НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ - субъ­ект Российской Фе­де­ра­ции.

Рас­по­ло­же­на на за­па­де Ев­ропейской час­ти Рос­сии. Вхо­дит в со­став Северо-Западного фе­де­раль­но­го ок­ру­га. Площадь 54,5 тыс. км2. Население 629,7 тыс. человек (2012 год; 736,5 тыс. человек в 1959 году; 753,1 тыс. человек в 1989 году). Административный центр - г. Ве­ли­кий Нов­го­род. Административно-территариальное де­ле­ние: 21 рай­он, 10 го­ро­дов, 11 по­сёл­ков городского ти­па.

Ор­га­ны го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти

Сис­те­ма ор­га­нов государственной вла­сти об­лас­ти оп­ре­де­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей РФ и Ус­та­вом Нов­го­род­ской об­лас­ти (1994 год). Государственная власть в об­лас­ти осу­ще­ст­в­ля­ет­ся Нов­го­род­ской об­ла­ст­ной ду­мой, гу­бер­на­то­ром, прави­тель­ством об­лас­ти, другими ор­га­на­ми государственной вла­сти, об­ра­зуе­мы­ми в со­от­вет­ст­вии с Ус­та­вом и за­ко­на­ми об­лас­ти. Нов­го­род­ская об­ла­ст­ная ду­ма - по­сто­ян­но дей­ст­вую­щий выс­ший и един­ст­вен­ный ор­ган за­ко­но­дательной вла­сти об­лас­ти. Со­сто­ит из 26 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых гра­ж­да­на­ми на ос­но­ве все­об­ще­го рав­но­го и пря­мо­го из­би­рат. пра­ва при тай­ном го­ло­со­ва­нии на 5 лет (по­ло­ви­на де­пу­та­тов из­би­ра­ет­ся по од­но­ман­дат­ным из­би­рат. ок­ру­гам, об­ра­зуе­мым на ос­но­ве еди­ной нор­мы пред­ста­ви­тель­ст­ва, по­ло­ви­на - по еди­но­му из­би­рат. ок­ру­гу про­пор­цио­наль­но чис­лу го­ло­сов, по­дан­ных за спи­ски кан­ди­да­тов, вы­дви­ну­тые из­би­рательными объ­е­ди­не­ния­ми). Чис­ло де­пу­та­тов, ра­бо­таю­щих на профессионально по­сто­ян­ной ос­но­ве, ус­та­нав­ли­ва­ет­ся об­ла­ст­ным за­ко­ном. Гу­бер­на­тор - выс­шее долж­но­ст­ное ли­цо об­лас­ти - из­би­ра­ет­ся граж­да­на­ми, про­жи­ваю­щи­ми на тер­ри­то­рии Нижегородской области. По­ря­док про­ве­де­ния вы­бо­ров и тре­бо­ва­ния к кан­ди­да­там ус­та­нав­ли­ва­ют­ся фе­де­раль­ным за­ко­ном (2012 год) и Ус­та­вом. Правительство об­лас­ти - по­сто­ян­но дей­ст­вую­щий выс­ший ис­пол­нительный ор­ган государственной вла­сти об­лас­ти, фор­ми­ру­ет­ся и воз­глав­ля­ет­ся гу­бер­на­то­ром.

При­ро­да

Рель­еф.

Новгородская область рас­по­ло­же­на на се­ве­ро-за­па­де Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­ны. По ха­рак­те­ру рель­е­фа де­лит­ся на рав­нин­ную за­пад­ную и воз­вы­шен­ную вос­точ­ную час­ти. Западная часть за­ни­ма­ет пло­ская озёр­но-лед­ни­ко­вая При­иль­мен­ская низ­мен­ность высотой от 20 до 100 м. В её пре­де­лах встре­ча­ют­ся мо­рен­ные и вод­но-лед­ни­ко­вые ра­зоб­щён­ные гря­ды дли­ной до не­сколь­ких ки­ло­мет­ров, высотой до 10 м. В вост. час­ти рас­по­ло­же­на хол­ми­стая, силь­но рас­чле­нён­ная мо­рен­ная Вал­дай­ская воз­вы­шен­ность (высота до 299 м - наи­боль­шая в Новгородской обалсти), под­нимаю­щая­ся над При­иль­мен­ской низ­мен­но­стью до­воль­но рез­ким Вал­дай­ско-Онеж­ским ус­ту­пом. Са­мым зна­чи­тель­ным про­доль­ным по­ни­же­ни­ем в пре­де­лах воз­вы­шен­но­сти яв­ля­ет­ся Мстин­ская впа­ди­на. Ши­ро­ко раз­ви­ты кар­сто­вые об­ра­зо­ва­ния. На се­ве­ро-вос­то­ке об­лас­ти - Тих­вин­ская гря­да (высота до 238 м).

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые.

Новгородская обалсть рас­по­ло­же­на в западной час­ти Рус­ской пли­ты древ­ней Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской плат­фор­мы, в пре­де­лах южного скло­на Бал­тий­ско­го щи­та и северо-западного кры­ла Мо­с­ков­ской си­нек­ли­зы, в ос­но­ва­нии ко­то­рой вдоль юго-восточной гра­ни­цы Нижегородской области про­тя­ги­ва­ет­ся Кре­ст­цов­ский (или Вал­дай­ский) ав­ла­ко­ген. Кри­стал­лический фун­да­мент ар­хей­ско-ран­не­про­те­ро­зой­ско­го воз­рас­та пе­ре­крыт оса­доч­ным чех­лом, мощ­ность ко­то­ро­го уве­ли­чи­ва­ет­ся с се­ве­ро-за­па­да на юго- вос­ток от ме­нее 1 км до свыше 2 км. В со­ста­ве чех­ла: ри­фей­ские пес­ча­ни­ки (за­ле­га­ют в ав­ла­ко­ге­не), венд­ские пес­ча­но-алев­ри­то­вые от­ло­же­ния, кем­брий­ские пес­ки и гли­ны, ор­до­вик­ские из­вест­ня­ки и до­ло­ми­ты, де­вон­ские пес­ча­но-гли­ни­стые по­ро­ды (наи­бо­лее ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны по пло­ща­ди), ка­мен­но­уголь­ные тер­ри­ген­ные и кар­бо­нат­ные по­ро­ды (раз­ви­ты на вос­то­ке). Ко­рен­ные по­ро­ды на б. ч. тер­ри­то­рии пе­ре­кры­ты рых­лы­ми сред­не- и верх­не­плей­сто­це­но­вы­ми от­ло­же­ния­ми, ко­то­рые пред­став­ле­ны в основном лед­ни­ко­вы­ми ва­лун­ны­ми суг­лин­ка­ми (мо­ре­ной), и озёр­но-лед­ни­ко­вы­ми пес­ча­ны­ми и гли­ни­сты­ми осад­ка­ми; в до­ли­нах рек - пес­ча­ный ал­лю­вий.

Не­дра Новгородской области бед­ны по­лез­ны­ми ис­ко­пае­мы­ми. Име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния ог­не­упор­ных глин (као­ли­нов) - Ок­лад­не­во, Ма­ли­но­вец­кое, Ши­бо­тов­ское и др.; кир­пич­но-че­ре­пич­ных глин - Бо­ро­вич­ское; квар­це­вых пес­ков - Не­бо­лчин­ское, Кра­пив­нен­ское; под­зем­ных пре­сных и ми­не­раль­ных вод (Ку­рорт­но­ста­ро­рус­ское, При­иль­мен­ское и др.).

Кли­мат.

На тер­ри­то­рии Новгородской области кли­мат уме­рен­но кон­ти­нен­таль­ный. Средняя температура ян­ва­ря из­ме­ня­ет­ся от -8 °C на за­па­де до -10,5 °C на вос­то­ке. Пре­об­ла­да­ют срав­ни­тель­но мяг­кие зи­мы с от­те­пе­ля­ми и не­про­дол­жит. мо­ро­за­ми. Средняя температура ию­ля 16-18 °C. Го­до­вое ко­ли­че­ст­во осад­ков со­став­ля­ет 600-800 мм, боль­шая их часть вы­па­да­ет в жид­ком ви­де. Мощ­ность снеж­но­го по­кро­ва от 40-50 см в северных и северо-восточных рай­онах до 20-30 см на юге и юго-за­па­де. Пе­ри­од с ак­тив­ны­ми температура­ми вы­ше 10 °C со­став­ля­ет 110-135 дней.

Внут­рен­ние во­ды.

Большая честь реч­ной се­ти Новгородской области, вме­сте с оз. Иль­мень (са­мым боль­шим в об­лас­ти), от­но­сит­ся к бас­сей­ну Бал­тий­ско­го м. (Вол­хов, Мста, Ло­вать с при­то­ком По­листь, По­ла, Ше­лонь), ре­ки, сте­каю­щие с вост. скло­на Вал­дай­ской воз­вы­шен­но­сти, - к бас­сей­ну р. Вол­га (са­мая круп­ная из них - Мо­ло­га). В пре­де­лах Вал­дай­ской воз­вы­шен­но­сти мно­го озёр - Вал­дай­ское (Вал­дай), Ужин, Ве­лье и др. На во­до­раз­дель­ных уча­ст­ках мн. озё­ра за­бо­ла­чи­ва­ют­ся, в основном по вер­хо­во­му ти­пу. Ни­зин­ные бо­ло­та фор­ми­ру­ют­ся в пре­де­лах При­иль­мен­ской низ­мен­но­сти.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир.

В Новгородская область пре­об­ла­да­ют дер­но­во-под­зо­ли­стые поч­вы, ино­гда за­бо­ло­чен­ные. На кар­бо­нат­ной мо­ре­не фор­ми­ру­ют­ся дер­но­во-кар­бо­нат­ные поч­вы, по до­ли­нам рек раз­ви­ты ал­лю­ви­аль­ные поч­вы. Об­ласть рас­по­ло­же­на на сты­ке та­ёж­ной зо­ны (юж­ная тай­га) и зо­ны сме­шан­ных ле­сов. Ле­са за­ни­ма­ют 75% тер­ри­то­рии. В та­ёж­ной зо­не рас­про­стра­не­ны ело­вые ле­са с при­ме­сью вто­рич­ных мел­ко­ли­ст­вен­ных по­род. На пес­ча­ных поч­вах гос­под­ству­ют со­сно­вые ле­са. В зо­не сме­шан­ных ле­сов встре­ча­ют­ся ду­бо­вые ле­са, по до­ли­нам рек про­из­ра­ста­ют оль­ша­ни­ки. На При­иль­мен­ской низ­мен­но­сти рас­про­стра­не­ны зна­чительные мас­си­вы бо­лот.

Жи­вот­ный мир ха­рак­те­рен для та­ёж­ной зо­ны и зо­ны сме­шан­ных ле­сов. Встре­ча­ют­ся ли­си­ца, лось, гор­но­стай, бу­рый мед­ведь, рысь. До­воль­но мно­го ка­ба­нов. За по­след­ние де­ся­ти­ле­тия за­мет­но воз­рос­ла чис­лен­ность боб­ров, ока­зы­ваю­щих ощу­ти­мое влия­ние на сис­те­му реч­но­го сто­ка. В мно­го­числ. озё­рах во­дят­ся лещ, су­дак, щу­ка, си­нец, че­хонь.

Со­стоя­ние и ох­ра­на ок­ру­жаю­щей сре­ды.

Об­щий объ­ём вы­бро­сов за­гряз­няю­щих ве­ществ в ат­мо­сфе­ру со­став­ля­ет 110,9 тыс. т, в т. ч. от ста­цио­нар­ных ис­точ­ни­ков 45,5 тыс. т, от ав­то­мо­биль­но­го транс­пор­та 65,4 тыс. т (2010 год). В струк­ту­ре за­гряз­ни­те­лей воз­ду­ха от ста­цио­нар­ных ис­точ­ни­ков пре­об­ла­да­ют фе­нол, ок­сид уг­ле­ро­да и пыль. Сте­пень за­гряз­не­ния воз­ду­ха от ав­то­мо­биль­но­го транс­пор­та вбли­зи фе­де­раль­ной ав­то­трас­сы пре­вы­ша­ет его за­гряз­нён­ность в зо­нах влия­ния вы­бро­сов от пром. пред­при­ятий в среднем в 4 раза. Со­хра­ня­ет­ся вы­со­кая сте­пень за­гряз­не­ния во­ды в мес­тах во­до­поль­зо­ва­ния. Уро­вень за­гряз­не­ния р. Вол­хов яв­ля­ет­ся уме­рен­ным и вы­со­ким по об­ще­са­ни­тар­ным по­ка­за­те­лям. Основной ис­точ­ни­ки за­гряз­не­ния - промышленные пред­при­ятия, жи­вот­но­вод­че­ские и жи­лищ­но-ком­му­наль­ные объ­ек­ты.

На тер­ри­то­рии об­лас­ти соз­да­ны 3 фе­де­раль­ные осо­бо ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии, 28 при­род­ных за­каз­ни­ков (из них 18 био­ло­ги­че­ских и 10 ком­плекс­ных), 111 па­мят­ни­ков при­ро­ды. Наи­бо­лее зна­чи­тель­ные из них - Вал­дай­ский на­цио­наль­ный парк, Рдей­ский за­по­вед­ник (ох­ра­ня­ет­ся По­ли­сто-Ло­ват­ская сис­те­ма вер­хо­вых бо­лот), бо­та­нический па­мят­ник при­ро­ды «Ро­ща ака­де­ми­ка Н.И. Же­лез­но­ва» (ис­кус­ст­вен­ные по­сад­ки ли­ст­вен­ни­цы, пих­ты си­бир­ской, туи, ай­вы ки­тай­ской, спи­реи и др. по­род, за­ло­жен­ные в середине XIX века).

На­се­ле­ние

Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния Новгородской обалсти со­став­ля­ют рус­ские (95,1%). Про­жи­ва­ют так­же ук­ра­ин­цы (1,2%), бе­ло­ру­сы (0,6%), цы­га­не и др. (2010, пе­ре­пись). С начала 1990-х годов де­мо­гра­фическаяси­туа­ция в Новгородской обалсти ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ус­той­чи­вым сни­же­ни­ем чис­лен­но­сти на­се­ле­ния (за 1990-2012 годы бо­лее чем на 120 тыс. человек), гл. обр. из-за вы­со­кой ес­тественной убы­ли (8,8 на 1000 жителей при сред­ней по РФ 1,7 на 1000 жителей, 2010 год). Ха­рак­тер­на от­но­си­тель­но не­вы­со­кая ро­ж­дае­мость (11,3 на 1000 жителей) и вы­со­кая смерт­ность (20,1 на 1000 жителей, один из наи­боль­ших по­ка­за­те­лей в РФ). Ми­грационный при­рост с начала 2000-х годов был край­не не­зна­чи­те­лен (максимальный по­ка­за­тель - 15 на 10 тыс. жителей в 2007 году, один из са­мых низ­ких на российской Се­ве­ро-За­па­де), в 2010 году сме­нил­ся ми­грационным от­то­ком на­се­ле­ния (6 на 10 тыс. жителей). До­ля жен­щин свыше 55%. Воз­рас­тная струк­ту­ра на­се­ле­ния (%): до­ля лиц мо­ло­же тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (до 16 лет) 14,9, стар­ше тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та 25,0. Средняя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 64,5 го­да (муж­чи­ны - 57,7, жен­щи­ны - 71,8 го­да). Плот­ность на­се­ле­ния (в среднем 11,6 чел./км2, 2012 год) воз­рас­та­ет вбли­зи го­ро­дов и круп­ных транс­порт­ных ко­ридо­ров (ав­то­мо­биль­ной и железнодорожной ма­ги­ст­ра­лей Мо­ск­ва - Санкт-Пе­тер­бург). До­ля городского населения 70,6% (2012 год; 69,4% в 1989 году). Наи­бо­лее круп­ные го­ро­да (тыс. человек, 2012 год): Великий Нов­го­род (219,9), Бо­ро­ви­чи (53,4), Ста­рая Рус­са (30,9).

Ре­ли­гия

Боль­шин­ст­во ве­рую­щих - пра­во­слав­ные . За­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но (на март 2013 год) 84 пра­во­слав­ные ре­лиг. ор­га­ни­за­ции, при­над­ле­жа­щие Нов­го­род­ской митрополии (епархия уч­ре­ж­де­на в конце X - XI веках; с 2011 года - митрополия) РПЦ. В их чис­ле 3 мо­на­сты­ря: 2 муж­ских [Свя­то-Юрь­ев (упо­ми­на­ет­ся с 1119 года) близ Ве­ли­ко­го Нов­го­ро­да, Ивер­ский мо­на­стырь близ Вал­дая (ос­но­ван в 1653 года)] и 1 жен­ский [Вар­лаа­мо-Ху­тын­ский Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский (ос­но­ван во второй половины XII века прп. Вар­лаа­мом Ху­тын­ским; с 1994 года жен­ский) в дер. Ху­тынь Нов­го­род­ско­го р-на]. Кроме того, имеются Свято-Троицкий Ми­хайло-Клопский мужской монастырь (упо­минается с 1408 года; ныне восстанавливается), ставропигиальный Ни­ко­ло-Вя­жищ­ский жен. монастырь (упо­ми­на­ет­ся с 1411 года; с 1989 года жен­ский) близ дер. Вя­жи­щи Нов­го­род­ско­го р-на и др. В Новгородской области 27 про­тес­тант­ских ор­га­ни­за­ций различных де­но­ми­на­ций [еван­гель­ские хри­стиа­не-бап­ти­сты, пя­ти­де­сят­ни­ки, ад­вен­ти­сты седь­мо­го дня, лю­те­ра­не и др.], 3 ста­ро­об­рядческие ор­га­ни­за­ции (2 при­над­ле­жат Русской древлепра­во­слав­ной церк­ви, 1 - Русской ­пра­во­слав­ной старо­об­рядческой церк­ви), 2 иу­даи­ст­ские, по 1 ор­га­ни­за­ции имеют Рим­ско-ка­то­лическую церковь, Арм. апостольская церковь, мусульмане.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Древ­ней­шие па­мят­ни­ки ар­хео­ло­гии на тер­ри­то­рии Новгородской области (сто­ян­ки по бе­ре­гам вал­дай­ских озёр) от­но­сят­ся к позд­не­му ме­зо­ли­ту (конце VI - V тысячилетий до н. э.). Ран­ний и сред­ний нео­лит пред­став­лен так­же еди­нич­ны­ми па­мят­ни­ка­ми, от­но­ся­щи­ми­ся к вал­дай­ской куль­ту­ре. Бо­лее 100 стоя­нок при­над­ле­жат к мстин­ской куль­ту­ре. Па­мят­ни­ки, при­уро­чен­ные к бе­ре­гам оз. Иль­мень и бо­лее се­вер­ные, вплоть до вер­хо­вий р. Вол­хов, на ран­нем эта­пе со­от­но­си­мы с нарв­ской куль­ту­рой, на позд­нем - по­па­да­ют под влия­ние куль­тур общ­но­сти ямоч­но-гре­бен­ча­той ке­ра­ми­ки.

На­сту­п­ле­ние эне­о­ли­та в III тысячилетии до н. э. свя­за­но с во­ло­сов­ской куль­ту­рой; брон­зо­во­го ве­ка и на­чат­ков про­из­во­дя­ще­го хо­зяй­ст­ва - с фать­я­нов­ской куль­ту­рой, пред­став­лен­ной на тер­ри­то­рии Новгородской области верх­не­волж­ской (на вос­то­ке) и двин­ско-иль­мен­ской (на за­па­де) груп­па­ми. В ре­зуль­та­те син­те­за при­шлых фать­я­нов­ских и ме­ст­ных тра­ди­ций скла­ды­ва­ют­ся па­мят­ни­ки, при­над­ле­жа­щие к текстильной ке­ра­ми­ки куль­ту­рам, фи­нал ко­то­рых от­но­сит­ся к на­ча­лу ран­не­го же­лез­но­го ве­ка. В Центральном При­иль­ме­нье (т. е. на тер­ри­то­ри­ях, при­мы­каю­щих к оз. Иль­мень) и в По­вол­хо­вье для это­го вре­ме­ни вы­де­ля­ет­ся груп­па па­мят­ни­ков вол­хов­ско­го ти­па, часть ке­ра­ми­ки ко­то­рой име­ет ана­ло­гии на Ка­рель­ском пе­ре­шей­ке и на при­ле­гаю­щей час­ти тер­ри­то­рии Фин­лян­дии. По юго-восточными ок­раи­нам тер­ри­то­рии Новгороской области в ран­нем же­лез­ном ве­ке про­хо­ди­ла сев.-зап. гра­ни­ца дья­ков­ской куль­ту­ры.

Для ис­то­ри­ко-куль­тур­ных про­цес­сов конца I тысячилетия до н. э. - первой половиы I тысячилетия н. э. боль­шое зна­че­ние име­ли свя­зи с куль­ту­ра­ми днеп­ро-ло­ват­ско­го ме­ж­ду­ре­чья и, опо­сре­до­ван­но, бо­лее юж­ных тер­ри­то­рий. К по­след­ним ве­кам I тысячилетия до н. э. от­но­сит­ся куль­тур­но-де­мо­гра­фический им­пульс, со­от­но­си­мый с днеп­ро- двин­ской куль­ту­рой, влия­ние ко­то­рой про­сле­жи­ва­ет­ся в Центральное При­иль­ме­нье и в По­вол­хо­вье, до­хо­ди­ло до При­ла­до­жья и бас­сей­на Мсты. Сле­дую­щий этап ин­ва­зии мар­ки­ро­ван на­ход­ка­ми ке­ра­ми­ки, имею­щей ана­ло­гии на па­мят­ни­ках ти­па сред­не­го слоя Ту­шем­ли, гру­зи­ка­ми «дья­ко­ва ти­па» и др. на­ход­ка­ми, из­вест­ны­ми юж­нее и юго-вос­точ­нее тер­ри­то­рии Новгородской области. Ряд па­мят­ни­ков III-V веков от­но­сит­ся к кру­гу За­озе­рья.

Дли­тель­ные юго-западные куль­тур­ные свя­зи при­ве­ли в середине I тысячилетия н. э. к фор­ми­ро­ва­нию куль­тур­но­го про­стран­ст­ва, став­ше­го ос­но­вой длин­ных кур­га­нов куль­ту­ры, пред­став­лен­ной на тер­ри­то­рии об­лас­ти т. н. псков­ской (др. назв. - псков­ско-нов­го­род­ская) груп­пой, рас­про­стра­нён­ной в обыч­ных для неё бо­ро­вых ланд­шаф­тах вос­точ­нее ли­нии Вол­хов - Ло­вать. В конце третьей четверти I тысячилетия с юга про­ни­ка­ет но­вый пласт древ­но­стей, пред­став­лен­ный се­ли­ща­ми, при­уро­чен­ны­ми к ланд­шаф­там, при­год­ным для па­шен­но­го зем­ле­де­лия, - до­ли­нам рек и озёр­ным кот­ло­ви­нам. На этой ос­но­ве при уча­стии бо­лее ран­них по­се­лен­цев фор­ми­ру­ет­ся «по­се­лен­че­ская со­став­ляю­щая» со­пок куль­ту­ры. Этот про­цесс сти­му­ли­ро­вал­ся с середины VIII века цен­тра­ми, воз­ни­кав­ши­ми на ме­ж­ду­народных тор­го­вых пу­тях, сре­ди них вы­де­ля­лась Ла­до­га (ны­не Ста­рая Ла­до­га), позд­нее - центр на Рю­ри­ко­вом го­ро­ди­ще, что вы­ра­жа­лось в рас­про­стра­не­нии ря­да ти­пов ме­тал­лич. из­де­лий, мас­со­вых не­до­ро­гих бус, арабских мо­нет.

В по­след­ней тре­ти IX века тер­ри­то­рия современной Новгородской обалсти во­шла в со­став Древне-русского государства. В X-XII века про­ис­хо­ди­ло рас­ши­ре­ние тер­ри­то­рии Нов­го­род­ской зем­ли по ре­кам Мста, Ло­вать, Лу­га, Оне­га, Северная Дви­на, Ме­зень, Пе­чо­ра. В ре­зуль­та­те Нов­го­род­ская зем­ля за­ня­ла об­шир­ные тер­ри­то­рии на Се­ве­ро-За­па­де, Се­ве­ре и Се­ве­ро-Вос­то­ке Ру­си. Пе­ре­ход к об­щей др.-рус. куль­ту­ре на тер­ри­то­рии ре­гио­на в XI-XII веках от­ра­зил­ся в пре­кра­ще­нии со­поч­но­го об­ря­да, сме­не тру­по­сож­же­ния тру­по­по­ло­же­ни­ем, рас­про­стра­не­нии ке­ра­ми­ки, сде­лан­ной на гон­чар­ном кру­ге, сло­же­нии но­во­го жен­ско­го убо­ра (см. Сло­ве­не). Древне-русский кур­ган­ный об­ряд на тер­ри­то­рии Новгородской области из­вес­тен в основном в вер­ховь­ях Лу­ги и сред­нем те­че­нии Мо­ло­ги. В При­иль­ме­нье их аль­тер­на­ти­вой ста­ли грун­то­вые мо­гиль­ни­ки и жаль­ни­ки; лишь отдельные кур­ган­ные мо­гиль­ни­ки, воз­ник­шие в кон­тек­сте на­сле­дия древне­рус­ской дру­жин­ной куль­ту­ры, со­от­но­сят­ся с ме­ст­ны­ми цен­тра­ми (по­гос­та­ми). Ещё ре­же встре­ча­ют­ся па­мят­ни­ки, про­дол­жаю­щие тра­ди­ции куль­ту­ры длин­ных кур­га­нов.

В 1136-1478 годы тер­ри­то­рия современной Новгородской области со­став­ля­ла яд­ро Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки. Сре­ди го­ро­дов в ре­гио­не вы­де­ля­ет­ся толь­ко Ру­са (1167 год; ны­не Ста­рая Рус­са), ос­таль­ные на­се­лён­ные пунк­ты, упо­ми­нае­мые как го­ро­да, - пре­ж­де все­го кре­по­сти, за­щи­щав­шие южные рай­оны от на­па­де­ний со сто­ро­ны Великого княжества Ли­тов­ско­го: Ма­рё­во (1229 год), Мол­во­ти­цы, Де­мянск (1370-е годы), Холм (1471 год). Мон­го­ло-та­тар­ское на­ше­ст­вие не за­тро­ну­ло основной мас­сив нов­го­род­ских зе­мель, Нов­го­род так­же из­бе­жал ра­зо­ре­ния. В XIV-XV веках про­ис­хо­ди­ла ши­ро­кая внутренняя ко­ло­ни­за­ция, сви­де­тель­ст­вом че­го яв­ля­ет­ся мас­со­вое рас­про­стра­не­ние жаль­ни­ков и се­лищ с бе­ло­гли­ня­ной ке­ра­ми­кой на во­до­раз­де­лах.

В со­ста­ве Русского государства (с 1478 года) Нов­го­род­ская зем­ля со­хра­ня­ла оп­ре­де­лён­ную ав­то­но­мию. В этот пе­ри­од окон­ча­тель­но сло­жи­лось её де­ле­ние на пя­ти­ны - Бе­жец­кую, Во­дскую, Де­рев­скую, Обо­неж­скую, Ше­лон­скую, ка­ж­дая из ко­то­рых вклю­ча­ла часть тер­ри­то­рии современной Новгородской области. В XV-XVII веках пя­ти­ны под­раз­де­ля­лись на по­ло­ви­ны. Сис­те­ма рас­се­ле­ния, сло­жив­шая­ся к концу XV века, за­фик­си­ро­ва­на в пис­цо­вых кни­гах. В XVI-XVII веках па­рал­лель­но с де­ле­ни­ем на пя­ти­ны су­ще­ст­во­ва­ло де­ле­ние Нов­го­род­ской зем­ли на уез­ды. Из из­вест­ных 18 уез­дов Нов­го­род­ской зем­ли на тер­ри­то­рии современной Новгородской области раз­ме­ща­лись Де­мян­ский, Нов­го­род­ский, Ста­ро­рус­ский и Холм­ский. Уез­ды де­ли­лись на по­гос­ты (по дан­ным К.А. Не­во­ли­на, в XVI веке их на­счи­ты­ва­лось 343), со­сто­яв­шие из оп­ре­де­лён­но­го ко­ли­че­ст­ва де­ре­вень и сёл. С начала XVI века на Нов­го­род­ской зем­ле на ба­зе круп­ных вот­чин вре­мён Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки на­ча­ли фор­ми­ро­вать­ся во­лос­ти, об­ра­зо­ва­ние ко­то­рых свя­зы­ва­ет­ся ис­сле­до­ва­те­ля­ми со скла­ды­ва­ни­ем в ре­гио­не двор­цо­во­го зем­ле­вла­де­ния. К началу XVII века во­лос­ти вы­де­ли­лись из сис­те­мы по­гос­тов и пре­вра­ти­лись в осо­бые тер­ри­то­ри­аль­ные ок­ру­га.

Ре­ги­он силь­но по­стра­дал от по­хо­да оп­рич­но­го вой­ска под ко­мандованием ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го на Нов­го­род в 1569-1570 годы: бы­ла по­дор­ва­на эко­но­ми­ка ре­гио­на, за­мер­ла тор­гов­ля, на­не­сён ог­ром­ный урон куль­тур­ным цен­но­стям. В хо­де за­вер­шаю­ще­го эта­па Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов в феврале 1581 года поль­ско-ли­товские вой­ска со­жгли и раз­гра­би­ли Ста­рую Рус­су. По Тяв­зин­ско­му ми­ру 1595 года Нов­го­род ста­но­вил­ся сво­бод­ным для шведской тор­гов­ли (шведские куп­цы мог­ли иметь в го­ро­де не­дви­жи­мое иму­ще­ст­во, тор­го­вые скла­ды).

Зна­чительные из­ме­не­ния в административно-территориальном и эко­но­мическом раз­ви­тии Нов­го­род­ской зем­ли про­изош­ли в Смут­ное вре­мя. В 1609 году Нов­го­род стал цен­тром ор­га­ни­за­ции вой­ска кн. М.В. Ско­пи­на-Шуй­ско­го для по­хо­да на Мо­ск­ву и ос­во­бо­ж­де­ния её от поль­ско-ли­товских ин­тер­вен­тов. По­сле его смер­ти и воз­вра­ще­ния на Се­ве­ро-За­пад Ру­си от­ря­да Я.П. Де­ла­гар­ди на­ча­лась Швед­ская ин­тер­вен­ция на­ча­ла XVII века, в ре­зуль­та­те ко­то­рой в 1611 году зна­чительная часть ре­гио­на, в т. ч. Нов­го­род, бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на швед. вой­ска­ми. Часть ок­ку­пи­рованной тер­ри­то­рий с го­ро­да­ми Нов­го­род, Ста­рая Рус­са и др. бы­ли воз­вра­ще­ны Русскому государству по Стол­бов­ско­му ми­ру 1617 года. В пе­ри­од ин­тер­вен­ции по­гиб­ло боль­шое чис­ло жи­те­лей ре­гио­на, ра­зо­ре­ны мн. на­се­лён­ные пунк­ты, ущерб от неё был пре­одо­лён толь­ко че­рез несколько де­ся­ти­ле­тий. В 1699-1703 годы из ме­ст­ных жи­те­лей бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны сол­дат­ские пол­ки, уча­ст­во­вав­шие в бое­вых дей­ст­ви­ях про­тив Шве­ции. В пе­ри­од Северной вой­ны 1700-1721 годов зем­ли Во­дской и Ше­лон­ской пя­тин, ос­та­вав­шие­ся в со­ста­ве Шве­ции, воз­вра­ще­ны в со­став Нов­го­род­ской зем­ли.

В 1708 году вся тер­ри­то­рия пя­тин Нов­го­род­ской зем­ли во­шла в Ин­гер­ман­ланд­скую (с 1710 года Санкт-Пе­тербургскую) губ., в 1719 году в её со­ста­ве об­ра­зо­ва­на Нов­го­род­ская пров., к ко­то­рой при­пи­са­ны го­ро­да Нов­го­род, Но­вая Ла­до­га, Пор­хов, Ста­рая Ла­до­га, Ста­рая Рус­са. В 1727-1927 годы тер­ри­то­рия современной Новгородской области вхо­ди­ла в Нов­го­род­скую гу­бер­нию. В 1862 году ре­ги­он стал цен­тром празд­но­ва­ния 1000-ле­тия российской го­су­дар­ст­вен­но­сти (со­от­не­се­но с из­ве­сти­ем «По­ве­сти вре­мен­ных лет» о при­зва­нии ва­ря­гов под 862 год), в тор­же­ст­вах лич­но уча­ст­во­вал император Алек­сандр II. В декабре 1917 - середине 1918 годов в ре­гио­не ус­та­нов­ле­на сов. власть. В 1922 году объе­ди­не­ни­ем не­сколь­ких пред­при­ятий, про­из­во­див­ших ог­не­упор­ный кир­пич, в Бо­ро­ви­чах об­ра­зо­ван «Бор­ком­би­нат» (с 1931 году «Крас­ный ке­ра­мик»), снаб­жав­ший сво­ей про­дук­ци­ей весь Се­ве­ро-За­пад стра­ны.

В 1927-1944 годы тер­ри­то­рия современой Новгородской области вхо­ди­ла в со­став Ле­нин­град­ской об­лас­ти. Зна­чительная роль в промышленности ре­гио­на в до­воен­ный пе­ри­од иг­ра­ли Ку­ло­тин­ская пря­диль­но-ткац­кая фаб­ри­ка, Уг­лов­ский из­вест­ко­вый ком­би­нат, Вель­гий­ская бу­маж­ная фаб­ри­ка, Ста­ро­рус­ский фа­нер­ный за­вод, фар­фо­ро­вые за­во­ды «Про­ле­та­рий» и «Крас­ный фар­фо­рист», а так­же сте­коль­ные за­во­ды в Ма­лой и Боль­шой Ви­ше­ре. В 1920-1930-е годы в ре­гио­не раз­вер­ну­лась до­бы­ча то­п­лив­но­го тор­фа, прак­ти­че­ски в ка­ж­дом рай­оне по­строе­ны льно­за­во­ды. В 1937 году ста­тус го­ро­да по­лу­чил пос. Чу­до­во.

В Великую Отечественную вой­ну, к но­ябрю 1941 года, зна­чительная часть современной Новгородской области бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми. Не­ок­ку­пи­ров. рай­оны ста­ли вой­ско­вым ты­лом Се­ве­ро-За­пад­но­го и Вол­хов­ско­го фрон­тов, здесь раз­ме­ща­лись аэ­ро­дро­мы, гос­пи­та­ли, вой­ско­вые ре­зер­вы. На ок­ку­пи­ров. тер­ри­то­рии раз­вер­ну­лось пар­ти­зан­ское дви­же­ние, уже в ию­ле 1941 года дей­ст­во­ва­ли бо­лее 50 пар­ти­зан­ских от­ря­дов, позд­нее объ­е­ди­нён­ных в несколько бри­гад. Часть рай­онов бы­ла ос­во­бо­ж­де­на в конце 1941 - начала 1942 годов в ре­зуль­та­те Тих­вин­ской на­сту­пательной опе­ра­ции (10 ноября - 30 декабря 1941 года). С начала 1942 года ли­ния фрон­та ста­би­ли­зи­ро­ва­лась по р. Вол­хов. В январе 1942 года вой­ска Вол­хов­ско­го фрон­та на­ча­ли Лю­бан­скую опе­ра­цию в це­лях ос­во­бо­дить тер­ри­то­рии за­пад­нее Вол­хо­ва, пе­рей­ти в на­сту­п­ле­ние и про­рвать бло­ка­ду Ле­нин­гра­да, од­на­ко пло­хо под­го­тов­лен­ная опе­ра­ция за­вер­ши­лась тра­ги­че­ски: в ок­ру­же­ние по­па­ла 2-я удар­ная ар­мия, пред­при­ни­мав­шая по­пыт­ки вый­ти из ок­ру­же­ния до ию­ля 1942 года. С конца 1941 года по сентябрь 1942 года в ты­лу герм. войск на тер­ри­то­рии ме­ж­ду Ста­рой Рус­сой, Хол­мом, Бе­жа­ни­ца­ми и Дно об­ра­зо­вал­ся Пар­ти­зан­ский край, где бы­ла вос­ста­нов­ле­на советская власть. В мар­те 1942 года от­ту­да в го­ло­даю­щий Ле­нин­град от­прав­лен обоз из 223 под­вод с про­до­воль­ст­ви­ем (при­был в бло­кад­ный го­род в на­ча­ле ап­ре­ля). В ре­зуль­та­те Де­мян­ской на­сту­пательной опе­ра­ции Северо-Западного фрон­та 1942 года в ок­ру­же­нии ока­за­лось около 70 тыс. германских войск (т. н. Де­мян­ский ко­тёл), од­на­ко к началу мая 1942 года им уда­лось про­рвать ок­ру­же­ние. В ре­зуль­та­те 2-й Де­мян­ской опе­ра­ции в феврале 1943 года ос­во­бо­ж­де­ны Де­мянск и часть тер­ри­то­рии современной Новгородской области. Окон­ча­тель­но вся тер­ри­то­рия ре­гио­на ос­во­бож­де­на в феврале 1944 года в ре­зуль­та­те Нов­го­род­ско-Луж­ской на­сту­пат. опе­ра­ции Крас­ной Ар­мии. Во вре­мя во­енных дей­ст­вий бы­ли унич­то­же­ны, зна­чи­тель­но или час­тич­но по­стра­да­ли мн. вы­даю­щие­ся па­мят­ни­ки древне-русской ар­хи­тек­ту­ры, бы­ло пол­но­стью раз­ру­ше­но хо­зяй­ст­во ре­гио­на.

Новгородская область об­ра­зо­ва­на ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 5 июля 1944 года в со­ста­ве 27 рай­онов Ле­нинградской обл. и 1 рай­она Ка­ли­нин­ской обл. К 1953 году промышленное раз­ви­тие Новгородской области до­стиг­ло до­во­ен­но­го уров­ня. В 1958 году в Новгородской области из Псков­ской обл. пе­ре­дан Холм­ский р-н. С конца 1950-х годов в об­лас­ти на­чи­на­ет ин­тен­сив­но раз­ви­вать­ся ра­дио­тех­нич. и элек­трон­ная промышленность, цен­тром ко­то­рой ста­но­вит­ся Нов­го­род. В 1960-1980-х годах основные от­рас­ли промышленности Новгородской области: ма­ши­но­строе­ние, ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, хи­ми­че­ская, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая, сте­коль­но-фар­фо­ро­вая, лёг­кая, пи­ще­вая. В 1965 году ста­тус го­ро­дов по­лу­чи­ли Оку­лов­ка и Пес­то­во. В 1967 году вве­дён в строй круп­ней­ший на Се­ве­ро-За­па­де РФ хи­мический ком­би­нат (ПО «Азот», ны­не ОАО «Ак­рон»). В 1970-е годы в Новгородской области про­во­ди­лись мас­штаб­ные ра­бо­ты по ме­лио­ра­ции зе­мель.

В 1990-е годы многие пред­при­ятия ра­дио­элек­тро­ни­ки и ма­ши­но­строе­ния пре­кра­ти­ли су­ще­ст­во­ва­ние ли­бо зна­чи­тель­но сни­зи­ли объ­ё­мы вы­пус­ка про­дук­ции. В 2010-х годах ве­ду­щи­ми от­рас­ля­ми эко­но­ми­ки Новгородской области яв­ля­ют­ся хи­ми­че­ская, лес­ная, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая, пи­ще­вая пром-сть, ма­ши­но­строе­ние. С середины 1990-х годов в об­лас­ти реа­ли­зу­ет­ся ряд круп­ных про­грамм по при­вле­че­нию за­ру­беж­ных ин­ве­сто­ров, от­кры­ва­ют­ся со­вме­ст­ные пред­при­ятия, в т. ч. за­во­ды ком­па­ний «Ди­рол Кэд­бе­ри», «Флай­де­рер». Раз­ви­ва­ет­ся ме­ж­ду­нар. со­труд­ни­че­ст­во с ев­роп. стра­на­ми, Бе­ло­рус­си­ей, Ук­раи­ной. В 1993 году Нов­го­род стал пер­вым рос. го­ро­дом, вклю­чён­ным в со­став Сою­за ган­зей­ских го­ро­дов Но­во­го вре­ме­ни. В 2006 году в Новгородской области в ре­зуль­та­те со­труд­ни­че­ст­ва со Шве­ци­ей соз­да­на пер­вая в Рос­сии сис­те­ма гос. зе­мель­но­го ка­да­ст­ра. В 2009 году впер­вые на тер­ри­то­рии Рос­сии в Великом Нов­го­ро­де про­шли 29-е ме­ж­ду­нар. Ган­зей­ские дни Но­во­го вре­ме­ни, в ко­то­рых уча­ст­во­ва­ли де­ле­га­ции из 14 стран Ев­ро­пы. Ве­дёт­ся ак­тив­ное со­труд­ни­че­ст­во с Гер­ма­ни­ей по вос­ста­нов­ле­нию нов­го­род­ских па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры, раз­ру­шен­ных в Великую Отечественную вой­ну: в 1994-1999 годы на сред­ст­ва германских ган­зей­ских го­ро­дов пол­но­стью от­рес­тав­ри­ро­ван Ни­ко­ло-Дво­ри­щен­ский со­бор в Вел. Нов­го­ро­де; в 2001-2003 годы с при­вле­че­ни­ем средств Гер­ма­нии вос­соз­да­на церковь Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы на Во­ло­то­вом по­ле близ Вел. Нов­го­ро­да.

Хо­зяй­ст­во

Новгородская область вхо­дит в Северо-Западный эко­но­мический р-н, яв­ля­ет­ся од­ним из ин­дуст­ри­аль­ных ре­гио­нов Рос­сии. Объ­ём промышленной про­дук­ции (об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва, до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых, про­из-во и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды) поч­ти в 7,5 раза пре­вы­ша­ет объ­ём сельско-хозяйственной про­дук­ции (2010 год). Новгородская область - круп­ный российский про­из­во­ди­тель ми­неральных удоб­ре­ний (5,4% российского вы­пус­ка, 4-е ме­сто по­сле Перм­ско­го края, Во­ло­год­ской обл., Став­ро­поль­ско­го края, 2010 год), без­вод­но­го ам­миа­ка (8,3%), де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щих стан­ков (4,7%), фа­не­ры (4,9%), а так­же пи­ло­ма­те­риа­лов, син­те­тический смол.

Струк­ту­ра ВРП по ви­дам эко­но­мической дея­тель­но­сти (2009 год, %): об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва 32,2, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, разл. бы­то­вые ус­лу­ги 14,5, транс­порт и связь 11,9, строи­тель­ст­во 7,4, государственной управ­ле­ние и обес­пе­че­ние во­енной без­опас­но­сти, обя­за­тель­ное со­ци­аль­ное обес­пе­че­ние 7,1, сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во 5,9, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом, арен­да и ус­лу­ги 5,4, про­из-во и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 5,1, здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 4,8, об­ра­зо­ва­ние 2,9, др. от­рас­ли 2,8. Со­от­но­ше­ние пред­при­ятий по фор­мам соб­ст­вен­но­сти (по чис­лу ор­га­ни­за­ций, %): ча­ст­ная 69,7, му­ни­ци­паль­ная 12,2, государственная 7,7, об­щественная и ре­лигиозная ор­га­ни­за­ций (объ­еди­не­ний) 6,0, про­чие фор­мы соб­ст­вен­но­сти 4,4.

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное население 345 тыс. человек, из них в эко­но­ми­ке за­ня­ты свыше 90%. Струк­ту­ра за­ня­то­сти на­се­ле­ния по ви­дам эко­но­мической дея­тель­но­сти (%, 2010 год): об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва 22,4, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, разл. бы­то­вые ус­лу­ги 13,9, сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во 10,2, об­ра­зо­ва­ние 8,2, транс­порт и связь 7,3, строи­тель­ст­во 7,0, здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 6,6, про­чие ком­му­наль­ные, со­ци­аль­ные и пер­со­наль­ные ус­лу­ги 3,6, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом 5,5, про­изодство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 3,9, гос­ти­ни­цы и рес­то­ра­ны 1,8, другие ви­ды дея­тель­но­сти 9,6. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 5,7%. Де­неж­ные до­хо­ды на ду­шу на­се­ле­ния 15,6 тыс. руб. в ме­сяц (2010 год; 82,5% от сред­не­го по РФ); 14,9% население Новгоодской области име­ют до­хо­ды ни­же про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма.

Про­мыш­лен­ность.

Объ­ём промышленной продукции 115,1 млрд. руб. (2010 год); из них 89,4% при­хо­дит­ся на об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва, 9,8% - на про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды, 0,8% - на до­бы­чу по­лез­ных ис­ко­пае­мых. От­рас­ле­вая струк­ту­ра об­ра­ба­ты­ваю­щих про­из­водств (%): пи­ще­вая 30,7, хи­ми­че­ская 24,0, лес­ная, де­ре­во­об­ра­баты­ваю­щая и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная промышленность 17,0, ма­ши­но­строе­ние 9,7, про­из-во строй­ма­те­риа­лов 7,9, ме­тал­лур­гической про­изводство 6,5, др. от­рас­ли 4,2.

Ма­ши­но­стро­ительная пред­при­ятия тра­ди­ци­он­но спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся на вы­пус­ке про­дук­ции при­бо­ро­строе­ния и элек­тро­ни­ки: на­уч­но-про­из­водственное пред­при­ятие «Старт» (круп­ное про­из-во элек­тро­маг­нит­ных, гер­ко­но­вых и элек­трон­ных ре­ле и пе­ре­клю­ча­те­лей), НПО «Квант» (один из ве­ду­щих росский про­из­во­ди­те­лей мо­биль­ных ком­плек­сов ра­дио­тех­нической раз­вед­ки и про­ти­во­дей­ст­вия са­мо­лёт­ным ра­дио­ло­кац. сис­те­мам), «Спектр» (вы­пуск транс­фор­ма­то­ров, маг­ни­то­про­во­дов, бло­ков пи­та­ния и др.; сбор­ка те­ле­ви­зо­ров, ви­део­маг­ни­то­фо­нов из им­порт­ных ком­плек­тую­щих), «Транс­вит» (транс­фор­ма­то­ры, све­тиль­ни­ки, ис­точ­ни­ки элек­тро­пи­та­ния, пе­чат­ные пла­ты и др.), НИИ пром. те­ле­ви­де­ния «Растр» (те­ле­виз. спец. ап­па­ра­ту­ра), «ОКБ-Пла­не­та» (НИОКР и про­изводство по­лу­про­вод­ни­ко­вых при­бо­ров и др.) (все - в Великом Нов­го­ро­де); «Мста­тор» (г. Бо­ро­ви­чи; разл. транс­фор­ма­то­ры, в т. ч. то­рои­даль­ные им­пульс­ные, промышленное обо­ру­до­ва­ние для про­изводства элек­тро­маг­нит­ных ком­по­нен­тов, ми­ниа­тюр­ные элек­тро­маг­нит­ные ком­по­нен­ты). Дей­ст­ву­ют так­же: ма­ши­но­стро­ительная кор­по­ра­ция «Сплав» (круп­ный рос. про­из­во­ди­тель тру­бо­про­вод­ной ар­ма­ту­ры; в её со­ста­ве ряд под­раз­де­ле­ний в Великом Нов­го­ро­де, за­вод «Ста­ро­рус­при­бор» в г. Ста­рая Рус­са), пред­при­ятие «Нов­трак» (в со­ста­ве герм. ком­па­нии «Meusburger»; при­це­пы и по­лу­при­це­пы к гру­зо­вым ав­то­мо­би­лям), «Ав­то­спец­обо­ру­до­ва­ние» (различная специальная тех­ни­ка) (все - в Великом Нов­го­ро­де), за­вод де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щих стан­ков (г. Бо­ро­ви­чи), «123 АРЗ» (Ста­рая Рус­са; сер­вис­ное об­слу­жи­ва­ние са­мо­лё­тов во­енной и гражданской авиа­ции).

Ве­ду­щее пред­при­ятие хи­мической промышленности - «Ак­рон» (соз­да­но в 1992 году на ба­зе Нов­го­род­ско­го хи­мич. ком­би­на­та, в со­ста­ве од­но­именной груп­пы), один из круп­ней­ших российских про­из­во­ди­те­лей ам­миа­ка и ми­неральных удоб­ре­ний - азот­ных (ам­ми­ач­ная се­лит­ра, кар­ба­мид, кар­ба­ми­до-ам­ми­ач­ная смесь) и слож­ных (азо­фо­ска); так­же вы­пус­ка­ет про­дук­цию ор­га­нич. син­те­за (ме­та­нол, фор­ма­лин и кар­ба­ми­до-фор­маль­де­гид­ные смо­лы) и не­ор­га­нической хи­мии (ам­ми­ач­ная се­лит­ра, кар­бо­нат каль­ция, ар­гон). Другое круп­ное пред­при­ятие - Нов­го­род­ский за­вод стек­ло­во­лок­на (Великий Нов­го­род; стек­лян­ные ни­ти и сет­ки, стек­ло­тка­ни, стек­ло­пла­сти­ки, те­п­ло- и зву­ко­изо­ляционные ма­те­риа­лы на ос­но­ве шта­пель­но­го стек­ло­во­лок­на и ба­заль­то­во­го во­лок­на).

Лес­ная, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная промышленность в 1990-е годы ис­пы­та­ла струк­тур­ную пе­ре­строй­ку, соз­да­ны но­вые уз­ко­спе­циа­ли­зи­ров. за­во­ды: фа­нер­ный (г. Чу­до­во; пу­щен в 1990 году как советско-финское пред­при­ятие «Чу­до­во-RWS»; ши­ро­ко­фор­мат­ная ла­ми­ни­ро­ван­ная и шли­фо­ван­ная фа­не­ра, бе­рё­зо­вый шпон) и ле­со­пиль­ный (г. Пес­то­во; пу­щен в 2004 году; пи­ло­ма­те­риа­лы, ще­па) (оба при­над­ле­жат финской ком­па­нии «UPM-Kym­mene»), по про­изводству си­га­рет­ной упа­ков­ки «Ам­кор То­бак­ко Пэ­кед­жинг Нов­го­род» (пу­щен в 1999 году как «Ам­кор Ренч Нов­го­род», совр. название с 2010 года) и мяг­кой упа­ков­ки для пи­ще­вых про­дук­тов «Ам­кор Флек­сиблз Нов­го­род» (2005 год) (оба - в Вел. Нов­го­ро­де, вхо­дят в ав­ст­рал. кон­церн «Amcor»), «Флай­де­рер» (2006 год; Нов­го­род­ский р-н, дер. Под­бе­ре­зье; в со­ста­ве герм. кон­цер­на «Pfleiderer AG»; шли­фо­ван­ные и ла­ми­ни­ро­ван­ные дре­вес­но-стру­жеч­ные пли­ты для из­го­тов­ле­ния ме­бе­ли). Круп­ный про­из­во­ди­тель кле­ё­ной бе­рё­зо­вой фа­не­ры – фа­нер­ный ком­би­нат (пос. гор. ти­па Пар­фи­но, с 1910 года).

Круп­ней­ший про­из­во­ди­тель строй­мате­риа­лов - «Ур­са Чу­до­во» (Чу­до­во; струк­тур­ное под­раз­де­ле­ние ком­па­нии URSA - до­чер­не­го пред­при­ятия испанского кон­цер­на URALITA; те­п­ло­изо­ляц. ма­те­риа­лы из шта­пель­но­го стек­ло­во­лок­на под мар­кой URSA). Дей­ст­ву­ет ряд кир­пич­ных за­во­дов, в т. ч. в Вел. Нов­го­ро­де, Бо­ро­ви­чах (табл. 1).

Сре­ди др. важ­ных пред­при­ятий - Нов­го­род­ский ме­тал­лур­гич. за­вод (2003 год; Великий Нов­го­род; в со­ста­ве хол­дин­га «Рус­ская мед­ная ком­па­ния»; пе­ре­ра­бот­ка вто­рич­но­го медь­со­дер­жа­ще­го сы­рья; про­изводство ка­тод­ной ме­ди и мед­ной ка­тан­ки); в г. Бо­ро­ви­чи - за­вод «Эль­бор» (круп­ный про­из­во­ди­тель двер­ных зам­ков по­вы­шен­ной сек­рет­но­сти, сталь­ных две­рей), ком­би­нат ог­не­упо­ров (так­же вы­пус­ка­ет специальный гра­ну­ло­об­раз­ный ма­те­ри­ал для нужд неф­те­га­зо­вой промышленности - алю­мо­си­ли­кат­ные про­пан­ты), ме­бель­ная фаб­ри­ка «Бо­ро­ви­чи-Ме­бель».

Основная про­дук­ция пи­ще­вой промышленности - кон­ди­тер­ские, ма­ка­рон­ные из­де­лия, мяс­ная и мо­лоч­ная про­дук­ция. Круп­ней­шие пред­при­ятия: за­во­ды по про­изводству кон­ди­тер­ских из­де­лий (г. Чу­до­во; про­дук­ция под мар­ка­ми «Picnic», «Wispa», «Tempo», «Fruit&Nut») и же­ва­тель­ной ре­зин­ки (Вел. Нов­го­род; про­дук­ция под мар­ка­ми «Di­rol», «Stimorol») (оба пред­при­ятия в со­ста­ве ком­па­нии «Mon­del ̅ez International»), «Нов­го­родх­леб» (в т. ч. кон­ди­тер­ские, ма­ка­рон­ные из­де­лия), мо­лоч­ный ком­би­нат «Лак­тис», ряд мя­со­об­ра­ба­ты­ваю­щих пред­при­ятий в об­ла­ст­ном цен­тре и др. го­ро­дах. Про­изводство ли­кё­ро-во­доч­ной про­дук­ции (за­вод «Ал­кон»), пи­ва и без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков (за­вод ком­па­нии «Де­ка») (оба - в Великом Нов­го­ро­де).

Круп­ные промышленные цен­тры: Великий Нов­го­род, Бо­ро­ви­чи, Ста­рая Рус­са, Чу­до­во.

Внеш­не­тор­го­вый обо­рот Новгородской области 1471,0 млн. долл. США (2010 год), в т. ч. экс­порт 1026,3 млн. долл. Экс­пор­ти­ру­ют­ся (% от стои­мо­сти): про­дук­ция хи­мической промышленности (около 63), дре­ве­си­на и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ные из­де­лия (20), про­дук­ция цвет­ной ме­тал­лур­гии (св. 11). Им­пор­ти­ру­ют­ся (% от стои­мо­сти): про­дук­ция ма­ши­но­строе­ния (обо­ру­до­ва­ние и транс­порт­ные сред­ст­ва; ок. 26), дре­ве­си­на и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ные из­де­лия (св. 22), про­до­воль­ст­вие и сельско-хозяйственное сы­рьё (21,5), про­дук­ция хи­мической промышленности (26,0).

Сель­ское хо­зяй­ст­во.

Стои­мость сельско-хозяйственной про­дук­ции 15,3 млрд. руб. (2010 год); св. 60% при­хо­дит­ся на до­лю жи­вот­но­вод­ст­ва. Сельско-хозяйственного уго­дья со­став­ля­ют не­мно­гим бо­лее 9% тер­ри­то­рии об­лас­ти (из них паш­ня свыше 50%). Вы­ра­щи­ва­ют (% от об­щей по­сев­ной пло­ща­ди): кор­мо­вые куль­ту­ры (82,0), кар­то­фель и ово­щи (11,1), зер­но­вые куль­ту­ры (6,4) (табл. 2). Основная спе­циа­ли­за­ция жи­вот­но­вод­ст­ва - сви­но­вод­ст­во и пти­це­вод­ст­во; раз­во­дят так­же круп­ный ро­га­тый скот (таб­ли­цы 3, 4). Основной про­из­во­ди­тель сви­ни­ны - ком­па­ния «Нов­го­род­ский бе­кон» (Нов­го­род­ский р-н, дер. Че­чу­ли­но; обес­пе­чи­ва­ет 90% про­изводства сви­ни­ны в об­лас­ти); круп­ней­шее пред­при­ятие по вы­ра­щи­ва­нию цы­п­лят-брой­ле­ров - аг­ро­про­мыш­лен­ный кон­церн «Ве­ли­кий Нов­го­род». Большая часть сельско-хозяйственых уго­дий (свыше 85%) от­но­сит­ся к зем­лям сельско-хозяйственных ор­га­ни­за­ций; около 10% зе­мель на­хо­дит­ся в лич­ном поль­зо­ва­нии гра­ж­дан; свыше 4% за­ни­ма­ют зем­ли фер­мер­ских (кре­сть­ян­ских) хо­зяйств. Пре­об­ла­даю­щая до­ля зер­на (90,1%, 2010 год), около 95% ско­та и пти­цы на убой, около 62% мо­ло­ка про­из­во­дит­ся сельско-хозяйственными ор­га­ни­за­ция­ми; хо­зяй­ст­ва на­се­ле­ния - основные про­из­во­ди­те­ли кар­то­фе­ля (около 84%) и ово­щей (свыше 75%).

Сфе­ра ус­луг.

Од­но из наи­бо­лее раз­ви­тых на­прав­ле­ний - ту­ризм (в т. ч. ино­стран­ный), гл. обр. по­зна­ва­тель­ный, спор­тив­но-оз­до­ро­ви­тель­ный, эко­ло­ги­че­ский. На тер­ри­то­рии Новгородской области на­хо­дит­ся около 5000 объ­ек­тов куль­тур­но­го на­сле­дия (наи­боль­шая на тер­ри­то­рии РФ кон­цен­тра­ция па­мят­ни­ков древне-русской ар­хи­тек­ту­ры), в т. ч. ряд па­мят­ни­ков, вклю­чён­ных в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. Новгородская облсать рас­по­ла­га­ет зна­чительным рек­ре­ационым по­тен­циа­лом (гл. обр. - оз. Иль­мень); на её тер­ри­то­рии - ми­неральные и ра­до­но­вые ис­точ­ники, ме­сто­ро­ж­де­ния ле­чеб­ных гря­зей, Вал­дай­ский на­цио­наль­ный парк.

Транс­порт.

Новгородская область име­ет раз­ви­тую транс­порт­ную ин­фра­струк­ту­ру: по её тер­ри­то­рии про­хо­дят основные ма­ги­ст­ра­ли, свя­зы­ваю­щие Санкт-Пе­тер­бург и Мо­ск­ву. Дли­на же­лез­ных до­рог 1144 км (2010 год). Тер­ри­то­рию об­лас­ти пе­ре­се­ка­ет несколько железнодорожных ма­ги­ст­ра­лей, в т. ч. Мо­ск­ва - Санкт-Пе­тер­бург (с от­ветв­ле­ни­ем на Великий Нов­го­род от ст. Чу­до­во), Бо­ло­гое (Твер­ская обл.) - Вал­дай - Ста­рая Рус­са - Дно (Псков­ская обл.). Дли­на ав­то­до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем 9541 км. Основная ав­то­до­ро­га - фе­де­раль­ная автотрас­са «Скан­ди­на­вия» (Мо­ск­ва - Санкт-Пе­тер­бург - Вы­борг). Су­до­ход­ст­во по ре­кам Вол­хов, Мста, озё­рам Иль­мень, Вал­дай­ское (Вал­дай) и др. Аэ­ро­порт Кре­че­ви­цы (Великий Нов­го­род; на ре­кон­ст­рук­ции, 2012 год).

Здра­во­охра­не­ние

В Новгородой области на 10 тыс. жителей при­хо­дит­ся: вра­чей 35, лиц среднего медицинского пер­со­на­ла 98,5; боль­нич­ных ко­ек 97,5 (2009 год). Медцинскую по­мощь ока­зы­ва­ют 78 ам­бу­ла­тор­но-по­ли­кли­нич. уч­ре­ж­де­ний (в т. ч. 36 цен­тров об­щей вра­чеб­ной прак­ти­ки), 16 фельд­шер­ских и 305 фельд­шер­ско- аку­шер­ских пунк­тов, 31 уч­ре­ж­де­ние ско­рой медицинской по­мо­щи (3 стан­ции, 29 от­де­ле­ний). За­бо­ле­вае­мость ту­бер­ку­лё­зом 66,8 слу­чая на 100 тыс. жителей; за­ре­ги­ст­ри­рова­но 130 но­вых слу­ча­ев ВИЧ-ин­фек­ции (2009 год). Наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны бо­лез­ни ор­га­нов ды­ха­ния (24,9%), сис­те­мы кро­во­об­ра­ще­ния (16,6%), ко­ст­но-мы­шеч­ной сис­те­мы (8,5%). Основные при­чи­ны смер­ти: бо­лез­ни сис­те­мы кро­во­об­ра­ще­ния (60,4%), но­во­об­ра­зо­ва­ния (11,4%), внеш­ние при­чи­ны (11,0%), бо­лез­ни ор­га­нов пи­ще­ва­ре­ния (4,8%), ор­га­нов ды­ха­ния (3,6%); дет­ская смерт­ность 112 слу­ча­ев (2009 год). Ку­рорт Ста­рая Рус­са, баль­не­ог­ря­зе­ле­чеб­ная ку­рорт­ная ме­ст­ность Вал­дай.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры

В об­лас­ти ра­бо­та­ют (2011 год) 338 до­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ний (около 21,7 тыс. вос­пи­тан­ни­ков), 264 днев­ные об­ще­об­ра­зо­ват. шко­лы (57,2 тыс. учащихся), 17 уч­ре­ж­де­ний на­чаль­но­го (5,6 тыс. учащися) и 12 уч­ре­ж­де­ний сред­не­го (8,5 тыс. учащихся) проф. об­ра­зо­ва­ния. Функ­цио­ни­ру­ют 12 ву­зов (вклю­чая фи­лиа­лы). Главные ву­зы и биб­лио­те­ки на­хо­дят­ся в Ве­ли­ком Нов­го­ро­де, в т. ч. Нов­го­род­ский государственный университет им. Яро­сла­ва Муд­ро­го (ос­но­ван в 1993 году). В об­лас­ти дей­ст­ву­ют: 23 му­зея, в т. ч. Нов­го­род­ский гос. объ­е­ди­нён­ный му­зей- за­по­вед­ник (ос­но­ван в 1865 году), Му­зей де­ревянного зод­че­ст­ва «Ви­то­слав­ли­цы» (ос­но­ван в 1964 году, от­крыт в 1967 году), Государственный му­зей ху­дожественной куль­ту­ры Нов­го­род­ской зем­ли (1994 год) - все в Великом Нов­горо­де; фи­лиа­лы Нов­го­род­ско­го государственного объе­ди­нён­но­го му­зея-за­по­вед­ни­ка - Му­зей уезд­но­го го­ро­да (ве­дёт ис­то­рию с 1918 года), Му­зей ко­ло­ко­лов (от­крыт в 1995 году) - оба в г. Вал­дай; Усадь­ба Н.А. Не­кра­со­ва «Чу­дов­ская Лу­ка» (1971 год), Крае­ведческого му­зей - оба в г. Чу­до­во; Дом-му­зей Г.И. Ус­пен­ско­го (1937 год, дер. Сяб­ре­ни­цы Чу­дов­ско­го р-на), Дом-му­зей Ф.М. Дос­то­ев­ско­го (1909 год, от­крыт в 1981 году), Крае­ведческий му­зей (1964 год) и Кар­тин­ная га­ле­рея - все в г. Ста­рая Рус­са; Му­зей-усадь­ба А.В. Су­во­ро­ва (с. Кон­чан­ское-Су­во­ров­ское Бо­ро­вич­ско­го р-на; Дом-му­зей от­крыт в 1942 году), Бо­ро­вич­ский крае­ведч. му­зей (уч­ре­ж­дён в 1918 году). Сре­ди других му­зе­ев - Ме­мо­ри­аль­ный му­зей Ве­ли­ми­ра Хлеб­ни­ко­ва в дер. Ру­чьи Кре­стец­ко­го р-на; крае­ведческий му­зеи в г. Ма­лая Ви­ше­ра, по­сёл­ках Ба­тец­кий, Де­мянск, Кре­ст­цы. Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Нов­го­род­ский на­уч­но-ко­ор­ди­национый центр (1996 год).

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции.

Об­ла­ст­ные га­зе­ты (все - в г. Великий Нов­го­род): «Нов­го­род­ские ве­до­мо­сти» (вы­хо­дит с 1990 года, еже­днев­но, еже­не­дель­ный ти­раж 62 тыс. экз.), «Вол­ховъ» (еже­не­дель­но, 29 тыс. экз.), «Но­вая Нов­го­род­ская га­зе­та» (еже­не­дель­но, 10 тыс. экз.). Го­род­ские и му­ни­ци­паль­ные га­зе­ты: «Нов­го­род» (Великий Нов­го­род, с 1990 года, еже­не­дель­но, 100 тыс. экз.), «Крас­ная ис­кра» (Бо­ро­вич­ский р-н, с 1919 года, 36 тыс. экз.), «Но­вая жизнь» (Хвой­нин­ский р-н, с 1930 года, еже­не­дель­но, 1,3 тыс. экз.), «Увер­ские зо­ри» (Мо­шен­ский р-н, с 1930 года, совр. назв. с 1994 года, еже­не­дель­но, 1,5 тыс. экз.) и др. Ра­дио­ве­ща­ние с 1929 года, те­ле­ви­де­ние с 1957 года. Транс­ля­цию те­ле- и ра­дио­пе­ре­дач осу­ще­ст­в­ля­ют ГТРК «Сла­вия» (нов­го­род­ский фи­ли­ал ВГТРК, ос­но­ва­на в 1993), ТРК «Нов­го­род­ское об­ла­ст­ное те­ле­ви­де­ние» (с 2005 года) и др. Дей­ст­ву­ет об­ла­ст­ное государственное уч­ре­ж­де­ние Агент­ст­во ин­фор­мационных ком­му­ни­ка­ций.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

Со­хра­ни­лись древне-русские го­ро­ди­ща и ук­ре­п­ле­ния: Рю­ри­ко­во го­ро­ди­ще и фраг­мен­ты Боль­шо­го зем­ля­но­го (Околь­но­го) го­ро­да (1372-1792 годы) в Великом Нов­го­ро­де, го­ро­ди­ща в дер. Го­ро­док (IX-X века), с. Мол­во­ти­цы (X-XVII века), де­рев­нях Ко­сиц­кое (XII век), Пе­ски (XIII век), Кур­ско (XIV-XVI века) и др. C на­ча­лом хри­стиа­ни­за­ции с конца X века на тер­ри­то­рии современной Новгородской области на­ча­ли стро­ить церк­ви. Со­глас­но Нов­го­род­ской треть­ей ле­то­пи­си (последняя треть XVII века), в 989 году по ука­зу еп. Ио­а­ки­ма Кор­су­ня­ни­на в Нов­го­ро­де по­строе­ны де­ре­вян­ные 13-гла­вый Со­фий­ский со­бор (сго­рел в 1049 году) и церковь Свя­тых Ио­а­ки­ма и Ан­ны (ра­зо­бра­на в 1050 году). В середине XI века на Не­рев­ском кон­це воз­ве­де­на де­ревянная цер­ковь скандинавской кар­кас­ной кон­ст­рук­ции с вер­ти­каль­ны­ми стол­ба­ми (сохранились по­лу­ко­лон­ны).

Един­ст­вен­ная со­хра­нив­шая­ся в Рос­сии по­строй­ка вре­ме­ни ки­ев­ско­го кн. Яро­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча Муд­ро­го - 5-не­ф­ный 6-гла­вый 12-столп­ный Со­фий­ский со­бор (1045-1050 годы). В Нов­го­ро­де воз­во­дились и др. вы­даю­щие­ся па­мят­ни­ки нов­го­род­ской шко­лы ар­хи­тек­ту­ры, для ко­то­рой ха­рак­тер­ны по­вы­шен­ная мо­ну­мен­таль­ность, про­сто­та и яс­ность кон­ст­рук­ции: боль­шие ка­мен­ные 3-не­фные 3-ап­сид­ные церк­ви с од­ной при­стро­ен­ной ле­ст­нич­ной баш­ней - церк­ви Бла­го­ве­ще­ния на Го­ро­ди­ще (за­ло­же­на в 1103 году, раз­ру­ше­на по по­ру­че­нию вел. кн. вла­ди­мир­ско­го Се­мё­на Ива­но­ви­ча Гор­до­го около 1341 года) и Свя­тых Бо­ри­са и Гле­ба в Нов­го­род­ском крем­ле (1167-1173 годы, пе­ре­строе­на в 1302-1305 и 1441 годы, в 1652 году «раз­ру­ши­лась от вет­хо­сти»), 6-столп­ные 3-гла­вые со­бо­ры Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы Ан­то­ние­ва мо­на­сты­ря и Ге­ор­ги­ев­ский Юрь­е­ва мо­на­сты­ря (оба - мас­тер Пётр). В по­стро­ен­ном од­но­вре­мен­но кня­же­ском 5-гла­вом Ни­ко­ло-Дво­ри­щен­ском со­бо­ре (1113-1136 годы) ле­ст­ни­ца встрое­на в юж. часть нар­тек­са. В по­след­ней тре­ти XII - начала XIII веков воз­ве­де­ны мень­шие по раз­ме­рам 4-столп­ные 3-ап­сид­ные од­но­гла­вые хра­мы с по­за­ко­мар­ным по­кры­ти­ем и стро­ги­ми фа­са­да­ми: Бла­го­ве­ще­ния в Ар­ка­жах цер­ковь, церковь Свя­тых Пет­ра и Пав­ла на Си­ничь­ей го­ре (1185-1192 годы), со­бор Ки­рил­лов­ско­го мон. (1196 год, мас­тер Ко­ров Яков­ле­вич; руи­ны ра­зо­бра­ны по­сле 1944 года), церковь Св. Пан­те­леи­мо­на быв. Пан­те­леи­мо­но­ва мон. (1207 год, ра­зо­бра­на в 1808 году, сохр. ниж­ние час­ти стен); близ го­ро­да - Спа­са на Не­ре­ди­це цер­ковь.

Ак­тив­ные куль­тур­ные кон­так­ты с со­сед­ни­ми кня­же­ст­ва­ми под­твер­жда­ет ра­бо­та в Нов­го­ро­де смо­лен­ских мас­те­ров, по­стро­ив­ших кир­пич­ную церковь Па­ра­ске­вы Пят­ни­цы на Тор­гу с тре­мя 2-этаж­ны­ми при­тво­ра­ми, мно­го­об­лом­ны­ми ло­пат­ка­ми и пер­вы­ми на Нов­го­род­ской зем­ле 3-ло­па­ст­ны­ми за­вер­ше­ния­ми фа­са­дов (1207 год, вос­ста­нов­ле­на в 1345 году по ти­пу ви­зант. хра­ма «на че­ты­рёх ко­лон­нах»). К смо­лен­ско-по­лоц­ко­му ти­пу хра­ма от­но­си­лась и не­со­хра­нив­шая­ся церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла на Ми­хай­ло­вой (Прус­ской) ул. (1219-1224 годы). Ис­поль­зуя прин­ци­пы смо­лен­ско­го зод­че­ст­ва (3-ло­па­ст­ное за­вер­ше­ние, вер­ти­каль­ная ком­по­зи­ция фа­са­дов), нов­го­род­ские зод­чие по­строи­ли од­но­гла­вую 4-столп­ную од­но­ап­сид­ную, су­жаю­щую­ся квер­ху церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы с пла­ном, близ­ким квад­ра­ту, и без сред­них ло­па­ток (пред­по­ло­жи­тель­но 1220-1230-е годы) Пе­рын­ско­го мон. (ны­не - в чер­те Вел. Нов­го­ро­да; см. в ст. Пе­рынь); её об­щая ком­по­зи­ция слу­жи­ла об­раз­цом хра­мо­вой ар­хи­тек­ту­ры до середины XV века.

В XIII века Нов­го­род из­бе­жал мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия, но вы­пла­чи­вал дань Зо­ло­той Ор­де, по­это­му сле­дую­щая ка­мен­ная по­строй­ка на Нов­го­род­ской зем­ле воз­ве­де­на толь­ко в 1292 году - церковь Ни­ко­лы на Лип­не в устье р. Мста, из но­во­го боль­ше­мер­но­го бру­ско­во­го кир­пи­ча, c кре­ща­ты­ми верх­ни­ми час­тя­ми стол­бов (как в па­мят­ни­ках XII века). Вы­тя­ну­тая по оси вос­ток - за­пад церкви Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла на Тор­гу в Нов­го­ро­де (1300-1302 годы, пе­ре­строе­на в 1812 году), по мне­нию не­ко­то­рых ис­сле­до­ва­те­лей, род­ст­вен­на болгарским ба­зи­ли­кам. В церкви Ни­ко­лы Бе­ло­го (1312-1313 годы) быв. Ни­ко­ло-Бель­ско­го мон. в Нов­го­ро­де (уп­разд­нён в 1764 году) вновь ис­поль­зо­ва­ны раз­де­ляю­щие пряс­ла ло­пат­ки; те­перь они со­еди­не­ны по вер­ху мно­го­ло­па­ст­ны­ми ар­ка­ми. Ме­нее рас­про­стра­нён в XIV веке тип с по­за­ко­мар­ным по­кры­ти­ем: но­вая ц. Бла­го­ве­ще­ния на Го­ро­ди­ще (1342-1343 годы, сохр. руи­ны) и церковь Спа­са Пре­об­ра­же­ния на Ко­ва­лё­ве близ Нов­го­ро­да (1345 год).

В середие XIV - середины XV веков на тер­ри­то­рии современной Новгородской облсать воз­ве­де­но св. 100 од­но­гла­вых хра­мов, пре­имущественно с 3-ло­па­ст­ны­ми по­кры­тия­ми и от­кры­ты­ми ле­ст­ни­ца­ми на хо­ры: скром­ные (без сред­них ло­па­ток) с круг­лы­ми в пла­не зап. стол­ба­ми Ус­пе­ния на Во­ло­то­вом по­ле цер­ковь (1352 год) и церкви Ми­хаи­ла Ар­хан­ге­ла на Ско­во­род­ке близ дер. Сель­цо-Ша­тер­но (1355 год, сохр. руи­ны; круг­лые ок­на до­пол­ня­лись стрель­ча­ты­ми). Ак­тив­ные тор­го­вые кон­так­ты со стра­на­ми Ган­зы в XIV-XV веках спо­соб­ст­во­ва­ли про­ник­но­ве­нию эле­мен­тов западно- ев­ропеской ар­хи­тек­ту­ры (ро­ман­ская ар­ка­ту­ра ап­сид, го­тические стрель­ча­тые пор­та­лы и ок­на, де­ко­ра­тив­ные эле­мен­ты): Фё­до­ра Стра­ти­ла­та на Ру­чью цер­ковь (1360-1361 годы), церк­ви - Свя­тых Пет­ра и Пав­ла на Слав­не (1367 год), наи­бо­лее на­ряд­ная - Спа­са на Иль­и­не ули­це цер­ковь (1374 год, сте­ны ук­ра­ше­ны кре­ста­ми, ба­ра­бан - де­ко­ра­тив­ны­ми поя­са­ми), Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы быв. Ми­ха­лиц­ко­го (Мо­лот­ков­ско­го) мон. (1379 год, верх пе­ре­стро­ен по­сле по­жа­ра 1696 года), Ио­ан­на Бо­го­сло­ва быв. Ра­до­ко­виц­ко­го мон. на Вит­ке (1383-1384 годы; все - в Великом Нов­го­ро­де). В 1370-1390-е годы так­же по­строе­ны хра­мы с бо­лее скром­ным де­ко­ром без ро­ман­ских и го­тич. черт: не­боль­шая церковь Св. Ан­д­рея на Сит­ке быв. Си­тец­ко­го мон. близ Нов­го­ро­да (1371 год; раз­ру­ше­на в 1941 году), церк­ви Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва на Крас­ном по­ле с круг­лы­ми зап. стол­ба­ми (1381-1382 годы), Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы быв. Де­ся­тин­но­го мон. (1397 год, сохранилась часть стен и ап­си­да), По­кро­ва Бо­го­ро­ди­цы Зве­ри­на мон. (1399 год; все - в Великовм Нов­го­ро­де). В первой четверти XV века на тер­ри­то­рии Новгородской области по­строе­но св. 40 ка­мен­ных церк­вей (б. ч. не сохр.): на­ряд­ная церковь Свя­тых Пет­ра и Пав­ла в Ко­жев­ни­ках (1406 год), Св. Вла­сия на Во­ло­со­ве ул. (1407 год), Св. Ио­ан­на Ми­ло­сти­во­го на Мя­чи­не (около 1422 года, пе­ре­строе­на в 1626 и 1672 годы), Св. Пав­ла Ис­по­вед­ни­ка быв. Пав­ло­ва мон. (1422 год, ра­зо­бра­на в конце XVIII века), Св. Лу­ки на Лу­бя­ни­це (1424 год, ос­тат­ки унич­то­же­ны в 1973 году) и др.

В 1430-1440-е годы при ар­хи­еп. Ев­фи­мии II (1429-1458 годы) под влия­ни­ем го­ти­ки в Нов­го­род­ском крем­ле воз­во­дит­ся Вла­дыч­ный (Епи­скоп­ский) двор с Гра­но­ви­той па­ла­той (1433 или 1440 годы, иностранного мас­те­ра; фре­ски - 1441 год), до­зор­ной баш­ней «Ча­соз­во­ней» (1443 или 1449 годы, инок Фё­дор; пе­ре­строе­на по­сле об­ру­ше­ния в 1673 году) и 3-этаж­ным ар­хи­епи­скоп­ским двор­цом (не сохр.). К это­му вре­ме­ни от­но­сит­ся и ниж­няя часть един­ст­вен­ной со­хра­нив­шей­ся тра­диционной нов­го­род­ской звон­ни­цы - Со­фий­ской (1439 год, ярус зво­на - 1530-1540-е годы, крыль­цо второй половины XVII века, за­вер­ше­ние XVIII века). Куль­то­вые по­строй­ки вре­ме­ни ар­хи­епи­ско­пов Ев­фи­мия II и Ио­ны Отен­ско­го (1458-1470 годы) де­лят­ся на вновь со­ору­жае­мые и пе­ре­стро­ен­ные «на ста­рой ос­но­ве». Но­вые церк­ви: Вмч. Ми­ны с пер­во­на­чаль­ным по­за­ко­мар­ным по­кры­ти­ем в Ста­рой Рус­се (вторая четверть XV века); раз­ви­ваю­щие тип хра­ма «на 4 пи­ло­нах» тра­ди­ци­он­ные для Нов­го­ро­да церк­ви Свт. Ни­ко­лая (1448 год, раз­ру­ше­на в XVII веке) быв. Ни­ко­ла­ев­ско­го Мос­тищ­ско­го мон. (ос­но­ван в 1412 году, уп­разд­нён в 1764 году; ны­не в поселок городского ти­па Пан­ков­ка), Две­на­дца­ти Апо­сто­лов на Про­пас­тях (1454 год), Св. Ла­за­ря быв. Ла­за­ре­ва мон. (1461 год, ра­зо­бра­на в 1859 году), Св. Си­ме­о­на Бо­го­при­им­ца Зве­ри­на мон. (1467 год; с под­цер­ковь­ем; все - в Великом Нов­го­ро­де), Свт. Ни­ко­лая (середина XV века) в Ни­коль­ском Ко­син­ском мон. под Ста­рой Рус­сой (ос­но­ван в 1220 году, уп­разд­нён в 1764 году, вос­ста­нов­лен как жен­ский в 1896 году, за­крыт в 1938 году, воз­ро­ж­дён в 2008 году), Свт. Ни­ко­лая Ни­ко­ло-Па­по­рот­ско­го мон. в дер. Па­по­рот­но (1464-1465 или 1522 годы; раз­ру­ше­на в 1941 году), Св. Ио­ан­на Бо­го­сло­ва в дер. Ве­ле­би­цы (третья четверть XV века, не сохр.); один из пер­вых со­хра­нив­ших­ся в Рос­сии над­врат­ных хра­мов - церковь Св. Сер­гия Ра­до­неж­ско­го в Нов­го­род­ском крем­ле (1459-1460 годы, или 1463 год). С уст­рой­ст­вом под­цер­ко­вья в Нов­го­ро­де стро­ят­ся од­но­гла­вые церк­ви на ста­рых фун­да­мен­тах, ниж­них ча­стях стен и по ста­рым фор­мам: с по­за­ко­мар­ным по­кры­ти­ем - 6-столп­ные Св. Ио­ан­на Пред­те­чи на Опо­ках (1453 год, ниж­няя часть стен - 1127-1130, 1184 годы) и Ус­пе­ния на Тор­гу (1458 год, ниж­няя часть стен - 1135-1144 годы); 4-столп­ные Ильи Про­ро­ка на Слав­не (1455 год; на ос­но­ва­нии 1198-1202 годы), Вос­кре­се­ния на Мя­чи­не (Уве­ре­ния Апо­сто­ла Фо­мы; 1464 год; ниж­няя часть стен - 1195-1196 годы); с 3-ло­па­ст­ным, 8-скат­ным или 16-скат­ным за­вер­ше­ни­ем - Дмит­рия Со­лун­ско­го на Слав­ко­ве ул. (1462-1463 годы, на ос­но­ва­нии 1381-1383 годов), ук­ра­шен­ная не­сколь­ки­ми ря­да­ми бе­гун­ца в центральых ло­па­стях за­вер­ше­ния. На ста­ром фун­да­мен­те по­стро­ен Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор в Ста­рой Рус­се (1442 год) со зна­чи­тель­но уве­ли­чен­ным западным ру­ка­вом кре­ста.

По­сле при­сое­ди­не­ния тер­ри­то­рии современной Новгородской области к Мо­с­ков­ско­му ве­ли­ко­му кня­же­ст­ву «по ста­рой ос­но­ве» воз­ве­дён (1484-1499 годы) кир­пич­ный Нов­го­род­ский кремль. В 1510-1515 годы московскими и итальянскими мас­те­ра­ми со­ору­жён ори­ен­ти­ро­ван­ный на Ус­пен­ский со­бор Мо­с­ков­ско­го Крем­ля 6-столп­ный 5-гла­вый Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор Ху­тын­ско­го мо­на­сты­ря, в ко­то­ром в 1535-1536 годы твер­ски­ми мас­те­ра­ми так­же воз­ве­дён т. н. Ху­тын­ский столп (8-гран­ная ц. Св. Гри­го­рия Ар­мян­ско­го; ра­зо­бра­на в XVIII веке). Тем не ме­нее б. ч. хра­мов превой тре­ти XVI века по­строе­на с пре­об­ла­да­ни­ем тра­диционых нов­го­род­ских форм и ис­поль­зо­ва­ни­ем уко­ре­нив­ше­го­ся с XV века под­цер­ко­вья: ар­ха­ич­ные од­но­гла­вые церкви Св. Кли­мен­та на Иво­ро­ве ул. (1519-1520 годы; од­на из по­след­них с 3-ло­па­ст­ным за­верше­ни­ем), Ус­пен­ская церковь быв. Кол­мо­ва мон. (1527-1528 годы, верх­няя цер­ковь над­строе­на в 1686 году). Но­вые чер­ты про­яви­лись в до­бав­ле­нии бо­ко­вых ап­сид, соз­да­нии фрон­то­нов-щип­цов (церковь Жён-ми­ро­но­сиц, меж­ду 1508 и 1511 годами; един­ст­вен­ная «сдво­ен­ная» церковь Апо­сто­ла Фи­лип­па и Свт. Ни­ко­лая на Нут­ной ул., 1527-1528 годы), ис­поль­зо­ва­нии ки­ле­вид­ных за­вер­ше­ний арок (церковь Про­ко­пия Му­че­ни­ка на Яро­сла­во­вом дво­ри­ще, 1529 год; все - в Великом Нов­го­ро­де). В ин­терь­е­рах раз­ра­ба­ты­вал­ся но­вый при­ём с ис­поль­зо­ва­ни­ем вы­со­ких круг­лых стол­бов, при­ме­нён­ный в Ни­коль­ском со­бо­ре Ни­ко­ло- Мед­вед­ско­го мон. (конец XV - начала XVI веков; в Но­вой Ла­до­ге) и в нов­го­род­ских церк­вах Жён-ми­ро­но­сиц, Св. Про­ко­пия, Ус­пе­ния на Тор­гу (по­сле по­жа­ра 1541 года) и др. В середине XVI века, ко­гда по­кры­тия многих церк­вей ме­ня­лись на 8-скат­ные, в Нов­го­ро­де вы­ра­бо­тал­ся ме­ст­ный ва­ри­ант «мо­с­ков­ско­го сти­ля» - 5-гла­вые хра­мы с щип­цо­вы­ми за­вер­ше­ния­ми, под­цер­ковь­ем и тра­пез­ной па­ла­той: 4-столп­ные церковь Свя­тых Бори­са и Гле­ба в Плот­ни­ках (1536 год), церковь Фё­до­ра Стра­ти­ла­та на Щир­ко­ве ул. (1546 год; ниж­няя часть - 1292-1294 годы; во­зоб­нов­ле­на в 1682-1688 годы), 2-столп­ная Тро­иц­кая церковь Ду­хо­ва мон. (1557 год). В отдельую груп­пу мож­но вы­де­лить по­стро­ен­ные на сред­ст­ва ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го мно­го­пре­столь­ные церк­ви с га­ле­рея­ми: 6-столп­ная 5-гла­вая Ни­ки­ты Му­че­ни­ка со стол­по­об­раз­ным при­де­лом - «цер­ко­вью под ко­ло­ко­лы» в Нов­го­ро­де (1555-1557 годы), 4-столп­ный 3-гла­вый Тро­иц­кий со­бор (1569 год) Клоп­ско­го мон. близ дер. Сель­цо (упо­ми­на­ет­ся с 1412 года, за­крыт в 1934 году, во­зоб­нов­лён в 2005 году). Так­же воз­ве­де­ны не­боль­шие од­но­гла­вые бес­столп­ные церк­ви: Св. Пан­те­леи­мо­на (Ни­ко­лы Ко­ча­но­ва; 1554 год, верх пе­ре­стро­ен в XIX веке); с 2-этаж­ны­ми тра­пез­ны­ми па­ла­та­ми – Сре­тен­ская Ан­то­ние­ва мон. (1533-1536 годы), Вос­кре­сен­ская быв. Вос­кре­сен­ско­го мон. на Крас­ном по­ле (около 1547 года), Бла­го­ве­ще­ния на Тор­гу (1553-1555 годы; все - в Великом Нов­го­ро­де), так­же Св. Вар­лаа­ма Ху­тын­ско­го в Ху­тын­ском мон. (1550-1552 годы), Ни­коль­ская в Клоп­ском мон. (ве­ро­ят­но, 1570-е гг.) и др. Многие церк­ви и мо­на­сты­ри в Нов­го­ро­де строи­лись на день­ги ди­на­стий куп­цов-гос­тей (Сыр­ко­вы, Та­ра­ка­но­вы, Ко­рю­ко­вы). Так, гость Ф.Д. Сыр­ков был строи­те­лем Сыр­ко­ва мон. (ны­не - в дер. Сыр­ко­во; 5-гла­вый со­бор Сре­те­ния Вла­ди­мир­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри с круг­лы­ми стол­ба­ми в ин­терь­е­ре, 1548-1554 годы, гла­вы не сохр.), Ни­ко­ло-Роз­важ­ско­го (1555 год), Тих­вин­ско­го Бо­го­ро­дич­но­го Ус­пен­ско­го (1560 год), Ар­се­ни­ев­ско­го (1562 год) и др. не­со­хра­нив­ших­ся мо­на­сты­рей. В первой половине XVI века в Нов­го­ро­де по­строе­ны пер­вые кир­пич­ные жи­лые до­ма (Ан­д­рея Та­ра­ка­но­ва на ул. Ро­га­ти­ца, 1540-е годы).

В 1570 году Нов­го­род был раз­гром­лен оп­рич­ным вой­ском и окон­ча­тель­но по­те­рял ар­хитектурную са­мо­стоя­тель­ность. Ка­мен­ная стро­ит. дея­тель­ность в 1580-е годы за­ти­ха­ет до середины XVII века. В 1650-х годах во­зоб­но­ви­лось строи­тель­ст­во 5-гла­вых со­бо­ров, но те­перь без черт нов­го­род­ской ар­хи­тек­ту­ры: Ус­пен­ский Ивер­ско­го мо­на­сты­ря на Вал­дае (1655-1656 годы, зод­чий А. Мо­ке­ев), Воз­не­сен­ский с де­ко­ра­тив­ным 5-гла­ви­ем (1660-е годы, ра­зо­бран около 1975 года) Сав­во- Ви­шер­ско­го мон. (ос­но­ван в начале XV века, уп­разд­нён в 1930-е годы); яро­слав­ски­ми и ко­ст­ром­ски­ми ка­мен­щи­ка­ми воз­ве­де­ны со­бо­ры - Ни­коль­ский с 2-всход­ным крыль­цом и шат­ро­вы­ми «по­лат­ка­ми» (1681-1685 годы) Ни­ко­ла­ев­ско­го Вя­жищ­ско­го мон. (ос­но­ван в конце XIV века, за­крыт в 1920-е годы; воз­ро­ж­дён в 1989 году), Зна­мен­ский в Нов­го­ро­де (1682-1688 годы), 2-столп­ный Вос­кре­сен­ский (1698-1700 годы, до­стро­ен в 1720-е годы) быв. Де­ре­вя­ниц­ко­го мон. близ Нов­го­ро­да (упо­ми­на­ет­ся с 1335 года, за­крыт около 1930 года), Вос­кре­сен­ский в Ста­рой Рус­се (1692-1696 годы). Так­же по­строе­ны: 5-гла­вая Тро­иц­кая церковь в Ста­рой Рус­се (1680-1684 годы), од­но­гла­вые со­бор Со­ше­ст­вия Св. Ду­ха (1676 год) Свя­то- Ду­хо­ва Иа­ков­ле­ва Бо­ро­вич­ско­го мон. (ос­но­ван в 1327 году, уп­разд­нён в 1920-е годы, во­зоб­нов­лён в 2000 году), Тро­иц­кая церковь в дер. За­харь­и­но (1699 год, вос­ста­нов­ле­на в 2007-2010 годы); бес­столп­ные церк­ви с тра­пез­ны­ми па­ла­тами - Бо­го­яв­лен­ская в Ивер­ском мон. на Вал­дае (1666-1671 годы), Св. Ио­ан­на Бо­госло­ва в Ни­ко­ла­ев­ском Вя­жищ­ском мон. (1694-1698 годы), Ус­пен­ская в Де­ре­вя­ниц­ком мон. (1725 год). К па­мят­ни­кам XVI века с па­ла­точ­ным по­кры­ти­ем воз­вра­ща­ет нас Ни­коль­ская церковь в Ста­рой Рус­се (1710 год, на ос­но­ве зда­ния 1371 год). В 1680-1690-е годы Нов­го­род по­лу­чил но­вые вер­ти­каль­ные до­ми­нан­ты: Во­рот­ная баш­ня Гос­ти­но­го дво­ра (Грид­ни­ца, 1686 год; моск. арх. Г. Вах­ро­ме­ев, по про­ек­ту московского зод­че­го С.Л. Ефи­мо­ва); шат­ро­вые ко­ло­коль­ни Ни­ко­ло-Дво­ри­щен­ско­го (1684-1685 годы) и Зна­мен­ско­го со­бо­ров, Кол­мо­ва и Ми­ха­лиц­ко­го Бо­го­ро­диц­ко­го мо­на­сты­рей (все конца XVII века), церк­вей Дмит­рия Со­лун­ско­го на Слав­ко­ве ул. (1691 год) и Фё­до­ра Стра­ти­ла­та на Ру­чью (по­сле 1696 года). При уча­стии нов­го­род­ско­го вое­во­ды кн. Б.И. Про­зо­ров­ско­го по­строе­ны: 3-ярус­ный со­бор в Де­ре­вя­ниц­ком мон. (1695-1697 годы, рух­нул по­сле за­вер­ше­ния строи­тель­ст­ва); дву­мя вось­ме­ри­ка­ми над­строе­ны По­кров­ская церковь (1693-1695 годы) и баш­ня Ко­куй (1690-е годы), пя­тью шат­ра­ми - Пре­чис­тен­ская баш­ня Нов­го­род­ско­го крем­ля (не сохр.; все - зод­чий Ефи­мов). В 1697-1699 годы воз­ве­дён пер­вый ка­мен­ный Ве­ли­кий Вол­хов­ский мост (не сохр.).

Тра­ди­ции де­ревянного зод­че­ст­ва пе­ре­да­ва­лись из по­ко­ле­ния в по­ко­ле­ние. Многие памят­ни­ки пе­ре­ве­зе­ны в Му­зей де­рев. зод­че­ст­ва «Ви­то­слав­ли­цы» в Великом Нов­го­ро­де (от­крыт в 1967 году, про­ект арх. Л.Е. Крас­но­речь­е­ва): церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы из с. Пе­рёд­ки с пря­мо­скат­ным кре­ща­тым по­кры­ти­ем и вось­ме­ри­ком, пе­ре­кры­тым шат­ром (1530-е годы), шат­ро­вая Ус­пен­ская церковь из с. Ку­риц­ко (1595 год), кре­ща­тая Ни­коль­ская церковь бывшего Ни­ко­ло-Кру­тиц­ко­го мон. из дер. Мя­ки­ше­во (1642 год); ярус­ные Ни­коль­ская церковь из дер. Вы­со­кий Ост­ров (пред­по­ло­жи­тель­но 1767 год; ико­но­стас с ико­на­ми XVII-XVIII веков) и не­боль­шая ча­сов­ня из дер. Ка­ши­ра (XVIII век); клет­ские церк­ви - Ус­пен­ская из дер. Ни­ку­ли­но (1599 год), Тро­иц­кая из Ре­конь­ской Тро­иц­кой пус­ты­ни (1672-1676 годы), Ни­коль­ская из дер. Ту­хо­ля (1688 год), ча­сов­ни из де­ре­вень Гарь (1698 год) и Ма­лы­ше­во (XVIII век); вет­ря­ная мель­ни­ца-шат­ров­ка из дер. Ла­до­щи­на (начало XX века); из­бы, ам­ба­ры, жит­ни­цы XIX - начала XX веков. Сре­ди ред­ких де­ревянных церк­вей, со­хра­нив­ших­ся на сво­их мес­тах: Илии Про­ро­ка в дер. Иль­и­на Го­ра (1689-1691 годы), ярус­ные - Св. Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца в дер. Ру­чьи (1741 год), Ро­ж­де­ст­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы в дер. Со­пи­ны (1747-1762 годы, пе­ре­строе­на в 1890-1893 годы; верх не сохр.) и По­кров­ская в с. Мус­сы (вторая половина XVIII века; ны­не - в чер­те г. Соль­цы); Свт. Ни­ко­лая в дер. Мрот­ки­но (1753 год, пе­ре­строе­на с до­бав­ле­ни­ем пор­ти­ков в 1831 году), Скор­бя­щей Бо­го­ма­те­ри в дер. Бор Лю­бы­тин­ско­го р-на (1855 год), Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская в дер. Мо­ло­диль­но (1873 год), Свя­тых Пет­ра и Пав­ла в дер. Хо­лы­нья (1904 год); ча­сов­ни Св. Иа­ко­ва Бо­ро­вич­ско­го в дер. Пе­ре­лу­чи (XIX век), Прп. Ти­хо­на Лу­хов­ско­го в дер. Изо­ни­но (середина - конец XIX века).

Эле­мен­ты западно-ев­ропейского зод­че­ст­ва про­ни­ка­ют (не счи­тая пе­рио­да шведской ок­ку­па­ции Нов­го­род­ской зем­ли начала XVII века) при императоре Пет­ре I - в 1723 году пе­ре­пла­ни­ров­кой Нов­го­ро­да за­ни­мал­ся «ар­хи­тек­тор­ский уче­ник» Г. Ох­лоп­ков. По за­казу императрицы Ека­те­ри­ны I по­строе­на Ус­пен­ская церковь в дер. Ко­ро­стынь в ду­хе рим. ба­рок­ко с вол­но­об­раз­но изо­гну­той сте­ной западного фа­са­да (1726 год, арх. Д. Ель­ча­ни­нов по из­ме­нён­но­му про­ек­ту итальянского арх. Г. Кья­ве­ри). Но стиль ба­рокко не по­лу­чил здесь боль­шо­го рас­про­стра­не­ния; сре­ди не­мно­гих па­мят­ни­ков - ко­ло­коль­ня Де­ре­вя­ниц­ко­го мон. с рус­то­ван­ны­ми ло­пат­ка­ми и ис­крив­лён­ным шпи­лем (1730-1735 годы, рес­тав­ри­ро­ва­на в 1965 году), Вхо­до­ие­ру­са­лим­ская церковь в Нов­го­род­ском крем­ле (1759 год; верх не сохр.), ко­ло­коль­ня Ху­тын­ско­го мон. (1758-1761 годы, пред­по­ло­жи­тель­но арх. кн. Д.В. Ух­том­ский; верх - 1768-1774 годы) и 5-гла­вая церковь Св. Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца с уд­ли­нён­ны­ми бо­ко­вы­ми ба­ра­ба­на­ми в дер. Тель­бо­ви­чи (1779 год). Главное ме­сто в ар­хи­тек­ту­ре XVIII века за­ни­ма­ет тра­диционное на­прав­ле­ние (церковь Св. Трои­цы с 8-скат­ной кры­шей на ул. Телегина-Ре­дя­ти­на в Великом Нов­го­ро­де, 1734 год, на фун­да­мен­тах 1365 год; од­но­гла­вая церковь Св. Ге­ор­гия в Ста­рой Рус­се, 1739-1740 годы, на ос­но­ве зда­ния 1410 года; 5-гла­вый Вве­ден­ский со­бор в Бо­ро­ви­чах, 1758-1777 годы, сне­сён в 1932 году) и тип хра­ма «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке»: од­на из не­мно­гих церк­вей в ду­хе на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко - Тро­иц­кая (1732 год) быв. Ра­беж­ской пус­ты­ни (ос­но­ва­на в 1697 году, уп­разд­не­на в 1764 году) в дер. Ра­бе­жа, близ гра­ни­цы с Твер­ской обл.; с ма­лы­ми вось­ме­ри­ка­ми - Тро­иц­кий со­бор в Вал­дае (1744 год) и церкви Свя­тых Пет­ра и Пав­ла в дер. Пи­русс (1757 год); церк­ви Ге­ор­гия на Лу­бя­ни­це (Ге­ор­гия на Тор­гу, 1750-1754 годы; на сте­нах 1356 гдоа), По­кров­ская Ки­рил­ло­ва мон. (1753-1754 годы, сохр. фундаменты; обе - в Великом Нов­го­ро­де); Спа­со-Пре­об­ра­жен­ские в дер. Ров­ное (1767 год) и в Бо­ро­ви­чах (1797 год, ба­роч­ные на­лич­ни­ки и ко­ло­коль­ня; сне­се­на в 1930-е годы), Ус­пен­ская в дер. Наль­цы (1798 год). Тра­ди­цио­на­лиз­мом от­ли­ча­ют­ся по­строй­ки по­гос­та в дер. Бу­ре­ги (ко­ло­коль­ня - 1730 год; руи­ны церковь Свт. Ни­ко­лая, 1736 год; Вос­кре­сен­ский со­бор с вы­со­ким 8-гран­ным ба­ра­ба­ном, ос­вя­щён в 1764 году).

Ар­хи­тек­ту­ра клас­си­циз­ма по­лу­чи­ла на тер­ри­то­рии современной Новгородской области боль­шее рас­про­стра­не­ние. В конце XVIII - первой половины XIX веков упо­ря­до­че­на пла­ни­ров­ка как ста­рых го­ро­дов (ге­не­раль­ные пла­ны Нов­го­ро­да 1778 и 1834 годов), так и вновь уч­ре­ж­дён­ных (Вал­дай, Кре­ст­цы, Бо­ро­ви­чи); вы­строе­ны Пу­те­вые двор­цы в Нов­го­ро­де (1771 год, пе­ре­стро­ен в 1825-1828 годы по про­ек­ту В.П. Ста­со­ва), Вал­дае (1770-е годы), в дер. Ко­ро­стынь (1826-1828 годы, Ста­сов); в Нов­го­ро­де так­же дом гу­бер­на­то­ра (около 1770 ода, пе­ре­стро­ен в начале XIX века, арх. И.Е. Дмит­ров; ны­не зда­ние ад­ми­ни­ст­ра­ции го­ро­да), ар­хие­рей­ский дом (Ми­тро­по­ли­чьи па­ла­ты; 1775 год, арх. П.Р. Ни­китин), зда­ние При­сут­ст­вен­ных мест (1783-1786 годы, на сво­дах ниж­не­го эта­жа При­каз­ной па­ла­ты 1572 года; пе­ре­строе­но в 1817-1822 годы, арх. И.В. Ро­гин­ский), ма­неж (пред­по­ло­жи­тель­но арх. Л.А. Дю­бю), Санкт-Пе­тербургская за­ста­ва (кар­де­гар­дия; 1834 год, арх. Ф.И. Рер­берг), жи­лые до­ма по «об­раз­цо­вым про­ек­там» Ста­со­ва (1827 год). Сре­ди ти­пов хра­мов в сти­ле клас­си­цизма один из наи­бо­лее ран­них - цен­три­че­ский: церк­ви Св. Ека­те­ри­ны в Вал­дае (ро­тон­даль­ная; 1786-1793 годы, арх. Н.А. Львов), Свт. Ни­ко­лая в дер. Во­лок (ок­та­го­наль­ная; 1799 год), Тро­иц­кая в дер. Под­го­щи (1805 год), Св. Ио­ан­на Вои­на с пла­ном в ви­де тет­ра­кон­ха в дер. Ми­го­ло­щи (1813 год). Большая часть клас­си­ци­стических церк­вей пе­ре­кры­та ро­тон­даль­ной гла­вой: Ус­пен­ская в с. Ма­рё­во (1796 год), Ус­пен­ский со­бор в Бо­ро­ви­чах (1798-1800 годы, при­де­лы с пор­ти­ка­ми - 1839-1840 годы, верх пе­ре­стро­ен в начале XX века), Тро­иц­кие церк­ви в дер. Со­пи­ны (по­строе­на на день­ги А.В. Су­во­ро­ва; ос­вя­ще­на в 1800 году) и в дер. Пе­рет­но (1814-1820 годы), Зна­мен­ская в дер. Лю­бы­ни (1815 год), Тро­иц­кая (1829-1831 годы) Го­род­но­езер­ской Ни­кан­д­ро­вой пу­с­ты­ни в дер. Ни­кан­д­ро­во (конец XVI века, уп­разд­не­на в 1764 году), Воз­не­сен­ская в дер. Чёр­ное (пред­по­ло­жи­тель­но 1830-е годы), Ус­пен­ская в дер. Илем­но (1842 год; сохр. руи­ны). Един­ст­вен­ный 2-ко­ло­ко­лен­ный храм - со­бор Ро­ж­де­ст­ва Ио­ан­на Пред­те­чи (1800-е годы; раз­ру­шен в советское вре­мя) бывшего Отен­ско­го мон. близ дер. По­сад (упо­ми­на­ет­ся с 1420 года, за­крыт в 1934 году). Ин­те­рес­ное ком­по­зи­ци­он­ное ре­ше­ние церкви Св. Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца в дер. Юрь­е­во (Пет­ро­во; 1791-1801 годы) с 4 уг­ло­вы­ми пи­ло­на­ми-ку­по­ла­ми и ко­ло­коль­ней над пор­ти­ком зап. фа­са­да (пред­по­ло­жи­тель­но арх. Львов). К ар­хаи­зи­рую­ще­му на­прав­ле­нию мож­но от­не­сти клас­си­ци­стической церк­ви: кре­сто­об­раз­ную с де­ко­ра­тив­ным 5-гла­ви­ем Спа­со-Пре­об­ра­жен­скую в дер. Ле­ох­но­во (1788 год, ко­ло­коль­ня - 1829 года); с 8-гран­ным ба­ра­ба­ном - Ни­коль­скую в дер. Оси­но­вец (1795 год), Бо­го­яв­лен­ский со­бор (1806 год, взор­ван в 1932 году) быв. Пе­ре­ком­ско­го Ни­ко­лаев­ско­го Роз­важ­ско­го мон. близ дер. Сер­го­во (ос­но­ван в 1407 году, ли­к­ви­ди­ро­ван в 1930-е годы), Бла­го­ве­щен­скую в дер. По­рож­ки (1807 год), Тро­иц­кую в дер. Бур­це­ва Го­ра (1810 год), Пра­вед­но­го Ла­за­ря в дер. Сер­го­во (1811 год), Тро­иц­кую в дер. Охо­на с 4 де­ко­ра­тив­ны­ми ба­ра­ба­на­ми во­круг вось­ме­ри­ка (1814 год), По­кров­скую с ба­роч­ны­ми гла­ва­ми в с. Ше­ре­хо­ви­чи (ос­вя­ще­на в 1818 году, не сохр.). Сре­ди клас­си­ци­стических ко­ло­ко­лен - со­бор­ные в Бо­ро­ви­чах (1785 год, сне­се­на в 1932 году) и Ста­рой Рус­се (1797-1801 годы, 4-й ярус - 1835 год, арх. Ста­сов), Юрь­е­ва мон. (1838-1841 годы, К.И. Рос­си). В сти­ле ам­пир по­строе­ны: Вве­ден­ская церковь с 8-гран­ным бара­ба­ном и до­рическим пор­ти­ком в с. Брон­ни­ца (1828-1832 годы, арх. Ста­сов), Ус­пен­ская церковь с ок­ру­жён­ным ко­лон­на­дой ро­тон­даль­ным ба­ра­ба­ном в дер. Бор Лю­бы­тин­ско­го р-на (1832 год, пред­по­ло­жи­тель­но Ста­сов); 5-гла­вые - Иль­ин­ский со­бор в Соль­цах (1824-1825 годы), Тро­иц­кая церковь с гра­нё­ны­ми ба­ра­ба­на­ми в дер. Боль­шое Го­род­но (1830 год), Тро­иц­кий со­бор в Бо­ро­ви­чах (1835-1859 годы, арх. М.М. Пра­ве; пе­ре­стро­ен под Дом куль­ту­ры в 1931 году), По­кров­ская церковь с бо­ко­вы­ми пи­ло­на­ми-гла­ва­ми в дер. Ру­чьи (середина XIX века).

Большая часть уса­деб­ных ан­самб­лей в сти­ле клас­си­циз­ма не со­хра­ни­лась или со­хра­ни­лась в руи­нах: Бе­рё­зо­вик Му­си­ных- Пуш­ки­ных (конец XVIII - начало XIX веков), Зван­ка Г.Р. Дер­жа­ви­на (дом ра­зо­бран в 1852 году; в 1869-1920-е годы - Зван­ский Зна­мен­ский мон.), Гру­зи­но гр. А.А. Арак­чее­ва (1797-1815 годы, арх. Ф.И. Де­мер­цов, скульп­тор И.П. Мар­тос; пе­ре­строе­на в 1815-1829 годы, арх. В.П. Ста­сов; Ан­д­ре­ев­ский со­бор, 1805-1806 годы; раз­ру­шен с усадь­бой в 1941 году), Онег Оболь­я­ни­но­вых близ дер. За­харь­и­но (здесь жил мо­ло­дой С.В. Рах­ма­ни­нов; дом 1808 года, сго­рел в 1941 году), Ро­ж­де­ст­вен­ское Н.П. Ев­сти­фее­ва в дер. Язы­ко­во (ро­ди­на Н.Н. Мик­лу­хо-Мак­лая; главный дом сго­рел в 1952 году). Сре­ди со­хра­нив­ших­ся уса­деб: Кон­чан­ское-Су­во­ров­ское, Ров­ное-Но­во­бла­го­дат­ное О.А. Зу­бо­вой в дер. Ров­ное (конец XVIII века; главный дом, церковь Св. Ека­те­ри­ны, 1802 год), За­ли­зе­нье Анич­ко­вых в пос. Ки­ров­ский (главный дом - 1807 год), Ва­силь­чи­ко­вых в дер. Вы­би­ти (жи­лой дом, скот­ный двор, фли­ге­ли, начало XIX века), Му­си­ных-Пуш­ки­ных в дер. Пе­рет­но (дом XIX века; Тро­иц­кая церковь, 1812 год), Ви­то­слав­ли­цы гр. А.А. Ор­ло­вой-Чес­мен­ской (из ро­да Ор­ло­вых; главный дом первой половины XIX века; ны­не тер­ри­то­рия Му­зея де­рев. зод­че­ст­ва) и др. С 1818 года во­круг Нов­го­ро­да под руководством Арак­чее­ва строи­лись во­енные по­се­ле­ния, главные мес­та в ко­то­рых за­ни­ма­ли зда­ния штаб­ных го­род­ков с пол­ко­вы­ми ма­не­жа­ми, по­стро­ен­ны­ми при уча­стии В.П. Ста­со­ва (в сё­лах - Се­ли­щи, 1819-1825 годы, ин­же­не­ры К.Ф. Дет­лов, Л.Л. Кар­бонь­ер, А.Я. Фабр; Но­во­се­ли­цы, 1824-1830 годы, инжинер А. Во­ро­нов; Мед­ведь, 1824-1827 годы, арх. Л.А. Дю­бю, и др.; все - в руи­нах).

В ду­хе эк­лек­тиз­ма по­строе­ны ке­лей­ные кор­пу­са Пе­рын­ско­го ски­та в Нов­го­ро­де (конец 1830-х - 1840-е годы, арх. И.Ф. Со­ко­лов), позд­нее - железнодорожные во­кза­лы (в Бо­ро­ви­чах, 1876 год; Чу­до­ве, 1877 год, арх. Б.Э. Лор­берг; Ста­рой Рус­се, 1878 год). В сти­ле не­оре­нес­санс - нов­го­род­ская жен­ская гим­на­зия, зда­ние Дво­рян­ско­го со­б­ра­ния (1851 год, арх. А.И. Шта­кен­шней­дер), железнодорожные во­кза­лы в Ма­лой Ви­ше­ре (1851 год), Оку­лов­ке (1856 год; сне­сён в 2003 году; оба - арх. Р.А. Же­ля­зе­вич). С эле­мен­та­ми не­оба­рок­ко по­стро­ен кос­тёл Свя­тых Пет­ра и Пав­ла в Нов­го­ро­де (1891-1893 годы, арх. Р.К. Кржи­жа­нов­ский; в 1950-е годы пе­ре­стро­ен в ки­но­те­атр). Ар­хи­тек­ту­ра уса­деб со второй половины XIX века так­же эк­лек­тич­на: По­лы­нов­ка Тол­ка­чё­вых в Бо­ро­ви­чах (1860-е годы, здесь жил А.К. Ля­дов; не сохр.), Ка­мен­ка А.В. Су­во­ро­ва (де­рев. дом для сол­дат-ве­те­ра­нов, 1879 год; де­ревянная церковь Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го, 1885 год), ген.-м. В.А. Ко­са­гов­ско­го в пос. При­озёр­ный (вторая половина XIX века; ны­не пси­хо­нев­ро­ло­гический ин­тер­нат), Гвер­стян­ка Не­хлю­до­вых (ны­не - в чер­те г. Бо­ро­ви­чи; дом - 1890 год, с эле­мен­та­ми нео­го­ти­ки), Ка­мен­ка куп­ца Ф.М. Ва­ню­ко­ва (дом в сти­ле английской нео­го­ти­ки с от­дель­но стоя­щей вы­со­кой смот­ро­вой баш­ней, конец XIX века) и др.; де­рев. с баш­ня­ми да­ча Кра­па­чу­ха в дер. Озер­ки (в 1901 и 1903 годы здесь жил Н.А. Рим­ский-Кор­са­ков; не сохр.).

Во второй половине XIX - начало XX веков воз­во­ди­лись церк­ви в ду­хе средне-вековой нов­го­род­ской шко­лы: По­кров­ская в дер. Бо­ри­со­во (1855 год), Св. Ни­ки­ты в пос. Вол­хов­ский (ны­не - в чер­те г. Великий Нов­го­род, 1870-е годы), Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в Нов­го­ро­де (1913-1916 годы, арх. К.К. Ро­ма­нов). В рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле по­строе­ны церковь Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва в пос. Уг­лов­ка (1864 год), Воз­не­сен­ская церковь с ма­лы­ми бо­ко­вы­ми ба­ра­ба­на­ми в дер. Реч­ки (1865 год), но большая часть хра­мов это­го вре­ме­ни мож­но от­не­сти к различным ва­ри­ан­там рус­ско­го сти­ля: церк­ви - в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Уми­ле­ние» в Бо­ро­ви­чах (1871 год), в честь Тих­вин­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в дер. Ёг­ла (1874 год), Ус­пен­ская (1894 год) быв. Ус­пен­ско­го мон. в дер. Лав­ро­во (ос­но­ван как об­щи­на в 1872 году, за­крыт в 1920-е годы) и др., со­бо­ры - Со­ше­ст­вия Св. Ду­ха Ду­хо­ва мон. (1889-1892 годы), Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в пос. Лю­бы­ти­но (1893-1917 годы, не до­стро­ен), 5-гла­вый По­кров­ский Зве­ри­на мон. (1899-1901 годы), пе­ре­кры­тая 8-гран­ным шат­ром церковь Св. Ио­ан­на Бо­го­сло­ва в дер. Ве­ле­би­цы (1903 год). В рус­ском сти­ле так­же по­строе­ны: де­ревянный те­атр в Ста­рой Рус­се (1883 год, арх. Н.Л. Бе­нуа, не сохр.), ан­самб­ли - Ре­конь­ской Тро­иц­кой пус­ты­ни (упо­ми­на­ет­ся с 1676 года, уп­разд­не­на в 1764 году, вос­ста­нов­ле­на в 1860, за­кры­та в 1920-е годы; Тро­иц­кий со­бор, 1870-1873 годы, По­кров­ская церковь, 1874-1877 годы, Свя­тые вра­та; все - арх. М.А. Щу­ру­пов), Рдей­ско­го мон. близ г. Холм (ос­но­ван во второй половине XVII века, уп­разд­нён в 1764 году, во­зоб­нов­лён в 1887 году, за­крыт в 1932 году; 5-гла­вый Ус­пен­ский со­бор, 1898-1902 годы, арх. И.Т. Бо­рю­тин по про­ек­ту арх. А.С. Ка­мин­ско­го), Ко­роц­ко­го Ти­хо­но­ва мон. в пос. Ко­роц­ко (уч­ре­ж­дён в 1881 году; за­крыт в 1931 году; ны­не пси­хи­ат­рич. боль­ни­ца; церковь Св. Вар­ва­ры, 1895 год). Мень­шее рас­про­стра­не­ние по­лу­чил не­ови­зан­тий­ский стиль (Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская церковь в с. Брон­ни­ца, 1885-1888 годы; Тро­иц­кая ц. в уро­чи­ще Яз­ви­щи, 1891 год); в мав­ри­тан­ском сти­ле по­стро­ен кур­зал Ста­ро­рус­ских ми­нер. вод (конец XIX века; не сохр.). С 1910-х годов воз­во­ди­лись отдельные по­строй­ки в сти­лях мо­дерн (гос­ти­ни­ца ку­рор­та в Ста­рой Рус­се и др.), не­оклас­си­цизм (бывший епар­хи­аль­ный дом в Нов­го­ро­де, 1911-1912 годы, арх. М.Т. Пре­об­ра­жен­ский), в не­орус­ском сти­ле (ча­сов­ня Свя­тых Ки­ри­ка и Иу­ли­ты в Ста­рой Рус­се, 1914 год, не сохр.), позд­нее так­же в сти­ле кон­струк­ти­виз­ма (зда­ние ад­ми­ни­ст­ра­ции в Бо­ро­ви­чах, 1927-1929 годы, арх. С.П. Ши­шу­нов). Сре­ди инжинерных со­ору­же­ний - ме­тал­лический мос­ты (Вол­хов­ский у Нов­го­род­ско­го крем­ля, 1901-1902 годы, инжинер Г.Н. Со­ловь­ёв, раз­ру­шен в 1941 году; в Бо­ро­ви­чах, 1905 год, инжинер Н.А. Бе­ле­люб­ский).

Новгородская область силь­но по­стра­да­ла во вре­мя Великой Отечественой вой­ны. Нов­го­род вос­ста­навли­вал­ся по ген­пла­ну 1943-1945 годов(арх. А.В. Щу­сев). С мо­ти­ва­ми древне-русского зод­че­ст­ва по­стро­ен жельзнодорожный во­кзал (1950-1953 годы, арх. И.Г. Явейн), в сти­ле советского не­оклас­си­циз­ма - об­ще­жи­тие По­ли­тех­нического института (1953 год, арх. И.И. Куш­нир), мост че­рез Вол­хов (1954 год), Дом Со­ве­тов (1959 год), Дом куль­ту­ры им. А.С. По­по­ва (1961 год, арх. Куш­нир; все - в Великом Нов­го­ро­де), железнодорожный вок­зал в Ста­рой Рус­се (1950-е годы). Ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны и рес­тав­ри­ро­ва­ны церк­ви (по про­ек­там С.Н. Да­вы­до­ва, А.В. Во­робь­ё­ва, П.Д. Ба­ра­нов­ско­го, Г.М. Штен­де­ра, Т.В. Гла­ден­ко, Л.М. Шу­ляк, Н.Н. Кузь­ми­ной и др.), усадь­бы (де­ревянный дом усадь­бы Вла­ди­ми­ро­вых Чу­дов­ская Лу­ка в Чу­до­ве, в 1871 году ку­п­лен Н.А. Не­кра­совым, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1968 и 2002-2004 годы). По но­во­му ген­пла­ну 1966 года в Нов­го­ро­де по­строе­ны 9-этаж­ные до­ма, но­вый мост че­рез Вол­хов (1978 од), Об­ла­ст­ной дра­матический те­атр (1987 год, арх. В.А. Со­мов). В конце 1980-х-2000-х годы со­ору­же­ны так­же церк­ви - в честь Тих­вин­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в Хол­ме (1989-2003 годы, арх. Л.Е. Крас­но­речь­ев), Вос­кре­ше­ния Ла­за­ря в Ве­ли­ком Нов­го­ро­де (2002 год), в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Спо­ри­тель­ни­ца хле­бов» в дер. Лес­ная (2005 год), По­кров­ская в пос. Ба­тец­кий; де­ре­вян­ные - Св. Ильи Про­ро­ка в дер. За­озе­ри­цы (1997 год), Св. Ни­кан­д­ра Го­род­ное­зер­ско­го в пос. Хвой­ная (1996-2000 годы), Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в с. Кон­чан­ско-Су­во­ров­ское (1992-2002 годы), Тро­иц­кая в с. Под­до­рье (2001 год), Cв. Се­ра­фи­ма Са­ров­ско­го в пос. Пар­фи­но, Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в пос. Во­лот (2001-2003 годы).

С XI века в Нов­го­ро­де раз­ви­ва­ет­ся ико­но­пи­са­ние; к XIII веку скла­ды­ва­ет­ся нов­го­род­ская шко­ла ико­но­пи­си [мас­те­ра Оли­сей Гре­чин (конец XII - начало XIII веков), Алек­са Пет­ров (конец XIII века), Аа­рон (XV века) и др.]. При ар­хи­еп. Ва­си­лии Ка­ли­ке (1331-1352 годы) в Нов­го­ро­де ра­бо­та­ли греческие мас­те­ра (Исайя Гре­чин и др.), на­пи­сав­шие ико­ны празд­нич­но­го чи­на в Со­фий­ском со­бо­ре. В XV веке фор­ми­ру­ет­ся схе­ма ико­но­ста­са (в конце XV века по­яв­ля­ет­ся про­ро­че­ский ряд; со­хра­ни­лись ан­самб­ли ико­но­ста­сов с XVI века). Пред­по­ло­жи­тель­но при ар­хи­епископ Ген­на­дии (1484-1504 годы) соз­да­ны т. н. со­фий­ские таб­лет­ки (от франц. tab­leau - кар­ти­на) - 2-сто­рон­ние не­боль­шие ико­ны с изо­бра­же­ни­ем празд­ни­ков и свя­тых, сто­яв­шие пе­ред боль­шим ико­но­ста­сом Со­фий­ско­го со­бо­ра (со­хра­ни­лись: 15 в Нов­го­род­ском государственном объ­е­ди­нён­ном му­зее-за­по­вед­ни­ке, 9 в ГТГ, од­на в ГРМ). В начале XVI века в Нов­го­ро­де ра­бо­та­ли моск. ико­но­пис­цы Ан­д­рей Лав­рен­ть­ев и Иван Дер­ма Яр­цев. В середине XVII века ор­га­ни­зо­ва­на со­фий­ская жи­во­пис­ная мас­тер­ская под руководством Ф.Я. Нем­ки­на, у ко­то­ро­го учи­лись Ани­ки­та, А. Фё­до­ров, И. Ев­се­ев, Л. Фо­мин, И. Ко­зы­рев и др. Ред­кое для древне-русской жи­во­пи­си мо­за­ич­ное искусство пред­став­ле­но ор­на­мен­таль­ны­ми мо­заи­ка­ми ал­та­ря Со­фий­ско­го со­бо­ра в Великом Нов­го­ро­де (середина XI века, рес­тав­ри­ро­ва­ны в 1900 году В.А. Фро­ло­вым). Нов­го­род­ская мо­ну­мен­таль­ная жи­во­пись от­ра­жа­ет все пе­рио­ды древне-русского искусства с XII века. К пер­во­му («ки­ев­ско­му») пе­рио­ду от­но­сят­ся мо­ну­мен­таль­ные по сти­лю рос­пи­си со­бо­ров - Со­фий­ско­го (1108-1109 годы), Ни­ко­ло-Дво­ри­щен­ско­го (около 1120 года; сохранились фраг­мен­ты), Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы Ан­то­ние­ва мон. (1125 год), Ге­ор­ги­ев­ско­го Юрь­е­ва мон. (вторая половина 1120-х годов). Главные пе­рио­ды рас­цве­та нов­го­род­ской сте­но­пи­си - конец XII века (фре­ски церкви Бла­го­ве­ще­ния в Ар­ка­жах, 1189 год, и церковь Спа­са на Не­ре­ди­це, 1199 год) и вторая половина XIV - начало XV веков, ко­гда раз­ви­ва­лись два на­прав­ле­ния: «экс­прес­сив­ное» (фре­ски церк­вей Ус­пе­ния на Во­ло­то­ве по­ле, 1363 и около 1390 годы; Спа­са на Иль­и­не ули­це, 1378 год, худ. Фео­фан Грек; Фё­до­ра Стра­ти­ла­та на Ру­чью, 1380-е годы) и «клас­си­ци­зи­рую­щее», от­ра­жаю­щее влия­ние т. н. бал­кан­ской тра­ди­ции (мо­рав­ской шко­лы жи­во­пи­си), - фре­ски церк­вей Спа­са Пре­об­ра­же­ния на Ко­ва­лё­ве (1380 год), Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва на Крас­ном по­ле (1380-1390-е годы), Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла на Ско­во­род­ке (конец XIV века; рас­кры­ты в 1937-1938 годы, не сохр.). К середине XV века от­но­сят­ся рос­пи­си в Спа­со-Пре­об­ра­жен­ском со­бо­ре Ста­рой Рус­сы (1442 год, фраг­мен­ты), церковь Сер­гия Ра­до­неж­ско­го во Вла­дыч­ном дво­ре (начало 1460-х годов), церковь Си­ме­о­на Бо­го­при­им­ца Зве­ри­на мон. (около 1470 года; пер­вый при­мер изо­бра­же­ния ме­ся­це­сло­ва в русских рос­пи­сях). В XIV-XVI веках соз­да­ва­лись отд. фре­ско­вые ком­по­зи­ции на фа­са­дах (церковь Спа­са Пре­об­ра­же­ния на Иль­и­не, западный фа­сад Со­фий­ско­го со­бо­ра, 1528 год, и др.). В 1702 году над рос­пи­ся­ми Зна­мен­ско­го со­бо­ра в Нов­го­ро­де ра­бо­та­ли 30 человек под руководством И.Я. Бах­ма­то­ва (ко­ст­ро­ми­чи В. Оси­пов, А. Ти­мо­фе­ев, Ф. Ан­д­риа­нов, зна­мен­щик В.О. Кон­да­ков, яро­слав­ские мас­те­ра А. Ива­нов, Ф. Фё­до­ров и др.). Сре­ди наи­бо­лее яр­ких про­из­ве­де­ний нов­го­род­ских ми­ниа­тю­ри­стов: Ост­ро­ми­ро­во Еван­ге­лие (1056-1057 годы, РНБ), Еван­ге­лия - Мсти­сла­во­во (меж­ду 1103 и 1117 годами, ГИМ), Юрь­е­ва мо­на­сты­ря (за­став­ки те­ра­то­ло­гич. сти­ля, 1120-1128 годы, ГИМ), Обо­лен­ских (пред­по­ло­жи­тель­но серб. мас­тер, третья четверть XIV века, ГИМ), Ше­ре­ме­тев­ское (вторая четверть XV века, ГИМ), Учи­тель­ное (1450-1460-е годы, РНБ), Паф­нуть­е­во-Бо­ров­ское (1530-1533 годы, ГИМ).

Боль­шое раз­ви­тие по­лу­чи­ла де­ревянная резь­ба - ков­ши, скоб­ка­ри, иг­руш­ки со зве­ри­ны­ми го­ло­ва­ми (X-XI века), ар­хитектурные эле­мен­ты с резь­бой в зве­ри­ном сти­ле (XIV век), кре­сты (в т. ч. Лю­до­го­щен­ский, 1359 год, мас­тер Яков Фе­до­сов), рель­еф­ные ико­ны, фи­гу­ры свя­тых, ра­ки, ам­во­ны (Со­фий­ско­го со­бо­ра, 1533 год, ГРМ), Свя­ти­тель­ское и Цар­ское мес­та из Со­фий­ско­го со­бо­ра (XVI век), ико­но­ста­сы и цар­ские вра­та. Вы­со­кий уро­вень мас­тер­ст­ва от­ли­ча­ет резь­бу по кам­ню (Бо­ро­вич­ский крест, XIII-XIV века, ГРМ; Алек­се­ев­ский крест, вторая половина XIV века, Со­фий­ский со­бор), ка­мен­ную пла­сти­ку, ли­тьё из ме­тал­ла, ков­ку, че­кан­ку, гра­ви­ров­ку [Боль­шой Си­он из Со­фий­ско­го со­бо­ра, первая четверть XII века; два Со­фий­ских кра­ти­ра, первая половина XII века, мас­те­ра Флор (Бра­ти­ло) и Кон­стан­тин (Кос­та); ав­то­порт­рет(?) мас­те­ра Ав­ра­ма на Сиг­тун­ских (Ма­где­бург­ских) вра­тах Со­фий­ско­го со­бо­ра (пред­по­ло­жи­тель­но вторая треть XIV века) и др.], так­же скань, ли­тьё ко­ло­ко­лов (из­вест­но с 1342 года). Во второй половине XII - начале XIV веков раз­ви­ва­лась тех­ни­ка пе­ре­го­род­ча­той эма­ли; с XII века - ли­це­вое ши­тьё. В Ивер­ском мон. на Вал­дае про­из­во­ди­лись из­раз­цы (с XVII века); с конца XIX века ра­бо­та­ли фар­фо­ро-фа­ян­со­вая фаб­ри­ка близ с. Брон­ни­ца (1884 год, ны­не пос. Про­ле­та­рий) и фар­фо­ро­вая фаб­ри­ка в с. Бо­та­нов­ка (1898 год; ны­не пос. Крас­но­фар­фор­ный).

На тер­ри­то­рии Новгородской области ра­бо­та­ли: уро­же­нец Нов­го­ро­да пей­зажист М.М. Ива­нов (в 1784-1785 годы), с конца XIX века - ху­дож­ни­ки В.П. Ши­ря­ев, А.И. Анич­ков, Н.А. Яро­шен­ко, В.А. Се­ров, Н.К. Ре­рих, А.Е. Яков­лев и др. С 1910-х годов вы­дви­га­ют­ся мест­ные ху­дож­ни­ки М.А. Ля­дов (сын А.К. Ля­до­ва), А.А. Ше­пе­лёв, Я.К. Ка­ев, уро­же­нец Новгородской области В.С. Сва­рог. По­сле Великой Отечественной вой­ны в Новгродская область ра­бо­та­ли П.В. Ива­нов, С.М. Со­ко­лов, порт­ре­тист Ю.А. Шки­лев, Е.В. Грен­фельдт, В.П. Ива­нов, Л.А. Ма­лы­шев, А.П. Кон­стан­ти­нов, В.Ф. Ки­се­лёв и др., с 1970-х годов - Ю.В. Ба­ру­лин, Н.Ю. Шар­ков-Сол­лер­тин­ский. В Новгородской области соз­да­на од­на из луч­ших в Рос­сии школ рес­тав­ра­ции средне-вековой жи­во­пи­си. В 1918-1930 годы в ху­дожествено-ко­пи­ро­валь­ной мас­тер­ской Института ис­то­рии искусств в Пет­ро­гра­де (Ле­нин­гра­де) соз­да­ва­лись (под руководством Л.А. Дур­но­во) ко­пии нов­го­род­ских фре­сок.

Му­зы­ка

Ос­но­ва музыкальной куль­ту­ры - русский фольк­лор северных и северо-западных тра­ди­ций. Его раз­ви­тие под­дер­жи­ва­ет­ся фольк­лор­ны­ми кол­лек­ти­ва­ми (на­род­ны­ми и са­мо­дея­тель­ны­ми) Бо­ро­вич­ско­го, Мо­шен­ско­го, Ста­ро­рус­ско­го, Лю­бы­тин­ско­го, Нов­го­род­ско­го и др. му­ни­ци­паль­ных рай­онов (ста­рей­ший кол­лек­тив - Го­ро­ден­ский народный хор, 1948 год, Ба­тец­кий р-н). Дея­тель­ность кол­лек­ти­вов, фес­ти­валь­ные и др. ме­ро­прия­тия по со­хра­не­нию и про­па­ган­де фольк­ло­ра ко­ор­ди­ни­ру­ет Нов­го­род­ский об­ла­ст­ной дом нар. твор­че­ст­ва (1945 год). В 1959 году в Нов­го­род пе­ре­ве­де­на Об­ла­ст­ная фи­лар­мо­ния (ос­но­ва­на в 1944 году как Об­ла­ст­ное кон­церт­но-эс­т­рад­ное бю­ро, до 1959 года на­хо­ди­лась в г. Бо­ро­ви­чи), ко­то­рая с 1987 года раз­ме­ща­ет­ся в собственные зда­нии на тер­ри­то­рии крем­ля; в её со­ста­ве: Ка­мер­ный ор­кестр (1994 год), Ор­кестр русских народных ин­ст­ру­мен­тов им. В.Г. Ба­ба­но­ва (2001 год), ан­самб­ли клас­сической му­зы­ки. В Великом Нов­го­ро­де функ­цио­ни­ру­ет так­же профессиональный ан­самбль народной пес­ни «Со­ро­ка» (1997 год). Еже­год­ные фес­ти­ва­ли: в Великом Нов­го­ро­де - «Рус­ская му­зы­ка» (с 1969 года, все­российский; пер­вый фес­ти­валь про­шёл в Со­фий­ском со­бо­ре), народного ис­кус­ст­ва и ре­мё­сел «Сад­ко» (с 2001 года, ме­ж­ду­нар.), «Му­зы­каль­ные про­гул­ки по Ев­ро­пе» (с 2002 года, ме­ж­ду­народный), Пас­халь­ный и др.; в Шим­ском р-не про­во­дит­ся Меж­рай­он­ный фес­ти­валь русской пес­ни и гар­мо­ни (с 2010 года). Име­нем С.В. Рах­ма­ни­но­ва, уро­жен­ца Новгородской области, на­зван Нов­го­род­ский об­ла­ст­ной кол­ледж ис­кусств (ос­но­ван в 1959 году как музыкальное училище) - един­ст­вен­ное в об­лас­ти учеб­ное за­ве­де­ние, даю­щее сред­нее музыкальное об­ра­зо­ва­ние. В струк­ту­ре Вал­дай­ско­го фи­лиа­ла Нов­го­род­ско­го государственного объ­е­ди­нён­но­го му­зея-за­по­вед­ни­ка ра­бо­та­ет един­ст­вен­ный в РФ Му­зей ко­ло­ко­лов (1995 год).

Те­атр

Пер­вый ста­цио­нар­ный те­атр в Нов­го­ро­де с 1825 года со­дер­жал ан­тре­пре­нёр Ло­тоц­кий. В 1853 году по ини­циа­ти­ве из­вест­но­го ан­тре­пре­нё­ра Н.И. Ива­но­ва для те­ат­ра был пе­ре­обо­ру­до­ван один из ку­печ. до­мов го­ро­да, а в 1921 году по­сле мно­го­числ. пре­об­ра­зо­ва­ний и сме­ны вла­дель­цев труп­па по­лу­чи­ла назв. «Те­атр Ок­тябрь­ской ре­во­лю­ции» (с 1934 года в со­ста­ве Ле­нингр. Ма­ло­го об­ла­ст­но­го дра­ма­тического те­ат­ра, с 1944 года Нов­го­род­ский те­атр дра­мы). В 1987 года труп­па пе­ре­еха­ла в но­вое зда­ние. В 1997 году те­ат­ру при­свое­но имя Ф.М. Дос­то­ев­ско­го. С 1999 года ака­де­ми­че­ский. С 1990 года в Великом Нов­го­ро­де ра­бо­та­ет те­атр для де­тей и мо­ло­дё­жи «Ма­лый». С 1992 года на тер­ри­то­рии об­лас­ти про­во­дят­ся ме­ж­ду­нар. те­ат­раль­ные фес­ти­ва­ли: ка­мер­ных спек­так­лей по про­изве­де­ни­ям Дос­то­ев­ско­го (Великий Нов­го­род, Ста­рая Рус­са и др.), «Царь-Сказ­ка» (Великий Нов­го­род); с 2009 гда - «Те­ат­раль­ное ве­че» (Вел. Нов­го­род, еже­год­но).

Литература:

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© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)