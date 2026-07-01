НОВГОРОДСКИЕ СЛУЖЕБНЫЕ МИНЕИ 1095-1097 ГОДОВ

НОВГОРОДСКИЕ СЛУЖЕБНЫЕ МИНЕИ 1095-1097 ГОДОВ - три ру­ко­пис­ные слу­жеб­ные ми­неи на сен­тябрь, ок­тябрь и но­ябрь, на­пи­сан­ные со­от­вет­ст­вен­но ок. 1095, в 1096 и в 1097 и от­но­ся­щие­ся к древ­ней­шим (по­сле Ост­ро­ми­ро­ва Еван­ге­лия 1056-1057 годов, Из­бор­ни­ка Свя­то­сла­ва 1073 года, Из­бор­ни­ка 1076 года, Ар­хан­гель­ско­го Еван­ге­лия 1092 года) точ­но да­ти­ро­ван­ным книж­ным па­мят­ни­кам древ­не­рус­ско­го язы­ка, пись­мен­но­сти и бо­го­слу­же­ния.

Новгородские служебники минеи со­дер­жат служ­бы на пер­вые 3 ме­ся­ца цер­ков­но­го го­да, пре­имущественно пе­ре­ве­дён­ные с греческого языка. От­ра­жа­ют бо­го­слу­жеб­ную тра­ди­цию, ос­но­ван­ную на мо­на­стыр­ском Ус­та­ве кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха Алек­сия Сту­ди­та (1025-1243 годы), при­ня­том на Ру­си во второй половине XI века. Пе­ре­вод ви­зантийских гим­нов, со­дер­жа­щий­ся в них (как и в др. др.-рус. слу­жеб­ных ми­не­ях сту­дий­ско-алек­си­ев­ской ре­дак­ции), в основном вы­пол­нен в Бол­га­рии в те­че­ние X века и от­ре­дак­ти­ро­ван на Ру­си в XI веке по др. греческим ори­ги­на­лам. Близ­кие или то­ж­де­ст­вен­ные Новгородские служебные минеи ре­дак­ции тек­стов со­дер­жат­ся в древне-сербских и средне-болгарских слу­жеб­ных ми­не­ях начала XIII-XIV веков, в ко­то­рых не за­сви­де­тель­ст­во­ва­но восточно-славянское влия­ние. Это до­ка­зы­ва­ет об­щее южно-славянское про­ис­хо­ж­де­ние обе­их (русских и болгарских) вет­вей тра­ди­ции.

Для по­дав­ляю­ще­го боль­шин­ст­ва гим­нов ус­та­нов­ле­ны греческие ори­ги­на­лы, од­на­ко греческие ру­ко­пи­си, ко­то­рым новгородские служебные минеи в точ­но­сти со­от­вет­ст­ву­ют по со­дер­жа­нию и струк­ту­ре, не­из­вест­ны (что оп­ре­де­ля­ет зна­че­ние па­мят­ни­ка так­же для ви­зан­ти­но­ве­де­ния). Ори­ги­наль­ный славянский пласт новгородских служебных минеи со­став­ля­ют служ­ба св. Вя­че­сла­ву Чеш­ско­му (св. Вац­ла­ву), свя­зан­ная с бо­го­слу­жеб­ной тра­ди­ци­ей Са­зав­ско­го мон. в Че­хии , и, воз­мож­но, фраг­мен­ты ка­но­на св. Мар­ти­ну Тур­ско­му, для ко­то­рых не най­ден греч. ори­ги­нал и ко­то­рые пред­став­ля­ют наи­бо­лее ар­хаи­че­ский слой па­мят­ни­ка, свя­зан­ный с влия­ни­ем на слав. бо­го­слу­же­ние конца IX - начала X веков т. н. за­пад­ной (зап.-ви­зан­тий­ской) тра­ди­ции (см. Ме­ся­це­слов). К древ­ней­шей эпо­хе славянской пись­мен­но­сти вос­хо­дит со­дер­жа­щий­ся в новородских служебных минеях ка­нон св. Ди­мит­рию Со­лун­ско­му, ав­тор­ст­во ко­то­ро­го при­пи­сы­ва­ет­ся св. Ме­фо­дию (см. Ки­рилл и Ме­фо­дий); вы­ска­зы­ва­ют­ся мне­ния о том, что Ме­фо­дий на­пи­сал ка­нон по-гре­че­ски, а до­шед­ший до нас текст - это пе­ре­вод с не­со­хра­нив­ше­го­ся ори­ги­на­ла.

Новгородские служебники минеи на­пи­са­ны бег­лым не­ров­ным ус­та­вом в 1 стол­бец не­сколь­ки­ми по­чер­ка­ми. Со­дер­жат 176 (ми­нея, со­став­лен­ная ок. 1095 года), 127 (ми­нея 1096 год) и 174 (ми­нея 1097 год) лис­та пер­га­ме­на с раз­ли­нов­кой раз­но­го ти­па. На них так­же име­ют­ся за­пи­си (в т. ч. бо­лее позд­ние, до 17 в.), из ко­то­рых из­вест­ны мир­ские и мо­на­ше­ские име­на ос­нов­ных пис­цов: Дом­ка - Иа­ков; Бе­лы­на (или Бе­ды­на) - Ми­ха­ил.

Новгородские служебники минеи соз­да­ны в са­мом древ­нем из из­вест­ных на Ру­си нов­го­род­ском скрип­то­рии при церк­ви или мон. Св. Ла­за­ря. Их судь­ба в те­че­ние 6 ве­ков не­из­вест­на. В XVII веке на­хо­ди­лись в нов­го­род­ском Ско­во­род­ском Ми­хай­лов­ском мон., то­гда же по­па­ли в нов­го­род­ский мон. Св. Ла­за­ря, от­ку­да по­сту­пи­ли на Московский ти­по­граф­ский двор. Ны­не хра­нят­ся в РГАДА.

В па­мят­ни­ке от­ра­жён ряд древне-русских язы­ко­вых осо­бен­но­стей: в свя­зи с ут­ра­той но­со­вых глас­ных бу­к­вы B, > от­сут­ст­ву­ют (им со­от­вет­ст­ву­ют ю , a и я , пе­ре­даю­щий [ja]); вме­сто край­не ред­ко­го @ обыч­но упот­реб­ля­ет­ся `; в со­от­вет­ст­вии с пра­сла­вян­ским *dj до­ми­ни­ру­ет ж (прэ­же ‘прежде’), а не жд; от­ме­че­ны пол­но­гла­сие (и-ще­ре­ва ‘из чрева’) и не­пол­но­гла­сие (прелогr­ ‘нападения’) в древне-русской ог­ла­сов­ке; ис­поль­зу­ют­ся ч в со­от­вет­ст­вии с пра­сла­вян­ским *tj (хо­че­ши ), на­чаль­ное о в со­от­вет­ст­вии с южно-славянским е (оzеро ), э в па­деж­ных окон­ча­ни­ях род. п. ед. ч. су­ще­ст­ви­тель­ных женского ро­да с ос­но­вой на *ja (б?рэ ); аб­со­лют­но пре­об­ла­да­ет ъ /ь в окон­ча­ни­ях тв. п. ед. ч. су­ще­ст­ви­тель­ных и при­ла­га­тель­ных с ос­но­вой на *о̆/jŏ (багъ­ръмь ‘багром’, мечьмь ‘мечом’); не­ред­ко ис­поль­зу­ет­ся о в ме­сто­имен­ных фор­мах ти­па со­бэ (дат. п. и ме­ст­ный п. ед. ч.). На нов­го­род­ское про­ис­хо­ж­де­ние ми­ней ука­зы­ва­ют сме­ше­ние ц и ч (вэньчь ‘венец’, цьстьнаa ‘честная’) в осн. тек­сте и от­сут­ст­вие реф­лек­са вто­рой па­ла­та­ли­за­ции в за­пи­сях пис­цов (Дъмъ­кэ ). От­ра­же­ни­ем цо­ка­нья яв­ля­ет­ся так­же осо­бая бу­к­ва џ, со­че­таю­щая эле­мен­ты ц и ч .

Не­ко­то­рые язы­ко­вые чер­ты па­мят­ни­ка ука­зы­ва­ют на болгарское про­ис­хо­ж­де­ние пе­ре­во­да со­дер­жа­щих­ся в нём гим­нов. Например, лек­сических бол­га­ризм тр@тъ ‘сонм; во­ен­ный отряд’, по­ка­за­тель­ный на фо­не пол­но­го от­сут­ст­вия лек­сич. ру­сиз­мов, и упот­реб­ле­ние сло­ва вер­ста в зна­че­нии ‘па­ра, двоица’, не­из­вест­ном в восточно-славянских язы­ках и диа­лек­тах и имею­щем се­ман­тические па­рал­ле­ли в современном сло­венском и серб­ско­хор­ват­ском язы­ках. Сло­во­упот­реб­ле­ние новгородских служебных миней со­от­вет­ст­ву­ет ран­не­му древ­не­западно-болгарскому узу­су. Мор­фо­ло­гическую осо­бен­ность - час­тот­ность окон­ча­ния -ъми в тв. п. мн. ч. су­ще­ст­ви­тель­ных с ис­кон­ной ос­но­вой на *о̆ (ликъ­ми ‘ликами’), ко­то­рое бы­ло в древне-русском языке ме­нее ак­тив­но, чем ис­кон­ное окон­ча­ние -r (грэхr ‘гре­хами’), од­на­ко ши­ро­ко пред­став­ле­но в древне-болгарской гим­но­гра­фии.

По­слов­ный пе­ре­вод гим­нов, со­дер­жа­щих­ся в новгороских служебниках минеях, тща­тель­но вос­про­из­во­дит син­так­сические и мор­фо­ло­гические осо­бен­но­сти греческого ори­ги­на­ла, при этом со­дер­жит мно­го оши­бок. Мет­рические осо­бен­но­сти ори­ги­на­ла в па­мят­ни­ке не со­блю­де­ны, внут­ри­строч­ные точ­ки в древне-русском тек­сте пе­ре­да­ют чле­не­ние на ко­ло­ны (рит­ми­ко-син­так­сические фраг­мен­ты тек­ста) и со­от­вет­ст­ву­ют ди­на­ми­ке музыкальные фра­зы, что яв­ля­ет­ся от­ра­же­ни­ем ви­зантийских об­раз­цов. Ис­поль­зу­ет­ся т. н. фит­ная но­та­ция - над­строч­ный знак в ви­де бу­к­вы F (фи­та), ука­зы­ваю­щий на из­ме­не­ние то­на.

Из­да­ние и пер­вое ис­сле­до­ва­ние новгородские служебники минеи осу­ще­ст­в­ле­но В. Яги­чем, ко­то­рый тем са­мым за­ло­жил ос­но­вы на­учного ис­сле­до­ва­ния славянской гим­но­гра­фии .

Издания:

Слу­жеб­ные ми­неи за сен­тябрь, ок­тябрь и но­ябрь: в цер­ков­но-сла­вян­ском пе­ре­во­де по рус­ским ру­ко­пи­сям 1095–1097 г. / Труд И. В. Яги­ча. СПб., 1886.

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