ки» (1923 год), ро­ман «Со­лё­ная ку­пель» (1929 год) и др. Вер­ши­на твор­че­ст­ва А.С. Новикова-Прибоя - ис­то­рический ро­ман-эпо­пея «Цу­си­ма» (ч. 1-2, 1932-1935 годы; 4-я ред. - 1940 год, Государственная премия СССР , 1941 год), на­пи­сан­ный про­сто и ув­ле­ка­тель­но, изо­би­лую­щий яр­ки­ми сце­на­ми и за­по­ми­наю­щи­ми­ся де­та­ля­ми. В го­ды Великой Отечественной вой­ны ра­бо­тал над ро­ма­ном «Ка­пи­тан 1-го ран­га» (ч. 1–2, 1942-1944 годы, не окон­чен).

Сочинения:

Собр. соч. М., 1963. Т. 1–5;

Собр. соч. М., 2004. Т. 1–5.