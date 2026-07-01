НОВГОРОДСКИХ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЯН ВОССТАНИЕ 1831 ГОДА
НОВГОРОДСКИХ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЯН ВОССТАНИЕ 1831 ГОДА - выступление против командования 1-й Гренадерской дивизии поселенного Гренадерского корпуса во время эпидемии холеры.
Проходило с 11(23) июля до 29 июля (10 августа).
Вызвано слухами о том, что под видом борьбы с эпидемией власть («начальство») отравляет воду и продовольствие.
Началось в г. Старая Русса с восстания солдат 10-го военно-рабочего батальона, поддержанного мещанами. Восставшие взяли под свой контроль казначейство, расставили в городе караулы, разослали агитаторов в Старорусский и Новгородский уезды Новгородской губернии с призывом присоединиться к восстанию. Вскоре охватило главным образом округа 6 полков - принца Павла Мекленбургского, принца Евгения Вюртембергского (Виртембергского), Киевского, 3-го и 4-го Карабинерных, Екатеринославского. Военные поселяне арестовали, избили, а также убили несколько десятков офицеров, унтер-офицеров, докторов, служащих полиции, священнослужителей. Подавлено войсками в составе 10 пех. и кав. полков под командованием генерал-лейтинанта графа А.Ф. Орлова.
В ходе следствия арестовано 5,5 тыс. человек, свыше 1,7 тыс. человек приговорены к наказанию шпицрутенами, кнутом и розгами, св. 900 человек переведены на службу в отдельные Финляндский и Сибирский корпуса.
Указом императора Николая I от 8(20) ноября 1831 года округа поселенного Гренадерского корпуса преобразованы в округа пахотных солдат, которые, согласно «Предположению о преобразовании округов» (утверждено в 1832 году), вместо военной службы несли рекрутскую повинность и платили оброк государству.
Исторические источники:
Бунт военных поселян в 1831 г. Рассказы и воспоминания очевидцев. СПб., 1870.