НОВИЦКИЙ ИВАН БОРИСОВИЧ
НОВИЦКИЙ ИВАН БОРИСОВИЧ - российский юрист, цивилист.
Из мещан. Окончил Московский университет (1903 год), оставлен при кафедре римского права для приготовления к профессуре.
Профессор (1923 год), доктор юридических наук (1948 год). С 1906 года приват-доцент Московского университета. Преподавал на Женских юридических курсах (1910-1918 годы), в Межевом иниверситете (1917-1932 годы), в Иниверситете народного хозяйства им. Г.В. Плеханова (1943-1946 годы) и в Московском юридическом иниверситете (МЮИ; с 1944 года); с 1954 года - в штате МГУ в связи с объединением МЮИ и юридического факультета МГУ, с 1955 года заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета МГУ.
Главная тема научной и преподавательской деятельности И.Б. Новицкого - римское право. Автор около 150 работ, в т. ч. в области русского и советского гражданского права, советского земельного права, иностраннго гражданского и торгового права и др.
Сочинения:
Обязательство заключить договор. М., 1947; Римское частное право. М., 1948;
История советского гражданского права. М., 1949 (совм. с Д. М. Генкиным, Н. В. Рабинович);
Общее учение об обязательстве. М., 1950 (совм. с Л. А. Лунцем);
Регрессные обязательства между социалистическими хозяйственными организациями. Опыт обобщения арбитражной и судебной практики. М., 1952;
Сделки. Исковая давность. М., 1954;
Отдельные виды обязательств. М., 1954 (ред. совм. с К. А. Граве);
История советского гражданского права. М., 1957;
Римское право. [6-е изд.]. М., 1998.