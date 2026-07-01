НОВГОРОДСКИЕ СЛУЖЕБНЫЕ МИНЕИ 1095-1097 ГОДОВ
НОВГОРОДСКИЕ СЛУЖЕБНЫЕ МИНЕИ 1095-1097 ГОДОВ - три рукописные служебные минеи на сентябрь, октябрь и ноябрь, написанные соответственно ок. 1095, в 1096 и в 1097 и относящиеся к древнейшим (после Остромирова Евангелия 1056-1057 годов, Изборника Святослава 1073 года, Изборника 1076 года, Архангельского Евангелия 1092 года) точно датированным книжным памятникам древнерусского языка, письменности и богослужения.
Новгородские служебники минеи содержат службы на первые 3 месяца церковного года, преимущественно переведённые с греческого языка. Отражают богослужебную традицию, основанную на монастырском Уставе константинопольского патриарха Алексия Студита (1025-1243 годы), принятом на Руси во второй половине XI века. Перевод византийских гимнов, содержащийся в них (как и в др. др.-рус. служебных минеях студийско-алексиевской редакции), в основном выполнен в Болгарии в течение X века и отредактирован на Руси в XI веке по др. греческим оригиналам. Близкие или тождественные Новгородские служебные минеи редакции текстов содержатся в древне-сербских и средне-болгарских служебных минеях начала XIII-XIV веков, в которых не засвидетельствовано восточно-славянское влияние. Это доказывает общее южно-славянское происхождение обеих (русских и болгарских) ветвей традиции.
Для подавляющего большинства гимнов установлены греческие оригиналы, однако греческие рукописи, которым новгородские служебные минеи в точности соответствуют по содержанию и структуре, неизвестны (что определяет значение памятника также для византиноведения). Оригинальный славянский пласт новгородских служебных минеи составляют служба св. Вячеславу Чешскому (св. Вацлаву), связанная с богослужебной традицией Сазавского мон. в Чехии, и, возможно, фрагменты канона св. Мартину Турскому, для которых не найден греч. оригинал и которые представляют наиболее архаический слой памятника, связанный с влиянием на слав. богослужение конца IX - начала X веков т. н. западной (зап.-византийской) традиции (см. Месяцеслов). К древнейшей эпохе славянской письменности восходит содержащийся в новородских служебных минеях канон св. Димитрию Солунскому, авторство которого приписывается св. Мефодию (см. Кирилл и Мефодий); высказываются мнения о том, что Мефодий написал канон по-гречески, а дошедший до нас текст - это перевод с несохранившегося оригинала.
Новгородские служебники минеи написаны беглым неровным уставом в 1 столбец несколькими почерками. Содержат 176 (минея, составленная ок. 1095 года), 127 (минея 1096 год) и 174 (минея 1097 год) листа пергамена с разлиновкой разного типа. На них также имеются записи (в т. ч. более поздние, до 17 в.), из которых известны мирские и монашеские имена основных писцов: Домка - Иаков; Белына (или Бедына) - Михаил.
Новгородские служебники минеи созданы в самом древнем из известных на Руси новгородском скриптории при церкви или мон. Св. Лазаря. Их судьба в течение 6 веков неизвестна. В XVII веке находились в новгородском Сковородском Михайловском мон., тогда же попали в новгородский мон. Св. Лазаря, откуда поступили на Московский типографский двор. Ныне хранятся в РГАДА.
В памятнике отражён ряд древне-русских языковых особенностей: в связи с утратой носовых гласных буквы B, > отсутствуют (им соответствуют ю , a и я , передающий [ja]); вместо крайне редкого @ обычно употребляется `; в соответствии с праславянским *dj доминирует ж (прэже ‘прежде’), а не жд; отмечены полногласие (и-щерева ‘из чрева’) и неполногласие (прелогr ‘нападения’) в древне-русской огласовке; используются ч в соответствии с праславянским *tj (хочеши ), начальное о в соответствии с южно-славянским е (оzеро ), э в падежных окончаниях род. п. ед. ч. существительных женского рода с основой на *ja (б?рэ ); абсолютно преобладает ъ /ь в окончаниях тв. п. ед. ч. существительных и прилагательных с основой на *о̆/jŏ (багъръмь ‘багром’, мечьмь ‘мечом’); нередко используется о в местоименных формах типа собэ (дат. п. и местный п. ед. ч.). На новгородское происхождение миней указывают смешение ц и ч (вэньчь ‘венец’, цьстьнаa ‘честная’) в осн. тексте и отсутствие рефлекса второй палатализации в записях писцов (Дъмъкэ ). Отражением цоканья является также особая буква џ, сочетающая элементы ц и ч .
Некоторые языковые черты памятника указывают на болгарское происхождение перевода содержащихся в нём гимнов. Например, лексических болгаризм тр@тъ ‘сонм; военный отряд’, показательный на фоне полного отсутствия лексич. русизмов, и употребление слова верста в значении ‘пара, двоица’, неизвестном в восточно-славянских языках и диалектах и имеющем семантические параллели в современном словенском и сербскохорватском языках. Словоупотребление новгородских служебных миней соответствует раннему древнезападно-болгарскому узусу. Морфологическую особенность - частотность окончания -ъми в тв. п. мн. ч. существительных с исконной основой на *о̆ (ликъми ‘ликами’), которое было в древне-русском языке менее активно, чем исконное окончание -r (грэхr ‘грехами’), однако широко представлено в древне-болгарской гимнографии.
Пословный перевод гимнов, содержащихся в новгороских служебниках минеях, тщательно воспроизводит синтаксические и морфологические особенности греческого оригинала, при этом содержит много ошибок. Метрические особенности оригинала в памятнике не соблюдены, внутристрочные точки в древне-русском тексте передают членение на колоны (ритмико-синтаксические фрагменты текста) и соответствуют динамике музыкальные фразы, что является отражением византийских образцов. Используется т. н. фитная нотация - надстрочный знак в виде буквы F (фита), указывающий на изменение тона.
Издание и первое исследование новгородские служебники минеи осуществлено В. Ягичем, который тем самым заложил основы научного исследования славянской гимнографии.
Издания:
Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь: в церковно-славянском переводе по русским рукописям 1095–1097 г. / Труд И. В. Ягича. СПб., 1886.