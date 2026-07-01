НОВИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
НОВИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - российский общественный деятель, просветитель, публицист, издатель.
Дворянин. Учился в дворянской гимназии при Московском университете (1756-1759 годы, в 1760 году отчислен за длительную самовольную отлучку). Служил в полках - лейб-гвардии Измайловском (1762-1768 годы; командирован для работы в Уложенной комиссии 1767-1768/1769 годы, протоколист) и Муромском пехотном (1768-1769 годы), вышел в отставку в чине поручика. В 1770-1773 годы числился переводчиком в Коллегии иностранных дел. До 1779 года жил в Санкт-Петербурге.
В качестве издателя эпизодически выступал с 1766 года. Первое крупное предприятие Н.И. Новикова - сатирический еженедельник «Трутень» (1769-1770 годы), в котором он вёл полемику с журналом «Всякая всячина» и её негласным редактором - императрицей Екатериной II, отстаивая необходимость как злободневной сатиры на «лица», так и разоблачения «общественных пороков» (чиновничьего произвола, провинциального невежества, несовершенства законов и пр.). Другие сатирические журналы Н.И. Новикова также были обращены к социально острой проблематике - «Пустомеля» (1770 год); «Живописец» (1772-1773 годы), где, в частности, впервые открыто поставлен вопрос о жестоком обращении помещиков с крестьянами.
В журнале «Кошелёк» (1774 год) Н.И. Новиков публиковал материалы, посвящённые обличению галломании в русском обществе и защите нациаональной самобытности русской культуры. Значительная часть материалов в этих журналах принадлежала Н.И. Новикову, однако его авторство в ряде случаев оспаривается исследователями (напр., «Писем к Фалалею» и антикрепостнического «Отрывка путешествия в ***И*** Т***»). Одновременно Н.И. Новиков опубликовал составленный им первый в России биобиблиографический справочник «Опыт исторического словаря о российских писателях» (1772 год, включал сведения о 315 русских писателях XI-XVIII веков).
В 1773 году Н.И. Новиков совместно с книгопродавцем К.В. Миллером учредил «Общество, старающееся о напечатании книг»; оно выпускало гл. обр. переданные «Обществу…» императрицей Екатериной II переводы, которые были выполнены членами «Собрания, старающегося о переводе иностранных книг». С целью популяризации знаний о российской истории Н.И. Новиков при финансовой поддержке импертрицы Екатерины II и при участии Н.Н. Бантыш-Каменского, В.В. Крестинина, Г.Ф. Миллера, кн. М.М. Щербатова и др. издал «Древнюю Российскую вивлиофику» (ч. 1-10, 1773-1775 годы; 2-е, расширенное, изд.: ч. 1-20, 1788-1791 годы). С той же целью начал публикацию журналу «Повествователь древностей российских» (1776 год, вышел один номер), впервые издал ценные исторические памятники («Слово похвальное великому государю Борису Фёдоровичу Годунову...» К. Фидлера, «Книга Большому чертежу», оба 1773 год; «История о невинном заточении ближнего боярина А.С. Матвеева», 1776 год, «Бархатная книга», 1787 год, и пр.). Выпустил в свет исторические сочинения - «Краткая повесть о бывших в России самозванцах» кн. М.М. Щербатова (1774 год), «Скифская история» А.И. Лызлова (1776 год) и др.
С середиы 1770-х годов деятельность Н.И. Новикова в значительной степени была связана с масонством. Член нескольких лож. Издавал масонские журналы, в т. ч. «Утренний свет» (1777-1780 годы, выходил в Санкт-Петербурге, с мая 1779 года в Москве; его продолжение - журнал «Московское ежемесячное издание», 1781 год). В них декларировал отказ от сатиры в пользу философствования и нравоучения, пропагандировал «старинные знания, скрытые под гиероглифическим языком», помещал сочинения, направленные против безбожия и «вольномыслия». Часть средств от продажи выпускаемых им журналов направлял на содержание двух начальных училищ для девочек и мальчиков из бедных семей (открыты в 1777-1778 годы в Санкт-Петербурге). В 1779 году по предложению М.М. Хераскова на 10 лет арендовал типографию Московского университета и получил право на издание газеты «Московские ведомости» (фактически ею занимались нанятые Н.И. Новиковым редакторы С.Б. Сырейщиков и П.В. Иванов; сам Н.И. Новиков редактировал только «Прибавление к "Московским ведомостям"», 1783-1784 годы). В том же году Н.В. Новиков познакомился с И.Г. Шварцем, который в рамках масонской деятельности привлёк Н.И. Новиков гл. обр. к организации воспитания юношества и сбору для этого материальных пожертвований (с 1780 года Н.И. Новиков - член ложи «Гармония»).
Н.И. Новиков участвовал в организации Учительской (Педагогической) (1779-1786 годы) и Переводческой (Филологической) (1782-1786 годы) семинарий, Собрания университетских питомцев (1781-1789 годы) и «Дружеского учёного общества» (1782-1786 годы) при Московском университете. Публиковал учебники и учебные пособия по иностранному языку, арифметике, географии и пр. В качестве приложения к газете «Московские ведомости» издавал первый в России журнал для детей «Детское чтение для сердца и разума» (1785-1789 годы). В начале 1780-х годов вошёл в ложу «теоретического градуса», подчинявшуюся берлинскому ордену розенкрейцеров, который идеологически противостоял просветительскому рационализму. Занимал высокие посты в масонской иерархии. В 1784 году, после смерти Шварца, вместе с кн. Н.Н. Трубецким и П.А. Татищевым Н.И. Новиков стал членом-основателем Директории «теоретического градуса» московских розенкрейцеров. В том же году инициировал создание в Москве Типографической компании. По мнению ряда исследователей, в числе др. московских масонов пытался установить связи с вел. кн. Павлом Петровичем (будущим императором Павлом I). Периодически осуществлял филантропич. акции, вызывавшие у властей подозрения в намерении масонов привлечь к себе и простонародье (самая крупная - скупка зерна на средства Г.М. Походяшина и др. и раздача его голодающим крестьянам в 1787 году). Содействовал открытию в Москве училища для разночинцев, больницы для типографских рабочих и аптеки для бедных. В с. Авдотьино выстроил для своих крестьян каменные дома, в конце 1780-х годов там же - колокольню при церкви в честь иконы Божией Матери «Тихвинская».
Конфликты с властью у Н.И. Новикова начались в 1784 года, когда обнаружилось, что он опубликовал два учебника, право на издание которых принадлежало одному из петербургской типографов. Они были конфискованы, а деньги за проданные экземпляры взысканы с Н.И. Новиковм. В 1786 году по указанию имп. Екатерины II составлена опись всех книг, изданных Н.И. Новиковым (6 книг на масонскую тематику запрещено продавать), а митрополит Московский Платон (Левшин) испытал Н.И. Новиков «в законе нашем» (православии). Хотя Н.И. Новиков был признан добропорядочным христианином, он остался под подозрением у императрицы. В 1788 году Екатерина II запретила продлевать Н.И. Новиков срок аренды университетской типографии. С 1790 года Н.И. Новиков находился под постоянным полицейским наблюдением. Весной 1792 года арестован и доставлен в Санкт-Петербург. Обвинялся в обмане рядовых масонов в целях личного обогащения, в отступничестве от православия, изменнических связях с Пруссией через орден розенкрейцеров, организации заговора против императрицы и попытках привлечь к нему наследника престола. Допрашивался также о получении золота с помощью философского камня.
Указом 1(12) августа 1792 года Екатерина II, убеждённая, что Н.И. Новиков действительно является главой тайного масонского заговора в России, признала его виновным по всем пунктам и достойным смертной казни, которую заменила на 15 лет заключения в Шлиссельбургской крепости. В ноябре 1796 года, после вступления на престол императора Павла I, Н. освобождён, все обвинения с него сняты. Последние годы жизни Н.И. Новиков провёл в Авдотьине. Пытался наладить суконное производство, а также, по некоторым сведениям, в 1805 году вновь арендовать типографию Московского университета. Занимался приватным изучением мистических сочинений со своим соратником по масонской деятельности С.И. Гамалеей. После смерти Н.И. Новиков его разорившемуся семейству по распоряжению императора Александра I была оказана помощь.
К началу 1790-х годов Н.И.Новиковым издано свыше 900 наименований книг - около 1/4 печатной продукции России того времени (преобладала оригинальная и переводная беллетристика, значительная часть составляли богословские и масонские сочинения, а также историческая, учебная, справочная, философская, юридическая, педагогичекая, экономическая литература). Под началом Н.И.Новиков была развёрнута книжная торговля во многих городах России, в Москве открыта библиотека-читальня. Н.И. Новикову установлен бюст в г. Бронницы (2003 год; скульптор М.Г. Сальман).
Сочинения:
Избранные сочинения / Подготовка текста, вступ. ст. и комментарии Г. П. Макогоненко. М.; Л., 1951;
Сатирические журналы Н. И. Новикова / Вступ. ст. и комментарии П. Н. Беркова. М.; Л., 1951;
Избранное. М., 1983;
Смеющийся Демокрит. М., 1985;
Письма Н. И. Новикова. М., 1994.
Дополнительная литература:
Лонгинов М.Н. Новиков и московские мартинисты. М., 1867. СПб., 2000;
Незеленов А.И. Н.И. Новиков, издатель журналов 1769–1785 гг. СПб., 1875;
Боголюбов В.Н. Н.И. Новиков и его время. М., 1916;
Вернадский Г.В. Новиков. П., 1918; Семенников В. П. Книгоиздательская деятельность Н. И. Новикова и Типографической компании. П., 1921;
Макогоненко Г.П.Н. Новиков и русское просвещение XVIII в. М.; Л., 1952;
Будяк Л.М. Новиков в Москве и Подмосковье. М., 1970;
Лихоткин Г.А. Оклеветанный Коловион. Л., 1972;
Дербов Л.А. Общественно-политические и исторические взгляды Н. И. Новикова. Саратов, 1974;
Н. И. Новиков и общественно-литературное движение его времени. Л., 1976;
Мартынов И.Ф. Книгоиздатель Н. Новиков. М., 1981;
Некрасов С.М. Апостол добра: Повествование о Н. И. Новикове. М., 1994;
Новиков и русское масонство. М., 1996.