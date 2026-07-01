НОВИ-САД
НОВИ-САД - город в северной части Сербии, административный центр автономного края Воеводина и Южнобачского округов.
Второй по числу жителей (после Белграда) и один из самых быстрорастущих городов страны. Население 300,6 тыс. человек (2013 год; без учёта Петроварадина и Сремска-Каменицы), в т. ч. около 6% - венгры; в агломерации Нови-Сад - около 340 тыс. человек. Расположен в южной части Среднедунайской низменности, на р. Дунай (преим. на её левом берегу). Крупный транспортный узел: железнодорожные и автомагистрали панъевропейского транспортного коридора Будапешт - Нови-Сад - Белград - Скопье - Салоники. Речной порт; начальный пункт одного из судоходных каналов системы Дунай-Тиса-Дунай.
Территория Нови-Сад входит в историческую обл. Паннония. В I-VI веках на территории современного Нови-Сад располагалась римская крепость Кузум [Cusum; с V века известна также как Петрикон (Πετριϰόν)]. В XIII-XVI веках на месте Нови-Сад существовали поселения Сремска-Каменица (известно с 1237 года как вилла Каманч), Варадин (известно с 1237 года как Петроварадин), Вашарош-Варад (упоминается со второй четверти XVI века) и др. В 1526 году они завоёваны тур. войсками, в 1687 году вошли в состав Австрийской империи. В 1692 году на правом берегу р. Дунай австрийцами начато строительство крепости Петроварадин. В 1694 году напротив неё, на левом берегу Дуная, основан Ратценштадт (т. е. Сербский город, от одного из австрийских и венгерских наименований сербов - раци, жители Рашки; позднее известен как Петервардайнер-Шанц, серб. Петроварадински Шанац). В начале XVIII века важный центр Военной границы. В ходе австро-турейкой войны 1716-1718 годов близ него состоялась битва, в которой австрийские войска под команд. Евгения Савойского нанесли поражение османской армии. 1 февраля 1748 года указом австрийского императора Марии Терезии получил статус свободного королевского города во главе с выборными магистратами и лат. назв. Неопланта (Neoplanta, серб. Нови Сад; употреблялось также немецкое название Neusatz и венг. ́Uj-Vid ́egh). В 19 в. важный серб. культурный, науч. и политич. центр. В. Караджич называл его «самым крупным серб. городом на земле», П. Й. Шафарик – «гнездом серб. народа». Во время Революции 1848-1849 годов в Венгрии провозглашён частью Серб. Воеводины, не признанной венг. правительством, захвачен и разрушен венг. войсками. С 1849 года в составе коронной земли Серб. Воеводина и Темешварский Банат Австр. империи (в 1860 присоединена к Венгрии). В 1860-х годов центр борьбы за национальные права сербов. В 1864 году из Пешта в Нови-Сад переведена Матица сербская, в 1866 году основана «Омладина». В 1883 году соединён железной дорогой с Будапештом. С 1918 года в составе Королевства сербов, хорватов и словенцев, до 1919 года административный центр области Банат, Бачка и Баранья. В 1922-1929 годы административный центр обл. Бачка, в 1929-1941 годы Дунайской бановины Югославии. В апреле 1941 года оккупирован венг. войсками. Освобождён частями Народно-освободительной армии Югославии 23 октября 1944 года. С 1945 года административный центр автономного края Воеводина. В 1954 году место заключения т. н. Новисадского договора о единстве сербскохорватского языка. В 1950-1970-е годы активно развивался как промышленный и образовательный центр. В 1999 году подвергся массированным бомбардировкам авиации НАТО (пострадал НПЗ, были разрушены 3 моста через Дунай, система коммуникаций и др.).
В центре Старого города, на левом берегу Дуная, - пл. Свободы, на которой расположены неоготические римско-католической кафедральный собор Св. Девы Марии (1892-1995 годы, арх. Г. Молнар; росписи С. Алексича), неоренессансная городская управа (1893-1895 годы, арх. Молнар), гостиница «Войводина» (1854 год). Облик Старого города в значит. степени составляют жилые дома XVIII-XIX веков и барочные церкви с высокой колокольней над западном фасадом: Свт. Николая (1720-1730 годы, росписи Н. Димшича, иконостас - 1862 года, П. Симич), Успенская (1765-1774 годы; резной иконостас - 1770-е годы, Аксентий и Арсений Марковичи; иконы Я. Халкозовича), Трёх Святителей (т. н. Алмашская; освящена в 1797 году, арх. М. Ковчарски; резной иконостас - Аксентий Маркович, иконы - 1810-1811 годы, А. Теодорович); православный собор Св. Георгия (1734-1740 годы, реконструирован в 1851-1853, 1860-1870-е годы и в 1902-1905 годы). Среди другой церквей: русинская грекокатолическая Святых Петра и Павла (1820-1847 годы), венгерская кальвинистская (1865 год), словацская евангелическая (1886 год); также синагога (1907-1909 годы, арх. Л. Баумхорн).
В числе выдающихся построек гражданской архитектуры: барочное здание окружной администрации (т. н. Плава бания; 1808 год, арх. Г. Эфингер), неоренессансные быв. гостиница «Слобода» (1892-1893 годы), гимназия (1899-1900 годы, арх. В. Николич), здание епархии Бачки в неовизантийском стиле (т. н. Владичански двор, 1901 год, арх. В. Николич; включает Картинную галерею с сербской живописью XVIII-XIX веков); курортный комплекс Йодна-Баня (гл. здание - 1908-1910 годы, арх. И. Франчек; отель - 1929-1931 годы, арх. Дж. Табакович), здание культурно-просветительского общества Матица сербская (1910-1913 годы, арх. М. Тапавица).
В 1930-е годы построены: римско-католическовь церковь Св. Елизаветы (1930 год), дом Н. Танурджича (1934 год), старокатолическая церковь Св. Антона (1937 год), здание «Бела бановина» в стиле функционализма (1936-1939 годы, арх. Д. Брашован; ныне администрации Воеводины). По плану реконструкции города 1950-х годы (арх. Д. Маринкович) построены многоэтажные жилые дома по берегу Дуная, мост через Дунай (1960-е годы, инж. Б. Жежель, восстановлен в 2000 году), железно-дорожный вокзал (1964 год, арх. И. Фаркаш). В 1981 году возведён Мост Свободы (восстановлен в 2003-2005 годы).
Напротив Старого города, на правом берегу Дуная, расположена крепость Петроварадин (из-за своего стратегич. значения получила назв. «Гибралтар Дуная»), построенная по системе францунзский инжинер С. Ле Претр де Вобана на месте древне-римских (I век н. э., реконструированы в V веке) и средне-вековых (XIII век, перестроены в 1501 году) укреплений (в 1463 году здесь был заключён союз между венгерским королём Матьяшем Хуньяди и Венецией против турок, занявших крепость в 1526 году). Фортификационный комплекс разделён на нижнюю и верхнюю части (Дольни град и Горни град) и включает собственно крепость (1692-1780 годы, основные работы - 1753-1776 годы), Часовую башню (середина XVIII века), здания Арсенала и казарм. Близ крепости расположены францисканский монастырь с барочной церкви Св. Георгия (1701-1714 годы); римско-католической церкви Св. Креста (1800 год) и Св. Роха (1801-1808 годы), экуменистская неоготическая церковь Св. Девы Марии «Снежной» (1881 год, арх. Х. Болле), православная церковь Святых Петра и Павла (1922 год). В др. правобережном районе - Сремска-Каменица - сохранились православная церковь Рождества Богородицы (1737-1758 годы), классицистический дворец Марцибаньи-Карачоньи (1797-1811 годы, достроен в 1836 году) и ряд жилых домов XVIII века.
Памятники: Петроварадинскому сражению 1716 (1902) года, С. Милетичу (1939 год, скульптор И. Мештрович), жертвам фашизма (1971 год, скульптор Й. Солдатович), Й. Змаю (1984 год). Парки: Дунайский, Лиманский, Каменицкий и др.
Нови-Сад - один из важнейших культурных центров Сербии (в XIX веке город называли Сербскими Афинами). Ведущие образовательные учреждения: Новосадский ун-т (1960 год; св. 43 тыс. студентов; в его составе Академия искусств), Открытый ун-т (основан в 1919 году как Народный ун-т; современное название с 1952 года), протестантский теологический факультет [семинария; бывший богословский колледж, совр. статус с 2000 года; единственный в Сербии протестантский (евангелический) богословский вуз]. Музеи: Воеводины (основан в 1847 году как Национальная коллекция и музей Сербии; современный статус с 1947 года; совр. назв. с 1992 года), истории города (в крепости Петроварадин), Дом- музей Й. Йовановича (Змая). Художественная галерея Матицы сербской (совр. статус с 1958 года); собрания изобразит. иск-ва П. Белянского (1957), Р. Мамузича и др. Центр сербского языка и культуры «Азбукум» (1995 год). Библиотека Матицы сербской (с 1864 года в Нови-Сад.; св. 800 тыс. томов), Архив автономного края Воеводина (1926 год). Театры: Сербский национальный (1861 год; с 1981 года в новом здании; драма, опера и балет), молодёжный (возник в 1931 году как кукольный; совр. назв. с 1968 года), Новосадский (1974 год, даёт спектакли на венгерский язык). Ежегодно проводятся фестивали: международные - джазовый (с 1999 года), поп-музыки EXIT (с 2001 года; один из крупнейших в Европе; в крепости Петроварадин), литературный (с 2006 года); театрального искусства «Стериино позорье» (с 1956 года); детский литературный «Змаеве дечье игре» (с 1958 года).
Крупный спортивный центр страны. В 1959 году основана Городская ассоциация физической культуры. В 1981 году открыт спортивный и деловой центр «Войводина» (св. 11 тыс. мест). Неск. футбольных клубов, в т. ч. «Войводина», выступающий в 1-й лиге сербского футбола; принимает соперников на стадионе «Караджордже» (св. 15 тыс. мест). В Нови-Сад проводились междунар. шахматные турниры (в 1970-1990-х годов), чемпионаты Европы и мира по настольному теннису (1981 год), Всемирная шахматная олимпиада (1990 год), мужской чемпионат Европы по баскетболу (2005 год) и др. крупные соревнования.
Нови-Сад - 2-й по значению экономический центр Сербии (после Белграда). В структуре хозяйства ведущую роль играет сфера услуг (в т. ч. деловые, финансовые, транспортные, строительный бизнес). Здесь находятся штаб-квартиры многочисленных сербских компаний, в т. ч. «Нафтна индустриjа Србиjе» (НИС; единственный в стране нефтегазовый концерн; основан в 1949 году как «Нафтагас»; с 1991 года совр. назв.; c 2009 года принадлежит росскийской компании «Газпром нефть»), «Србиjагас» (оператор национальной газопроводной системы), «Агрокооп», «Суноко» (крупнейшие в Воеводине агропромышленные фирмы); коммерческих банков (Развоjна банка Воjводине и др.), сербских филиалов инострнных банков (франц. Crédit Agricole, австр. Erste Bank, греч. NBG, венг. OTP Bank), страховых (итал. «Fondiaria-SAI») и торговых (словен. «Mercator») компаний. В городе проходит ежегодная селько-хозяйсвтенная ярмарка «Новосадски саям» (с 1930 года; одна из крупнейших в Европе).
Нови-Сад - один из ведущих центров пищевой промышленности Сербии. Среди её отраслей выделяются мясная (компании «Mатиjевић », «Неопланта»), мукомольно-крупяная, хлебопекарная, кондитерская (компании «Данубиус», «Хлеб») и маслобойно-жировая. Производство искусственных оболочек для мясных продуктов (испанская компания «Viscofan»), вина, пива и розлив минер. воды. К началу 2010-х годов крупнейшие машиностроительные предприятия города обанкротились [в т. ч. заводы «Аутокоп» (детали для легковых автомобилей), «Победа» (тракторные прицепы), «Jугоалат» (электроинструменты) и др.], резко сократились объёмы выпуска продукции в текстильной и швейной пром-сти. Производство автобусов на шасси «Volvo» (компания «Необус»), стоматологич. оборудования («Jугодент»), кабельной продукции («Новкабел»), металлоизделий («Петар Драпшин»), азотных удобрений («Агрохем»), синтетических моющих средств и средств личной гигиены («Албус», «Нива»), красок, изделий из пластмасс, мебели, стройматериалов, шёлковых тканей, обуви и комбикормов.
На северо-восточной окраине Нови-Сад - НПЗ компании НИС [мощность 2,5 млн. т в год; в 2011 году запущена новая линия по произ-ву масел и смазок; при заводе функционирует ТЭЦ (1984 год; мощность 245 МВт; с 2012 года ведётся сооружение когенерационной установки мощностью 240 МВт)]; нефть поступает по нефтепроводу «Адрия» [порт Омишаль - Сисак (Хорватия) - Нови-Сад - Панчево].
К югу от Нови-Сад, на правом берегу Дуная, - национальный парк Фрушка-Гора с архитектурными ансамблями Фрушкогорских монастырей.