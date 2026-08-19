НОВГОРОДСКАЯ РЕСПУБЛИКА
НОВГОРОДСКАЯ РЕСПУБЛИКА - принятое в историографии название политико-государственного образования в Северо- Западной Руси (вторая четверть XII века - 1478 год), в котором формы республиканского устройства сочетались с обязательным участием князя в структурах власти (основы подобной политич. системы заложены в середине IX века в ходе призвания кн. Рюрика). Столица - Новгород (ныне Великий Новгород).
Территория Новогородской республики складывалась постепенно в IX-XIII веках. Основы её единства были заложены политической конфедерацией ильменских словен, кривичей и местных финно-угорских племён, сложившейся в середине IX века. В период формирования Новгорода как города на рубеже IX-X веков эта территория ограничивалась Поозерьем, бассейнами рек Волхов и Шелонь, нижним течением р. Ловать. В середине X векак ней добавились районы в бассейнах рек Мста и Луга.
К середине XII века государственная территория Новгородской республики в целом сформировалaсь; помимо основного ядра, в неё к этому времени входили и «заволоцкие» (задвинские) погосты. Судя по «Уставу князя Ярослава о мостех», к 1260-м годам в состав Новгородской республики входили следующие земли: Княжая (домениальные владения смоленских князей), Ржевская (Пусторжевская), Бежецкая (земли за Мстой, примыкающие к Бежецкому Верху), Водская, Обонежская, Лузская (по р. Лугa), Лопская, Волховская, Яжелбицкая. В целом это почти соответствует той территории, которая после 1478 года была разделена на пятины и закреплена как Новгородская земля в составе Русского государства.
Кроме того, в состав Н. р. входили колонизированные и имеющие особый статус «новгородских волостей» территории, с которых специально снаряжаемыми отрядами данников собирались не гос. подати, а дани (Бежецкий Верх, Мелечя, Шипино, Егна, Заволочье, Тре, Пермь, Печора, Югра, Вологда), или же находившиеся в совместном владении с владимирскими [Новый Торг (Торжок), Волок (Ламский)] и полоцкими [Луки (с нач. 15 в. Вел. Луки)] князьями.
Крупнейшие населённые пункты Н. р.: города Ладога (ныне c. Старая Ладога), Псков (до 1348), Руса (ныне Старая Русса), крепости – Корела (не позднее 12 в.; ныне Приозерск), Копорье (1297; на месте существовавшей в 1279–82 крепости, построенной кн. Дмитрием Александровичем), Орешек (1323; ныне Шлиссельбург), Порхов (не позднее 1346), Ям (Яма) (1384; ныне Кингисепп).
Система управления.
Основы государственного устройства Новгородской республики были заложены при заключении новгородцами с призванным ими кн. Рюриком «ряда» (договора), ограничивавшего князя в получении доходов: в виде жалованья ему назначался т. н. дар, т. е. некая часть собранных новгородцами доходов. Начавшееся на рубеже IX и X веков противостояние князя и веча усиливалось на протяжении всего XI века. В первой половине XI века новгородское боярство добилось неподсудности князю, а затем подтверждения права приглашать и изгонять князя. К концу 1080-х годов относится возникновение посадничества нового типа, при котором посадник стал представителем новгородского боярства, а не князя. Под княжеской юрисдикцией в Новгороде оставались заселённые свободными ремесленниками и купцами районы, которые делились на сотни и управлялись тысяцким и сотскими (соцкими), составлявшими аппарат княжеского управления (до конца XII века).
В начале XII века возникло второе важнейшее ограничение княжеской власти - запрещение приглашённому князю владеть какими-либо землями на правах частной собственности на всей подвластной Новгороду территории (это право предоставлялось лишь самим новгородцам). Во время княжения Всеволода Мстиславича (11171132, 1132-1136 годы) новгородское боярство предприняло ещё одно ограничение княжеских прав: около 1126 года был создан совместный («сместной») суд князя и посадника, в котором формально гл. роль принадлежала князю (он скреплял решения своей привесной печатью), однако без санкции посадника князь не имел права выносить окончат. решение (позднее эти особые права республиканской администрации стали оговариваться в договорах, заключавшихся с приглашаемыми в Новгород князьями вплоть до потери Новгородской республики независимости; наиболее ранний из сохранившихся - договор 1260-х годов с великим князем владимирским Ярославом Ярославичем). После Новгородского восстания 1136 года высшим органом власти Новгородской республики стало вече, которое избирало посадника, тысяцкого и архиепископа (с 1156 года). Функции главы государства выполнял посадник. Князь превратился по существу в чиновника Новгородской республики.
В конце XII века учреждена должность республиканского тысяцкого (глава купечества и свободного ремесленного населения), в результате чего сотенная система перешла из юрисдикции князя в юрисдикцию правительства Новгородской республики. После монголо-татарского нашествия принцип «вольности в князьях» сменился на признание своим князем того, кому ханы Золотой Орды выдавали ярлык на «великое княжение». В то же время главное поле деятельности вел. князей находилось за пределами Новгородской республики, их стали представлять в Новгороде присылаемые княжеские наместники. В результате личное участие великих князей в новгородских делах свелось к минимуму, что способствовало укреплению республиканского строя.
В XIII веке заново определилась система финансового обеспечения князя и его аппарата: между Новгородской республикой и князьями были заключены «Обонежский ряд» и «Бежецкий ряд», в которых определены территории, доход с которых поступал в княжескую казну (при этом сбор этих доходов по-прежнему осуществлялся самими новгородцами). С организацией в конце XIII века торгового суда (в распоряжении тысяцкого) и епископского суда (в его ведении оказалось население, жившее на принадлежавших церковным институтам землях) сократилась прерогатива князей в судебной сфере. В результате реформы начале1290-х годов выборы посадника, тысяцкого и архимандрита (глава чёрного духовенства) стали ежегодными, что являлось важной формой контроля над деятельностью высших государственных руководителей Новгороской республики.
В результате реформы посадничества 1350-х годов от каждого из 5 концов Новгорода стал избираться 1 боярин (от Неревского - 2), получавший пожизненное звание посадника, а из числа этих 6 лиц ежегодно избирался гл. (степенной) посадник, становившийся на год руководителем Новгородской республики. Параллельно происходили и изменения в институте тысяцких: в последней трети XIV - начале XV веков одновременно действовали 6 тысяцких, из числа которых ежегодно избирался глава системы - степенной тысяцкий (нормы представительства от городских концов соответствовали ситуации с посадниками). Около 1417 года нормы представительства посадников от концов были утроены. Коллегиальный орган 1417 года (т. н. Совет господ), включавший 18 посадников, 6 тысяцких, архимандрита и 5 игуменов (каждый из них главенствовал над настоятелями монастырей своего конца и подчинялся архимандриту), приобрёл некоторое сходство с сенатом Венецианской республики. Новгородское восстание 1418 побудило новгородское боярство к новой консолидации, в результате около 1424 года число посадников составило 24 человек. В 1463 году их число увеличилось до 36; число тысяцких к 1475 году достигло 8 чел. В результате произошедших изменений количество посадников практически сравнялось с числом боярских семей. Титул посадника был принижен, а звание боярина приобрело дополнительную ценность (по-видимому, в это время наметилось сближение терминов «боярин» и «посадник»). Между 1440 и 1456 годами (по мнению Л.В. Черепнина, около 1385 года) в Новгородской республике составлена Новгородская судная грамота.
Экономика и торговля.
Основу хозяйства Новгородской республики (с возникновением частной собственности на землю на рубеже XI-XII веков) составляли боярские вотчины, сеть которых к XIV веку охватила всю её территорию. Главным источником доходов бояр стали участие в сборе государственных податей с населения, ростовщичество и эксплуатация вотчинных ремесленников (живших на городских усадьбах бояр). Новгород являлся крупнейшим центром ремесленного производства. Развивалось земледелие (на пригодных для этого землях). Широкое распространение имели охота, бортничество (сбор мёда), рыболовство. На большинстве территорий промыслы сочетались с земледелием. Районами исключительно промыслового хозяйства являлись Мурманский берег и Терский берег Белого м., а также наиболее удалённые земли корелы и саамов. На побережье Финского залива добывали железо. В Русе и некоторых др. местах занимались солеварением. Важное хозяйственное значение имели льноводство и разведение хмеля.
Расположенный на перекрёстке важнейших водных дорог Восточной Европы (путь «из варяг в греки» и Балтийско- Волжский путь сходились у истока Волхова), Новгород был крупнейшим центром внутрирусской и международной торговли, осуществляя связи между русскими землями и княжествами, Западной Европой, Византией и мусульманским Востоком. Приток в Новгород импортных товаров (серебро, цветные металлы, ткани, вина, сельдь и т. д.) вызывал встречный поток экспорта, основу которого всегда составляли продукты промыслов (мёд, пушнина, воск, ценные породы рыб, кожа). Т. о., в Новгородской республике торговля играла роль связующего звена между сельским хозяйством и промыслами, с одной стороны, и ремеслом - с другой. В орбиту торговли были вовлечены практически все слои населения Новгородской республики - от крупных феодалов до ремесленников. Международная торговля в социальном отношении была естественной частью боярского хозяйства, поскольку промыслы находились в основном в руках крупнейших землевладельцев - бояр, получавших прибыль от реализации прибавочного продукта. Однако специфика торговых и гостиных дел вела к возникновению и консолидации крупного купечества, получавшего свою долю доходов от совершаемых операций. Профессиональными купцами были прежде всего т. н. гости, занимавшиеся внешней торговлей как с рус. землями и княжествами, так и с зарубежными странами. Они объединялись в товарищества, из которых самыми известными были «Иваньское» (см. «Иванское сто») и «заморское». Начиная с XII века власти Новгородской республики заключали новгородские торговые договоры, определявшие основы её внешней торговли, прежде всего с городами Ганзы.
На рубеже XIII и XIV веков Новгородская республика играла важную роль в укреплении экономики русских земель и княжеств в целом. Избежав воен. разорения со стороны Золотой Орды и отбив агрессию шведов и нем. рыцарских орденов, Новгородская республика осталась единственным регионом, куда в значительных количествах поступало серебро из Западной Европы. Постоянный приток серебра привёл к возникновению новой денежной единицы - рубля. Все русские земли и княжества остро нуждались в серебре как для собственных нужд, так и для постоянной выплаты ордынского выхода, и именно из Новгорода оно экспортировалось в Москву, Тверь, Суздаль и др. города.
Церковь.
Глава новгородской Церкви - епископ (с середины XII века - архиепископ) с 1156 года избирался на вече жеребьёвкой из трёх предложенных кандидатов. После утверждения митрополитом Киевским (с 1448 года - Московским) и всея Руси получал свой титул и связанные с ним функции. Чёрное духовенство с XIII века подчинялось архиепископу лишь в духовных вопросах. С появлением многочисленных монастырей, ктиторами которых выступали боярские семьи, возникли должности кончанских игуменов и главы чёрного духовенства - «новгородского архимандрита», также избиравшегося на вече. Такой порядок позволял боярству держать под своим контролем монастырскую собственность (в первую очередь земельную). В XIV веке в Новгородской республике получило широкое распространение религ. движение стригольников, а в XV веке - «жидовствующих».
Новгород в системе русских земель и княжеств.
Позиции княжеской власти в Новгороде менялись. Они усилились при Ярославе Владимировиче Мудром, что нашло отражение в переносе княжеской резиденции с Городища (ныне Рюриково городище) в Новгород, где она заняла территорию на Торговой стороне (Ярославово дворище). С началом первого новгородского княжения Мстислава Владимировича (1088/1089 год, по другим данным, 1091/1092-1094 годы, по др. данным, 1095 год) главная княжеская резиденция вернулась на Городище. В середине 1090-х годов новгородцы впервые осуществили право изгнания неугодного им кн. Давида Святославича и пригласили на его место «своего» князя - Мстислава Владимировича (1096-1117 годы). На протяжении второй - третьей четверти XII века новгородцы стремились находить баланс сил, чередуя приглашение князей из разных политич. центров Руси, прежде всего из Ростово-Суздальского (с 1157 года Владимирского великого) кн-ва и из Киевского кн-ва, правители которого оставались до 1169 формально «старейшими» среди Рюриковичей.
В 1182-1208/1209 годы (за исключением 11841187 годов и марта - сентября 1197 года) власти Новгородской республики принимали на княжение сыновей и других родственников владимирского кн. Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, игравшего ведущую роль в политической жизни русских земель и княжеств. С конца 1210-х годов владимирские князья (в особенности кн. Ярослав Всеволодович и его потомки) после непродолжительной утраты своих позиций вновь теснейшим образом были связаны с Новгородской республикой. В середине - второй половине XIII века после монголо-татарского нашествия [в ходе него в 1238 года пострадали южные области Новгородской республики; в частности, 5 марта 1238 года штурмом был взят Новый Торг (Торжок), отряд монголов не дошёл до Новгорода около 100 км] система традиционных связей Новгородской республики с русскими княжествами оказалась разорвана. В конце 1250-х годов новгородцы пытались воспротивиться проведению «числа», лишь благодаря найденному вел. кн. владимирским Александром Ярославичем Невским компромиссу оно было проведено в Новгородской республике зимой 1259/1260 года.
В XIV веке в среде боярства Новгородской республики формировались «промосковская» и «пролитовская» партии, противостояние которых во многом влияло на политич. жизнь государства. Начиная с 1330-х годов активное участие в политической жизни Новгородской республики принимали представители династии Гедиминовичей и др. литовские князья, сложился обычай передавать им в кормление пограничные города на сев.-западной границе Новгородской республики с обязательством «кормленщиков» защищать доверенные им территории. В первой половине XIV века в самостоятельное государственное образование оформилась Псковская республика. В 1397 году войска вел. кн. московского Василия I Дмитриевича захватили принадлежавшую Новгородской республике Двинскую землю, где была введена в действие Двинская уставная грамота. Однако уже в 1398 году Двинская земля была возвращена Новгородская республика. В 1449 году на завершающем этапе Московской усобицы 1425-1453 годов с согласия властей Новгородской республики кн. Дмитрий Юрьевич Шемяка перевёз в Новгород свою семью, а в конце 1452 или начале 1453 годов занял княжескую резиденцию на Городище. Позиции великих князей московских в Новгородской республике резко усилили Яжелбицкий договор 1456 года (заключён после поражения новгородских войск в сражении с московскими войсками под Русой) и приезд вел. кн. московского Василия II Васильевича в Новгород в 1460 году.
Взаимоотношения Новгородской республики со странами и народами Прибалтики и Скандинавии. Во второй четверти XIII - начала XIV веков новгородцы неоднократно совершали походы на прибалтийско-финское племя емь (1227 год, зима 1256/1257, 1311 годы), в 1228 году емь нападала на земли Новгородской республики, в 1236 году новгородцы оказали еми поддержку в борьбе против шведов.
Первым столкновением Новгородской республикой с крестоносцами, с конца XII века проводившими активную политику в Прибалтике, стал конфликт 1233 года с меченосцев орденом, отряд рыцарей которого вместе с присоединившимися русскими войсками (в частности, силами кн. Ярослава Владимировича) захватил Изборск (вскоре отвоёван псковичами). Летом 1240 года соединённым силам крестоносцев, дат. короля, дерптского епископа и служившего немцам кн. Ярослава Владимировича удалось захватить Изборск, а 16 сентября 1240 года и Псков. Зимой 1240/1241 года орденские войска захватили новгородские владения в землях чуди и води, построили крепость в Копорье, отдельные отряды подходили к Новгороду. В 1241 году вновь приглашённый на княжение в Новгород Александр Ярославич Невский сумел разрушить Копорье и восстановить контроль Новгородской республики над чудью и водью. В 1242 году, получив военную помощь от отца, вел. кн. владимирского Ярослава Всеволодовича, Александр Невский сумел освободить Псков, а затем нанести решительное поражение силам Ливонского ордена в Ледовом побоище 1242 года. В том же году власти Новгородская республика заключили мир с Ливонским орденом, по которому Орден отказался от завоеваний в Новгородской республике, отпустил псковских заложников и произвёл размен пленными. В дальнейшем конфликты между Новгородской республикой и Ливонским орденом возникали достаточно часто (1253, 1262, 1268-1269, 1330, 1338, 1341-1343, 1370-1371, 1397, 1443-1448 и др. годы). Между двумя государствами неоднократно заключались мирные соглашения (1269, 1371, 1421, 1448, 1469, 1471 годы).
В 1239 году для защиты Новгородской республики от литовских набегов возведены оборонит. крепости по р. Шелонь, в 1245 году новгородцы отразили нападение литовцев.
Непростыми были взаимоотношения Новгородкой и Швеции. Летом 1240 года в пределы Новгородской республики вторгся шведский флот, однако силы шведов потерпели поражение от новгородцев во главе с кн. Александром Ярославичем в Невской битве 1240 года. В 1256 году шведы и датчане начали строить крепость на правом, новгородском, берегу р. Нарова, но, узнав о том, что новгородцы обратились за помощью к Александру Ярославичу Невскому, строители крепости бежали. В 1293 году по инициативе маршала и регента Швеции Т. Кнутсона отряд швед. войск высадился на Замковом о. в проливе Финского зал. и основал замок Выборг, который выдержал неоднократные осады новгородских войск (1294, 1322, 1351, 1411 годы). В 1294 году был возрождён замок на правом берегу р. Нарова, но в том же году он был сожжён новгородцами. Попытки дальнейшего продвижения шведов в глубь территории Новгородской республики были связаны с основанием летом 1300 года, во время похода шведского флота с войсками под команд. Т. Кнутсона, крепости Ландскрона в устье р. Охта. Подошедшие новгородские войска не смогли сразу взять её штурмом, однако в мае 1301 года крепость была взята и сожжена войсками вел. кн. владимирского Андрея Александровича. Отношения между Новгородской республикой и Швецией были урегулированы Ореховским миром 1323 года (продлевался в 1340, 1351, 1374, 1468, 1473 годы), который впервые установил границы между двумя государствами. После этого между Новгодской республикой и Швецией в целом сохранялись мирные отношения, небольшие военные конфликты имели место в 1337-1339, 1348-1349, 1351, 1375-1377 (Новгородская республика фактически утратила контроль над областью Эстерботния в Финляндии), 1411 годы.
В 1251 (от имени кн. Александра Ярославича Невского) и 1326 годах были заключены договоры Новгородской республики с Норвегией, небольшие конфликты с норвежцами на отдалённых северных территориях происходили у новгородских поморов в 1349, 1384, 1386, 1411 и 1419 годы.
Культура.
Своеобразие политического устройства Новгородской республики, тесные культурно-исторические и торговые контакты с европейскими странами оказали влияние на развитие культуры. Республиканские формы государственного устройства способствовали широкому распространению грамотности во всех слоях местного общества, о чём свидетельствуют берестяные грамоты. В Новгороде со второй половины XI века велись сначала краткие, а несколько позднее - регулярные ежегодные летописные записи, Новгородская первая летопись старшего извода является древнейшим сохранившимся памятником русского летописания. В Новгороде создавались разного рода государственные акты, переписывались Евангелия, другие книги церковного содержания, здесь сочинялись жития святых, различные послания, поучения, хождения.
Подлинными шедеврами новгородской школы архитектуры (формировалась с XI века) стали Спаса на Нередице церковь (1198 год), церковь Николы на Липне (1292 год), Успения на Волотовом поле церковь (1352 год), Фёдора Стратилата на Ручью церковь (1361 год), Спаса на Ильине улице церковь (1374 год), церковь Святых Апостолов Петра и Павла в Кожевниках (1406 год) и др.
К числу шедевров средне-векового искусства относятся фресковые композиции конца XII века (церковь Спаса на Нередице), конец XIII века (церковь Николы на Липне), XIV века (церковь Успения на Волотовом поле; церковь Спаса Преображения на Ковалёве, церковь Фёдора Стратилата на Ручью, церковь Рождества Христова на Красном поле, фрески работы Феофана Грека в церкви Спаса на Ильине улице). Особый уклад новгородской жизни сформировал отличительные черты местной школы станковой живописи: особую цветовую гамму и насыщенность цветовой палитры, технику живописи, выбор сюжетов (предпочтительное изображение почитаемых местных святых).
Присоединение Новгородской республики к Московскому великому княжеству.
В 1463 году между властями Новгородской республики и вел. кн. московским Иваном III Васильевичем вспыхнул конфликт, в ходе которого «пролитовская» партия новгородского боярства попыталась в противостоянии с вел. кн. московским опереться на польск. короля и вел. кн. литовского Казимира IV и находившихся в ВКЛ князей-эмигрантов из моск. Рюриковичей - Ивана Андреевича и Ивана Дмитриевича Шемячича. Конфликт был улажен, но к началу 1470-х годов серьёзные противоречия обострились. Московская сторона сформулировала на переговорах тезис о Новгороде как исконной вотчине великих князей владимирских и о единстве Русской православной земли под эгидой вел. князя московского. Кроме того, во второй половине 1460-х годов в окружении Ивана III усилились обвинения в адрес новгородских бояр в «уклонении в латинство». В этой сложной ситуации «пролитовская» партия новгородского боярства во главе с Д.И. Борецким (из рода Борецких) вела в 1470 году переговоры с Казимиром IV о переходе Новгородской республики в подданство ВКЛ. В последовавшем затем военном конфликте новгородские войска были разгромлены московскими в Шелонской битве 1471 года, а затем на Двине во время летнего похода моск. войск. Власти Новгородской республики выплатили значительную контрибуцию, московские войска захватили богатую добычу и пленных, были казнены неск. бояр - противников Ивана III. Московско-новгородским договором 11 августа 1471 года ликвидировалось право властей Новгородской республики на бесконтрольную внешнюю политику, конфисковывалась часть новгородских владений на Севере, частично восстанавливались великокняжеские владения и доходы на осн. территориях Новгородской республики. Во время приезда в Новгород в 1475-1476 годы Иван III на праве великого князя судил некоторых бояр по челобитным рядовых новгородцев. Поводом для похода 1477-1478 годов послужили споры с москими властями новгородских представителей, не желавших применять обращение «государь» в контактах Новгорода с Иваном III. Огромная армия вел. князя московского блокировала Новгород, др. города Новгородской республики и её коммуникации, подвергла разорению значительной территории, вынудив власти Новгородской республики капитулировать. В результате были уничтожены все традиц. новгородские институты и органы суда и управления (кончанское и общегородское посадничество, вече, тысяцкие, местные суды), а вечевой колокол был снят и отправлен в Москву, введены административно-судебные учреждения по моск. образцу, конфискованы в пользу вел. князя московского мн. вотчины архиепископской кафедры, монастырей (гл. обр. кончанских) и арестованных бояр. Подчинение Новгородской республики Московским великим княжеством стало основой формирования Русского государства.
Дополнительная литература:
Порфиридов Н.Г. Древний Новгород: очерки из истории русской культуры 11–15 вв. М.; Л., 1947;
Данилова Л.В. Очерки по истории землевладения и хозяйства в Новгородской земле в XIV–XV вв. М., 1955;
Бернадский В.Н. Новгород и Новгородская земля в XV в. М.; Л., 1961;
Хорошкевич А.Л. Торговля Великого Новгорода с Прибалтикой и Западной Европой в XIV–XV вв. М., 1963;
Новгород: к 1100-летию города. Сб. ст. М., 1964;
Казакова Н.А. Русско-ливонские и русско-ганзейские отношения: конец XIV – начало XVI вв. Л., 1975;
Куза А.В. Новгородская земля // Древнерусские княжества X–XIII вв. М., 1975;
Смирнова Э.С. Живопись Великого Новгорода. Середина XIII – начало XV в. М., 1976;
Шаскольский И.П. Борьба Руси против крестоносной агрессии на берегах Балтики в XII–XIII вв. Л., 1978;
Шаскольский И.П. Борьба Руси за сохранение выхода к Балтийкому морю в XIV в. Л., 1987;
Каргер М.К. Новгород. 4-е изд. Л., 1980;
Янин В.Л. Новгородская феодальная вотчина. М., 1981;
Янин В.Л. Древнее славянство и археология Новгорода // Вопросы истории. 1992. № 10;
Янин В.Л. Новгород и Литва: Пограничные ситуации XIII–XV вв. М., 1998;
Янин В.Л. У истоков Новгородской государственности. Великий Новгород, 2001;
Янин В.Л. Новгородские посадники. 2-е изд. М., 2003;
Янин В.Л. Очерки истории средневекового Новгорода. М., 2009;