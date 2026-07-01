НОВИ-САД

НОВИ-САД - го­род в северной час­ти Сер­бии, административный центр ав­то­ном­но­го края Вое­во­ди­на и Юж­но­бач­ско­го округов.

Вто­рой по чис­лу жи­те­лей (по­сле Бел­гра­да ) и один из са­мых бы­ст­ро­ра­сту­щих го­ро­дов стра­ны. Население 300,6 тыс. человек (2013 год; без учё­та Пет­ро­ва­ра­ди­на и Сре­мска-Ка­ме­ни­цы), в т. ч. около 6% - венг­ры; в аг­ло­ме­ра­ции Нови-Сад - около 340 тыс. человек. Рас­по­ло­жен в южной час­ти Сред­не­ду­най­ской низ­мен­но­сти, на р. Ду­най (пре­им. на её ле­вом бе­ре­гу). Круп­ный транс­порт­ный узел: железнодорожные и ав­то­ма­ги­ст­ра­ли панъ­ев­ро­пей­ско­го транс­порт­но­го ко­ри­до­ра Бу­да­пешт - Но­ви-Сад - Бел­град - Ско­пье - Са­ло­ни­ки. Реч­ной порт; на­чаль­ный пункт од­но­го из су­до­ход­ных ка­на­лов сис­те­мы Ду­най-Ти­са-Ду­най.

Территория Нови-Сад входит в историческую обл. Паннония. В I-VI веках на территории современного Нови-Сад располагалась римская кре­пость Ку­зум [Cusum; с V века из­вест­на так­же как Пет­ри­кон (Πετριϰόν)]. В XIII-XVI веках на мес­те Нови-Сад су­ще­ст­во­ва­ли по­се­ле­ния Срем­ска-Ка­ме­ни­ца (из­вест­но с 1237 года как вил­ла Ка­манч), Ва­ра­дин (из­вест­но с 1237 года как Пет­ро­ва­ра­дин), Ва­ша­рош-Ва­рад (упо­ми­на­ет­ся со второй четверти XVI века) и др. В 1526 году они за­воё­ва­ны тур. вой­ска­ми, в 1687 году во­шли в со­став Австрийской им­пе­рии. В 1692 году на пра­вом бе­ре­гу р. Ду­най ав­ст­рий­ца­ми на­ча­то строи­тель­ст­во кре­по­сти Пет­ро­ва­ра­дин. В 1694 году на­про­тив неё, на ле­вом бе­ре­гу Ду­ная, ос­но­ван Рат­цен­штадт (т. е. Сербский город, от одного из австрийских и венгерских наименований сербов - раци, жи­тели Рашки; позд­нее из­вестен как Пе­тер­вар­дай­нер-Шанц, серб. Пет­ро­ва­ра­дин­ски Ша­нац). В начале XVIII века важ­ный центр Во­ен­ной гра­ни­цы. В хо­де ав­ст­ро-турейкой вой­ны 1716-1718 годов близ не­го со­стоя­лась бит­ва, в ко­то­рой австрийские вой­ска под ко­манд. Ев­ге­ния Са­вой­ско­го на­нес­ли по­ра­же­ние ос­ман­ской ар­мии. 1 февраля 1748 года ука­зом австрийского императора Ма­рии Те­ре­зии по­лу­чил ста­тус сво­бод­но­го ко­ро­лев­ско­го го­ро­да во гла­ве с вы­бор­ны­ми ма­ги­ст­ра­та­ми и лат. назв. Не­оплан­та (Neo­planta, серб. Но­ви Сад; упот­реб­ля­лось так­же немецкое название Neusatz и венг. ́Uj-Vi­d ́egh). В 19 в. важ­ный серб. куль­тур­ный, на­уч. и по­ли­тич. центр. В. Ка­рад­жич на­зы­вал его «са­мым круп­ным серб. го­ро­дом на зем­ле», П. Й. Ша­фа­рик – «гнез­дом серб. на­ро­да». Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Венг­рии про­воз­гла­шён ча­стью Серб. Вое­во­ди­ны, не при­знан­ной венг. пра­ви­тель­ст­вом, за­хва­чен и раз­рушен венг. вой­ска­ми. С 1849 года в со­ставе ко­рон­ной зем­ли Серб. Вое­во­ди­на и Те­мешвар­ский Ба­нат Австр. им­пе­рии (в 1860 при­со­еди­не­на к Ве­нг­рии). В 1860-х годов центр борь­бы за национальные пра­ва сер­бов. В 1864 году из Пеш­та в Нови-Сад пе­ре­ве­де­на Ма­ти­ца серб­ская, в 1866 году ос­но­ва­на «Ом­ла­ди­на». В 1883 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Бу­да­пеш­том. С 1918 года в со­ста­ве Ко­ро­лев­ст­ва сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев, до 1919 года административный центр об­лас­ти Ба­нат, Бач­ка и Ба­ра­нья. В 1922-1929 годы административный центр обл. Бач­ка, в 1929-1941 годы Ду­най­ской ба­но­ви­ны Юго­сла­вии. В апреле 1941 года ок­ку­пи­ро­ван венг. вой­ска­ми. Ос­во­бо­ж­дён час­тя­ми Народно-ос­во­бо­дительной ар­мии Юго­сла­вии 23 октября 1944 года. С 1945 года административный центр авто­ном­но­го края Во­е­во­ди­на. В 1954 году ме­сто за­клю­че­ния т. н. Но­ви­сад­ско­го до­го­во­ра о един­ст­ве серб­ско­хор­ват­ско­го язы­ка. В 1950-1970-е годы ак­тив­но раз­ви­вал­ся как промышленный и об­ра­зо­ва­тель­ный центр. В 1999 году под­верг­ся мас­сиро­ван­ным бом­бар­ди­ров­кам авиа­ции НАТО (по­стра­дал НПЗ, бы­ли раз­ру­ше­ны 3 мос­та че­рез Ду­най, сис­те­ма ком­му­ни­ка­ций и др.).

В цен­тре Ста­ро­го го­ро­да, на ле­вом бе­ре­гу Ду­ная, - пл. Сво­бо­ды, на ко­то­рой рас­по­ло­же­ны нео­го­тические рим­ско-ка­то­лической ка­фед­раль­ный со­бор Св. Де­вы Ма­рии (1892-1995 годы, арх. Г. Мол­нар; рос­пи­си С. Алек­си­ча), не­оре­нес­санс­ная городская упра­ва (1893-1895 годы, арх. Мол­нар), гос­ти­ни­ца «Вой­во­ди­на» (1854 год). Об­лик Ста­ро­го го­ро­да в зна­чит. сте­пе­ни со­став­ля­ют жи­лые до­ма XVIII-XIX веков и ба­роч­ные церк­ви с вы­со­кой ко­ло­коль­ней над западном фа­са­дом: Свт. Ни­ко­лая (1720-1730 годы, рос­пи­си Н. Дим­ши­ча, ико­но­стас - 1862 года, П. Си­мич), Ус­пен­ская (1765-1774 годы; рез­ной ико­но­стас - 1770-е годы, Ак­сен­тий и Ар­се­ний Мар­ко­ви­чи; ико­ны Я. Хал­ко­зо­ви­ча), Трёх Свя­ти­те­лей (т. н. Ал­маш­ская; ос­вя­ще­на в 1797 году, арх. М. Ков­чар­ски; рез­ной ико­но­стас - Ак­сен­тий Мар­ко­вич, ико­ны - 1810-1811 годы, А. Тео­до­ро­вич); пра­во­слав­ный со­бор Св. Ге­ор­гия (1734-1740 годы, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1851-1853, 1860-1870-е годы и в 1902-1905 годы). Сре­ди другой церк­вей: ру­син­ская гре­ко­ка­то­ли­че­ская Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (1820-1847 годы), венгерская каль­ви­ни­ст­ская (1865 год), сло­вацская еван­ге­ли­че­ская (1886 год); так­же си­на­го­га (1907-1909 годы, арх. Л. Ба­ум­хорн).

В чис­ле вы­даю­щих­ся по­стро­ек гражданской ар­хи­тек­ту­ры: ба­роч­ное зда­ние ок­руж­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции (т. н. Пла­ва ба­ния; 1808 год, арх. Г. Эфин­гер), не­оре­нес­санс­ные быв. гос­ти­ни­ца «Сло­бо­да» (1892-1893 годы), гим­на­зия (1899-1900 годы, арх. В. Ни­ко­лич), зда­ние епар­хии Бач­ки в не­ови­зан­тий­ском сти­ле (т. н. Вла­ди­чан­ски двор, 1901 год, арх. В. Ни­ко­лич; вклю­ча­ет Кар­тин­ную га­ле­рею с сербской жи­во­пи­сью XVIII-XIX веков); ку­рорт­ный ком­плекс Йод­на-Ба­ня (гл. зда­ние - 1908-1910 годы, арх. И. Фран­чек; отель - 1929-1931 годы, арх. Дж. Та­ба­ко­вич), зда­ние куль­тур­но-про­све­ти­тель­ско­го общества Ма­ти­ца серб­ская (1910-1913 годы, арх. М. Та­па­ви­ца).

В 1930-е годы по­строе­ны: рим­ско-ка­то­лическовь церковь Св. Ели­за­ве­ты (1930 год), дом Н. Та­нурд­жи­ча (1934 год), ста­ро­ка­то­лическая церковь Св. Ан­то­на (1937 год), зда­ние «Бе­ла ба­но­ви­на» в сти­ле функ­цио­на­лиз­ма (1936-1939 годы, арх. Д. Бра­шо­ван; ны­не ад­ми­ни­ст­ра­ции Вое­во­ди­ны). По пла­ну ре­кон­ст­рук­ции го­ро­да 1950-х годы (арх. Д. Ма­рин­ко­вич) по­строе­ны мно­го­этаж­ные жи­лые до­ма по бе­ре­гу Ду­ная, мост че­рез Ду­най (1960-е годы, инж. Б. Же­жель, вос­ста­нов­лен в 2000 году), железно-дорожный во­кзал (1964 год, арх. И. Фар­каш). В 1981 году воз­ве­дён Мост Сво­бо­ды (вос­ста­нов­лен в 2003-2005 годы).

На­про­тив Ста­ро­го го­ро­да, на пра­вом бе­ре­гу Ду­ная, рас­по­ло­же­на кре­пость Пет­ро­ва­ра­дин (из-за сво­его стра­те­гич. зна­че­ния по­лу­чи­ла назв. «Гиб­рал­тар Ду­ная»), по­стро­ен­ная по сис­те­ме францунзский инжинер С. Ле Претр де Во­ба­на на мес­те древне-римских (I век н. э., ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны в V веке) и средне-вековых (XIII век, пе­ре­строе­ны в 1501 году) ук­ре­п­ле­ний (в 1463 году здесь был за­клю­чён со­юз ме­ж­ду венгерским ко­ро­лём Мать­я­шем Хунь­я­ди и Ве­не­ци­ей про­тив ту­рок, за­няв­ших кре­пость в 1526 году). Фор­ти­фи­кационный ком­плекс раз­де­лён на ниж­нюю и верх­нюю час­ти (Доль­ни град и Гор­ни град) и вклю­ча­ет соб­ст­вен­но кре­пость (1692-1780 годы, основные ра­бо­ты - 1753-1776 годы), Ча­со­вую баш­ню (середина XVIII века), зда­ния Ар­сена­ла и ка­зарм. Близ кре­по­сти рас­по­ло­же­ны фран­ци­скан­ский мо­на­стырь с ба­роч­ной церкви Св. Ге­ор­гия (1701-1714 годы); рим­ско-ка­то­лической церк­ви Св. Кре­ста (1800 год) и Св. Ро­ха (1801-1808 годы), эку­ме­ни­ст­ская нео­го­тическая церковь Св. Де­вы Ма­рии «Снеж­ной» (1881 год, арх. Х. Бол­ле), пра­во­слав­ная церковь Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (1922 год). В др. пра­во­бе­реж­ном рай­оне - Срем­ска-Ка­ме­ни­ца - со­хра­ни­лись пра­во­слав­ная церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1737-1758 годы), клас­си­ци­стический дво­рец Мар­ци­ба­ньи-Ка­ра­чо­ньи (1797-1811 годы, до­стро­ен в 1836 году) и ряд жи­лых до­мов XVIII века.

Па­мят­ни­ки: Пет­ро­ва­ра­дин­ско­му сра­же­нию 1716 (1902) года, С. Ми­ле­ти­чу (1939 год, скульп­тор И. Меш­тро­вич), жерт­вам фа­шиз­ма (1971 год, скульп­тор Й. Сол­да­то­вич), Й. Змаю (1984 год). Пар­ки: Ду­най­ский, Ли­ман­ский, Ка­ме­ниц­кий и др.

Нови-Сад - один из важ­ней­ших куль­тур­ных це­нт­ров Сер­бии (в XIX веке го­род на­зы­ва­ли Серб­ски­ми Афи­на­ми). Ве­ду­щие об­ра­зо­ва­тель­ные уч­ре­ж­де­ния: Но­во­сад­ский ун-т (1960 год; св. 43 тыс. сту­ден­тов; в его со­ста­ве Ака­де­мия ис­кусств), От­кры­тый ун-т (ос­но­ван в 1919 году как На­род­ный ун-т; современное название с 1952 года), про­тес­тант­ский тео­ло­гический факультет [се­ми­на­рия; бывший бо­го­слов­ский кол­ледж, совр. ста­тус с 2000 года; един­ст­вен­ный в Сер­бии про­тес­тант­ский (еван­ге­ли­че­ский) бо­го­слов­ский вуз]. Му­зеи: Вое­во­ди­ны (ос­но­ван в 1847 году как Национальная кол­лек­ция и му­зей Сер­бии; современный ста­тус с 1947 года; совр. назв. с 1992 года), ис­то­рии го­ро­да (в кре­по­сти Пет­ро­ва­ра­дин), Дом- му­зей Й. Йо­ва­но­ви­ча (Змая). Ху­дожественная га­ле­рея Ма­ти­цы серб­ской (совр. ста­тус с 1958 года); со­б­ра­ния изо­бра­зит. иск-ва П. Бе­лян­ско­го (1957), Р. Ма­му­зи­ча и др. Центр сербского язы­ка и куль­ту­ры «Аз­бу­кум» (1995 год). Биб­лио­те­ка Ма­ти­цы серб­ской (с 1864 года в Нови-Сад.; св. 800 тыс. то­мов), Ар­хив ав­то­ном­но­го края Вое­во­ди­на (1926 год). Те­ат­ры: Сербский на­цио­наль­ный (1861 год; с 1981 года в но­вом зда­нии; дра­ма, опе­ра и ба­лет), мо­ло­дёж­ный (воз­ник в 1931 году как ку­коль­ный; совр. назв. с 1968 года), Но­во­сад­ский (1974 год, да­ёт спек­так­ли на венгерский язык). Еже­год­но про­во­дят­ся фес­ти­ва­ли: ме­ж­ду­на­род­ные - джа­зо­вый (с 1999 года), поп-му­зы­ки EXIT (с 2001 года; один из круп­ней­ших в Ев­ро­пе; в кре­по­сти Пет­ро­ва­ра­дин), ли­те­ра­тур­ный (с 2006 года); те­ат­раль­но­го искусства «Сте­рии­но по­зо­рье» (с 1956 года); дет­ский ли­те­ра­тур­ный «Змае­ве де­чье иг­ре» (с 1958 года).

Круп­ный спор­тив­ный центр стра­ны. В 1959 году ос­но­ва­на Городская ас­со­циа­ция фи­зической куль­ту­ры. В 1981 году от­крыт спор­тив­ный и де­ло­вой центр «Вой­во­ди­на» (св. 11 тыс. мест). Неск. фут­боль­ных клу­бов, в т. ч. «Вой­во­ди­на», вы­сту­паю­щий в 1-й ли­ге сербского фут­бо­ла; при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Ка­рад­жорд­же» (св. 15 тыс. мест). В Нови-Сад про­во­ди­лись ме­ж­ду­нар. шах­мат­ные тур­ни­ры (в 1970-1990-х годов), чем­пио­на­ты Ев­ро­пы и ми­ра по на­столь­но­му тен­ни­су (1981 год), Все­мир­ная шах­мат­ная олим­пиа­да (1990 год), муж­ской чем­пио­нат Ев­ро­пы по бас­кет­бо­лу (2005 год) и др. круп­ные со­рев­но­ва­ния.

Нови-Сад - 2-й по зна­че­нию эко­но­мический центр Сер­бии (по­сле Бел­гра­да). В струк­ту­ре хо­зяй­ст­ва ве­ду­щую роль иг­ра­ет сфе­ра ус­луг (в т. ч. де­ло­вые, фи­нан­со­вые, транс­порт­ные, стро­ительный биз­нес). Здесь на­хо­дят­ся штаб-квар­ти­ры мно­го­численных сербских ком­па­ний, в т. ч. «Нафт­на индустриjа Србиjе» (НИС; един­ст­вен­ный в стра­не неф­те­га­зо­вый кон­церн; ос­но­ван в 1949 году как «Наф­та­гас»; с 1991 года совр. назв.; c 2009 года при­над­ле­жит росскийской ком­па­нии «Газ­пром нефть»), «Србиjагас» (опе­ра­тор национальной га­зо­про­вод­ной сис­те­мы), «Аг­ро­ко­оп», «Су­но­ко» (круп­ней­шие в Вое­во­ди­не аг­ро­про­мыш­лен­ные фир­мы); ком­мерческих бан­ков (Развоjна бан­ка Воjводине и др.), сербских фи­лиа­лов инострнных бан­ков (франц. Crédit Agricole, австр. Erste Bank, греч. NBG, венг. OTP Bank), стра­хо­вых (итал. «Fondiaria-SAI») и тор­говых (сло­вен. «Mercator») ком­па­ний. В го­ро­де про­хо­дит еже­год­ная селько-хозяйсвтенная яр­мар­ка «Но­во­сад­ски са­ям» (с 1930 года; од­на из круп­ней­ших в Ев­ро­пе).

Нови-Сад - один из ве­ду­щих цен­тров пи­ще­вой промышленности Сер­бии. Сре­ди её от­рас­лей вы­де­ля­ют­ся мяс­ная (ком­па­нии «Mатиjевић », «Не­оплан­та»), му­ко­моль­но-кру­пя­ная, хле­бо­пе­кар­ная, кон­ди­тер­ская (ком­па­нии «Да­ну­би­ус», «Хлеб») и мас­ло­бой­но-жи­ро­вая. Про­изводство ис­кусственных обо­ло­чек для мяс­ных про­дук­тов (испанская ком­па­ния «Viscofan»), ви­на, пи­ва и роз­лив ми­нер. во­ды. К началу 2010-х годов круп­ней­шие ма­ши­но­строи­тель­ные пред­при­ятия го­ро­да обан­кро­ти­лись [в т. ч. за­во­ды «Ау­то­коп» (де­та­ли для лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей), «По­бе­да» (трак­тор­ные при­це­пы), «Jугоалат» (элек­тро­ин­ст­ру­мен­ты) и др.], рез­ко со­кра­ти­лись объ­ё­мы вы­пус­ка про­дук­ции в тек­стиль­ной и швей­ной пром-сти. Про­изводство ав­то­бусов на шас­си «Volvo» (ком­па­ния «Не­о­бус»), сто­ма­то­ло­гич. обо­ру­до­ва­ния («Jуго­дент»), ка­бель­ной про­дук­ции («Нов­ка­бел»), ме­тал­ло­из­де­лий («Пе­тар Драп­шин»), азот­ных удоб­ре­ний («Аг­ро­хем»), син­те­тических мою­щих средств и средств лич­ной ги­гие­ны («Ал­бус», «Ни­ва»), кра­сок, из­де­лий из пла­ст­масс, ме­бе­ли, строй­ма­те­риа­лов, шёл­ко­вых тка­ней, обу­ви и ком­би­кор­мов.

На северо-восточной ок­раи­не Нови-Сад - НПЗ ком­па­нии НИС [мощ­ность 2,5 млн. т в год; в 2011 году за­пу­ще­на но­вая ли­ния по про­из-ву ма­сел и сма­зок; при за­во­де функ­цио­ни­ру­ет ТЭЦ (1984 год; мощ­ность 245 МВт; с 2012 года ве­дёт­ся со­ору­же­ние ко­ге­не­ра­ци­он­ной ус­та­нов­ки мощ­но­стью 240 МВт)]; нефть по­сту­па­ет по неф­те­про­во­ду «Ад­рия» [порт Оми­шаль - Си­сак (Хор­ва­тия) - Но­ви-Сад - Пан­че­во].

К югу от Нови-Сад, на пра­вом бе­ре­гу Ду­ная, - национальный парк Фруш­ка-Го­ра с ар­хитектурными ан­самб­ля­ми Фруш­ко­гор­ских мо­на­сты­рей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)