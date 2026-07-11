НОВГОРОДСКАЯ ПЕРВАЯ ЛЕТОПИСЬ
НОВГОРОДСКАЯ ПЕРВАЯ ЛЕТОПИСЬ - группа летописных памятников, наиболее полно отразивших официальную летопись Новгородской республики, составлявшуюся в XII - первой половине XV веков при новгородской епископской (архиепископской) кафедре; важнейший письм. источник по истории и культуре Новгородской республики.
Сохранилась в 2 изводах (редакциях). Старший извод представлен единственным пергаменным Синодальным списком (XIII-XIV века; хранится в ГИМ) - древнейшим из сохранившихся списков русских летописей. Рукопись дефектная: утрачены первые 16 тетрадей и тетрадь в середине с изложением событий 1273-1298 годов. Состоит из двух разновременных частей: первая часть (за 1016-1234 годы) написана почерком XIII века, вторая (за 1234-1330 годы) - почерком первой половины XIV века. На 3 дополнительных листах читаются записи за 1331-1352 годы, сделанные различными почерками.
Младший извод представлен 9 списками (XV-XIX веков), главные из которых - Комиссионный (1440-е годы, хранится в Архиве Санкт-Петербургского института истории РАН) и Академический (1440-е годы, хранится в Библиотеке РАН). Комиссионный список в его основные части доводит изложение до 1439 года и имеет продолжение до 1446 года, написанное другой рукой на другой бумаге. Академический список, с утраченным окончанием, судя по снятым с него в XVIII веке копиям, заканчивался статьёй 1444 года.
Текст младшего извода НПЛ за 1074-1330 годы весьма сходен с Синодальным списком, что объясняется не зависимостью одного от другого, а восхождением обоих изводов к общему протографу - новгородской владычной (архиепископской) летописи, ведшейся при Софийском соборе. В основу владычной летописи лёг составленный около 1115 года княжеский летописный свод, в котором текст киевского летописного источника (использованный до 1016 года полностью, а далее - в виде краткой выборки) был объединён с краткими новгородскими известиями за вторую половины XI - начала XII веков. Вскоре после его составления этот свод был продолжен погодными записями княжеских, а с начала 1130-х годов - епископских летописцев. По-видимому, по крайней мере до конца XIV века, рукопись владычной летописи (её «официальный экземпляр», по терминологии М.Д. Присёлкова) никогда полностью не заменялась, хотя отдельные листы и тетради могли заменяться на отредактированные. Синодальный список в целом отражает более раннее, а списки младшего извода (через ряд промежуточных копий) - более позднее состояние этого кодекса.
По своей протяжённости и текстологические однородности массив погодных записей, составляющих текст НПЛ с середины 1110-х годов, уникален в древне-русском летописании, что позволяет исследователям проследить на её примере периодичность пополнения летописных текстов, динамику смены летописцев, индивидуальные особенности их языка и стиля. Анализ языковой разнородности НПЛ (особенно значительной в первой части Синодального списка, где она проявляется даже на уровне орфографии) показывает, что пополнение владычной летописи носило организованный характер, причём смена архиепископа регулярно влекла за собой и смену летописца. В литературном отношении текст НПЛ также неоднороден - от кратких записей XI - начале XII веков до насыщенного авторским комментарием подробного рассказа о событиях середины XIII века. Летописцем XIII века был пономарь Тимофей, упомянувший о себе в статье 1230 года, а в 1260-х годах исполнявший обязанности владычного секретаря (его рукой написаны договоры Новгорода с великим князем владимирским Ярославом Ярославичем).
Круг событий, регулярно освещаемых владычной летописью, составляют смены князей на новгородском столе, выборы архиепископа и высших городских магистратов (посадника, тысяцкого), строительство церквей и устройство монастырей, воен. предприятия с участием новгородцев, экстремальные погодные явления, пожары, эпидемии. Имея местный по преимуществу характер, владычная летопись включила в себя и ряд рассказов о событиях, происходивших вне Новгорода: взятии Константинополя в ходе 4-го крестового похода (под 1204 год), избиении рязанских князей в 1217 году в с. Исады кн. Глебом Владимировичем (под 1218 год), Калкской битве 1223 года (под 1224), монголо-татарском нашествии (под 1238 год). Эти рассказы были, по-видимому, записаны в Новгороде на основе устных свидетельств, специально для занесения их в летопись. Надёжные случаи использования владычными летописцами летописных источников не новгородского происхождения ограничиваются несколькими известиями за 1201-1203 годы, возводимыми к владимирскому летописанию.
Помимо владычной летописи, старший и младший изводы НПЛ имели свои дополнительные источники. Непосредственным оригиналом Синодального списка в части до 1195 года послужила дополненная местными записями копия владычной летописи, начатая свящ. Германом Воятой между 1144 и 1188 годы. Эту летопись одни исследователи связывают с церковью Св. Якова в Людине или Неревском конце Новгорода (Д.И. Прозоровский, М.П. Погодин, А.А. Шахматов, Д.С. Лихачёв, Г.И. Вздорнов, В.Л. Янин), другие - с Юрьевым мон. близ Новгорода (И. М. Троцкий, В. Водов). Бесспорно в Юрьеве монастыре сделаны записи на последних листах рукописи. Дополнительными источниками младшего извода НПЛ явились Житие Александра Невского, помещённое фрагментами под 1240/1241, 1242/1243, 1246/1247, 1251/1252 годы, сказание об убиении в Орде черниговского кн. Михаила Всеволодовича и его боярина Фёдора (6753) и рассказ о Куликовской битве 1380 года, извлечённый из раннемосковского летописного памятника. Эти тексты, скорее всего, вошли в состав НПЛ при переписке владычной летописи в самом конце XIV - начале XV веков.
Текст владычной летописи неоднократно использовался в новгородском летописании. Он стал одним из главных источников Новгородско-Софийского свода - протографа Новгородской 4-й и Софийской 1-й летописей и через его посредство вошёл в общерусское летописание XV-XVI веков. Независимым образом новгородская владычная летопись отразилась в Тверском летописном сборнике.
Особое значение НПЛ имеет для истории начального древне-русского летописания. Согласно гипотезе А.А. Шахматова, разделяемой большинством совр. исследователей, в древнейшей части младшего извода НПЛ отразился киевский Начальный свод 1090-х годов, лежащий в основе «Повести временных лет». Предположение Шахматова о том, что текст этого свода оказался в НПЛ в XV веке, заменив собой текст «Повести временных лет», в настоящее время отклонено; по-видимому, на Начальном своде, продолженном записями до 1115 года, новгородское летописание основывалось уже на княжеском своде 1110-х годов.
Изд.: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Под ред. А.Н. Насонова. М.; Л., 1950 (факсимильное переизд. - Полное собрание русских летописей. М., 2000. Т. 3); Новгородская харатейная летопись. М., 1964.
Дополнительная литература:
Прозоровский Д.И. Кто был первым писателем первой Новгородской летописи? СПб., 1852;
Погодин М.П. Новгородские летописи // Известия Императорской АН по отделению русского языка и словесности. СПб., 1857. Т. 1. Вып. 3;
Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908;
Троцкий И.М. Опыт анализа первой Новгородской летописи // Известия АН СССР. Сер. 7. Отделение общественных наук. 1933. № 5;
Лихачев Д.С. «Софийский временник» и новгородский политический переворот 1136 г. // Исторические записки. М., 1948. Т. 25;
Янин В.Л. К вопросу о роли Синодального списка Новгородской I летописи в русском летописании XV в. // Летописи и хроники. 1980. М., 1981;
Vodoff W. Quelques remarques sur la Première chronique de Novgorod // Studia slavica mediaevalia et humanistica R. Picchio dicata. Roma, 1986. Vol. 2;
Гиппиус А.А. К истории сложения текста Новгородской первой летописи // Новгородский исторический сборник. СПб., 1997. Вып. 6(16);
он же. Новгородская владычная летопись и ее авторы: история и структура текста в лингвистическом освещении // Лингвистическое источниковедение и история русского языка. 2004–2005. М., 2006;