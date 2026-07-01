НОВГОРОДСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ 1497 ГОДА

НОВГОРОДСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ 1497 ГОДА - со­гла­ше­ние ме­ж­ду Русским государством и Шве­ци­ей, за­вер­шив­шее русско-шведскую вой­ну 1495-1497 годов. Под­пи­са­но 3 мар­та в Нов­го­ро­де .

В хо­де во­енных дей­ст­вий обе сто­ро­ны по­нес­ли серь­ёз­ные по­те­ри. Шведская сто­ро­на об­ра­ти­лась за по­сред­ни­че­ст­вом к дат­чанам, в об­мен по­обе­щав ко­ро­лю Ган­су (Хан­су) при­знать его шведским ко­ро­лём.

В начале 1497 года по ини­циа­ти­ве шведской сто­роны при по­сред­ни­че­ст­ве Да­нии на­ча­лись пе­ре­го­во­ры, в хо­де ко­то­рых шве­ды, пы­та­ясь за­кре­пить за со­бой спор­ные тер­ри­то­рии, ссы­ла­лись на фаль­си­фи­ци­рованый текст Оре­хов­ско­го ми­ра 1323 года.

Новгородское перемирие бы­ло за­клю­че­но на 6 лет, под­твер­ди­ло ли­нию гра­ни­цы, ус­та­нов­лен­ную в 1323 году (во­прос о её де­мар­ка­ции пред­стоя­ло ре­шить на съез­де упол­но­мо­чен­ных в деревне Со­боли­но на р. Ву­ок­са), пре­ду­смат­ри­ва­ло об­мен плен­ны­ми. Русские куп­цы по­лу­чи­ли пра­во тор­го­вать с го­ро­да­ми Ли­во­нии и ган­зей­ски­ми го­ро­да­ми че­рез Вы­борг, что по­зво­ля­ло ожи­вить эко­но­мические кон­так­ты с ев­ропейскими стра­на­ми, со­кра­тив­шие­ся по­сле за­кры­тия Не­мец­ко­го дво­ра в Нов­го­ро­де в 1494 году.

Новгородское перемирие ут­ра­ти­ло си­лу по­сле во­зоб­нов­ления во­енных дей­ст­вий ме­ж­ду сто­ро­на­ми в 1499 году.

Исторические источники:

Rydberg O.S. Sveriges traktater med fr ̈ammande magter... Stockh., 1895. Dl 3. № 549.

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