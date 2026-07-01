НОВИК (КОРАБЛЬ)

НОВИК - на­име­но­ва­ние ря­да ко­раб­лей российского ВМФ.

1) Па­рус­но-па­ро­вой кор­вет, один из пер­вых вин­то­вых ко­раб­лей.

По­стро­ен на Ох­тин­ской вер­фи в Санкт-Пе­тер­бур­ге, во­шёл в со­став Балтийского фло­та в июне 1856 года. Во­до­из­ме­ще­ние 885 т, дли­на 49,8 м, ши­ри­на 9,7 м, осад­ка 4 м, мощ­ность энер­ге­тической ус­та­нов­ки 200 л. с.; воо­ру­же­ние - 11 арт. ору­дий; эки­паж 163 человек.

В 1857-1858 годы «новик» (командующий - ка­пи­тан-лейтинант Ф.Г. Ста­аль) в со­ста­ве от­ря­да ко­раб­лей пе­ре­шёл во­круг Аф­ри­ки на Даль­ний Вос­ток. На­хо­дил­ся в со­ста­ве Си­бир­ской во­ен­ной фло­ти­лии, ба­зи­ро­вал­ся в устье р. Амур. В 1859-1860 годы под ко­мандованием ка­пи­тан-лейтинанта М.Я. Фе­до­ров­ско­го в эс­кад­ре контр-адмиралла А.А. По­по­ва (2 кор­ве­та и кли­пер) че­рез Ма­гел­ла­нов пролив вер­нул­ся в Крон­штадт. В 1861-1862 годы, со­вер­шив пе­ре­ход че­рез южную око­неч­ность Аф­ри­ки, под ко­мандованием ка­питан-лейтинанта К.Г. Скры­п­ле­ва вер­нул­ся на Даль­ний Вос­ток. Уча­ст­во­вал в гид­ро­гра­фических и океа­но­гра­фических ис­сле­до­ва­ни­ях Япон­ско­го мо­ря. В 1863 году на­прав­лен на уси­ле­ние российской эс­кад­ры у западного по­бе­ре­жья Северной Аме­ри­ки (см. Экс­пе­ди­ция рус­ско­го фло­та в США 1863-1864 годы), где 14(26) сентября в ту­ма­не по­тер­пел кру­ше­ние у мы­са Лос-Рей­ес се­вер­нее Сан-Фран­ци­ско (эки­паж спа­сён аме­ри­кан­ца­ми, а кор­пус ко­раб­ля про­дан на слом).

2) Бро­не­па­луб­ный крей­сер 2 ран­га эс­кад­ры Ти­хо­го океана По­стро­ен в 1899-1901 годы на германской вер­фи «Ф. Ши­хау» в Дан­ци­ге (ны­не Гданьск, Поль­ша), во­шёл в строй в 1902 году.

Во­до­из­ме­ще­ние св. 3 тыс. т, дли­на 106 м, ши­ри­на 12,2 м, осад­ка 5 м, мощ­ность энер­ге­тической ус­та­нов­ки 13103 кВт (17800 л. с.), ско­рость хо­да 26 уз (48,1 км/ч); воо­ру­же­ние - 14 арт. ору­дий различных ка­либ­ров, 5 тор­пед­ных ап­па­ра­тов; эки­паж 323 человек. Яв­лял­ся са­мым бы­ст­ро­ход­ным ко­раб­лём сво­его клас­са.

В 1902-1903 годы «новик» (ка­пи­тан 2 ран­га П.Ф. Гав­ри­лов, за­тем ка­пи­тан 2 ран­га Н.О. Эс­сен) со­вер­шил пе­ре­ход из Крон­штад­та в Порт- Ар­тур (ны­не Люй­шунь, Ки­тай) че­рез Су­эц­кий ка­нал. Уча­ст­во­вал в русско-японской вой­не 1904-1905 годов, от­ли­чил­ся в Порт-Ар­ту­ра обо­ро­не 1904-1905 годоа. 28 ию­ля (10 августа) 1904 года в сра­же­нии в Жёл­том море при по­пыт­ке российской эс­кад­ры про­рвать­ся из Порт-Ар­ту­ра «новик» (ка­пи­тан 2 ран­га М.Ф. Шульц) про­бил­ся сквозь строй японских ко­раб­лей и, на­прав­ля­ясь во Вла­ди­во­сток и обо­гнув Япон­ские о-ва с вос­то­ка, при­был к о. Са­ха­лин. В рай­оне по­ста Кор­са­ков (зал. Ани­ва) 7(20) августа всту­пил в бой с японским крей­се­ром «Цу­сима», на­нёс ему тя­жё­лые по­вре­ж­де­ния и за­ста­вил отой­ти, но сам так­же по­лу­чил разл. по­вре­ж­де­ния и из­рас­хо­до­вал то­п­ли­во. При по­яв­ле­нии японского крей­се­ра «Чи­то­се» эки­паж, не имея воз­мож­но­сти про­дол­жать бой и не же­лая сда­вать­ся, по при­ка­зу ко­ман­ди­ра за­то­пил ко­рабль (ар­тил­ле­рия с «Н.» бы­ла ис­поль­зо­ва­на для уси­ле­ния бере­го­вой обо­ро­ны о. Са­ха­лин). В 1906 году под­нят япон­ца­ми, от­ре­мон­ти­ро­ван и под названием «Сут­зуя» вклю­чён в со­став ВМС Япо­нии, а в 1913 году сдан на слом. В па­мять о под­ви­ге «новика» на­зва­ны го­ра и пос. Но­ви­ков на о. Са­ха­лин, ост­ров в мо­ре Лап­те­вых.

3) Па­ро­тур­бин­ный эс­кад­рен­ный ми­но­но­сец Балтийского фло­та (с 1926 года «Яков Сверд­лов»), го­лов­ной в се­рии ко­раб­лей, пре­вос­хо­див­ший по сво­им так­ти­ко-тех­ническим ха­рак­те­ри­сти­кам боль­шин­ст­во за­ру­беж­ных об­раз­цов это­го клас­са. При про­ек­ти­ро­ва­нии «новик» впер­вые при­ме­не­на пред­ло­жен­ная И.Г. Буб­но­вым про­доль­ная сис­те­ма на­бо­ра кор­пу­са, что при­да­ло ко­раб­лю осо­бо вы­со­кую проч­ность; энер­ге­тическая ус­та­нов­ка со­стоя­ла из 6 во­до­труб­ных па­ро­вых кот­лов с неф­тя­ным ото­пле­ни­ем и 3 главных тур­бин.

За­ло­жен в 1910 году на Пу­ти­лов­ской вер­фи в Сакнт-Пе­тер­бур­ге , стро­ил­ся на по­жерт­во­ва­ния, на хо­до­вых ис­пы­та­ни­ях «новик» по­ка­зал са­мую вы­со­кую для то­го вре­ме­ни ско­рость хо­да в ми­ре - 37,3 уз (69,08 км/ч). Во­шёл в строй в 1913 году. Во­до­из­ме­ще­ние 1260 т (с 1940 года - 1801 т), дли­на 102,4 м, ши­ри­на 9,5 м, осад­ка 3,3 м, мощ­ность эне­ге­тич. ус­та­нов­ки св. 29,4 кВт (40 тыс. л. с.; с 1940 года - 42 тыс. л. с.), ско­рость хо­да 37 уз (с 1940 года - 32 уз), даль­ность пла­ва­ния 1,6 тыс. миль (с 1940 года - 1,8 тыс. миль); воо­ру­же­ние - 4 (позд­нее до­пол­ни­тель­но ус­та­нов­ле­но ещё 5) арт. ору­дия разл. ка­либ­ра, 4 пу­ле­мё­та, 4 двухтруб­ных тор­пед­ных ап­па­ра­та (позд­нее за­ме­не­ны на 3 трёхтруб­ных), 50 мин; эки­паж 117, пос­ле мо­дер­ни­за­ции 142-168 человек. Этот ко­рабль впер­вые в российском фло­те имел воз­мож­ность вес­ти зал­по­вую стрель­бу тор­пе­да­ми, был обо­ру­до­ван рель­са­ми для морских мин и кор­мо­вы­ми мин­ны­ми ска­та­ми.

«Новик» уча­ст­во­вал в Первой ми­ро­вой вой­не в со­ста­ве бри­га­ды крей­се­ров и яв­лял­ся флаг­ма­ном мин­ной ди­ви­зии Балтийского фло­та. В 1914-1915 годы при­нял уча­стие в 13 мин­ных по­ста­нов­ках, в т. ч. у по­бе­ре­жья Восточной Прус­сии (на них про­тив­ник по­те­рял лёг­кий крей­сер, 2 эс­мин­ца и сто­ро­же­вой ко­рабль). В августе 1915 года «Новик» под ко­мандванием ка­пи­та­на 2 ран­га М.А. Бе­рен­са в арт. бою на­нёс по­вре­ж­де­ния 2 но­вей­шим герм. эс­мин­цам, а в мае 1916 года уча­ст­во­вал в раз­гро­ме кон­воя про­тив­ни­ка в Норр­чё­пинг­ской бух­те. В сентябре - октябре 1917 года под ко­мандованием ка­пи­та­на 2 ран­га А.К. Пил­ки­на уча­ст­во­вал в Мо­он­зунд­ской опе­ра­ции 1917 года. В 1918-1925 годы на­хо­дил­ся на дол­го­временном хра­не­нии в Пет­ро­гра­де (Ленин­град). В 1926-1929 и в 1937-1940 годы про­из­ведён ка­пи­таль­ный ре­монт ко­раб­ля, а так­же осу­щест­вле­на его мо­дер­ни­за­ция, в апреле 1940 года пе­ре­фор­ми­ро­ван в учеб­ный эс­ми­нец. С на­ча­лом Великой Отечественной вой­ны во­шёл в со­став эс­кад­ры Балтийского фло­та. Уча­ст­во­вал в по­ста­нов­ке мин­ных за­гра­ж­де­ний в Фин­ском зал. и Тал­ли­на обо­ро­не 1941 года. Во вре­мя пе­ре­хо­да ко­раб­лей Балт. фло­та из Тал­ли­на в Крон­штадт в кон. авг. 1941 эс­ми­нец (ком. – ка­пи­тан 2 ран­га А. М. Спи­ри­до­нов) по­дор­вал­ся на ми­не в райо­не о. Мох­ни и за­то­нул.

В 1912-1916 годы за­ло­же­но 53 эс­мин­ца ти­па «Новика», 36 до­строе­ны и во­шли в строй до 1928 года. В хо­де Первой ми­ро­вой и Гражданской войн 21 ко­рабль по­гиб, уве­дён за гра­ни­цу (см. в ст. Бе­лый флот) или вы­ве­ден из строя. К 1941 году в строю на­счи­ты­ва­лось 17 эс­мин­цев ти­па «Новик», в Великую Отечественную вой­ну 10 из них по­гиб­ли, а по­след­ний - эс­ми­нец «Ва­ле­ри­ан Куй­бы­шев» - был вы­ве­ден из со­ста­ва фло­та в декабре 1956 года.

В 1997 году на за­во­де «Ян­тарь» (г. Ка­ли­нин­град) для ВМФ РФ за­ло­жен сто­ро­же­вой ко­рабль «Новик» (по­стро­ен не был).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)