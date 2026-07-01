НОВГОРОДСКИЙ КОДЕКС
НОВГОРОДСКИЙ КОДЕКС - триптих из навощённых липовых дощечек, найденный 13 июля 2000 года в ходе археологических раскопок в Великом Новгороде в слоях первой четверти XI века.
Размер дощечек 19:15×1 см. На внутренней стороне первой и последней дощечки есть прямоугольное углубление, залитое воском; средняя дощечка имеет такие углубления с двух сторон; т. о., кодекс содержит 4 восковые страницы (церы). Внешние стороны первой и последней дощечек играют роль «обложек». Воск сохранился, и сохранился также записанный на нём текст.
Судя по износу дерева, кодекс был в употреблении долгое время, прежде чем был потерян. Радиоуглеродный анализ воска, произведённый в ун-те Уппсалы, дал следующий результат: при уровне надёжности в 68,2% основной из возможных датирующих интервалов - 980-1050 годы (т. е. 1015±35 лет).
На 4 восковых страницах Н. к. читаются 2 полных псалма (75-й и 76-й) и фрагмент ещё одного псалма (67-го). Этот текст получил название «Новгородская Псалтирь».
Язык памятника - старославянский (см. Старославянский язык), но в тексте имеются характерные ошибки в передаче др.-болг. носовых гласных (см. Юсы), а именно: встречается написание оҐ вместо @ (ороҐжи}, обрэтоҐ, съмоҐтишя ся ), @ вместо оҐ (б7@ ‘Богу’, гл@млaахъ ся ), a вместо я и наоборот. Они с определённостью показывают, что писал восточно-славянский (т. е. древнерусский) переписчик.
Новгородская Псалтирь старше самого раннего датированного книжного памятника Руси и всего славянского мира - Остромирова Евангелия 1056-1057 годов - на несколько десятилетий, т. е. это самая древняя славянская книга с относительно узкой датой. Время её создания довольно близко ко времени Крещения Руси (988-990 годы). Поэтому новгородский кодекс оказывается исключительно ценным свидетельством того, что уже в первые десятилетия после этой даты на Руси имелись высококвалифициров. книжники и каллиграфы из числа самих русских. Одним из них был переписчик данного памятника.
С текстологической точки зрения Новгородская Псалтирь ближе всего стоит к Бычковской и Чудовской Псалтирям XI века.
Важнейшая особенность графики Новгородской Псалтири - одноеровая система записи редуцированных гласных: вместо двух разных букв - ъ и ь (см. Ер, Ерь) - здесь употребляется только одна, а именно ъ. До обнаружения новгородского кодекса одноеровая графическая система была засвидетельствована на Руси лишь в нескольких фрагментах книжных памятников XI века и в некоторых надписях, а также в части берестяных грамот XI - первой половины XII веков. Открытие Новгородской Псалтири показало, что в начальный период русской письменности одноеровая система играла весьма существенную роль и лишь позднее, во второй половине XI века (к которой относятся почти все известные доныне древне-русские памятники XI века), она была почти полностью вытеснена (по крайней мере в книжном письме) двуеровой, которая лучше соответствовала древн-русской фонологической системе.
Русизмы выступают в Новгородской Псалтири лишь в форме ошибок (причём сравнительно редких) в выборе знаков для носовых и неносовых гласных. В отличие от Остромирова Евангелия и др. памятников второй половины XI века, в ней ещё нет ничего, что можно было бы интерпретировать как проявление формирующихся новых, русифицированных норм в сфере орфографии или морфологии.
Названные особенности показывают, что Новгородская Псалтирь принадлежит к более древнему и качественно иному периоду развития русской письменности, чем памятники второй половины XI века. Русского извода славянской письменности как системы на этапе, на котором создана Новгородская Псалтирь, ещё нет; памятник представляет собой просто старославянский текст с некоторым числом ошибок.
Помимо основного текста на воске, новгородский договор сохранил следы целого ряда других текстов (тоже религ. характера), которые его владелец записывал на тех же восковых табличках ранее. Это очень слабые отпечатки на деревянной подложке воска, возникавшие при письме по нему острым писалом. Проблема их расшифровки чрезвычайно сложна, и достигаемые результаты недостаточно надёжны; поэтому работа по выявлению «скрытых» текстов осуществляется очень медленно и далека от завершения.
Новгородский договор хранится в Новгородском государственном объединённом музее-заповеднике. Реставрация кодекса осуществлена В.И. Поветкиным. Лингвистический анализ текста Новгородской Псалтири принадлежит А.А. Зализняку.
Издания:
Зализняк А.А., Янин В.Л. Новгородский кодекс первой четверти XI в. – древнейшая книга Руси // Вопросы языкознания. 2001. № 5.