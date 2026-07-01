НОВИК (КОРАБЛЬ)
НОВИК - наименование ряда кораблей российского ВМФ.
1) Парусно-паровой корвет, один из первых винтовых кораблей.
Построен на Охтинской верфи в Санкт-Петербурге, вошёл в состав Балтийского флота в июне 1856 года. Водоизмещение 885 т, длина 49,8 м, ширина 9,7 м, осадка 4 м, мощность энергетической установки 200 л. с.; вооружение - 11 арт. орудий; экипаж 163 человек.
В 1857-1858 годы «новик» (командующий - капитан-лейтинант Ф.Г. Стааль) в составе отряда кораблей перешёл вокруг Африки на Дальний Восток. Находился в составе Сибирской военной флотилии, базировался в устье р. Амур. В 1859-1860 годы под командованием капитан-лейтинанта М.Я. Федоровского в эскадре контр-адмиралла А.А. Попова (2 корвета и клипер) через Магелланов пролив вернулся в Кронштадт. В 1861-1862 годы, совершив переход через южную оконечность Африки, под командованием капитан-лейтинанта К.Г. Скрыплева вернулся на Дальний Восток. Участвовал в гидрографических и океанографических исследованиях Японского моря. В 1863 году направлен на усиление российской эскадры у западного побережья Северной Америки (см. Экспедиция русского флота в США 1863-1864 годы), где 14(26) сентября в тумане потерпел крушение у мыса Лос-Рейес севернее Сан-Франциско (экипаж спасён американцами, а корпус корабля продан на слом).
2) Бронепалубный крейсер 2 ранга эскадры Тихого океана Построен в 1899-1901 годы на германской верфи «Ф. Шихау» в Данциге (ныне Гданьск, Польша), вошёл в строй в 1902 году.
Водоизмещение св. 3 тыс. т, длина 106 м, ширина 12,2 м, осадка 5 м, мощность энергетической установки 13103 кВт (17800 л. с.), скорость хода 26 уз (48,1 км/ч); вооружение - 14 арт. орудий различных калибров, 5 торпедных аппаратов; экипаж 323 человек. Являлся самым быстроходным кораблём своего класса.
В 1902-1903 годы «новик» (капитан 2 ранга П.Ф. Гаврилов, затем капитан 2 ранга Н.О. Эссен) совершил переход из Кронштадта в Порт- Артур (ныне Люйшунь, Китай) через Суэцкий канал. Участвовал в русско-японской войне 1904-1905 годов, отличился в Порт-Артура обороне 1904-1905 годоа. 28 июля (10 августа) 1904 года в сражении в Жёлтом море при попытке российской эскадры прорваться из Порт-Артура «новик» (капитан 2 ранга М.Ф. Шульц) пробился сквозь строй японских кораблей и, направляясь во Владивосток и обогнув Японские о-ва с востока, прибыл к о. Сахалин. В районе поста Корсаков (зал. Анива) 7(20) августа вступил в бой с японским крейсером «Цусима», нанёс ему тяжёлые повреждения и заставил отойти, но сам также получил разл. повреждения и израсходовал топливо. При появлении японского крейсера «Читосе» экипаж, не имея возможности продолжать бой и не желая сдаваться, по приказу командира затопил корабль (артиллерия с «Н.» была использована для усиления береговой обороны о. Сахалин). В 1906 году поднят японцами, отремонтирован и под названием «Сутзуя» включён в состав ВМС Японии, а в 1913 году сдан на слом. В память о подвиге «новика» названы гора и пос. Новиков на о. Сахалин, остров в море Лаптевых.
3) Паротурбинный эскадренный миноносец Балтийского флота (с 1926 года «Яков Свердлов»), головной в серии кораблей, превосходивший по своим тактико-техническим характеристикам большинство зарубежных образцов этого класса. При проектировании «новик» впервые применена предложенная И.Г. Бубновым продольная система набора корпуса, что придало кораблю особо высокую прочность; энергетическая установка состояла из 6 водотрубных паровых котлов с нефтяным отоплением и 3 главных турбин.
Заложен в 1910 году на Путиловской верфи в Сакнт-Петербурге, строился на пожертвования, на ходовых испытаниях «новик» показал самую высокую для того времени скорость хода в мире - 37,3 уз (69,08 км/ч). Вошёл в строй в 1913 году. Водоизмещение 1260 т (с 1940 года - 1801 т), длина 102,4 м, ширина 9,5 м, осадка 3,3 м, мощность энегетич. установки св. 29,4 кВт (40 тыс. л. с.; с 1940 года - 42 тыс. л. с.), скорость хода 37 уз (с 1940 года - 32 уз), дальность плавания 1,6 тыс. миль (с 1940 года - 1,8 тыс. миль); вооружение - 4 (позднее дополнительно установлено ещё 5) арт. орудия разл. калибра, 4 пулемёта, 4 двухтрубных торпедных аппарата (позднее заменены на 3 трёхтрубных), 50 мин; экипаж 117, после модернизации 142-168 человек. Этот корабль впервые в российском флоте имел возможность вести залповую стрельбу торпедами, был оборудован рельсами для морских мин и кормовыми минными скатами.
«Новик» участвовал в Первой мировой войне в составе бригады крейсеров и являлся флагманом минной дивизии Балтийского флота. В 1914-1915 годы принял участие в 13 минных постановках, в т. ч. у побережья Восточной Пруссии (на них противник потерял лёгкий крейсер, 2 эсминца и сторожевой корабль). В августе 1915 года «Новик» под командванием капитана 2 ранга М.А. Беренса в арт. бою нанёс повреждения 2 новейшим герм. эсминцам, а в мае 1916 года участвовал в разгроме конвоя противника в Норрчёпингской бухте. В сентябре - октябре 1917 года под командованием капитана 2 ранга А.К. Пилкина участвовал в Моонзундской операции 1917 года. В 1918-1925 годы находился на долговременном хранении в Петрограде (Ленинград). В 1926-1929 и в 1937-1940 годы произведён капитальный ремонт корабля, а также осуществлена его модернизация, в апреле 1940 года переформирован в учебный эсминец. С началом Великой Отечественной войны вошёл в состав эскадры Балтийского флота. Участвовал в постановке минных заграждений в Финском зал. и Таллина обороне 1941 года. Во время перехода кораблей Балт. флота из Таллина в Кронштадт в кон. авг. 1941 эсминец (ком. – капитан 2 ранга А. М. Спиридонов) подорвался на мине в районе о. Мохни и затонул.
В 1912-1916 годы заложено 53 эсминца типа «Новика», 36 достроены и вошли в строй до 1928 года. В ходе Первой мировой и Гражданской войн 21 корабль погиб, уведён за границу (см. в ст. Белый флот) или выведен из строя. К 1941 году в строю насчитывалось 17 эсминцев типа «Новик», в Великую Отечественную войну 10 из них погибли, а последний - эсминец «Валериан Куйбышев» - был выведен из состава флота в декабре 1956 года.
В 1997 году на заводе «Янтарь» (г. Калининград) для ВМФ РФ заложен сторожевой корабль «Новик» (построен не был).