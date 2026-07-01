НОВГОРОДСКИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ БИРКИ

НОВГОРОДСКИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ БИРКИ - другое назва­ния - ци­лин­д­ры, плом­бы, об­рез­ки ство­ла бе­рё­зы или оль­хи диа­мет­ром до 5-6 см, дли­ной около 8-10 см, с вы­ре­зан­ны­ми пе­ре­се­каю­щи­ми­ся про­доль­ным и по­пе­реч­ным ка­на­ла­ми.

При рас­коп­ках в Ве­ли­ком Нов­го­ро­де , в основных в сло­ях XI века, най­де­но бо­лее 50 та­ких из­делий, в т. ч. 40 - свя­зан­ных с усадь­бой «Е» на Тро­иц­ком рас­ко­пе (Лю­дин ко­нец); дру­гие новгородские деревянные бирки так­же со­от­но­сят­ся с усадь­ба­ми но­во­го­род­ской зна­ти. В ря­де слу­ча­ев про­сле­же­но, что ко­рот­кий ка­нал был плот­но за­бит де­рев. проб­кой, кон­цы ко­то­рой об­ре­за­ны вро­вень с по­верх­но­стью ци­лин­д­ра; внут­ри про­доль­ных ка­на­лов ино­гда со­хра­ня­ют­ся ос­тат­ки ве­рёв­ки; от­пе­чат­ки ве­рёв­ки от­ме­че­ны и на по­верх­но­сти не­ко­то­рых ци­лин­д­ров.

На 19 новогородских деревянных бирках есть над­пи­си; на од­ной из бирок над­пись бы­ла на со­хра­нив­шей­ся ко­ре; про­сле­же­ны и слу­чаи сла­бых от­пе­чат­ков над­пи­сей. Это по­зво­ля­ет счи­тать, что пер­во­на­чаль­но прак­ти­че­ски все новгородские деревянные дирки име­ли над­пи­си, но мно­гие - на ко­ре, ко­то­рая час­то не со­хра­ня­ет­ся. Упо­ми­на­ют­ся: «емец» (со­глас­но Рус­ской прав­де - чи­нов­ник, со­би­рав­ший по­да­ти), вы­пол­няв­ший ана­ло­гич­ные функ­ции «меч­ник», име­на; при­над­ле­жа­щие этим лю­дям «ме­ха» (меш­ки), круп­ные сум­мы де­нег (напр., 3, 10 гри­вен) или пар­тии то­ва­ров (напр., «3 ты­ся­чи»); ме­ст­но­сти, рас­по­ло­жен­ные за сот­ни ки­ло­мет­ров от Нов­го­ро­да, - в рай­оне рек Ва­га и Пи­не­га (при­то­ки Сев. Дви­ны). Не­ред­ки изо­бра­же­ния ме­ча, кня­же­ских эмб­лем. Не­ко­то­рые из упо­ми­нае­мых на новогородских деревянных бирках имён встре­ча­ют­ся в нов­го­род­ских бе­ре­стя­ных гра­мо­тах, в т. ч. Хо­тен, в кон­тек­сте со­бы­тий, свя­зан­ных со сбо­ром по­да­тей с 2 тер­ри­то­рий в бас­сей­не р. Мо­ло­га.

При­ме­не­ние новгородских деревянных бирок ре­кон­ст­руи­ру­ет­ся так: кон­цы ве­рёв­ки, за­вя­зы­ваю­щей ме­шок, про­пус­ка­лись на­встре­чу друг дру­гу в про­доль­ный ка­нал ци­лин­д­ра и вме­сте вы­пус­ка­лись на­ру­жу че­рез по­пе­реч­ный ка­нал, свя­зы­ва­лись, и узел уби­рал­ся внутрь ци­лин­д­ра; в по­пе­реч­ный ка­нал вби­ва­лась, за­тем рас­кли­ни­ва­лась и об­ре­за­лась проб­ка. Так по­лу­чал­ся за­мок, ис­клю­чаю­щий дос­туп к то­ва­ру без яв­но­го по­вре­ж­де­ния ци­лин­д­ра, ве­рёв­ки или меш­ка. На бир­ке обо­зна­ча­лась при­над­леж­ность меш­ка сбор­щи­ку, ко­то­рый, со­глас­но Рус­ской прав­де, по­лу­чал оп­ре­де­лён­ный про­цент от со­б­ран­ных им по­да­тей; стои­мость или ко­ли­че­ст­во опе­ча­тан­но­го то­ва­ра (пуш­ни­ны или др. цен­но­стей); ино­гда - ме­сто сбо­ра по­да­тей. В Нов­го­род­ской зем­ле, в от­ли­чие от дру­гих древне-русских зе­мель, сбор­щи­ка­ми бы­ли са­ми нов­го­род­цы, та­ким об­ра­зом кон­тро­ли­ро­вав­шие бюд­жет и пе­ре­да­вав­шие кня­зю ту часть до­хо­дов, ко­то­рая бы­ла обу­слов­ле­на до­го­во­ром с ним. Не ис­клю­че­но, что так по­да­ти со­би­ра­лись толь­ко в про­мы­сло­вых рай­онах Нов­го­род­ской зем­ли.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)