НОВИКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

НОВИКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ - русский пи­са­тель.

Окон­чил Мо­с­ков­ский сельско-хозяйственный иниверситет (1901 год). В 1901-1907 годы ра­бо­тал в аг­ро­но­мической ла­бо­ра­то­рии в Кие­ве; в 1906-1907 годы ре­дак­тор журнала «Зем­ле­де­лие». С 1917 года жил в Мо­ск­ве .

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1899 году (рас­сказ «Сон Сер­гея Ива­но­ви­ча»); в 1904 году вы­шла пер­вая кни­га - сборник рас­ска­зов «Ис­ка­ния». Ис­пы­тал влия­ние на­род­ни­че­ст­ва, фи­лосовских идей Пла­то­на и В.С. Со­ловьё­ва, взгля­дов Л.Н. Тол­сто­го .

Ран­ние сти­хи в ду­хе сим­во­лиз­ма: сборники «Ду­ху Свя­то­му» (1908 год), «Ды­ха­ние зем­ли» (1910 год). Про­за 1900-х - начала 1930-х годов близ­ка нео­реа­лиз­му : ро­ма­ны «Из жиз­ни ду­ха» (1906 год), «Зо­ло­тые кре­сты» (1908 год), «Ме­ж­ду двух зорь» (др. назв. - «Дом Орем­бов­ских», 1915 год), а так­же «Стра­на Лек­хорн» (1934 год), где в фор­ме «про­из­вод­ст­вен­но­го» ро­ма­на про­во­дит­ся ре­лигиозно-фи­лосовская идея пре­об­ра­же­ния жиз­ни.

В по­вес­тях «Жерт­ва» (1922 год), «Три­шеч­кин и Пу­дов», «Двой­ная жизнь» (обе 1928 год) и др. - ре­лигиозно-гу­ма­ни­стическая трак­тов­ка ре­во­лю­ции как очи­ще­ния от гре­хов. В 1930-е годы об­ра­тил­ся к ис­то­ри­ко-био­гра­фической про­зе: ро­ма­ны «Пуш­кин в Ми­хай­лов­ском» (1936 год), «Пуш­кин на юге» (1944 год), объ­е­ди­нён­ные в книге «Пуш­кин в из­гна­нии» (1947 год). Ито­го­вый по­этический сборник - «Под род­ным не­бом» (1956 год). Сре­ди др. про­из­ве­де­ний: ис­то­ри­ко-литературные ис­сле­до­ва­ния «"Сло­во о пол­ку Иго­ре­ве" и его ав­тор» (1938 год), «Тур­ге­нев - ху­дож­ник сло­ва. О "За­пис­ках охот­ни­ка"» (1954 год); пье­сы, сце­на­рии, про­из­ве­де­ния для де­тей; пуб­ли­ци­сти­ка; по­этические пе­ре­во­ды бу­рятского эпо­са «Алам­жи Мэр­гэн» (1936 год), «Сло­ва о пол­ку Иго­ре­ве» (1938 год), «За­дон­щи­ны» (1949 год).

Сочинения:

Собр. соч.: В 4 т. М., 1966–1967;

Воз­люб­лен­ная – Зем­ля: По­вес­ти и рас­ска­зы. М., 1989;

Зо­ло­тые кре­сты: Ро­ман. По­вес­ти и рас­ска­зы. Мценск, 2004.