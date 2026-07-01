НОВГОРОДСКИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ БИРКИ
НОВГОРОДСКИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ БИРКИ - другое названия - цилиндры, пломбы, обрезки ствола берёзы или ольхи диаметром до 5-6 см, длиной около 8-10 см, с вырезанными пересекающимися продольным и поперечным каналами.
При раскопках в Великом Новгороде, в основных в слоях XI века, найдено более 50 таких изделий, в т. ч. 40 - связанных с усадьбой «Е» на Троицком раскопе (Людин конец); другие новгородские деревянные бирки также соотносятся с усадьбами новогородской знати. В ряде случаев прослежено, что короткий канал был плотно забит дерев. пробкой, концы которой обрезаны вровень с поверхностью цилиндра; внутри продольных каналов иногда сохраняются остатки верёвки; отпечатки верёвки отмечены и на поверхности некоторых цилиндров.
На 19 новогородских деревянных бирках есть надписи; на одной из бирок надпись была на сохранившейся коре; прослежены и случаи слабых отпечатков надписей. Это позволяет считать, что первоначально практически все новгородские деревянные дирки имели надписи, но многие - на коре, которая часто не сохраняется. Упоминаются: «емец» (согласно Русской правде - чиновник, собиравший подати), выполнявший аналогичные функции «мечник», имена; принадлежащие этим людям «меха» (мешки), крупные суммы денег (напр., 3, 10 гривен) или партии товаров (напр., «3 тысячи»); местности, расположенные за сотни километров от Новгорода, - в районе рек Вага и Пинега (притоки Сев. Двины). Нередки изображения меча, княжеских эмблем. Некоторые из упоминаемых на новогородских деревянных бирках имён встречаются в новгородских берестяных грамотах, в т. ч. Хотен, в контексте событий, связанных со сбором податей с 2 территорий в бассейне р. Молога.
Применение новгородских деревянных бирок реконструируется так: концы верёвки, завязывающей мешок, пропускались навстречу друг другу в продольный канал цилиндра и вместе выпускались наружу через поперечный канал, связывались, и узел убирался внутрь цилиндра; в поперечный канал вбивалась, затем расклинивалась и обрезалась пробка. Так получался замок, исключающий доступ к товару без явного повреждения цилиндра, верёвки или мешка. На бирке обозначалась принадлежность мешка сборщику, который, согласно Русской правде, получал определённый процент от собранных им податей; стоимость или количество опечатанного товара (пушнины или др. ценностей); иногда - место сбора податей. В Новгородской земле, в отличие от других древне-русских земель, сборщиками были сами новгородцы, таким образом контролировавшие бюджет и передававшие князю ту часть доходов, которая была обусловлена договором с ним. Не исключено, что так подати собирались только в промысловых районах Новгородской земли.