НОВГОРОДСКИХ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЯН ВОССТАНИЕ 1831 ГОДА

НОВГОРОДСКИХ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЯН ВОССТАНИЕ 1831 ГОДА - вы­сту­п­ле­ние про­тив ко­ман­до­ва­ния 1-й Гре­на­дер­ской ди­ви­зии по­се­лен­но­го Гре­на­дер­ско­го кор­пу­са во вре­мя эпи­де­мии хо­ле­ры.

Про­хо­ди­ло с 11(23) ию­ля до 29 ию­ля (10 августа).

Вы­зва­но слу­ха­ми о том, что под ви­дом борь­бы с эпи­де­ми­ей власть («на­чаль­ст­во») от­рав­ля­ет во­ду и про­до­воль­ст­вие.

На­ча­лось в г. Ста­рая Рус­са с вос­ста­ния сол­дат 10-го во­ен­но-ра­бо­че­го ба­таль­о­на, под­дер­жан­но­го ме­ща­на­ми. Вос­став­шие взя­ли под свой кон­троль ка­зна­чей­ст­во, рас­ста­ви­ли в го­ро­де ка­рау­лы, ра­зо­сла­ли аги­та­то­ров в Ста­ро­рус­ский и Нов­город­ский уез­ды Нов­го­род­ской губернии с при­зы­вом при­сое­ди­нить­ся к вос­ста­нию. Вско­ре ох­ва­ти­ло главным образом ок­ру­га 6 пол­ков - прин­ца Пав­ла Мек­лен­бург­ско­го, прин­ца Ев­ге­ния Вюр­тем­берг­ско­го (Вир­тем­берг­ско­го), Ки­ев­ско­го, 3-го и 4-го Ка­ра­би­нер­ных, Ека­те­ри­но­слав­ско­го. Во­енные по­се­ля­не аре­сто­ва­ли, из­би­ли, а так­же уби­ли несколько де­сят­ков офи­це­ров, ун­тер-офи­це­ров, док­то­ров, слу­жа­щих по­ли­ции, свя­щен­но­слу­жи­те­лей. По­дав­ле­но вой­ска­ми в со­ста­ве 10 пех. и кав. пол­ков под ко­мандованием генерал-лейтинанта гра­фа А.Ф. Ор­ло­ва .

В хо­де след­ст­вия аре­сто­ва­но 5,5 тыс. человек, свыше 1,7 тыс. человек при­го­во­ре­ны к на­ка­за­нию шпиц­ру­те­на­ми, кну­том и роз­га­ми, св. 900 человек пе­реве­де­ны на служ­бу в от­дель­ные Фин­лянд­ский и Си­бир­ский кор­пу­са.

Ука­зом императора Ни­ко­лая I от 8(20) ноября 1831 года ок­ру­га по­се­лен­но­го Гре­на­дер­ско­го кор­пу­са пре­об­ра­зо­ва­ны в ок­ру­га па­хот­ных сол­дат, ко­то­рые, со­глас­но «Пред­по­ло­же­нию о пре­об­ра­зо­ва­нии ок­ру­гов» (ут­вер­жде­но в 1832 году), вме­сто во­енной служ­бы не­сли рек­рут­скую по­вин­ность и пла­ти­ли об­рок го­су­дар­ст­ву.

Исторические источники:

Бунт во­ен­ных по­се­лян в 1831 г. Рас­ска­зы и вос­по­ми­на­ния оче­вид­цев. СПб., 1870.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)