НОВИКОВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
НОВИКОВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - российский композитор, народный артист СССР (1970 год), Герой Социалистического Труда (1976 год).
В 1929 году окончил Московскую консерваторию (класс композиции Р.М. Глиэра). В 1920-1930-х годах руководил самодеятельными и армейскими хорами. В 1936-1937 годах собрал и обработал около 500 русских народных и старых революционных песен. В 1939-1943 годах художественный руководитель Ансамбля песни и пляски ВЦСПС, в 1948-1951 годы - Ансамбля песни Всесоюзного радио. С 1958 года председатель Всероссийского хорового общества.
Автор ярких пропагандистских советских песен с характерным «плакатным» отображением событий новой истории, а также лирических песен, в которых использованы особенности городского романса и обобщённые черты славянского музыкального фольклора. Наиболее известны песни: «Эх, дороги» (1945 год), «Гимн демократической молодёжи мира» (1947 год), «Песня московских студентов» (1953 год; все на слова Л.И. Ошанина); «Ой да ты, соловушка», «В день рождения» (обе 1956 год), «Марш коммунистических бригад» (1958 год; все на слова В.Г. Харитонова); «Вася- Василёк» (слова С.Я. Алымова, 1942 год); «Летит к Пекину русская душа» (1951 год), «Марш ракетчиков», «Ленин с нами» (обе 1960 год, все на слова М.М. Вершинина); «Незримого фронта солдаты» (слова П.М. Градова, 1968 год). Всенародную популярность получила лирическая песня «Смуглянка» (слова Я.З. Шведова, 1944 год).
Среди других сочинений: опера «Левша» (Иркутск, 1957 год), оперетты, кантаты, музыка к драматическим спектаклям и радиопостановкам.
Государственная премия СССР (1946, 1948 годы). Награждён орденами Ленина (1966, 1976 годы)