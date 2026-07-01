НОВГОРОДСКИЙ КОДЕКС

НОВГОРОДСКИЙ КОДЕКС - трип­тих из на­во­щён­ных ли­по­вых до­ще­чек, най­ден­ный 13 июля 2000 года в хо­де ар­хео­ло­гических рас­ко­пок в Ве­ли­ком Нов­го­ро­де в сло­ях первой четверти XI века.

Раз­мер до­ще­чек 19:15×1 см. На внутренней сто­ро­не пер­вой и по­след­ней до­щеч­ки есть пря­мо­уголь­ное уг­луб­ле­ние, за­ли­тое вос­ком; сред­няя до­щеч­ка име­ет та­кие уг­луб­ле­ния с двух сто­рон; т. о., ко­декс со­дер­жит 4 вос­ко­вые стра­ни­цы (це­ры). Внеш­ние сто­ро­ны пер­вой и по­след­ней до­ще­чек иг­ра­ют роль «об­ло­жек». Воск со­хра­нил­ся, и со­хра­нил­ся так­же за­пи­сан­ный на нём текст.

Су­дя по из­но­су де­ре­ва, ко­декс был в упот­реб­ле­нии дол­гое вре­мя, пре­ж­де чем был по­те­рян. Ра­дио­уг­ле­род­ный ана­лиз вос­ка, про­из­ве­дён­ный в ун-те Уп­п­са­лы, дал сле­дую­щий ре­зуль­тат: при уров­не на­дёж­но­сти в 68,2% ос­нов­ной из воз­мож­ных да­ти­рую­щих ин­тер­ва­лов - 980-1050 годы (т. е. 1015±35 лет).

На 4 вос­ко­вых стра­ни­цах Н. к. чи­та­ют­ся 2 пол­ных псал­ма (75-й и 76-й) и фраг­мент ещё од­но­го псал­ма (67-го). Этот текст по­лу­чил название «Нов­го­род­ская Псал­тирь».

Язык па­мят­ни­ка - ста­ро­сла­вян­ский (см. Ста­ро­сла­вян­ский язык), но в тек­сте име­ют­ся ха­рак­тер­ные ошиб­ки в пе­ре­да­че др.-болг. но­со­вых глас­ных (см. Юсы), а имен­но: встре­ча­ет­ся на­пи­са­ние оҐ вме­сто @ (ороҐжи}, обрэтоҐ, съмоҐтишя ся ), @ вме­сто оҐ (б7@ ‘Богу’, гл@млaахъ ся ), a вме­сто я и на­обо­рот. Они с оп­ре­де­лён­но­стью по­ка­зы­ва­ют, что пи­сал восточно-сла­вян­ский (т. е. древ­не­рус­ский) пе­ре­пис­чик.

Нов­го­род­ская Псал­тирь стар­ше са­мо­го ран­не­го да­ти­ро­ван­но­го книж­но­го па­мят­ни­ка Ру­си и все­го славянского ми­ра - Ост­ро­ми­ро­ва Еван­ге­лия 1056-1057 годов - на несколько де­ся­ти­ле­тий, т. е. это са­мая древ­няя славянская кни­га с от­но­си­тель­но уз­кой да­той. Вре­мя её соз­да­ния до­воль­но близ­ко ко вре­ме­ни Кре­ще­ния Ру­си (988-990 годы). По­это­му новгородский кодекс ока­зы­ва­ет­ся ис­клю­чи­тель­но цен­ным сви­де­тель­ст­вом то­го, что уже в пер­вые де­ся­ти­ле­тия по­сле этой да­ты на Ру­си име­лись вы­со­ко­ква­ли­фи­ци­ров. книж­ни­ки и кал­ли­гра­фы из чис­ла са­мих рус­ских. Од­ним из них был пе­ре­пис­чик дан­но­го па­мят­ни­ка.

С тек­сто­ло­гической точ­ки зре­ния Нов­го­род­ская Псал­тирь бли­же все­го сто­ит к Быч­ков­ской и Чу­дов­ской Псал­ти­рям XI века.

Важ­ней­шая осо­бен­ность гра­фи­ки Нов­го­род­ской Псал­ти­ри - од­но­еро­вая сис­те­ма за­пи­си ре­ду­ци­ро­ван­ных глас­ных: вме­сто двух раз­ных букв - ъ и ь (см. Ер, Ерь) - здесь упот­реб­ля­ет­ся толь­ко од­на, а имен­но ъ. До об­на­ру­же­ния новгородского кодекса од­но­еро­вая гра­фическая сис­те­ма бы­ла за­сви­де­тель­ст­во­ва­на на Ру­си лишь в не­сколь­ких фраг­мен­тах книж­ных па­мят­ни­ков XI века и в не­ко­то­рых над­пи­сях, а так­же в час­ти бе­ре­стя­ных гра­мот XI - первой половины XII веков. От­кры­тие Нов­го­род­ской Псал­ти­ри по­ка­за­ло, что в на­чаль­ный пе­ри­од русской пись­мен­но­сти од­но­еро­вая сис­те­ма иг­ра­ла весь­ма су­ще­ст­вен­ную роль и лишь позд­нее, во второй половине XI века (к ко­то­рой отно­сят­ся поч­ти все из­вест­ные до­ны­не древне-русские па­мят­ни­ки XI века), она бы­ла поч­ти пол­но­стью вы­тес­не­на (по край­ней ме­ре в книж­ном пись­ме) дву­еро­вой, ко­то­рая луч­ше со­от­вет­ст­во­ва­ла древн-русской фо­но­ло­гической сис­те­ме.

Ру­сиз­мы вы­сту­па­ют в Нов­го­род­ской Псал­ти­ри лишь в фор­ме оши­бок (при­чём срав­ни­тель­но ред­ких) в вы­бо­ре зна­ков для но­со­вых и не­но­со­вых глас­ных. В от­ли­чие от Ост­ро­ми­ро­ва Еван­ге­лия и др. па­мят­ни­ков второй половины XI века, в ней ещё нет ни­че­го, что мож­но бы­ло бы ин­тер­пре­ти­ро­вать как про­яв­ле­ние фор­ми­рую­щих­ся но­вых, ру­си­фи­ци­рованных норм в сфе­ре ор­фо­гра­фии или мор­фо­ло­гии.

На­зван­ные осо­бен­но­сти по­ка­зы­ва­ют, что Нов­го­род­ская Псал­тирь при­над­ле­жит к бо­лее древ­не­му и ка­че­ст­вен­но ино­му пе­рио­ду раз­ви­тия русской пись­мен­но­сти, чем па­мят­ни­ки второй половины XI века. Русского из­во­да славянской пись­мен­но­сти как сис­те­мы на эта­пе, на ко­то­ром соз­да­на Нов­го­род­ская Псал­тирь, ещё нет; па­мят­ник пред­став­ля­ет со­бой про­сто ста­ро­сла­вян­ский текст с не­ко­то­рым чис­лом оши­бок.

По­ми­мо основного тек­ста на вос­ке, новгородский договор со­хра­нил сле­ды це­ло­го ря­да других тек­стов (то­же ре­лиг. ха­рак­те­ра), ко­то­рые его вла­де­лец за­пи­сы­вал на тех же вос­ко­вых таб­лич­ках ра­нее. Это очень сла­бые от­пе­чат­ки на де­ревянной под­лож­ке вос­ка, воз­ни­кав­шие при пись­ме по не­му ост­рым пи­са­лом. Про­бле­ма их рас­шиф­ров­ки чрез­вы­чай­но слож­на, и дос­ти­гае­мые ре­зуль­та­ты не­дос­та­точ­но на­дёж­ны; по­это­му ра­бо­та по вы­яв­ле­нию «скры­тых» тек­стов осу­ще­ст­в­ля­ет­ся очень мед­лен­но и да­ле­ка от за­вер­ше­ния.

Новгородский договор хра­нит­ся в Нов­го­род­ском государственном объ­е­ди­нён­ном му­зее-за­по­вед­ни­ке. Рес­тав­ра­ция ко­дек­са осу­ще­ст­в­ле­на В.И. По­вет­ки­ным. Лин­гвис­тический ана­лиз тек­ста Нов­го­род­ской Псал­ти­ри при­над­ле­жит А.А. За­лиз­ня­ку.

Издания:

За­лиз­няк А.А., Янин В.Л. Нов­го­род­ский ко­декс пер­вой чет­вер­ти XI в. – древ­ней­шая кни­га Ру­си // Во­про­сы язы­ко­зна­ния. 2001. № 5.

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