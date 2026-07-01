НОВГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ДРЕВНОСТИ
НОВГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ДРЕВНОСТИ - научное общество в России и СССР.
Создано по инициативе местного краеведа В.С. Передольского. Действовало с начала 1890-х годов до рубежа 1920-1930-х годов с перерывом в 1898-1908 годы. Официально учреждено с утверждением устава в 1911 году.
Целью НОЛД было изучение исторических памятников главным образом Новгородской губернии, помощь государственным и общественным учреждениям в их охране.
Объединяло краеведов и историков Новгорода и Новгородской губернии, Санкт-Петербурга, Москвы, Стокгольма (до 300 действительных, почетных членов и членов-сотрудников в 1910-е годы; 87 человек на 1 января 1929 года). Среди них: А.И. Анисимов, Т.И. Арне, Б.Д. Греков, гр. М.В. Муравьёв (из рода Муравьёвых), С.Ф. Платонов, Н.В. Покровский, Л.Н. Целепи, И.А. Шляпкин.
Существовало на членские взносы. Участвовало в пополнении выпущенного в 1892 году библиографическая справочника В.П. Ласковского «Новгородика» (дополнения 1-3, 1893-1908 годы). Издало «Новгородские древности» В.С. Передольского (1898 год), «Путеводитель по Новгороду» В.П. Ласковского (1910 год) и пр.
Организовало чтение публичных лекций по новгородской истории, культуре, археологии (1909-1910, 1912-1915, 1925, 1927-1928 годы); отдельные конспекты изданы: «Конспективное изложение чтений по христианской археологии» Н.В. Покровского (1910 год), «Великий Новгород...» С.Ф. Платонова, «Новгородские древности» А.А. Спицына (оба 1916 год) и др. Выпускало «Сборник НОЛД» (кн. 1-9, 1908-1928 годы). В нём публиковались исторические источники: великокняжеские грамоты Спасо-Прилуцкому монастырю 1510 и 1541 годы (вып. 1, 1908 год; публикация Л.Н. Целепи), миниатюры Лицевого свода о жизни новгородцев (вып. 2, 1909 год; В.И. Успенский и Целепи), письма (вып. 2, 1909 год) и воспоминания (вып. 3, 1910 год) гр. Н.Н. Муравьёва (публикация В.В. Муравьёва-Амурского), «Синодик 1552-1560 годы Новгородской Борисоглебской церкви» (вып. 5, 1911 год; И.А. Шляпкин), план осады Новгорода шведами в 1611 году (вып. 6, 1912 год; А.В. Полторацкий) и пр. Издавались также научные труды членов НОЛД: «Заметки о прошлом упразднённых монастырей Новгородской епархии» А.И. Никольского (вып. 1, 5 «Сборника НОЛД»), «Экономическое положение Великого Новгорода во второй половине XVI века» А.М. Гневушева (вып. 6, там же) и др., кроме того, журналы и протоколы заседаний Общества.
В 1911 году участвовало в организации и проведении 15-го Всероссийского археологического съезда в Новгороде, занималось экскурсионной деятельностью, выпустило открытки с видами Новгорода и его памятников. В том же году инициировало создание комиссии по заведованию Новгородским музеем древностей при губернском статистическом комитете (ныне Новгородский государственный объединённый музей-заповедник). Открыло отделения в г. Тихвин (1913-1918 годы; на его основе позднее возникло Тихвинское об-во изучения местного края) и в г. Старая Русса (с 1928 года).
Члены НОЛД участвовали в организации Новгородского церковно-археологического общества (1913 год). В 1920-х годах члены НОЛД работали над подготовкой словаря исторических, юридических и экономических терминов XI-XVII веков с указанием источников, где они встречаются (составили около 2 тыс. карточек, содержащих отсылки к более чем 5,6 тыс. источников, в 1928 году передали их в АН СССР). НОЛД прекратило деятельность после начала «Академического дела», упразднено после «Краеведов дела», в процессе ликвидации краеведения в СССР.
Председатели НОЛД: В.С. Передольский (1893-1898 годы), М.В. Муравьёв (1908-1914, 1919-1925 годы), И.В. Аничков (1914-1916 годы), Н.В. Волков (1916/1917-1918 годы), Е.В. Скородумов (1925-1927 годы), А.В. Смирнов (1927-1928 годы, и. о.), С.М. Смирнов (1928-1929 годы).
Вновь образовано в 2000 году (110 членов в 2011 году), среди почетных членов - В.Л. Янин, А.А. Зализняк, Е.Н. Носов. Председатели: В.Я. Конецкий (2000-2010 годы), С.В. Трояновский (с 2011 года).