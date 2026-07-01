НОВИК ФАИНА ИВАНОВНА

Родилась 20.04.1937. Окончила Московский государственный институт международных отношений в 1959 г.

Кандидатская диссертация : Правый радикализм в ФРГ: программные установки и внешнеполитич. концепции (1949-1972 гг.) (Институт мировой экономики и международных отношений АН СССР, 1972).

Докторская диссертация : Отношения между СССР и ФРГ, 1975-1986 гг. (Институт истории СССР АН СССР, 1988).

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Группы по истории внешней политики XX столетия Центра «Россия в международных отношениях» Института российской истории РАН.

Учителя : Д. Е. Мельников, А. Л. Нарочницкий.

Область интересов : История ФРГ, история внешней политики и межд. отношений.

Сочинения: В ловушке холодной войны (Советская политика в отношении Германии, 1953-1958 гг.). М.: ИРИ РАН. 2014. 368 с.

«Оттепель» и инерция холодной войны (Германская политика СССР в 1953-1955 гг.). М., ИРИ РАН, 2002, 277 с.;

СССР – ФРГ: проблемы сосуществования и сотрудничества. 1975-1986. М., Наука, 1987, 246 с.;

Неонацизм в ФРГ: подъемы и поражения. 1949-1974 гг. М., Наука, 1976. 224 с.