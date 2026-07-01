НОВГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ДРЕВНОСТИ

НОВГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ДРЕВНОСТИ - на­уч­ное об­ще­ст­во в Рос­сии и СССР .

Соз­да­но по ини­циа­ти­ве ме­ст­но­го крае­ве­да В.С. Пе­ре­доль­ско­го. Дей­ст­во­ва­ло с начала 1890-х годов до ру­бе­жа 1920-1930-х годов с пе­ре­ры­вом в 1898-1908 годы. Офи­ци­аль­но уч­ре­ж­де­но с ут­вер­жде­ни­ем ус­та­ва в 1911 году.

Це­лью НОЛД бы­ло изу­че­ние ис­то­рических па­мят­ни­ков главным образом Нов­го­род­ской губернии, по­мощь государственным и об­щественным уч­ре­ж­де­ни­ям в их ох­ра­не.

Объ­е­ди­ня­ло крае­ве­дов и ис­то­ри­ков Нов­го­ро­да и Нов­го­род­ской губернии, Санкт-Пе­тер­бур­га, Мо­ск­вы, Сток­голь­ма (до 300 дей­ст­вительных, почетных чле­нов и чле­нов-со­труд­ни­ков в 1910-е годы; 87 человек на 1 января 1929 года). Сре­ди них: А.И. Ани­си­мов, Т.И. Ар­не, Б.Д. Гре­ков, гр. М.В. Му­равь­ёв (из ро­да Му­равь­ё­вых), С.Ф. Пла­то­нов , Н.В. По­кров­ский, Л.Н. Це­ле­пи, И.А. Шляп­кин.

Су­ще­ст­во­ва­ло на член­ские взно­сы. Уча­ст­во­ва­ло в по­пол­не­нии вы­пу­щен­но­го в 1892 году биб­лио­гра­фическая спра­воч­ни­ка В.П. Лас­ков­ско­го «Нов­го­ро­ди­ка» (до­пол­не­ния 1-3, 1893-1908 годы). Из­да­ло «Нов­го­род­ские древ­но­сти» В.С. Пе­ре­доль­ско­го (1898 год), «Пу­те­во­ди­тель по Нов­го­ро­ду» В.П. Лас­ков­ско­го (1910 год) и пр.

Ор­га­ни­зо­ва­ло чте­ние пуб­лич­ных лек­ций по нов­го­род­ской ис­то­рии, куль­ту­ре, ар­хео­ло­гии (1909-1910, 1912-1915, 1925, 1927-1928 годы); отдельные кон­спек­ты из­да­ны: «Кон­спек­тив­ное из­ло­же­ние чте­ний по хри­сти­ан­ской ар­хео­ло­гии» Н.В. По­кров­ско­го (1910 год), «Ве­ли­кий Нов­го­род...» С.Ф. Пла­то­но­ва, «Нов­го­род­ские древ­но­сти» А.А. Спи­цы­на (оба 1916 год) и др. Вы­пус­ка­ло «Сбор­ник НОЛД» (кн. 1-9, 1908-1928 годы). В нём пуб­ли­ко­ва­лись ис­то­рические ис­точ­ни­ки: ве­ли­ко­кня­же­ские гра­мо­ты Спа­со-При­луц­ко­му мо­на­сты­рю 1510 и 1541 годы (вып. 1, 1908 год; пуб­ли­ка­ция Л.Н. Це­ле­пи), ми­ниа­тю­ры Ли­це­во­го сво­да о жиз­ни нов­го­род­цев (вып. 2, 1909 год; В.И. Ус­пен­ский и Це­ле­пи), пись­ма (вып. 2, 1909 год) и вос­по­ми­на­ния (вып. 3, 1910 год) гр. Н.Н. Му­равь­ё­ва (пуб­ли­ка­ция В.В. Му­равь­ё­ва-Амур­ско­го), «Си­но­дик 1552-1560 годы Нов­го­род­ской Бо­ри­сог­леб­ской церк­ви» (вып. 5, 1911 год; И.А. Шляп­кин), план оса­ды Нов­го­ро­да шве­да­ми в 1611 году (вып. 6, 1912 год; А.В. Пол­то­рац­кий) и пр. Из­да­ва­лись так­же на­учные тру­ды чле­нов НОЛД: «За­мет­ки о про­шлом уп­разд­нён­ных мо­на­сты­рей Нов­го­род­ской епар­хии» А.И. Ни­коль­ско­го (вып. 1, 5 «Сбор­ни­ка НОЛД»), «Эко­но­ми­че­ское по­ло­же­ние Ве­ли­ко­го Нов­го­ро­да во вто­рой по­ло­ви­не XVI века» А.М. Гне­ву­ше­ва (вып. 6, там же) и др., кро­ме то­го, жур­на­лы и про­то­ко­лы за­седа­ний Об­ще­ст­ва.

В 1911 году уча­ст­во­ва­ло в орга­ни­за­ции и про­ве­де­нии 15-го Все­российского ар­хео­ло­гического съез­да в Нов­го­ро­де, за­ни­ма­лось экс­кур­си­он­ной дея­тель­но­стью, вы­пус­ти­ло от­крыт­ки с ви­да­ми Нов­го­рода и его па­мят­ни­ков. В том же го­ду ини­ции­ро­ва­ло соз­да­ние ко­мис­сии по за­ве­до­ва­нию Нов­го­род­ским му­зе­ем древ­но­стей при гу­берн­ском ста­ти­стическом комитете (ны­не Нов­го­род­ский государственный объ­е­ди­нён­ный му­зей-за­по­вед­ник). От­кры­ло от­де­ле­ния в г. Тих­вин (1913-1918 годы; на его ос­но­ве позд­нее воз­ник­ло Тих­вин­ское об-во изу­че­ния ме­ст­но­го края) и в г. Ста­рая Рус­са (с 1928 года).

Чле­ны НОЛД уча­ст­во­ва­ли в ор­га­ни­за­ции Нов­го­род­ско­го цер­ков­но-ар­хео­ло­гического общества (1913 год). В 1920-х годах чле­ны НОЛД ра­бо­та­ли над под­го­тов­кой сло­ва­ря ис­то­рических, юри­дических и эко­но­мических тер­ми­нов XI-XVII веков с ука­за­ни­ем ис­точ­ни­ков, где они встре­ча­ют­ся (со­ста­ви­ли около 2 тыс. кар­то­чек, со­дер­жа­щих от­сыл­ки к бо­лее чем 5,6 тыс. ис­точ­ни­ков, в 1928 году пе­ре­да­ли их в АН СССР). НОЛД пре­кра­ти­ло дея­тель­ность по­сле на­ча­ла «Ака­де­ми­че­ско­го де­ла», уп­разд­не­но по­сле «Крае­ве­дов де­ла», в про­цес­се ли­к­ви­да­ции крае­ве­дения в СССР.

Пред­се­да­те­ли НОЛД: В.С. Пе­ре­доль­ский (1893-1898 годы), М.В. Му­равь­ёв (1908-1914, 1919-1925 годы), И.В. Анич­ков (1914-1916 годы), Н.В. Вол­ков (1916/1917-1918 годы), Е.В. Ско­ро­ду­мов (1925-1927 годы), А.В. Смир­нов (1927-1928 годы, и. о.), С.М. Смир­нов (1928-1929 годы).

Вновь об­ра­зо­ва­но в 2000 году (110 членов в 2011 году), сре­ди почетных чле­нов - В.Л. Янин, А.А. За­лиз­няк, Е.Н. Но­сов. Пред­се­да­те­ли: В.Я. Ко­нец­кий (2000-2010 годы), С.В. Троя­нов­ский (с 2011 года).

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