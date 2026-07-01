НОВИ-ПАЗАР

НОВИ-ПАЗАР (город) - го­род в юго-западной час­ти Сер­бии, в Раш­ском округе.

Население 58,4 тыс. человек (2013 год; ок. 85% – сла­вя­не-му­суль­ма­не). Центр сербской час­ти ис­то­рической обл. Но­во­па­зар­ский санд­жак (или Санд­жак), куль­тур­ная сто­ли­ца бош­ня­ков Сер­бии. Рас­по­ло­жен в Но­вопа­зар­ской меж­гор­ной кот­ло­ви­не, при слия­нии рек Люд­ска и Йо­ша­ни­ца, об­ра­зую­щих р. Раш­ка (бас­сейн Ду­ная), близ мес­та впа­де­ния в Раш­ку р. Де­жев­ска. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог.

Ос­но­ван в 1459-1461 годы турецким вое­на­чаль­ни­ком Иса­бе­гом Ис­ха­ко­ви­чем. Своё название (тур. Ени-Па­зар, букв. - Но­вый ры­нок) по­лу­чил для от­ли­чия от на­хо­див­ше­го­ся вбли­зи г. Трго­виш­те (тур. Эс­ки-Па­зар, букв. - Ста­рый ры­нок), ос­но­ван­но­го на мес­те средне-вековой сербский г. Рас. С 1468/1469 годв имел ста­тус го­ро­да ( ̌seher) в со­ста­ве Бос­ний­ско­го санд­жа­ка (с 1583 года па­ша­лы­ка). В 1485 году стал цен­тром су­деб­но­го ок­ру­га (ка­ды­лы­ка). Рас­по­ла­га­ясь на пе­ре­се­че­нии тор­го­вых пу­тей из Бос­нии в Стам­бул , раз­ви­вал­ся как круп­ный ре­мес­лен­ный и тор­го­вый центр, так­же слу­жил во­енную кре­по­стью.

Пе­ри­од рас­цве­та Нови-Пазар - XVI-XVII века. В конце XVII - начале XVIII веков при­шёл в упа­док. В хо­де ав­ст­ро-турецких войн 1683-1699, 1737-1739, 1788-1790 годы (см. Ав­ст­ро-ту­рец­кие вой­ны XVI-XVIII веков) не­од­но­крат­но за­хва­ты­вал­ся австралийскими вой­ска­ми и сербскими пов­стан­ца­ми, но за­тем вновь пе­ре­хо­дил к ос­ма­нам. В 1731 году по­стра­дал от на­вод­не­ния, в 1760 году от эпи­де­мии чу­мы. В 1790-1817 годы центр Но­во­па­зар­ско­го санд­жа­ка Бос­ний­ско­го па­ша­лы­ка. В 1809 году взят сербскими вой­ска­ми в хо­де Пер­во­го серб­ско­го вос­ста­ния 1804-1813 годы. В первой полвине XIX века вер­нул се­бе зна­че­ние важ­но­го тор­го­во­го цен­тра. В сентбре 1879 года в со­от­вет­ст­вии с ре­ше­ния­ми Бер­лин­ско­го кон­грес­са 1878 года ок­ку­пи­ро­ван австрийскими вой­ска­ми. В об­мен на при­зна­ние ан­нек­сии Бос­нии Ав­ст­ро-Венг­ри­ей (1908 год) ус­ту­п­лен Ос­ман­ской им­пе­рии. По результатам Бал­кан­ских войн 1912-1913 годов во­шёл в со­став Сер­бии. По­сле Первой ми­ро­вой вой­ны на­се­ле­ние Нови-Пазар со­кра­ти­лось, эко­но­мическое зна­че­ние го­ро­да сни­зи­лось. В 1941 году ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми. Ос­во­бо­ж­дён час­тя­ми Народно-ос­во­бо­дительной ар­мии Юго­сла­вии 28 ноября 1944 года. В 2007 годц ста­тус Нови-Пазар как го­ро­да под­твер­ждён но­вым За­ко­ном о тер­ри­то­ри­аль­ной ор­га­ни­за­ции Рес­пуб­ли­ки Сер­бия.

Пла­ни­ров­ка Нови-Пазар сло­жи­лась в пе­ри­од ос­ман­ско­го вла­ды­че­ст­ва, что оп­ре­де­ля­ет современный ха­рак­тер уст­рой­ст­ва до­мо­вла­де­ний и зем­ле­поль­зо­ва­ния в ис­то­рической час­ти го­ро­да (т. н. Чар­шии), сфор­ми­ро­вав­шей­ся близ главной тор­го­вой пло­ща­ди на пра­вом бе­ре­гу р. Раш­ка. Здесь со­хра­ни­лась бывшая турецкая кре­пость (1460-е годы, пе­ре­строе­на в 1690-е годы) со смот­ро­вой баш­ней, внутреннее про­стран­ст­во ко­то­рой ны­не за­ни­ма­ет городской парк. К основным ар­хитектурным до­ми­нан­там го­ро­да от­но­сят­ся ме­че­ти: Ал­тун- Алем (начало XVI века, арх. М. Аб­дул­га­ни), Лей­лек (начало XVI века), Бор (Хад­жи Ху­ре­мо­ва, 1560-1561 годы), Эюб (Курт-Че­ле­бии­на; упо­ми­на­ет­ся с 1604 года, пе­ре­строе­на в 1837 году). Нови-Пазар яв­лял­ся важ­ным уз­лом тор­го­вых пу­тей, что обу­сло­ви­ло строи­тель­ст­во ка­ра­ван-са­ра­ев, т. н. ха­нов (Амир-агин-хан, XVII век), и др. тра­ди­ци­он­ных для турецких го­ро­дов объ­ек­тов (ба­ни-хам­мам, 1460-е годы). Му­сульм. клад­би­ще Га­зи­лар (мо­ну­мен­ты XVII-XVIII века). Пра­во­слав­ная цер­ковь Св. Ни­ко­лая (1872 год). Сре­ди др. при­ме­ча­тель­ных ар­хитектурных объ­ек­тов - зда­ния ми­тро­по­лии (ко­нец XVIII века), су­да (XIX век), быв. дом Ча­ви­ча (1911 год), гос­ти­ни­ца «Врбак» (1977 год).

В Нови-Пазаре университеты: ме­ж­ду­на­род­ный (2002 год), го­су­дар­ст­вен­ный (2006 год); Ф-т тор­гов­ли и бан­ков­ско­го де­ла (1993 год), Ф-т ис­лам­ских дис­ци­п­лин (2001 год). Крае­ведческий му­зей «Рас» (1953 год, зда­ние - 1868 год). Нациоанльная библиотека, ис­то­рический ар­хив (1976 год). Те­атр.

Круп­ный центр лёг­кой промышленности (тек­стиль­ная и швей­ная фаб­ри­ка «Раш­ка», обув­ная фаб­ри­ка «Рас» и др.). В 1990-е годы соз­да­ны де­сят­ки сред­них и ма­лых фирм, вы­пус­каю­щих джин­со­вую оде­ж­ду (ве­ду­щие про­из­во­ди­те­ли - ком­па­нии «Kens», «Menus», «Opcija») и обувь, в т. ч. на экс­порт. Пред­при­ятия элек­тро­тех­нической (элек­трич. разъ­е­ди­ни­те­ли – ком­па­ния «Ми­нел»; эле­мен­ты гид­рав­лических сис­тем и др.), де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, ме­бель­ной, пи­ще­вой промышленности. Про­изводство строй­ма­те­риа­лов (кир­пич, че­ре­пи­ца), до­бы­ча стро­ит. кам­ня. Ве­ду­щие сектора сфе­ры ус­луг - тор­гов­ля и транс­порт.

Близ го­ро­да - баль­нео­ло­гический ку­рорт Но­во­па­зар­ска-Ба­ня. Тер­маль­ные (до 55 °C) суль­фид­ные ми­неральные во­ды ис­поль­зу­ют гл. обр. для ванн и ку­па­ний в бас­сей­не при за­бо­ле­ва­ни­ях пе­ри­фе­рич. нер­вов, нерв­но-мы­шеч­ных, кож­ных за­бо­ле­ва­ний.

В ок­ре­ст­но­стях Нови-Пазар - ис­то­ри­ко-куль­тур­ные объ­ек­ты, вклю­чён­ные в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия: руи­ны го­ро­да Рас (по­строй­ки IX-XIII веков) с кре­по­стью на го­ре Гра­ди­на (за­хва­че­на тур­ка­ми в 1455 году, пе­ред ос­но­ва­ни­ем Нови-Пазар) и ро­тон­даль­ной церкви Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (из­вест­на как Пет­ро­ва црква; VII-X века, фре­ски X, конец XII и конца XIII веков); мон. Джурд­же­ви- Сту­по­ви с руи­на­ми церкви Св. Ге­ор­гия (1170-1171 годы, вос­ста­нов­ле­на в XIII веке; фре­ски - около 1175 и 1282-1283 годов), мон. Со­по­ча­ни.

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