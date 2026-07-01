НОВИКОВ ИГНАТИЙ ТРОФИМОВИЧ

НОВИКОВ ИГНАТИЙ ТРОФИМОВИЧ - советский государственный дея­тель, один из ру­ко­во­ди­те­лей стро­ительной от­рас­ли в СССР , Ге­рой Социалистического Тру­да (1961 год).

Окон­чил Днеп­ро­дзер­жин­ский ме­тал­лур­гический институт (1932 год).

В 1934-1937 годы на Свин­цо­вом за­во­де в г. Чим­кент (ны­не Шым­кент, Ка­зах­стан): начальник элек­тро­це­ха, главный ме­ха­ник, ди­рек­тор центральной элек­тро­стан­ции. Ди­рек­тор за­во­да № 236 в Са­ра­то­ве (1937-1941 годы), ор­га­ни­зо­вал про­изводство свин­цо­вых ак­ку­му­ля­то­ров для под­вод­ных ло­док.

Сек­ре­тарь Са­ра­тов­ско­го об­ко­ма ВКП(б) (1941-1943 годы), от­ве­чал за вы­пуск во­енной про­дук­ции. Начальник Главного управ­ле­ния за­пас­ных час­тей Нар­ко­ма­та (с 1946 года Министерства) элек­тро­стан­ций СССР (1943-1950 годы). Заместитель на­чаль­ни­ка строи­тель­ст­ва Горь­ков­ской (ны­не Ни­же­го­род­ской) ГЭС (1950-1954 годы), начальник управ­ле­ния строи­тель­ст­ва Кре­мен­чуг­ской ГЭС (1954-1958 годы).

Министр строи­тель­ст­ва элек­тро­стан­ций СССР (декабрь 1958 - сентябрь 1962 годы), министр энер­ге­ти­ки и элек­три­фи­ка­ции СССР (октябрь - ноябрь 1962 год). Про­дол­жил на­ча­тое его пред­ше­ст­вен­ни­ка­ми осу­щест­вле­ние про­грам­мы ус­ко­рен­но­го раз­ви­тия элек­тро­энер­ге­ти­ки, в пер­вую оче­редь в Си­би­ри, и рас­ши­ре­ния се­ти ЛЭП, что соз­да­ва­ло пред­по­сыл­ки для соз­да­ния еди­ной энер­го­сис­те­мы стра­ны. Спо­соб­ст­во­вал ор­га­ни­за­ции про­ект­ных ра­бот (1958 год) и на­ча­лу строи­тель­ст­ва (1960 год) Асу­ан­ской пло­ти­ны в Егип­те. Член ЦК КПСС [1961-1986 годы; член ВКП(б) с 1926 года].

В но­ябре 1962 - ию­ле 1983 годы заместитель председателя СМ СССР, председатель Государственного комитета СССР по де­лам строи­тель­ст­ва. Осо­бое вни­ма­ние уде­лял жи­лищ­но­му строи­тель­ст­ву (в 1971-1980 годы в СССР по­строе­но св. 1 млрд. м2 жи­лья, но­вые квар­ти­ры по­лу­чи­ли 83,6 млн. человек).

Один из ор­га­ни­за­то­ров вос­ста­но­вительных ра­бот по­сле зем­ле­тря­се­ния в Таш­кен­те (26 апреля 1966 год). Од­но­вре­мен­но в 1975-1980 годы воз­глав­лял ор­га­ни­зационный комитет Олим­пий­ских игр 1980 года, под его ру­ко­во­дством воз­ве­де­ны спор­тив­ные и др. со­ору­же­ния, не­об­хо­ди­мые для про­ве­де­ния Олим­пиа­ды в Мо­ск­ве и др. го­ро­дах СССР.

В 1983 году от­прав­лен на пен­сию в свя­зи с вы­явив­ши­ми­ся на­ру­ше­ния­ми пра­вил про­ек­ти­ро­ва­ния и строи­тель­ст­ва за­во­да «Атом­маш». На­гра­ж­дён 5 ор­де­на­ми Ле­ни­на (1961 году и др.).

Сочинения:

Олим­пий­ский ме­ри­ди­ан Мо­ск­вы. М., 1983.