НОВИ-ПАЗАР
НОВИ-ПАЗАР (город) - город в юго-западной части Сербии, в Рашском округе.
Население 58,4 тыс. человек (2013 год; ок. 85% – славяне-мусульмане). Центр сербской части исторической обл. Новопазарский санджак (или Санджак), культурная столица бошняков Сербии. Расположен в Новопазарской межгорной котловине, при слиянии рек Людска и Йошаница, образующих р. Рашка (бассейн Дуная), близ места впадения в Рашку р. Дежевска. Узел автомобильных дорог.
Основан в 1459-1461 годы турецким военачальником Исабегом Исхаковичем. Своё название (тур. Ени-Пазар, букв. - Новый рынок) получил для отличия от находившегося вблизи г. Трговиште (тур. Эски-Пазар, букв. - Старый рынок), основанного на месте средне-вековой сербский г. Рас. С 1468/1469 годв имел статус города ( ̌seher) в составе Боснийского санджака (с 1583 года пашалыка). В 1485 году стал центром судебного округа (кадылыка). Располагаясь на пересечении торговых путей из Боснии в Стамбул, развивался как крупный ремесленный и торговый центр, также служил военную крепостью.
Период расцвета Нови-Пазар - XVI-XVII века. В конце XVII - начале XVIII веков пришёл в упадок. В ходе австро-турецких войн 1683-1699, 1737-1739, 1788-1790 годы (см. Австро-турецкие войны XVI-XVIII веков) неоднократно захватывался австралийскими войсками и сербскими повстанцами, но затем вновь переходил к османам. В 1731 году пострадал от наводнения, в 1760 году от эпидемии чумы. В 1790-1817 годы центр Новопазарского санджака Боснийского пашалыка. В 1809 году взят сербскими войсками в ходе Первого сербского восстания 1804-1813 годы. В первой полвине XIX века вернул себе значение важного торгового центра. В сентбре 1879 года в соответствии с решениями Берлинского конгресса 1878 года оккупирован австрийскими войсками. В обмен на признание аннексии Боснии Австро-Венгрией (1908 год) уступлен Османской империи. По результатам Балканских войн 1912-1913 годов вошёл в состав Сербии. После Первой мировой войны население Нови-Пазар сократилось, экономическое значение города снизилось. В 1941 году оккупирован германскими войсками. Освобождён частями Народно-освободительной армии Югославии 28 ноября 1944 года. В 2007 годц статус Нови-Пазар как города подтверждён новым Законом о территориальной организации Республики Сербия.
Планировка Нови-Пазар сложилась в период османского владычества, что определяет современный характер устройства домовладений и землепользования в исторической части города (т. н. Чаршии), сформировавшейся близ главной торговой площади на правом берегу р. Рашка. Здесь сохранилась бывшая турецкая крепость (1460-е годы, перестроена в 1690-е годы) со смотровой башней, внутреннее пространство которой ныне занимает городской парк. К основным архитектурным доминантам города относятся мечети: Алтун- Алем (начало XVI века, арх. М. Абдулгани), Лейлек (начало XVI века), Бор (Хаджи Хуремова, 1560-1561 годы), Эюб (Курт-Челебиина; упоминается с 1604 года, перестроена в 1837 году). Нови-Пазар являлся важным узлом торговых путей, что обусловило строительство караван-сараев, т. н. ханов (Амир-агин-хан, XVII век), и др. традиционных для турецких городов объектов (бани-хаммам, 1460-е годы). Мусульм. кладбище Газилар (монументы XVII-XVIII века). Православная церковь Св. Николая (1872 год). Среди др. примечательных архитектурных объектов - здания митрополии (конец XVIII века), суда (XIX век), быв. дом Чавича (1911 год), гостиница «Врбак» (1977 год).
В Нови-Пазаре университеты: международный (2002 год), государственный (2006 год); Ф-т торговли и банковского дела (1993 год), Ф-т исламских дисциплин (2001 год). Краеведческий музей «Рас» (1953 год, здание - 1868 год). Нациоанльная библиотека, исторический архив (1976 год). Театр.
Крупный центр лёгкой промышленности (текстильная и швейная фабрика «Рашка», обувная фабрика «Рас» и др.). В 1990-е годы созданы десятки средних и малых фирм, выпускающих джинсовую одежду (ведущие производители - компании «Kens», «Menus», «Opcija») и обувь, в т. ч. на экспорт. Предприятия электротехнической (электрич. разъединители – компания «Минел»; элементы гидравлических систем и др.), деревообрабатывающей, мебельной, пищевой промышленности. Производство стройматериалов (кирпич, черепица), добыча строит. камня. Ведущие сектора сферы услуг - торговля и транспорт.
Близ города - бальнеологический курорт Новопазарска-Баня. Термальные (до 55 °C) сульфидные минеральные воды используют гл. обр. для ванн и купаний в бассейне при заболеваниях периферич. нервов, нервно-мышечных, кожных заболеваний.
В окрестностях Нови-Пазар - историко-культурные объекты, включённые в список Всемирного наследия: руины города Рас (постройки IX-XIII веков) с крепостью на горе Градина (захвачена турками в 1455 году, перед основанием Нови-Пазар) и ротондальной церкви Святых Петра и Павла (известна как Петрова црква; VII-X века, фрески X, конец XII и конца XIII веков); мон. Джурджеви- Ступови с руинами церкви Св. Георгия (1170-1171 годы, восстановлена в XIII веке; фрески - около 1175 и 1282-1283 годов), мон. Сопочани.