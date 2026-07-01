НОВГОРОДСКАЯ ШКОЛА

НОВГОРОДСКАЯ ШКОЛА - од­на из наи­бо­лее зна­чительных школ древнерусского искусства в XII-XV веков, сло­жив­шая­ся в Нов­го­ро­де и его вла­де­ни­ях.

Свой­ст­вен­ные Новгородкой школе осо­бая пол­но­кров­ность, кон­крет­ность, энер­гич­ный ла­ко­низм сти­ля от­час­ти про­яви­лись уже на ран­нем эта­пе её ста­нов­ле­ния - в нов­го­род­ской ар­хи­тек­ту­ре и жи­во­пи­си середины XI - середины XII веков. Во второй половине XII века на сме­ну мо­ну­мен­таль­ным со­бо­рам пред­ше­ст­вую­щей эпо­хи (Со­фий­ский со­бор и Юрь­ев мо­на­стырь в Великом Нов­го­ро­де) при­хо­дят срав­ни­тель­но не­боль­шие 1-гла­вые 4-столп­ные церк­ви (Св. Ге­ор­гия в Ста­рой Ла­до­ге пред­по­ло­жи­тель­но 1165-1166 годы; Свя­тых Пет­ра и Пав­ла на Си­ничь­ей го­ре в Вел. Нов­го­ро­де, 1185-1192 годы; Спа­са на Не­ре­ди­це цер­ковь).

Од­но­вре­мен­но и в мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си фор­ми­ру­ет­ся са­мо­быт­ный нов­го­род­ский стиль с его энер­гич­ной ма­не­рой пись­ма, экс­прес­сив­ной трак­тов­кой об­ра­зов (в рос­пи­сях церковь Св. Ге­ор­гия в Ста­рой Ла­до­ге, около 1170 года; в Бла­го­ве­ще­ния в Ар­ка­жах церк­ви, 1189 год; в церкви Спа­са на Не­ре­ди­це, 1199 год). Свя­зью с народным твор­че­ст­вом, обоб­щён­ным ри­сун­ком, яр­ким ко­ло­ри­том от­ли­ча­ет­ся ряд икон XIII - начала XIV веков («Еван, Ге­ор­гий и Вла­сий», ГРМ). В XIII-XIV веках от нов­го­род­ской от­де­ля­ет­ся псков­ская шко­ла ар­хи­тек­ту­ры и жи­во­пи­си.

В по­ис­ках вы­ра­зи­тель­но­сти и тек­то­нич. яс­но­сти ар­хитектурных форм с XIII века зод­чие новгородской школы пе­ре­хо­дят к 3-ло­па­ст­ным за­вер­ше­ни­ям фа­са­дов (церковь Ни­ко­лы на Лип­не, 1292 год, Ус­пе­ния на Во­ло­то­вом по­ле цер­ковь), ши­ро­ко ис­поль­зу­ют раз­но­об­раз­ные де­ко­ра­тив­ные эле­мен­ты, в т. ч. ро­ман­ско­го и го­тич еского сти­лей (Фё­до­ра Стра­ти­ла­та на Ру­чью цер­ковь, Спа­са на Иль­и­не ули­це цер­ковь). Фре­ски церк­вей Спа­са на Иль­и­не ули­це (1378 год, худ. Фео­фан Грек), Фё­до­ра Стра­ти­ла­та на Ру­чью (1370-1380-е годы), Ус­пе­ния на Во­ло­то­вом по­ле (ок. 1390 года) вы­де­ля­ют­ся оду­хо­тво­рён­ной па­те­ти­кой об­ра­зов, стре­ми­тель­но­стью дви­же­ния, тех­ни­ка пись­ма от­лича­ет­ся сво­бо­дой и сме­ло­стью. Ли­ней­но-гра­фи­че­ские, близ­кие к ико­но­пи­си приё­мы, ста­тич­ные ком­по­зи­ции свой­ст­вен­ны рос­пи­сям т. н. клас­си­ци­зи­рую­ще­го на­прав­ле­ния (церк­ви Спа­са на Ко­ва­лё­ве, 1380 год, Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва на Крас­ном по­ле, 1380-1390-е годы).

В ико­нах конца XIV-XV веков, за­ме­ча­тель­ных сво­ей ар­ти­стич. вы­ра­зи­тель­но­стью, ла­ко­нич­но­стью си­лу­этов, изы­скан­ным ко­ло­ри­том, от­ра­зи­лись нар. пред­став­ле­ния и ве­ро­ва­ния, со­бы­тия ис­то­рии го­ро­да («Флор и Лавр», «Бит­ва нов­го­род­цев с суз­даль­ца­ми» – обе в ГТГ). Вы­со­ким уров­нем мас­тер­ст­ва от­ли­ча­лись ми­ниа­тю­ра (в XIII-XIV веках яр­ко раз­ви­вал­ся те­ра­то­ло­гич. ор­на­мент), скульп­ту­ра и при­клад­ное искусство (ка­мен­ные и де­ревянные кре­сты XIV-XV веков; в т. ч. Лю­до­го­щен­ский крест, 1359 год, ГИМ), яр­ко вы­ра­зив­шие свое­об­ра­зие нов­го­род­ской ху­дож. куль­ту­ры. В 1430-е годы в ар­хи­тек­ту­ре про­яв­ля­ют­ся го­тич. влия­ния («Гра­но­ви­тая па­ла­та» во дво­ре ар­хи­епи­ско­па Ев­фи­мия II, 1433 или 1440 годы). По­сле вклю­че­ния Нов­го­ро­да в со­став Русского государства (1478 год) его искусство раз­ви­ва­лось под влия­ни­ем московского на­прав­ле­ния древне-русской куль­ту­ры, хо­тя до раз­гро­ма Нов­го­ро­да в 1570 году со­хра­ня­лись тен­ден­ции новгородской школы (со­бор быв. Ни­ко­ло-Мед­вед­ско­го мон. в Но­вой Ла­до­ге, конец XV - начала XVI веков).

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