НОВИЦИАТ
НОВИЦИАТ (лат. novitiatus) - в католицизме период испытания лиц, готовящихся к монашеству (новициев), и обучения их монашеской жизни. Имеет сходство с послушничеством в православной Церкви. Термин «новициат» обозначает также помещение, в котором проживают новиции.
Новициат появился в первой трети V века благодаря прп. Иоанну Кассиану Римлянину, который пытался перенести в Галлию восточнохристианскую монашескую практику, известную по уставу прп. Пахомия Великого (конец IV века). Новициат получил развитие в уставе прп. Бенедикта Нурсийского (VI век). Папа Римский Григорий I Великий определил длительность Новициата в 2 года. В Грациана декрете 1140 года под влиянием законодательства императора Юстиниана I о монастырях был предусмотрен 3-летний срок новициат, однако уже в конце XIII века срок новициата сократился до 1 года. Годичный новициат был введён для «новых орденов» (францисканцев и доминиканцев), затем папа Бонифаций VIII распространил его на все ордена, устав которых требует принесения монашеского обета. Тридентский собор окончательно установил (1563 год) годичный срок новициата для всех монашеских орденов.
Согласно современному каноничемкому праву Римско-католической церкви, новициями могут стать католики, достигшие 17 лет, не состоящие в браке, не принадлежащие к какому-либо институту посвящённой жизни и добровольно изъявившие согласие вступить в новициат, который должен длиться не менее 1 года. Клирику для принятия в новициат требуется также разрешение его ординария. Принятие в новициат производится старшим настоятелем монашеского института. Подготовка к монашеской жизни во время новициата проводится по плану, устанавливаемому в каждом монашеском институте, под руководством специального должностного лица - наставника новициев, назначаемого из числа опытных монахов. В течение новициата новиций может беспрепятственно покинуть монашеский институт. Если по окончании новициата новиция сочтут пригодным, то он допускается к принесению временных обетов (которые через несколько лет могут быть заменены на постоянные), в противном случае он увольняется из монашеского института; если имеются сомнения в способности новиция к монашеской жизни, новициат может быть продлён на срок до 6 месяцев. В монастырях восточных католических (униатских) церквей, где нет временных обетов, новициат продолжается 3 года и может продлеваться на 1 год.