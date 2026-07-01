НОВИКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
НОВИКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ - русский писатель.
Окончил Московский сельско-хозяйственный иниверситет (1901 год). В 1901-1907 годы работал в агрономической лаборатории в Киеве; в 1906-1907 годы редактор журнала «Земледелие». С 1917 года жил в Москве.
Дебютировал в печати в 1899 году (рассказ «Сон Сергея Ивановича»); в 1904 году вышла первая книга - сборник рассказов «Искания». Испытал влияние народничества, филосовских идей Платона и В.С. Соловьёва, взглядов Л.Н. Толстого.
Ранние стихи в духе символизма: сборники «Духу Святому» (1908 год), «Дыхание земли» (1910 год). Проза 1900-х - начала 1930-х годов близка неореализму: романы «Из жизни духа» (1906 год), «Золотые кресты» (1908 год), «Между двух зорь» (др. назв. - «Дом Орембовских», 1915 год), а также «Страна Лекхорн» (1934 год), где в форме «производственного» романа проводится религиозно-филосовская идея преображения жизни.
В повестях «Жертва» (1922 год), «Тришечкин и Пудов», «Двойная жизнь» (обе 1928 год) и др. - религиозно-гуманистическая трактовка революции как очищения от грехов. В 1930-е годы обратился к историко-биографической прозе: романы «Пушкин в Михайловском» (1936 год), «Пушкин на юге» (1944 год), объединённые в книге «Пушкин в изгнании» (1947 год). Итоговый поэтический сборник - «Под родным небом» (1956 год). Среди др. произведений: историко-литературные исследования «"Слово о полку Игореве" и его автор» (1938 год), «Тургенев - художник слова. О "Записках охотника"» (1954 год); пьесы, сценарии, произведения для детей; публицистика; поэтические переводы бурятского эпоса «Аламжи Мэргэн» (1936 год), «Слова о полку Игореве» (1938 год), «Задонщины» (1949 год).
Сочинения:
Собр. соч.: В 4 т. М., 1966–1967;
Возлюбленная – Земля: Повести и рассказы. М., 1989;
Золотые кресты: Роман. Повести и рассказы. Мценск, 2004.