НОВГОРОДСКАЯ ШКОЛА
НОВГОРОДСКАЯ ШКОЛА - одна из наиболее значительных школ древнерусского искусства в XII-XV веков, сложившаяся в Новгороде и его владениях.
Свойственные Новгородкой школе особая полнокровность, конкретность, энергичный лаконизм стиля отчасти проявились уже на раннем этапе её становления - в новгородской архитектуре и живописи середины XI - середины XII веков. Во второй половине XII века на смену монументальным соборам предшествующей эпохи (Софийский собор и Юрьев монастырь в Великом Новгороде) приходят сравнительно небольшие 1-главые 4-столпные церкви (Св. Георгия в Старой Ладоге предположительно 1165-1166 годы; Святых Петра и Павла на Синичьей горе в Вел. Новгороде, 1185-1192 годы; Спаса на Нередице церковь).
Одновременно и в монументальной живописи формируется самобытный новгородский стиль с его энергичной манерой письма, экспрессивной трактовкой образов (в росписях церковь Св. Георгия в Старой Ладоге, около 1170 года; в Благовещения в Аркажах церкви, 1189 год; в церкви Спаса на Нередице, 1199 год). Связью с народным творчеством, обобщённым рисунком, ярким колоритом отличается ряд икон XIII - начала XIV веков («Еван, Георгий и Власий», ГРМ). В XIII-XIV веках от новгородской отделяется псковская школа архитектуры и живописи.
В поисках выразительности и тектонич. ясности архитектурных форм с XIII века зодчие новгородской школы переходят к 3-лопастным завершениям фасадов (церковь Николы на Липне, 1292 год, Успения на Волотовом поле церковь), широко используют разнообразные декоративные элементы, в т. ч. романского и готического стилей (Фёдора Стратилата на Ручью церковь, Спаса на Ильине улице церковь). Фрески церквей Спаса на Ильине улице (1378 год, худ. Феофан Грек), Фёдора Стратилата на Ручью (1370-1380-е годы), Успения на Волотовом поле (ок. 1390 года) выделяются одухотворённой патетикой образов, стремительностью движения, техника письма отличается свободой и смелостью. Линейно-графические, близкие к иконописи приёмы, статичные композиции свойственны росписям т. н. классицизирующего направления (церкви Спаса на Ковалёве, 1380 год, Рождества Христова на Красном поле, 1380-1390-е годы).
В иконах конца XIV-XV веков, замечательных своей артистич. выразительностью, лаконичностью силуэтов, изысканным колоритом, отразились нар. представления и верования, события истории города («Флор и Лавр», «Битва новгородцев с суздальцами» – обе в ГТГ). Высоким уровнем мастерства отличались миниатюра (в XIII-XIV веках ярко развивался тератологич. орнамент), скульптура и прикладное искусство (каменные и деревянные кресты XIV-XV веков; в т. ч. Людогощенский крест, 1359 год, ГИМ), ярко выразившие своеобразие новгородской худож. культуры. В 1430-е годы в архитектуре проявляются готич. влияния («Грановитая палата» во дворе архиепископа Евфимия II, 1433 или 1440 годы). После включения Новгорода в состав Русского государства (1478 год) его искусство развивалось под влиянием московского направления древне-русской культуры, хотя до разгрома Новгорода в 1570 году сохранялись тенденции новгородской школы (собор быв. Николо-Медведского мон. в Новой Ладоге, конец XV - начала XVI веков).