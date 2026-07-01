НОВГОРОДСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ 1497 ГОДА
НОВГОРОДСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ 1497 ГОДА - соглашение между Русским государством и Швецией, завершившее русско-шведскую войну 1495-1497 годов. Подписано 3 марта в Новгороде.
В ходе военных действий обе стороны понесли серьёзные потери. Шведская сторона обратилась за посредничеством к датчанам, в обмен пообещав королю Гансу (Хансу) признать его шведским королём.
В начале 1497 года по инициативе шведской стороны при посредничестве Дании начались переговоры, в ходе которых шведы, пытаясь закрепить за собой спорные территории, ссылались на фальсифицированый текст Ореховского мира 1323 года.
Новгородское перемирие было заключено на 6 лет, подтвердило линию границы, установленную в 1323 году (вопрос о её демаркации предстояло решить на съезде уполномоченных в деревне Соболино на р. Вуокса), предусматривало обмен пленными. Русские купцы получили право торговать с городами Ливонии и ганзейскими городами через Выборг, что позволяло оживить экономические контакты с европейскими странами, сократившиеся после закрытия Немецкого двора в Новгороде в 1494 году.
Новгородское перемирие утратило силу после возобновления военных действий между сторонами в 1499 году.
Исторические источники:
Rydberg O.S. Sveriges traktater med fr ̈ammande magter... Stockh., 1895. Dl 3. № 549.