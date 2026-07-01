НОВИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

НОВИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - российский об­щественный дея­тель, про­све­ти­тель, пуб­ли­цист, из­да­тель.

Дво­ря­нин. Учил­ся в дво­рян­ской гим­на­зии при Московском университете (1756-1759 годы, в 1760 году от­чис­лен за дли­тель­ную са­мо­воль­ную от­луч­ку). Слу­жил в пол­ках - лейб-гвардии Из­май­лов­ском (1762-1768 годы; ко­ман­ди­ро­ван для ра­бо­ты в Уло­жен­ной ко­мис­сии 1767-1768/1769 годы, про­то­ко­лист) и Му­ром­ском пе­хот­ном (1768-1769 годы), вы­шел в от­став­ку в чи­не по­ру­чи­ка. В 1770-1773 годы чис­лил­ся пе­ре­во­дчи­ком в Кол­ле­гии иностранных дел. До 1779 года жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге .

В ка­че­ст­ве из­да­те­ля эпи­зо­ди­че­ски высту­пал с 1766 года. Пер­вое круп­ное пред­при­ятие Н.И. Новикова - са­ти­рический еже­не­дель­ник «Тру­тень» (1769-1770 годы), в котором он вёл по­ле­ми­ку с журналом «Вся­кая вся­чи­на» и её не­глас­ным ре­дак­то­ром - императрицей Ека­те­ри­ной II, от­стаи­вая не­об­хо­ди­мость как зло­бо­днев­ной са­ти­ры на «ли­ца», так и ра­зо­бла­че­ния «об­ще­ст­вен­ных по­ро­ков» (чи­нов­ничь­е­го про­из­во­ла, про­винциального не­ве­же­ст­ва, не­со­вер­шен­ст­ва за­ко­нов и пр.). Другие са­ти­рические жур­на­лы Н.И. Новикова так­же бы­ли об­ра­ще­ны к со­ци­аль­но ост­рой про­бле­ма­ти­ке - «Пус­то­ме­ля» (1770 год); «Жи­во­пи­сец» (1772-1773 годы), где, в ча­ст­но­сти, впер­вые от­кры­то по­став­лен во­прос о жес­то­ком об­ра­ще­нии по­ме­щи­ков с кре­сть­я­на­ми.

В журнале «Ко­ше­лёк» (1774 год) Н.И. Новиков пуб­ли­ко­вал ма­те­риа­лы, по­свя­щён­ные об­ли­че­нию гал­ло­ма­нии в русском об­ще­ст­ве и за­щи­те нациаональной са­мо­быт­но­сти русской куль­ту­ры. Зна­чительная часть ма­те­риа­лов в этих жур­на­лах при­над­ле­жа­ла Н.И. Новикову, од­на­ко его ав­тор­ст­во в ря­де слу­ча­ев ос­па­ри­ва­ет­ся ис­сле­до­ва­те­ля­ми (напр., «Пи­сем к Фа­ла­лею» и ан­ти­кре­по­ст­ни­че­ско­го «От­рыв­ка пу­те­ше­ст­вия в ***И*** Т***»). Од­но­вре­мен­но Н.И. Новиков опуб­ли­ко­вал со­став­лен­ный им пер­вый в Рос­сии био­биб­лио­гра­фический спра­воч­ник «Опыт ис­то­ри­че­ско­го сло­ва­ря о рос­сий­ских пи­са­те­лях» (1772 год, вклю­чал све­де­ния о 315 русских пи­са­те­лях XI-XVIII веков).

В 1773 году Н.И. Новиков совместно с кни­го­про­дав­цем К.В. Мил­ле­ром уч­ре­дил «Об­ще­ст­во, ста­раю­щее­ся о на­пе­ча­та­нии книг»; оно вы­пус­ка­ло гл. обр. пе­ре­дан­ные «Об­ще­ст­ву…» императрицей Ека­те­ри­ной II пе­ре­во­ды, ко­то­рые бы­ли вы­пол­не­ны чле­на­ми «Со­б­ра­ния, ста­раю­ще­го­ся о пе­ре­во­де ино­стран­ных книг». С це­лью по­пу­ля­ри­за­ции зна­ний о российской ис­то­рии Н.И. Новиков при фи­нан­со­вой под­держ­ке импертрицы Ека­те­ри­ны II и при уча­стии Н.Н. Бан­тыш-Ка­мен­ско­го, В.В. Кре­сти­ни­на, Г.Ф. Мил­ле­ра , кн. М.М. Щер­ба­то­ва и др. из­дал «Древ­нюю Рос­сий­скую вив­лио­фи­ку» (ч. 1-10, 1773-1775 годы; 2-е, рас­ши­рен­ное, изд.: ч. 1-20, 1788-1791 годы). С той же це­лью на­чал пуб­ли­ка­цию журналу «По­ве­ст­во­ва­тель древ­но­стей рос­сий­ских» (1776 год, вы­шел один но­мер), впер­вые из­дал цен­ные ис­то­рические па­мят­ни­ки («Сло­во по­хваль­ное ве­ли­ко­му го­су­да­рю Бо­ри­су Фё­до­ро­ви­чу Го­ду­но­ву...» К. Фид­ле­ра, «Кни­га Боль­шо­му чер­те­жу», оба 1773 год; «Ис­то­рия о не­вин­ном за­то­че­нии ближ­не­го боя­ри­на А.С. Мат­вее­ва», 1776 год, «Бар­хат­ная кни­га», 1787 год, и пр.). Вы­пус­тил в свет ис­то­рические со­чи­не­ния - «Крат­кая по­весть о быв­ших в Рос­сии са­мо­зван­цах» кн. М.М. Щер­ба­то­ва (1774 год), «Скиф­ская ис­то­рия» А.И. Лыз­ло­ва (1776 год) и др.

С середиы 1770-х годов дея­тель­ность Н.И. Новикова в зна­чительной сте­пе­ни бы­ла свя­за­на с ма­сон­ст­вом. Член не­сколь­ких лож. Из­да­вал ма­сон­ские жур­на­лы, в т. ч. «Ут­рен­ний свет» (1777-1780 годы, вы­хо­дил в Санкт-Пе­тер­бур­ге, с мая 1779 года в Мо­ск­ве; его про­дол­же­ние - журнал «Мо­с­ков­ское еже­ме­сяч­ное из­да­ние», 1781 год). В них дек­ла­ри­ро­вал от­каз от са­ти­ры в поль­зу фи­ло­соф­ст­во­ва­ния и нра­во­уче­ния, про­па­ган­ди­ро­вал «ста­рин­ные зна­ния, скры­тые под гие­рог­ли­фи­че­ским язы­ком», по­ме­щал со­чи­не­ния, на­прав­лен­ные про­тив без­бо­жия и «воль­но­мыс­лия». Часть средств от про­да­жи вы­пус­кае­мых им жур­на­лов на­прав­лял на со­дер­жа­ние двух на­чаль­ных учи­лищ для де­во­чек и маль­чи­ков из бед­ных се­мей (от­кры­ты в 1777-1778 годы в Санкт-Пе­тер­бур­ге). В 1779 году по пред­ло­же­нию М.М. Хе­раско­ва на 10 лет арен­до­вал ти­по­гра­фию Московского университета и по­лу­чил пра­во на из­да­ние газеты «Мо­с­ков­ские ве­до­мо­сти» (фак­ти­че­ски ею за­ни­ма­лись на­ня­тые Н.И. Новиковым ре­дак­то­ры С.Б. Сы­рей­щи­ков и П.В. Ива­нов; сам Н.И. Новиков ре­дак­ти­ро­вал толь­ко «При­бав­ле­ние к "Мо­с­ков­ским ве­до­мо­стям"», 1783-1784 годы). В том же го­ду Н.В. Новиков по­зна­ко­мил­ся с И.Г. Швар­цем, ко­то­рый в рам­ках ма­сон­ской дея­тель­но­сти при­влёк Н.И. Новиков гл. обр. к ор­га­ни­за­ции вос­пи­та­ния юно­ше­ст­ва и сбо­ру для это­го ма­те­ри­аль­ных по­жерт­во­ва­ний (с 1780 года Н.И. Новиков - член ло­жи «Гар­мо­ния»).

Н.И. Новиков уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции Учи­тель­ской (Пе­да­го­ги­че­ской) (1779-1786 годы) и Пе­ре­во­дче­ской (Фи­ло­ло­ги­че­ской) (1782-1786 годы) се­ми­на­рий, Со­б­ра­ния уни­вер­си­тет­ских пи­том­цев (1781-1789 годы) и «Дру­же­ско­го учё­но­го об­ще­ст­ва» (1782-1786 годы) при Московском университете. Пуб­ли­ко­вал учеб­ни­ки и учеб­ные по­со­бия по иностранному языку, ариф­ме­ти­ке, гео­гра­фии и пр. В ка­че­ст­ве при­ло­же­ния к газете «Мо­с­ков­ские ве­до­мо­сти» из­да­вал пер­вый в Рос­сии жур­нал для де­тей «Дет­ское чте­ние для серд­ца и ра­зу­ма» (1785-1789 годы). В начале 1780-х годов во­шёл в ло­жу «тео­ре­ти­че­ско­го гра­ду­са», под­чи­няв­шую­ся бер­лин­ско­му ор­де­ну ро­зен­крей­це­ров, ко­то­рый идео­ло­ги­че­ски про­ти­во­сто­ял про­све­ти­тель­ско­му ра­цио­на­лиз­му. За­ни­мал вы­со­кие по­сты в ма­сон­ской ие­рар­хии. В 1784 году, по­сле смер­ти Швар­ца, вме­сте с кн. Н.Н. Тру­бец­ким и П.А. Та­ти­ще­вым Н.И. Новиков стал чле­ном-ос­но­ва­те­лем Ди­рек­то­рии «тео­ре­ти­че­ско­го гра­ду­са» московских ро­зен­крей­це­ров. В том же го­ду ини­ции­ро­вал соз­да­ние в Мо­ск­ве Ти­по­гра­фи­че­ской ком­па­нии. По мне­нию ря­да ис­сле­до­ва­те­лей, в чис­ле др. московских ма­со­нов пы­тал­ся ус­та­но­вить свя­зи с вел. кн. Пав­лом Пет­ро­ви­чем (бу­дущим императором Пав­лом I ). Пе­рио­ди­че­ски осу­ще­ст­в­лял фи­лан­тро­пич. ак­ции, вы­зы­вав­шие у вла­стей по­доз­ре­ния в на­ме­ре­нии ма­со­нов при­влечь к се­бе и про­сто­на­ро­дье (са­мая круп­ная - скуп­ка зер­на на сред­ст­ва Г.М. По­хо­дя­ши­на и др. и раз­да­ча его го­ло­даю­щим кре­сть­я­нам в 1787 году). Со­дей­ст­во­вал от­кры­тию в Мо­ск­ве учи­ли­ща для раз­но­чин­цев, боль­ни­цы для ти­по­граф­ских ра­бо­чих и ап­те­ки для бед­ных. В с. Ав­доть­и­но вы­стро­ил для сво­их кре­сть­ян ка­мен­ные до­ма, в конце 1780-х годов там же - ко­ло­коль­ню при церк­ви в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Тих­вин­ская».

Кон­флик­ты с вла­стью у Н.И. Новикова на­ча­лись в 1784 года, ко­гда об­на­ру­жи­лось, что он опуб­ли­ко­вал два учеб­ни­ка, пра­во на из­да­ние ко­то­рых при­над­ле­жа­ло од­но­му из пе­тербургской ти­по­гра­фов. Они бы­ли кон­фи­ско­ва­ны, а день­ги за про­дан­ные эк­зем­п­ля­ры взы­ска­ны с Н.И. Новиковм. В 1786 году по ука­за­нию имп. Ека­те­ри­ны II со­став­ле­на опись всех книг, из­дан­ных Н.И. Новиковым (6 книг на ма­сон­скую те­ма­ти­ку за­пре­ще­но про­да­вать), а ми­тро­по­лит Мо­с­ков­ский Пла­тон (Лев­шин) ис­пы­тал Н.И. Новиков «в за­ко­не на­шем» (пра­во­сла­вии). Хо­тя Н.И. Новиков был при­знан доб­ро­по­ря­доч­ным хри­стиа­ни­ном, он ос­тал­ся под по­доз­ре­ни­ем у им­пе­рат­ри­цы. В 1788 году Ека­те­ри­на II за­пре­ти­ла про­дле­вать Н.И. Новиков срок арен­ды уни­вер­си­тет­ской ти­по­гра­фии. С 1790 года Н.И. Новиков на­хо­дил­ся под по­сто­ян­ным по­ли­цей­ским на­блю­де­ни­ем. Вес­ной 1792 года аре­сто­ван и дос­тав­лен в Санкт-Пе­тер­бург. Об­ви­нял­ся в об­ма­не ря­до­вых ма­со­нов в це­лях лич­но­го обо­га­ще­ния, в от­ступ­ни­че­ст­ве от пра­во­сла­вия, из­мен­ни­че­ских свя­зях с Прус­си­ей че­рез ор­ден ро­зен­крей­це­ров, ор­га­ни­за­ции за­го­во­ра про­тив им­пе­рат­ри­цы и по­пыт­ках при­влечь к не­му на­след­ни­ка пре­сто­ла. Доп­ра­ши­вал­ся так­же о по­лу­че­нии зо­лота с по­мо­щью фи­ло­соф­ско­го кам­ня.

Ука­зом 1(12) августа 1792 года Ека­те­ри­на II, убе­ж­дён­ная, что Н.И. Новиков дей­ст­ви­тель­но яв­ля­ет­ся гла­вой тай­но­го ма­сон­ско­го за­го­во­ра в Рос­сии, при­зна­ла его ви­нов­ным по всем пунк­там и дос­той­ным смерт­ной каз­ни, ко­то­рую за­ме­ни­ла на 15 лет за­клю­че­ния в Шлис­сель­бург­ской кре­по­сти. В но­ябре 1796 года, по­сле всту­п­ле­ния на пре­стол императора Пав­ла I, Н. ос­во­бо­ж­дён, все об­ви­не­ния с не­го сня­ты. По­след­ние го­ды жиз­ни Н.И. Новиков про­вёл в Ав­доть­и­не. Пы­тал­ся на­ла­дить су­кон­ное про­изводство, а так­же, по не­ко­то­рым све­де­ни­ям, в 1805 году вновь арен­до­вать ти­по­гра­фию Московского университета. За­ни­мал­ся при­ват­ным изу­че­ни­ем мис­тических со­чи­не­ний со сво­им со­рат­ни­ком по ма­сон­ской дея­тель­но­сти С.И. Га­ма­ле­ей. По­сле смер­ти Н.И. Новиков его ра­зо­рив­ше­му­ся се­мей­ст­ву по рас­по­ря­же­нию императора Алек­сан­д­ра I бы­ла ока­за­на по­мощь.

К началу 1790-х годов Н.И.Новиковым из­да­но свыше 900 на­име­но­ва­ний книг - около 1/4 пе­чат­ной про­дук­ции Рос­сии то­го вре­ме­ни (пре­обла­да­ла ори­ги­наль­ная и пе­ре­вод­ная бел­лет­ри­сти­ка, зна­чительная часть со­став­ля­ли бо­го­слов­ские и ма­сон­ские со­чи­не­ния, а так­же ис­то­рическая, учеб­ная, спра­воч­ная, фи­ло­соф­ская, юри­дическая, пе­да­го­гичекая, эко­но­мическая ли­те­ра­ту­ра). Под на­ча­лом Н.И.Новиков бы­ла раз­вёр­ну­та книж­ная тор­гов­ля во мно­гих го­ро­дах Рос­сии, в Мо­ск­ве от­кры­та биб­лио­те­ка-чи­таль­ня. Н.И. Новикову ус­та­нов­лен бюст в г. Брон­ницы (2003 год; скульп­тор М.Г. Саль­ман).

Сочинения:

Из­бран­ные со­чи­не­ния / Под­го­тов­ка тек­ста, вступ. ст. и ком­мен­та­рии Г. П. Ма­ко­го­нен­ко. М.; Л., 1951;

Са­ти­ри­че­ские жур­на­лы Н. И. Но­ви­ко­ва / Вступ. ст. и ком­мен­та­рии П. Н. Бер­ко­ва. М.; Л., 1951;

Из­бран­ное. М., 1983;

Смею­щий­ся Де­мок­рит. М., 1985;

Пись­ма Н. И. Но­ви­ко­ва. М., 1994.

Дополнительная литература:

Лон­ги­нов М.Н. Но­ви­ков и мо­с­ков­ские мар­ти­ни­сты. М., 1867. СПб., 2000;

Не­зе­ле­нов А.И. Н.И. Но­ви­ков, из­да­тель жур­на­лов 1769–1785 гг. СПб., 1875;

Бо­го­лю­бов В.Н. Н.И. Но­ви­ков и его вре­мя. М., 1916;

Вер­над­ский Г.В. Но­ви­ков. П., 1918; Се­мен­ни­ков В. П. Кни­го­из­да­тель­ская дея­тель­ность Н. И. Но­ви­ко­ва и Ти­по­гра­фи­че­ской ком­па­нии. П., 1921;

Ма­ко­го­нен­ко Г.П.Н. Но­ви­ков и рус­ское про­све­ще­ние XVIII в. М.; Л., 1952;

Бу­дяк Л.М. Но­ви­ков в Мо­ск­ве и Под­мос­ко­вье. М., 1970;

Ли­хот­кин Г.А. Ок­ле­ве­тан­ный Ко­ло­ви­он. Л., 1972;

Дер­бов Л.А. Об­ще­ст­вен­но-по­ли­ти­че­ские и ис­то­ри­че­ские взгля­ды Н. И. Но­ви­ко­ва. Са­ра­тов, 1974;

Н. И. Но­ви­ков и об­ще­ст­вен­но-ли­те­ра­тур­ное дви­же­ние его вре­ме­ни. Л., 1976;

Мар­ты­нов И.Ф. Кни­го­из­да­тель Н. Но­ви­ков. М., 1981;

Не­кра­сов С.М. Апо­стол до­б­ра: По­ве­ст­во­вание о Н. И. Но­ви­ко­ве. М., 1994;

Но­ви­ков и рус­ское ма­сон­ст­во. М., 1996.