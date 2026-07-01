НОВИЦИАТ

НОВИЦИАТ (лат. novitiatus) - в ка­то­ли­циз­ме пе­ри­од ис­пы­та­ния лиц, го­то­вя­щих­ся к мо­на­ше­ст­ву (но­ви­ци­ев), и обу­че­ния их мо­на­ше­ской жиз­ни. Име­ет сход­ст­во с по­слуш­ни­че­ст­вом в пра­во­слав­ной Церк­ви. Тер­мин «новициат» обо­зна­ча­ет так­же по­ме­ще­ние, в ко­то­ром про­жи­ва­ют но­ви­ции.

Новициат поя­вил­ся в первой тре­ти V века бла­го­да­ря прп. Ио­ан­ну Кас­сиа­ну Рим­ля­ни­ну, ко­то­рый пы­тал­ся пе­ре­не­сти в Гал­лию вос­точ­но­хри­сти­ан­скую мо­на­ше­скую прак­ти­ку, из­вест­ную по ус­та­ву прп. Па­хо­мия Ве­ли­ко­го (конец IV века). Новициат по­лу­чил раз­ви­тие в ус­та­ве прп. Бе­не­дик­та Нур­сий­ско­го (VI век). Па­па Рим­ский Гри­го­рий I Ве­ли­кий оп­ре­де­лил дли­тель­ность Новициата в 2 го­да. В Гра­циа­на дек­ре­те 1140 года под влия­ни­ем за­ко­но­да­тель­ст­ва императора Юс­ти­ниа­на I о мо­на­сты­рях был пре­ду­смот­рен 3-лет­ний срок новициат, од­на­ко уже в конце XIII века срок новициата со­кра­тил­ся до 1 го­да. Го­дич­ный новициат был вве­дён для «но­вых ор­де­нов» (фран­ци­скан­цев и до­ми­ни­кан­цев), за­тем па­па Бо­ни­фа­ций VIII рас­про­стра­нил его на все ор­де­на, ус­тав ко­то­рых тре­бу­ет при­не­се­ния мо­на­ше­ско­го обе­та. Три­дент­ский со­бор окон­ча­тель­но ус­та­но­вил (1563 год) го­дич­ный срок новициата для всех мо­на­ше­ских ор­де­нов.

Со­глас­но современному ка­но­ничемкому пра­ву Рим­ско-ка­то­лической церк­ви, но­ви­ция­ми мо­гут стать ка­то­ли­ки, дос­тиг­шие 17 лет, не со­стоя­щие в бра­ке, не при­над­ле­жа­щие к какому-либо ин­сти­ту­ту по­свя­щён­ной жиз­ни и доб­ро­воль­но изъ­я­вив­шие со­гла­сие всту­пить в новициат, ко­то­рый дол­жен длить­ся не ме­нее 1 го­да. Кли­ри­ку для при­ня­тия в новициат тре­бу­ет­ся так­же раз­ре­ше­ние его ор­ди­на­рия . При­ня­тие в новициат про­из­во­дит­ся стар­шим на­стоя­те­лем мо­на­ше­ско­го ин­сти­ту­та. Под­го­тов­ка к мо­на­ше­ской жиз­ни во вре­мя новициата про­во­дит­ся по пла­ну, ус­та­нав­ли­вае­мо­му в ка­ж­дом мо­на­ше­ском ин­сти­ту­те, под ру­ко­во­дством специального долж­но­ст­но­го ли­ца - на­став­ни­ка но­ви­ци­ев, на­зна­чае­мо­го из чис­ла опыт­ных мо­на­хов. В те­че­ние новициата но­ви­ций мо­жет бес­пре­пят­ст­вен­но по­ки­нуть мо­на­ше­ский ин­сти­тут. Ес­ли по окон­ча­нии новициата но­ви­ция со­чтут при­год­ным, то он до­пус­ка­ет­ся к при­не­се­нию временных обе­тов (ко­то­рые че­рез несколько лет мо­гут быть за­ме­не­ны на по­сто­ян­ные), в про­тив­ном слу­чае он уволь­ня­ет­ся из мо­на­ше­ско­го ин­сти­ту­та; ес­ли име­ют­ся со­мне­ния в спо­соб­но­сти но­ви­ция к мо­на­ше­ской жиз­ни, новициат мо­жет быть про­длён на срок до 6 месяцев. В мо­на­сты­рях восточных ка­то­лических (уни­ат­ских) церк­вей, где нет временных обе­тов, новициат про­дол­жа­ет­ся 3 го­да и мо­жет про­дле­вать­ся на 1 год.

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