НОВИ-ПАЗАР (МОГИЛЬНИК)

НОВИ-ПАЗАР - ревнеболгарский мо­гиль­ник в ме­ст­но­сти Бе­шик­те­пе, к се­ве­ру от современного г. Но­ви-Па­зар (Бол­га­рия).

На­хо­дит­ся на тер­ра­се пра­во­го бе­ре­га р. Кри­ва, около 3 км к вос­то­ку от юго-вост. уг­ла зем­ля­но­го ук­ре­п­ления сто­ли­цы П ер­во­го Бол­гар­ско­го цар­ст­ва - Пли­ски.

От­крыт в 1948 году. Рас­коп­ки С. Стан­че­ва (Вак­ли­но­ва) и С. Ми­хай­ло­ва в 1948-1949 годы.

Па­мят­ник со­хра­нился ме­нее чем на­по­ло­ви­ну. Изу­че­но 41 тру­по­по­ло­же­ние в пря­мо­уголь­ных ямах; боль­шин­ст­во по­гре­бён­ных вы­тя­ну­ты на спи­не, ру­ки вдоль те­ла, го­ло­вой на се­веро-се­ве­ро-вос­ток, ино­гда на­блю­да­лись от­кло­не­ния в по­ло­же­нии, в од­ном слу­чае ори­ен­ти­ров­ка про­ти­во­по­лож­ная, ино­гда встре­ча­ют­ся ске­ле­ты в раз­ной сте­пени скор­чен­ные; есть слу­чаи на­ру­ше­ния кос­тя­ков в древ­но­сти, под­сып­ки из уголь­ков и из­вес­ти. Мо­ги­ла 33 - 2 вои­на, спра­ва от ко­то­рых, го­ло­вой в другую сто­ро­ну, по­ло­же­ны 2 ко­ня. От­ме­че­но 2 тру­по­сож­же­ния с за­хо­ро­не­ни­ем ос­тан­ков в яме. Ря­дом с по­гре­бён­ны­ми по­ме­ща­ли со­су­ды с пи­щей (часть или це­лая ту­ша жи­вот­но­го: ча­ще мя­со яг­нён­ка, ов­цы; есть го­вя­ди­на, пти­ца, оле­ни­на, в од­ном слу­чае - сви­ни­на).

Сре­ди на­хо­док: саб­ли, ко­пьё, то­пор, кос­тя­ные пла­сти­ны лука, пряж­ки, ук­ра­ше­ния, аму­ле­ты (из кос­ти, ро­га, ког­тей; лап­ка зай­ца), бы­то­вые пред­ме­ты. Яй­це­вид­ные горш­ки с при­ме­сью пес­ка в тес­те, мис­ки, кув­ши­ны из от­му­чен­ной гли­ны (с рель­еф­ным и ло­щё­ным ор­на­мен­том ) име­ют ана­ло­гии в сал­то­во-ма­яц­кой куль­ту­ре; горш­ки ок­руг­лой фор­мы, с ло­щё­ны­ми ли­ния­ми, час­то с руч­ка­ми, - на Пас­тыр­ском го­ро­ди­ще.

Со­глас­но ан­тро­по­ло­гическим ис­сле­до­ва­ни­ям, в Нови-Пазар по­хо­ро­не­ны бра­хи­кра­ны, ев­ро­пеи­ды или ев­ро­пеои­ды со сла­бой мон­го­ло­ид­ной при­ме­сью; один че­реп оп­ре­де­лён как близ­кий нег­рои­дам. На не­ко­то­рых че­ре­пах на­блю­да­ет­ся искус­ственная де­фор­ма­ция. Пер­во­на­чаль­но, с учё­том на­ход­ки мо­не­ты Ан­то­ни­на Пия (138-161 годы), Нови-Пазар со­от­но­си­ли с сар­ма­та­ми, по­се­лив­ши­ми­ся на тер­ри­то­рии Римской им­пе­рии в III веке. Позд­нее Стан­чев по­ка­зал его связь с бул­га­ра­ми, пе­ре­се­лив­ши­ми­ся на Бал­ка­ны по­сле 681 года, и да­ти­ро­вал око­ло конца VIII века. Пред­ла­га­лись и да­ти­ров­ки око­ло се­ре­ди­ны или первой половины VIII века. Нови-Пазар - пер­вый изу­чен­ный ар­хео­ло­га­ми мо­гиль­ник языч. пе­рио­да Пер­во­го Бол­гар­ско­го цар­ст­ва, один из важ­ных ис­точ­ни­ков для изу­че­ния этой эпо­хи в ис­то­рии Бол­га­рии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)