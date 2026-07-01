НОВИКОВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

НОВИКОВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - российский ком­по­зи­тор, народный артист СССР (1970 год), Ге­рой Социалистического Труда (1976 год).

В 1929 году окон­чил Московскую консерваторию (класс ком­по­зи­ции Р.М. Гли­эра). В 1920-1930-х годах ру­ко­во­дил са­мо­дея­тель­ны­ми и ар­мей­ски­ми хо­ра­ми. В 1936-1937 годах со­брал и об­ра­бо­тал около 500 русских на­род­ных и ста­рых ре­во­люционных пе­сен. В 1939-1943 годах художественный руководитель Ан­самб­ля пес­ни и пля­ски ВЦСПС, в 1948-1951 годы - Ан­самб­ля пес­ни Все­со­юз­но­го ра­дио. С 1958 года председатель Все­российского хо­ро­во­го общества.

Ав­тор яр­ких про­па­ган­ди­ст­ских советских пе­сен с ха­рак­тер­ным «пла­кат­ным» ото­бра­же­ни­ем со­бы­тий но­вой ис­то­рии, а так­же ли­рических пе­сен, в ко­то­рых ис­поль­зо­ва­ны осо­бен­но­сти городского ро­ман­са и обоб­щён­ные чер­ты славянского музыкального фольк­ло­ра. Наи­бо­лее из­вест­ны пес­ни: «Эх, до­ро­ги» (1945 год), «Гимн де­мо­кра­ти­че­ской мо­ло­дё­жи ми­ра» (1947 год), «Пес­ня мо­с­ков­ских сту­ден­тов» (1953 год; все на сло­ва Л.И. Оша­ни­на); «Ой да ты, со­ло­вуш­ка», «В день ро­ж­де­ния» (обе 1956 год), «Марш ком­му­ни­сти­че­ских бри­гад» (1958 год; все на сло­ва В.Г. Ха­ри­то­но­ва); «Ва­ся- Ва­си­лёк» (сло­ва С.Я. Алы­мо­ва, 1942 год); «Ле­тит к Пе­ки­ну рус­ская ду­ша» (1951 год), «Марш ра­кет­чи­ков», «Ле­нин с на­ми» (обе 1960 год, все на сло­ва М.М. Вер­ши­ни­на); «Не­зри­мо­го фрон­та сол­да­ты» (сло­ва П.М. Гра­до­ва, 1968 год). Все­на­род­ную по­пу­ляр­ность по­лу­чи­ла ли­рическая пес­ня «Смуг­лян­ка» (сло­ва Я.З. Шве­до­ва, 1944 год).

Сре­ди других со­чи­не­ний: опе­ра «Лев­ша» (Ир­кутск, 1957 год), опе­рет­ты, кан­та­ты, му­зы­ка к дра­ма­тическим спек­так­лям и ра­дио­по­ста­нов­кам.

Государственная премия СССР (1946, 1948 годы). На­граж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1966, 1976 годы)