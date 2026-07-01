НОВИ-ПАЗАР (МОГИЛЬНИК)
НОВИ-ПАЗАР - ревнеболгарский могильник в местности Бешиктепе, к северу от современного г. Нови-Пазар (Болгария).
Находится на террасе правого берега р. Крива, около 3 км к востоку от юго-вост. угла земляного укрепления столицы Первого Болгарского царства - Плиски.
Открыт в 1948 году. Раскопки С. Станчева (Ваклинова) и С. Михайлова в 1948-1949 годы.
Памятник сохранился менее чем наполовину. Изучено 41 трупоположение в прямоугольных ямах; большинство погребённых вытянуты на спине, руки вдоль тела, головой на северо-северо-восток, иногда наблюдались отклонения в положении, в одном случае ориентировка противоположная, иногда встречаются скелеты в разной степени скорченные; есть случаи нарушения костяков в древности, подсыпки из угольков и извести. Могила 33 - 2 воина, справа от которых, головой в другую сторону, положены 2 коня. Отмечено 2 трупосожжения с захоронением останков в яме. Рядом с погребёнными помещали сосуды с пищей (часть или целая туша животного: чаще мясо ягнёнка, овцы; есть говядина, птица, оленина, в одном случае - свинина).
Среди находок: сабли, копьё, топор, костяные пластины лука, пряжки, украшения, амулеты (из кости, рога, когтей; лапка зайца), бытовые предметы. Яйцевидные горшки с примесью песка в тесте, миски, кувшины из отмученной глины (с рельефным и лощёным орнаментом) имеют аналогии в салтово-маяцкой культуре; горшки округлой формы, с лощёными линиями, часто с ручками, - на Пастырском городище.
Согласно антропологическим исследованиям, в Нови-Пазар похоронены брахикраны, европеиды или европеоиды со слабой монголоидной примесью; один череп определён как близкий негроидам. На некоторых черепах наблюдается искусственная деформация. Первоначально, с учётом находки монеты Антонина Пия (138-161 годы), Нови-Пазар соотносили с сарматами, поселившимися на территории Римской империи в III веке. Позднее Станчев показал его связь с булгарами, переселившимися на Балканы после 681 года, и датировал около конца VIII века. Предлагались и датировки около середины или первой половины VIII века. Нови-Пазар - первый изученный археологами могильник языч. периода Первого Болгарского царства, один из важных источников для изучения этой эпохи в истории Болгарии.