НОВИКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился 19.09.1950. Окончил Ярославский государственный педагогический институт им. К.Д. Ушинского в 1973 г.

Кандидатская диссертация : Возрастание межд. значения национально-революционной войны испанского народа 1936–1939 гг. для современного этапа борьбы народов за демократию и социализм (Ярославльский государственный университет, 1984).

Докторская диссертация .: СССР, Коминтерн и гражданская война в Испании (Ярославский государственный университет, 1995).

Доктор исторических наук, профессор , первый проректор, заведующий кафедрой теории и методики профессионального образования исторического факультета Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского.

Ответственный редактор научного журнала «Ярославский педагогический вестник», Ответственный редактор сборника «Чтения К. Д. Ушинского», Действительный член Академии военно-исторических наук, Действительный член РАЕН

Область интересов : История и историография гражданской войны в Испании 1936–1939 гг., внешняя политика СССР.

Сочинения:

Русские генералы в Белграде: биографические очерки. - Ярославль, 2012. - 163 с. ( в соавторстве)

Вопросы теории исторического познания в трудах Р.Ю. Виппера // Университетский научный журнал. - 2012. - № 2. - С. 101-118. (в соавторстве)

Развитие теоретико-методологических основ исторической науки и исторического образования в России в конце XIX - начале XX веков: коллективная монография. - Ярославль, 2010. - 440 с. (в соавторстве)

Ф.Ф. Зелинский и идея славянского Возрождения // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. - 2009. - № 3 (37). - С. 107-117. (в соавторстве)

Советский Союз и гражданская война в Испании 1936-1939 гг. // Российская история. - 2009. - №5. - С. 51-63.

Британские историки о гражданской войне в Испании 1936-1939 гг. // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. - № 2. - 2009. - С.

СССР, Коминтерн и Гражданская война в Испании 1936-1939 гг. - Изд.2-е, испр. и доп. - Ярославль, 2007. - 320 с.

«История Латвии»: содержательные и методические аспекты школьного учебника // Преподавание истории в школе. - 2005. - № 1. - С. 29-32.

The Black Sea: A History of Interactions. - The Council of Europe, 2004. - 144 р. (в соавторстве).

Освещение Гражданской войны в Испании 1936 – 1939 гг. на страницах английского исторического журнала // Новая и новейшая история. - 2003. - № 1. - С. 200-209. (в соавторстве).

Гражданское образование. - СПб., 2003. - 247 с. (в соавторстве).

Карл Беккер: «Каждый сам себе историк» // Ярославский педагогический вестник. - 2001. - № 1. - С. 102–108. (в соавторстве)

Новые учебники по истории: рекомендации международного сообщества профессионалов // Преподавание истории в школе. - 2001. - № 5. - С. 60-68. ( в соавторстве)

Война в Испании и Советский Союз 1936-1939 гг. - Ярославль, 2000. - 146 с.

Внешняя политика СССР в Европе в 1933-1945 гг. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Ярославль, 2010. - 104 с.

Советские и зарубежные историки и мемуаристы о национально-революционной войне испанского народа 1936-1938 гг. - Ярославль, 1992. - 168 с.

Английский учёный о вкладе Коминтерна в антифашистскую войну испанского народа // Вопросы истории. - 1988. - № 5. - С. 168-170. (в соавторстве)