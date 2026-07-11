НОВГОРОДСКАЯ ПЕРВАЯ ЛЕТОПИСЬ

НОВГОРОДСКАЯ ПЕРВАЯ ЛЕТОПИСЬ - груп­па ле­то­пис­ных па­мят­ни­ков, наи­бо­лее пол­но от­ра­зив­ших официальную ле­топись Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки, со­став­ляв­шую­ся в XII - первой половине XV веков при нов­го­род­ской епи­скоп­ской (ар­хи­епи­скоп­ской) ка­фед­ре; важ­ней­ший письм. ис­точ­ник по ис­то­рии и куль­ту­ре Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки.

Со­хра­ни­лась в 2 из­во­дах (ре­дак­ци­ях). Стар­ший из­вод пред­став­лен един­ст­вен­ным пер­га­мен­ным Си­но­даль­ным спи­ском (XIII-XIV века; хра­нит­ся в ГИМ) - древ­ней­шим из со­хра­нив­ших­ся спи­сков русских ле­то­пи­сей. Ру­ко­пись де­фект­ная: ут­ра­че­ны пер­вые 16 тет­ра­дей и тет­радь в се­ре­ди­не с из­ло­же­ни­ем со­бы­тий 1273-1298 годов. Со­сто­ит из двух раз­но­вре­мен­ных час­тей: пер­вая часть (за 1016-1234 годы) на­пи­са­на по­чер­ком XIII века, вто­рая (за 1234-1330 годы) - по­чер­ком первой половины XIV века. На 3 до­пол­нительных лис­тах чи­та­ют­ся за­пи­си за 1331-1352 годы, сде­лан­ные различными по­чер­ка­ми.

Млад­ший из­вод пред­став­лен 9 спи­ска­ми (XV-XIX веков), глав­ные из ко­то­рых - Ко­мис­си­он­ный (1440-е годы, хра­нит­ся в Ар­хи­ве Санкт-Пе­тербургского института ис­то­рии РАН) и Ака­де­ми­че­ский (1440-е годы, хра­нит­ся в Библиотеке РАН). Ко­мис­си­он­ный спи­сок в его основные час­ти до­во­дит из­ло­же­ние до 1439 года и име­ет про­дол­же­ние до 1446 года, на­пи­сан­ное дру­гой ру­кой на дру­гой бу­ма­ге. Ака­де­ми­че­ский спи­сок, с ут­ра­чен­ным окон­ча­ни­ем, су­дя по сня­тым с не­го в XVIII веке ко­пи­ям, за­кан­чи­вал­ся стать­ёй 1444 года.

Текст млад­ше­го из­во­да НПЛ за 1074-1330 годы весь­ма схо­ден с Си­но­даль­ным спи­ском, что объ­яс­ня­ет­ся не за­ви­си­мо­стью од­но­го от дру­го­го, а вос­хо­ж­де­ни­ем обо­их из­во­дов к об­ще­му про­то­гра­фу - нов­го­род­ской вла­дыч­ной (ар­хи­епи­скоп­ской) ле­то­пи­си, вед­шей­ся при Со­фий­ском со­бо­ре. В ос­но­ву вла­дыч­ной ле­то­пи­си лёг со­став­лен­ный около 1115 года кня­же­ский ле­то­пис­ный свод, в ко­то­ром текст ки­ев­ско­го ле­то­пис­но­го ис­точ­ни­ка (ис­поль­зо­ван­ный до 1016 года пол­но­стью, а да­лее - в ви­де крат­кой вы­бор­ки) был объ­е­ди­нён с крат­ки­ми нов­го­род­ски­ми из­вес­тия­ми за вторую половины XI - начала XII веков. Вско­ре по­сле его со­став­ле­ния этот свод был про­дол­жен по­год­ны­ми за­пи­ся­ми кня­же­ских, а с начала 1130-х годов - епи­скоп­ских ле­то­пис­цев. По-ви­ди­мо­му, по край­ней ме­ре до конца XIV века, ру­ко­пись вла­дыч­ной ле­то­пи­си (её «офи­ци­аль­ный эк­зем­п­ляр», по тер­ми­но­ло­гии М.Д. При­сёл­ко­ва ) ни­ко­гда пол­но­стью не за­ме­ня­лась, хо­тя отдельные лис­ты и тет­ра­ди мог­ли за­ме­нять­ся на от­ре­дак­ти­ро­ван­ные. Си­но­даль­ный спи­сок в це­лом от­ра­жа­ет бо­лее ран­нее, а спи­ски млад­ше­го из­во­да (че­рез ряд про­ме­жу­точ­ных ко­пий) - бо­лее позд­нее со­стоя­ние это­го ко­дек­са.

По сво­ей про­тя­жён­но­сти и тек­сто­ло­гические од­но­род­но­сти мас­сив по­год­ных за­пи­сей, со­став­ляю­щих текст НПЛ с середины 1110-х годов, уни­ка­лен в древне-русском ле­то­пи­са­нии, что по­зво­ля­ет ис­сле­до­ва­те­лям про­сле­дить на её при­ме­ре пе­рио­дич­ность по­пол­не­ния ле­то­пис­ных тек­стов, ди­на­ми­ку сме­ны ле­то­пис­цев, ин­ди­ви­ду­аль­ные осо­бен­но­сти их язы­ка и сти­ля. Ана­лиз язы­ко­вой раз­но­род­но­сти НПЛ (осо­бен­но зна­чи­тель­ной в пер­вой час­ти Си­но­даль­но­го спи­ска, где она про­яв­ля­ет­ся да­же на уров­не ор­фо­гра­фии) по­ка­зы­ва­ет, что по­пол­не­ние вла­дыч­ной ле­то­пи­си но­си­ло ор­га­ни­зо­ван­ный ха­рак­тер, при­чём сме­на ар­хи­епи­ско­па ре­гу­ляр­но влек­ла за со­бой и сме­ну ле­то­пис­ца. В литературном от­но­ше­нии текст НПЛ так­же не­од­но­ро­ден - от крат­ких за­пи­сей XI - начале XII веков до на­сы­щен­но­го ав­тор­ским ком­мен­та­ри­ем под­роб­но­го рас­ска­за о со­бы­ти­ях середины XIII века. Ле­то­пис­цем XIII века был по­но­марь Ти­мо­фей, упо­мя­нув­ший о се­бе в ста­тье 1230 года, а в 1260-х годах ис­пол­няв­ший обя­зан­но­сти вла­дыч­но­го сек­ре­та­ря (его ру­кой на­пи­са­ны до­го­во­ры Нов­го­ро­да с великим князем вла­ди­мир­ским Яро­сла­вом Яро­сла­ви­чем).

Круг со­бы­тий, ре­гу­ляр­но ос­ве­щае­мых вла­дыч­ной ле­то­пи­сью, со­став­ля­ют сме­ны кня­зей на нов­го­род­ском сто­ле, вы­бо­ры ар­хи­епи­ско­па и выс­ших го­род­ских ма­ги­ст­ра­тов (по­сад­ни­ка, ты­сяц­ко­го), строи­тель­ст­во церк­вей и уст­рой­ст­во мо­на­сты­рей, во­ен. пред­при­ятия с уча­сти­ем нов­го­род­цев, экс­тре­маль­ные по­год­ные яв­ле­ния, по­жа­ры, эпи­де­мии. Имея ме­ст­ный по пре­иму­ще­ст­ву ха­рак­тер, вла­дыч­ная ле­то­пись вклю­чи­ла в се­бя и ряд рас­ска­зов о со­бы­ти­ях, про­ис­хо­див­ших вне Нов­го­ро­да: взя­тии Кон­стан­ти­но­по­ля в хо­де 4-го кре­сто­во­го по­хо­да (под 1204 год), из­бие­нии ря­зан­ских кня­зей в 1217 году в с. Иса­ды кн. Гле­бом Вла­ди­ми­ро­ви­чем (под 1218 год), Калк­ской бит­ве 1223 года (под 1224), мон­го­ло-та­тар­ском на­ше­ст­вии (под 1238 год). Эти рас­ска­зы бы­ли, по-ви­ди­мо­му, за­пи­са­ны в Нов­го­ро­де на ос­нове уст­ных сви­де­тельств, спе­ци­аль­но для за­не­се­ния их в ле­то­пись. На­дёж­ные слу­чаи ис­поль­зо­ва­ния вла­дыч­ны­ми ле­то­пис­ца­ми ле­то­пис­ных ис­точ­ни­ков не нов­го­род­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния ог­ра­ни­чи­ва­ют­ся не­сколь­ки­ми из­вес­тия­ми за 1201-1203 годы, воз­во­ди­мы­ми к вла­ди­мир­ско­му ле­то­пи­са­нию.

По­ми­мо вла­дыч­ной ле­то­пи­си, стар­ший и млад­ший из­во­ды НПЛ име­ли свои до­пол­нительные ис­точ­ни­ки. Не­по­сред­ст­вен­ным ори­ги­на­лом Си­но­даль­но­го спи­ска в час­ти до 1195 года по­слу­жи­ла до­пол­нен­ная ме­ст­ны­ми за­пи­ся­ми ко­пия вла­дыч­ной ле­то­пи­си, на­ча­тая свящ. Гер­ма­ном Во­ятой ме­ж­ду 1144 и 1188 годы. Эту ле­то­пись од­ни ис­сле­до­ва­те­ли свя­зы­ва­ют с церковью Св. Яко­ва в Лю­ди­не или Не­рев­ском кон­це Нов­го­ро­да (Д.И. Про­зо­ров­ский, М.П. По­го­дин, А.А. Шах­ма­тов, Д.С. Ли­ха­чёв , Г.И. Вздор­нов, В.Л. Янин), дру­гие - с Юрь­е­вым мон. близ Нов­го­ро­да (И. М. Троц­кий, В. Во­дов). Бес­спор­но в Юрь­е­ве монастыре сде­ла­ны за­пи­си на по­след­них лис­тах ру­ко­пи­си. До­пол­нительными ис­точ­ни­ка­ми млад­ше­го из­во­да НПЛ яви­лись Жи­тие Алек­сан­д­ра Нев­ско­го, по­ме­щён­ное фраг­мен­та­ми под 1240/1241, 1242/1243, 1246/1247, 1251/1252 годы, ска­за­ние об убие­нии в Ор­де чер­ни­гов­ско­го кн. Ми­хаи­ла Все­во­ло­до­ви­ча и его боя­ри­на Фё­до­ра (6753) и рас­сказ о Ку­ли­ков­ской бит­ве 1380 года, из­вле­чён­ный из ран­не­мос­ков­ско­го ле­то­пис­но­го па­мят­ни­ка. Эти тек­сты, ско­рее все­го, во­шли в со­став НПЛ при пе­ре­пис­ке вла­дыч­ной ле­то­пи­си в са­мом конце XIV - начале XV веков.

Текст вла­дыч­ной ле­то­пи­си не­од­но­крат­но ис­поль­зо­вал­ся в нов­го­род­ском ле­то­пи­са­нии. Он стал од­ним из главных ис­точ­ни­ков Нов­го­род­ско-Со­фий­ско­го сво­да - про­то­гра­фа Нов­го­род­ской 4-й и Со­фий­ской 1-й ле­то­пи­сей и че­рез его по­сред­ст­во во­шёл в об­ще­рус­ское ле­то­пи­са­ние XV-XVI веков. Не­за­ви­си­мым об­ра­зом нов­го­род­ская вла­дыч­ная ле­то­пись от­ра­зи­лась в Твер­ском ле­то­пис­ном сбор­ни­ке.

Осо­бое зна­че­ние НПЛ име­ет для ис­то­рии на­чаль­но­го древне-русского ле­то­пи­са­ния. Со­глас­но ги­по­те­зе А.А. Шах­ма­то­ва, раз­де­ляе­мой боль­шин­ст­вом совр. ис­сле­до­ва­те­лей, в древ­ней­шей час­ти млад­ше­го из­во­да НПЛ от­ра­зил­ся ки­ев­ский На­чаль­ный свод 1090-х годов, ле­жа­щий в ос­но­ве «По­вес­ти вре­мен­ных лет». Пред­по­ло­же­ние Шах­ма­то­ва о том, что текст это­го сво­да ока­зал­ся в НПЛ в XV веке, за­ме­нив со­бой текст «По­вес­ти вре­мен­ных лет», в на­стоя­щее вре­мя от­кло­не­но; по-ви­ди­мо­му, на На­чаль­ном сво­де, про­дол­жен­ном за­пи­ся­ми до 1115 года, нов­го­род­ское ле­то­пи­са­ние ос­но­вы­ва­лось уже на кня­же­ском сво­де 1110-х годов.

Изд.: Нов­го­род­ская пер­вая ле­то­пись стар­ше­го и млад­ше­го из­во­дов / Под ред. А.Н. На­со­но­ва. М.; Л., 1950 (фак­си­миль­ное пе­ре­изд. - Пол­ное со­б­ра­ние рус­ских ле­то­пи­сей. М., 2000. Т. 3); Нов­го­род­ская ха­ра­тей­ная ле­то­пись. М., 1964.

Дополнительная литература:

Про­зо­ров­ский Д.И. Кто был пер­вым пи­са­те­лем пер­вой Нов­го­род­ской ле­то­пи­си? СПб., 1852;

По­го­дин М.П. Нов­го­род­ские ле­то­пи­си // Из­вес­тия Им­пе­ра­тор­ской АН по от­де­ле­нию рус­ско­го язы­ка и сло­вес­но­сти. СПб., 1857. Т. 1. Вып. 3;

Шах­ма­тов А.А. Ра­зы­ска­ния о древ­ней­ших рус­ских ле­то­пис­ных сво­дах. СПб., 1908;

Троц­кий И.М. Опыт ана­ли­за пер­вой Нов­го­род­ской ле­то­пи­си // Из­вес­тия АН СССР. Сер. 7. От­де­ле­ние об­ще­ст­вен­ных на­ук. 1933. № 5;

Ли­ха­чев Д.С. «Со­фий­ский вре­мен­ник» и нов­го­род­ский по­ли­ти­че­ский пе­ре­во­рот 1136 г. // Ис­то­ри­че­ские за­пис­ки. М., 1948. Т. 25;

Янин В.Л. К во­про­су о ро­ли Си­но­даль­но­го спи­ска Нов­го­род­ской I ле­то­пи­си в рус­ском ле­то­пи­са­нии XV в. // Ле­то­пи­си и хро­ни­ки. 1980. М., 1981;

Vodoff W. Quelques remarques sur la Première chronique de Nov­go­rod // Studia slavica mediaevalia et huma­ni­sti­ca R. Picchio dicata. Roma, 1986. Vol. 2;

Гип­пи­ус А.А. К ис­то­рии сло­же­ния тек­ста Нов­го­род­ской пер­вой ле­то­пи­си // Нов­го­род­ский ис­то­ри­че­ский сбор­ник. СПб., 1997. Вып. 6(16);

он же. Нов­го­род­ская вла­дыч­ная ле­то­пись и ее ав­то­ры: ис­то­рия и струк­ту­ра тек­ста в лин­гвис­ти­че­ском ос­ве­ще­нии // Лин­гвис­ти­че­ское ис­точ­ни­ко­ве­де­ние и ис­то­рия рус­ско­го язы­ка. 2004–2005. М., 2006;

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