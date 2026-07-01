НОВИКОВ ИГНАТИЙ ТРОФИМОВИЧ
НОВИКОВ ИГНАТИЙ ТРОФИМОВИЧ - советский государственный деятель, один из руководителей строительной отрасли в СССР, Герой Социалистического Труда (1961 год).
Окончил Днепродзержинский металлургический институт (1932 год).
В 1934-1937 годы на Свинцовом заводе в г. Чимкент (ныне Шымкент, Казахстан): начальник электроцеха, главный механик, директор центральной электростанции. Директор завода № 236 в Саратове (1937-1941 годы), организовал производство свинцовых аккумуляторов для подводных лодок.
Секретарь Саратовского обкома ВКП(б) (1941-1943 годы), отвечал за выпуск военной продукции. Начальник Главного управления запасных частей Наркомата (с 1946 года Министерства) электростанций СССР (1943-1950 годы). Заместитель начальника строительства Горьковской (ныне Нижегородской) ГЭС (1950-1954 годы), начальник управления строительства Кременчугской ГЭС (1954-1958 годы).
Министр строительства электростанций СССР (декабрь 1958 - сентябрь 1962 годы), министр энергетики и электрификации СССР (октябрь - ноябрь 1962 год). Продолжил начатое его предшественниками осуществление программы ускоренного развития электроэнергетики, в первую очередь в Сибири, и расширения сети ЛЭП, что создавало предпосылки для создания единой энергосистемы страны. Способствовал организации проектных работ (1958 год) и началу строительства (1960 год) Асуанской плотины в Египте. Член ЦК КПСС [1961-1986 годы; член ВКП(б) с 1926 года].
В ноябре 1962 - июле 1983 годы заместитель председателя СМ СССР, председатель Государственного комитета СССР по делам строительства. Особое внимание уделял жилищному строительству (в 1971-1980 годы в СССР построено св. 1 млрд. м2 жилья, новые квартиры получили 83,6 млн. человек).
Один из организаторов восстановительных работ после землетрясения в Ташкенте (26 апреля 1966 год). Одновременно в 1975-1980 годы возглавлял организационный комитет Олимпийских игр 1980 года, под его руководством возведены спортивные и др. сооружения, необходимые для проведения Олимпиады в Москве и др. городах СССР.
В 1983 году отправлен на пенсию в связи с выявившимися нарушениями правил проектирования и строительства завода «Атоммаш». Награждён 5 орденами Ленина (1961 году и др.).
Сочинения:
Олимпийский меридиан Москвы. М., 1983.