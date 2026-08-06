НОВИЦКИЙ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ

НОВИ́ЦКИЙ ВАСИ́ЛИЙ ФЁДОРОВИЧ (18.03.1869–15.01.1929) – из дворян. Родился в г. Радом.

Учеба

Окончил Полоцкий кадетский корпус (1886), Михайловское артиллерийское училище (1889), Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду с малой серебряной медалью (1895).

Карьера

Подпоручик (со ст. с 10.08.1889). Поручик (со ст. с 07.08.1891). Штабс-капитан (со ст. с 20.05.1895). Капитан (со ст. с 13.04.1897). Подполковник (со ст. с 01.04.1901). Полковник (со ст. с 17.04.1905). Генерал-майор (со ст. с 07.08.1914). Генерал-лейтенант (с 31.03.1917). На службе с 31.08.1886. В Варшавской крепостной артиллерии. Состоял при Петербургском военном округе. Старший адъютант штаба 1-й гвардейской кавалерийской дивизии (17.12.1896–21.03.1897). Был за границей с ученой целью (1897). Старший адъютант штаба 1-й гвардейской пехотной дивизии (21.03.1897–03.04.1900). Обер-офицер для особых поручений при штабе I армейского корпуса (03.04.1900–01.04.1901). Командовал ротой во 2-м Туркестанском стрелковом батальоне (07.01.1900–10.01.1901). Младший делопроизводитель канцелярии военно-ученого комитета Главного штаба (01.04.1901–01.05.1903). Столоначальник Главного штаба (01.05.1903–01.08.1904). Помощник начальника отделения Главного штаба (01.08–12.10.1904). Участник Русско-японской войны. Штаб-офицер для особых поручений при командующем 2-й Маньчжурской армией (12.10.1904–01.05.1906). Делопроизводитель ГУГШ (01.05.1906–24.01.1911). Командовал батальоном в лейб-гвардии Гренадерском полку (12.05–15.09.1907). Командир 120-го пехотного Серпуховского полка (с 24.01.1911). Экстраординарный профессор Императорской Николаевской военной академии (с 21.06.1914). Участник Первой мировой войны. Командовал 1-й бригадой 30-й пехотной дивизии (на 08.1914). И.д. генерал-квартирмейстера штаба 1-й армии (с 09.1914). Начальник 5-й стрелковой бригады (с 21.03.1915). Командующий 73-й пехотной дивизией (с 22.10.1915, на 1916). Помощник военного министра (с 20.03.1917). В распоряжении военного министра (с 09.05.1917). Командир II Сибирского армейского корпуса (с 17.07.1917). Командующий 12-й армией (15 дней в 11.1917). В резерве чинов при штабе Петроградского военного округа. Экстраординарный профессор Николаевской военной академии (с 16.12.1917).

Во времена советской власти

Участник Гражданской войны. В РККА (добровольно) с 1918. И.д. военрука Высшей военной инспекции (1918). Штатный преподаватель академии Генерального штаба РККА. Главный руководитель по военной истории академии Генерального штаба РККА (с 01.10.1919). Старший руководитель групповых лекций Военной академии (с 01.1922). Профессор РККА (1926). Заслуженный деятель науки и техники (1928). Умер в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок 1, ряд 44, № 1). Известный военный ученый. Действительный член Императорского Русского географического общества. Один из редакторов «Военной энциклопедии» издания И.Д. Сытина.

Семья

Женат, дочь (на 1914).