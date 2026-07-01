НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ - субъект Российской Федерации.
Расположена на западе Европейской части России. Входит в состав Северо-Западного федерального округа. Площадь 54,5 тыс. км2. Население 629,7 тыс. человек (2012 год; 736,5 тыс. человек в 1959 году; 753,1 тыс. человек в 1989 году). Административный центр - г. Великий Новгород. Административно-территариальное деление: 21 район, 10 городов, 11 посёлков городского типа.
Органы государственной власти
Система органов государственной власти области определяется Конституцией РФ и Уставом Новгородской области (1994 год). Государственная власть в области осуществляется Новгородской областной думой, губернатором, правительством области, другими органами государственной власти, образуемыми в соответствии с Уставом и законами области. Новгородская областная дума - постоянно действующий высший и единственный орган законодательной власти области. Состоит из 26 депутатов, избираемых гражданами на основе всеобщего равного и прямого избират. права при тайном голосовании на 5 лет (половина депутатов избирается по одномандатным избират. округам, образуемым на основе единой нормы представительства, половина - по единому избират. округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями). Число депутатов, работающих на профессионально постоянной основе, устанавливается областным законом. Губернатор - высшее должностное лицо области - избирается гражданами, проживающими на территории Нижегородской области. Порядок проведения выборов и требования к кандидатам устанавливаются федеральным законом (2012 год) и Уставом. Правительство области - постоянно действующий высший исполнительный орган государственной власти области, формируется и возглавляется губернатором.
Природа
Рельеф.
Новгородская область расположена на северо-западе Восточно-Европейской равнины. По характеру рельефа делится на равнинную западную и возвышенную восточную части. Западная часть занимает плоская озёрно-ледниковая Приильменская низменность высотой от 20 до 100 м. В её пределах встречаются моренные и водно-ледниковые разобщённые гряды длиной до нескольких километров, высотой до 10 м. В вост. части расположена холмистая, сильно расчленённая моренная Валдайская возвышенность (высота до 299 м - наибольшая в Новгородской обалсти), поднимающаяся над Приильменской низменностью довольно резким Валдайско-Онежским уступом. Самым значительным продольным понижением в пределах возвышенности является Мстинская впадина. Широко развиты карстовые образования. На северо-востоке области - Тихвинская гряда (высота до 238 м).
Геологическое строение и полезные ископаемые.
Новгородская обалсть расположена в западной части Русской плиты древней Восточно-Европейской платформы, в пределах южного склона Балтийского щита и северо-западного крыла Московской синеклизы, в основании которой вдоль юго-восточной границы Нижегородской области протягивается Крестцовский (или Валдайский) авлакоген. Кристаллический фундамент архейско-раннепротерозойского возраста перекрыт осадочным чехлом, мощность которого увеличивается с северо-запада на юго- восток от менее 1 км до свыше 2 км. В составе чехла: рифейские песчаники (залегают в авлакогене), вендские песчано-алевритовые отложения, кембрийские пески и глины, ордовикские известняки и доломиты, девонские песчано-глинистые породы (наиболее широко распространены по площади), каменноугольные терригенные и карбонатные породы (развиты на востоке). Коренные породы на б. ч. территории перекрыты рыхлыми средне- и верхнеплейстоценовыми отложениями, которые представлены в основном ледниковыми валунными суглинками (мореной), и озёрно-ледниковыми песчаными и глинистыми осадками; в долинах рек - песчаный аллювий.
Недра Новгородской области бедны полезными ископаемыми. Имеются месторождения огнеупорных глин (каолинов) - Окладнево, Малиновецкое, Шиботовское и др.; кирпично-черепичных глин - Боровичское; кварцевых песков - Неболчинское, Крапивненское; подземных пресных и минеральных вод (Курортностарорусское, Приильменское и др.).
Климат.
На территории Новгородской области климат умеренно континентальный. Средняя температура января изменяется от -8 °C на западе до -10,5 °C на востоке. Преобладают сравнительно мягкие зимы с оттепелями и непродолжит. морозами. Средняя температура июля 16-18 °C. Годовое количество осадков составляет 600-800 мм, большая их часть выпадает в жидком виде. Мощность снежного покрова от 40-50 см в северных и северо-восточных районах до 20-30 см на юге и юго-западе. Период с активными температурами выше 10 °C составляет 110-135 дней.
Внутренние воды.
Большая честь речной сети Новгородской области, вместе с оз. Ильмень (самым большим в области), относится к бассейну Балтийского м. (Волхов, Мста, Ловать с притоком Полисть, Пола, Шелонь), реки, стекающие с вост. склона Валдайской возвышенности, - к бассейну р. Волга (самая крупная из них - Молога). В пределах Валдайской возвышенности много озёр - Валдайское (Валдай), Ужин, Велье и др. На водораздельных участках мн. озёра заболачиваются, в основном по верховому типу. Низинные болота формируются в пределах Приильменской низменности.
Почвы, растительный и животный мир.
В Новгородская область преобладают дерново-подзолистые почвы, иногда заболоченные. На карбонатной морене формируются дерново-карбонатные почвы, по долинам рек развиты аллювиальные почвы. Область расположена на стыке таёжной зоны (южная тайга) и зоны смешанных лесов. Леса занимают 75% территории. В таёжной зоне распространены еловые леса с примесью вторичных мелколиственных пород. На песчаных почвах господствуют сосновые леса. В зоне смешанных лесов встречаются дубовые леса, по долинам рек произрастают ольшаники. На Приильменской низменности распространены значительные массивы болот.
Животный мир характерен для таёжной зоны и зоны смешанных лесов. Встречаются лисица, лось, горностай, бурый медведь, рысь. Довольно много кабанов. За последние десятилетия заметно возросла численность бобров, оказывающих ощутимое влияние на систему речного стока. В многочисл. озёрах водятся лещ, судак, щука, синец, чехонь.
Состояние и охрана окружающей среды.
Общий объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет 110,9 тыс. т, в т. ч. от стационарных источников 45,5 тыс. т, от автомобильного транспорта 65,4 тыс. т (2010 год). В структуре загрязнителей воздуха от стационарных источников преобладают фенол, оксид углерода и пыль. Степень загрязнения воздуха от автомобильного транспорта вблизи федеральной автотрассы превышает его загрязнённость в зонах влияния выбросов от пром. предприятий в среднем в 4 раза. Сохраняется высокая степень загрязнения воды в местах водопользования. Уровень загрязнения р. Волхов является умеренным и высоким по общесанитарным показателям. Основной источники загрязнения - промышленные предприятия, животноводческие и жилищно-коммунальные объекты.
На территории области созданы 3 федеральные особо охраняемые природные территории, 28 природных заказников (из них 18 биологических и 10 комплексных), 111 памятников природы. Наиболее значительные из них - Валдайский национальный парк, Рдейский заповедник (охраняется Полисто-Ловатская система верховых болот), ботанический памятник природы «Роща академика Н.И. Железнова» (искусственные посадки лиственницы, пихты сибирской, туи, айвы китайской, спиреи и др. пород, заложенные в середине XIX века).
Население
Большинство населения Новгородской обалсти составляют русские (95,1%). Проживают также украинцы (1,2%), белорусы (0,6%), цыгане и др. (2010, перепись). С начала 1990-х годов демографическаяситуация в Новгородской обалсти характеризуется устойчивым снижением численности населения (за 1990-2012 годы более чем на 120 тыс. человек), гл. обр. из-за высокой естественной убыли (8,8 на 1000 жителей при средней по РФ 1,7 на 1000 жителей, 2010 год). Характерна относительно невысокая рождаемость (11,3 на 1000 жителей) и высокая смертность (20,1 на 1000 жителей, один из наибольших показателей в РФ). Миграционный прирост с начала 2000-х годов был крайне незначителен (максимальный показатель - 15 на 10 тыс. жителей в 2007 году, один из самых низких на российской Северо-Западе), в 2010 году сменился миграционным оттоком населения (6 на 10 тыс. жителей). Доля женщин свыше 55%. Возрастная структура населения (%): доля лиц моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 14,9, старше трудоспособного возраста 25,0. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 64,5 года (мужчины - 57,7, женщины - 71,8 года). Плотность населения (в среднем 11,6 чел./км2, 2012 год) возрастает вблизи городов и крупных транспортных коридоров (автомобильной и железнодорожной магистралей Москва - Санкт-Петербург). Доля городского населения 70,6% (2012 год; 69,4% в 1989 году). Наиболее крупные города (тыс. человек, 2012 год): Великий Новгород (219,9), Боровичи (53,4), Старая Русса (30,9).
Религия
Большинство верующих - православные. Зарегистрировано (на март 2013 год) 84 православные религ. организации, принадлежащие Новгородской митрополии (епархия учреждена в конце X - XI веках; с 2011 года - митрополия) РПЦ. В их числе 3 монастыря: 2 мужских [Свято-Юрьев (упоминается с 1119 года) близ Великого Новгорода, Иверский монастырь близ Валдая (основан в 1653 года)] и 1 женский [Варлаамо-Хутынский Спасо-Преображенский (основан во второй половины XII века прп. Варлаамом Хутынским; с 1994 года женский) в дер. Хутынь Новгородского р-на]. Кроме того, имеются Свято-Троицкий Михайло-Клопский мужской монастырь (упоминается с 1408 года; ныне восстанавливается), ставропигиальный Николо-Вяжищский жен. монастырь (упоминается с 1411 года; с 1989 года женский) близ дер. Вяжищи Новгородского р-на и др. В Новгородской области 27 протестантских организаций различных деноминаций [евангельские христиане-баптисты, пятидесятники, адвентисты седьмого дня, лютеране и др.], 3 старообрядческие организации (2 принадлежат Русской древлеправославной церкви, 1 - Русской православной старообрядческой церкви), 2 иудаистские, по 1 организации имеют Римско-католическую церковь, Арм. апостольская церковь, мусульмане.
Исторический очерк
Древнейшие памятники археологии на территории Новгородской области (стоянки по берегам валдайских озёр) относятся к позднему мезолиту (конце VI - V тысячилетий до н. э.). Ранний и средний неолит представлен также единичными памятниками, относящимися к валдайской культуре. Более 100 стоянок принадлежат к мстинской культуре. Памятники, приуроченные к берегам оз. Ильмень и более северные, вплоть до верховий р. Волхов, на раннем этапе соотносимы с нарвской культурой, на позднем - попадают под влияние культур общности ямочно-гребенчатой керамики.
Наступление энеолита в III тысячилетии до н. э. связано с волосовской культурой; бронзового века и начатков производящего хозяйства - с фатьяновской культурой, представленной на территории Новгородской области верхневолжской (на востоке) и двинско-ильменской (на западе) группами. В результате синтеза пришлых фатьяновских и местных традиций складываются памятники, принадлежащие к текстильной керамики культурам, финал которых относится к началу раннего железного века. В Центральном Приильменье (т. е. на территориях, примыкающих к оз. Ильмень) и в Поволховье для этого времени выделяется группа памятников волховского типа, часть керамики которой имеет аналогии на Карельском перешейке и на прилегающей части территории Финляндии. По юго-восточными окраинам территории Новгороской области в раннем железном веке проходила сев.-зап. граница дьяковской культуры.
Для историко-культурных процессов конца I тысячилетия до н. э. - первой половиы I тысячилетия н. э. большое значение имели связи с культурами днепро-ловатского междуречья и, опосредованно, более южных территорий. К последним векам I тысячилетия до н. э. относится культурно-демографический импульс, соотносимый с днепро- двинской культурой, влияние которой прослеживается в Центральное Приильменье и в Поволховье, доходило до Приладожья и бассейна Мсты. Следующий этап инвазии маркирован находками керамики, имеющей аналогии на памятниках типа среднего слоя Тушемли, грузиками «дьякова типа» и др. находками, известными южнее и юго-восточнее территории Новгородской области. Ряд памятников III-V веков относится к кругу Заозерья.
Длительные юго-западные культурные связи привели в середине I тысячилетия н. э. к формированию культурного пространства, ставшего основой длинных курганов культуры, представленной на территории области т. н. псковской (др. назв. - псковско-новгородская) группой, распространённой в обычных для неё боровых ландшафтах восточнее линии Волхов - Ловать. В конце третьей четверти I тысячилетия с юга проникает новый пласт древностей, представленный селищами, приуроченными к ландшафтам, пригодным для пашенного земледелия, - долинам рек и озёрным котловинам. На этой основе при участии более ранних поселенцев формируется «поселенческая составляющая» сопок культуры. Этот процесс стимулировался с середины VIII века центрами, возникавшими на международных торговых путях, среди них выделялась Ладога (ныне Старая Ладога), позднее - центр на Рюриковом городище, что выражалось в распространении ряда типов металлич. изделий, массовых недорогих бус, арабских монет.
В последней трети IX века территория современной Новгородской обалсти вошла в состав Древне-русского государства. В X-XII века происходило расширение территории Новгородской земли по рекам Мста, Ловать, Луга, Онега, Северная Двина, Мезень, Печора. В результате Новгородская земля заняла обширные территории на Северо-Западе, Севере и Северо-Востоке Руси. Переход к общей др.-рус. культуре на территории региона в XI-XII веках отразился в прекращении сопочного обряда, смене трупосожжения трупоположением, распространении керамики, сделанной на гончарном круге, сложении нового женского убора (см. Словене). Древне-русский курганный обряд на территории Новгородской области известен в основном в верховьях Луги и среднем течении Мологи. В Приильменье их альтернативой стали грунтовые могильники и жальники; лишь отдельные курганные могильники, возникшие в контексте наследия древнерусской дружинной культуры, соотносятся с местными центрами (погостами). Ещё реже встречаются памятники, продолжающие традиции культуры длинных курганов.
В 1136-1478 годы территория современной Новгородской области составляла ядро Новгородской республики. Среди городов в регионе выделяется только Руса (1167 год; ныне Старая Русса), остальные населённые пункты, упоминаемые как города, - прежде всего крепости, защищавшие южные районы от нападений со стороны Великого княжества Литовского: Марёво (1229 год), Молвотицы, Демянск (1370-е годы), Холм (1471 год). Монголо-татарское нашествие не затронуло основной массив новгородских земель, Новгород также избежал разорения. В XIV-XV веках происходила широкая внутренняя колонизация, свидетельством чего является массовое распространение жальников и селищ с белоглиняной керамикой на водоразделах.
В составе Русского государства (с 1478 года) Новгородская земля сохраняла определённую автономию. В этот период окончательно сложилось её деление на пятины - Бежецкую, Водскую, Деревскую, Обонежскую, Шелонскую, каждая из которых включала часть территории современной Новгородской области. В XV-XVII веках пятины подразделялись на половины. Система расселения, сложившаяся к концу XV века, зафиксирована в писцовых книгах. В XVI-XVII веках параллельно с делением на пятины существовало деление Новгородской земли на уезды. Из известных 18 уездов Новгородской земли на территории современной Новгородской области размещались Демянский, Новгородский, Старорусский и Холмский. Уезды делились на погосты (по данным К.А. Неволина, в XVI веке их насчитывалось 343), состоявшие из определённого количества деревень и сёл. С начала XVI века на Новгородской земле на базе крупных вотчин времён Новгородской республики начали формироваться волости, образование которых связывается исследователями со складыванием в регионе дворцового землевладения. К началу XVII века волости выделились из системы погостов и превратились в особые территориальные округа.
Регион сильно пострадал от похода опричного войска под командованием царя Ивана IV Васильевича Грозного на Новгород в 1569-1570 годы: была подорвана экономика региона, замерла торговля, нанесён огромный урон культурным ценностям. В ходе завершающего этапа Ливонской войны 1558-1583 годов в феврале 1581 года польско-литовские войска сожгли и разграбили Старую Руссу. По Тявзинскому миру 1595 года Новгород становился свободным для шведской торговли (шведские купцы могли иметь в городе недвижимое имущество, торговые склады).
Значительные изменения в административно-территориальном и экономическом развитии Новгородской земли произошли в Смутное время. В 1609 году Новгород стал центром организации войска кн. М.В. Скопина-Шуйского для похода на Москву и освобождения её от польско-литовских интервентов. После его смерти и возвращения на Северо-Запад Руси отряда Я.П. Делагарди началась Шведская интервенция начала XVII века, в результате которой в 1611 году значительная часть региона, в т. ч. Новгород, была оккупирована швед. войсками. Часть оккупированной территорий с городами Новгород, Старая Русса и др. были возвращены Русскому государству по Столбовскому миру 1617 года. В период интервенции погибло большое число жителей региона, разорены мн. населённые пункты, ущерб от неё был преодолён только через несколько десятилетий. В 1699-1703 годы из местных жителей были сформированы солдатские полки, участвовавшие в боевых действиях против Швеции. В период Северной войны 1700-1721 годов земли Водской и Шелонской пятин, остававшиеся в составе Швеции, возвращены в состав Новгородской земли.
В 1708 году вся территория пятин Новгородской земли вошла в Ингерманландскую (с 1710 года Санкт-Петербургскую) губ., в 1719 году в её составе образована Новгородская пров., к которой приписаны города Новгород, Новая Ладога, Порхов, Старая Ладога, Старая Русса. В 1727-1927 годы территория современной Новгородской области входила в Новгородскую губернию. В 1862 году регион стал центром празднования 1000-летия российской государственности (соотнесено с известием «Повести временных лет» о призвании варягов под 862 год), в торжествах лично участвовал император Александр II. В декабре 1917 - середине 1918 годов в регионе установлена сов. власть. В 1922 году объединением нескольких предприятий, производивших огнеупорный кирпич, в Боровичах образован «Боркомбинат» (с 1931 году «Красный керамик»), снабжавший своей продукцией весь Северо-Запад страны.
В 1927-1944 годы территория современой Новгородской области входила в состав Ленинградской области. Значительная роль в промышленности региона в довоенный период играли Кулотинская прядильно-ткацкая фабрика, Угловский известковый комбинат, Вельгийская бумажная фабрика, Старорусский фанерный завод, фарфоровые заводы «Пролетарий» и «Красный фарфорист», а также стекольные заводы в Малой и Большой Вишере. В 1920-1930-е годы в регионе развернулась добыча топливного торфа, практически в каждом районе построены льнозаводы. В 1937 году статус города получил пос. Чудово.
В Великую Отечественную войну, к ноябрю 1941 года, значительная часть современной Новгородской области была оккупирована германскими войсками. Неоккупиров. районы стали войсковым тылом Северо-Западного и Волховского фронтов, здесь размещались аэродромы, госпитали, войсковые резервы. На оккупиров. территории развернулось партизанское движение, уже в июле 1941 года действовали более 50 партизанских отрядов, позднее объединённых в несколько бригад. Часть районов была освобождена в конце 1941 - начала 1942 годов в результате Тихвинской наступательной операции (10 ноября - 30 декабря 1941 года). С начала 1942 года линия фронта стабилизировалась по р. Волхов. В январе 1942 года войска Волховского фронта начали Любанскую операцию в целях освободить территории западнее Волхова, перейти в наступление и прорвать блокаду Ленинграда, однако плохо подготовленная операция завершилась трагически: в окружение попала 2-я ударная армия, предпринимавшая попытки выйти из окружения до июля 1942 года. С конца 1941 года по сентябрь 1942 года в тылу герм. войск на территории между Старой Руссой, Холмом, Бежаницами и Дно образовался Партизанский край, где была восстановлена советская власть. В марте 1942 года оттуда в голодающий Ленинград отправлен обоз из 223 подвод с продовольствием (прибыл в блокадный город в начале апреля). В результате Демянской наступательной операции Северо-Западного фронта 1942 года в окружении оказалось около 70 тыс. германских войск (т. н. Демянский котёл), однако к началу мая 1942 года им удалось прорвать окружение. В результате 2-й Демянской операции в феврале 1943 года освобождены Демянск и часть территории современной Новгородской области. Окончательно вся территория региона освобождена в феврале 1944 года в результате Новгородско-Лужской наступат. операции Красной Армии. Во время военных действий были уничтожены, значительно или частично пострадали мн. выдающиеся памятники древне-русской архитектуры, было полностью разрушено хозяйство региона.
Новгородская область образована указом Президиума ВС СССР от 5 июля 1944 года в составе 27 районов Ленинградской обл. и 1 района Калининской обл. К 1953 году промышленное развитие Новгородской области достигло довоенного уровня. В 1958 году в Новгородской области из Псковской обл. передан Холмский р-н. С конца 1950-х годов в области начинает интенсивно развиваться радиотехнич. и электронная промышленность, центром которой становится Новгород. В 1960-1980-х годах основные отрасли промышленности Новгородской области: машиностроение, металлообработка, химическая, деревообрабатывающая, стекольно-фарфоровая, лёгкая, пищевая. В 1965 году статус городов получили Окуловка и Пестово. В 1967 году введён в строй крупнейший на Северо-Западе РФ химический комбинат (ПО «Азот», ныне ОАО «Акрон»). В 1970-е годы в Новгородской области проводились масштабные работы по мелиорации земель.
В 1990-е годы многие предприятия радиоэлектроники и машиностроения прекратили существование либо значительно снизили объёмы выпуска продукции. В 2010-х годах ведущими отраслями экономики Новгородской области являются химическая, лесная, деревообрабатывающая, пищевая пром-сть, машиностроение. С середины 1990-х годов в области реализуется ряд крупных программ по привлечению зарубежных инвесторов, открываются совместные предприятия, в т. ч. заводы компаний «Дирол Кэдбери», «Флайдерер». Развивается междунар. сотрудничество с европ. странами, Белоруссией, Украиной. В 1993 году Новгород стал первым рос. городом, включённым в состав Союза ганзейских городов Нового времени. В 2006 году в Новгородской области в результате сотрудничества со Швецией создана первая в России система гос. земельного кадастра. В 2009 году впервые на территории России в Великом Новгороде прошли 29-е междунар. Ганзейские дни Нового времени, в которых участвовали делегации из 14 стран Европы. Ведётся активное сотрудничество с Германией по восстановлению новгородских памятников архитектуры, разрушенных в Великую Отечественную войну: в 1994-1999 годы на средства германских ганзейских городов полностью отреставрирован Николо-Дворищенский собор в Вел. Новгороде; в 2001-2003 годы с привлечением средств Германии воссоздана церковь Успения Пресвятой Богородицы на Волотовом поле близ Вел. Новгорода.
Хозяйство
Новгородская область входит в Северо-Западный экономический р-н, является одним из индустриальных регионов России. Объём промышленной продукции (обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды) почти в 7,5 раза превышает объём сельско-хозяйственной продукции (2010 год). Новгородская область - крупный российский производитель минеральных удобрений (5,4% российского выпуска, 4-е место после Пермского края, Вологодской обл., Ставропольского края, 2010 год), безводного аммиака (8,3%), деревообрабатывающих станков (4,7%), фанеры (4,9%), а также пиломатериалов, синтетический смол.
Структура ВРП по видам экономической деятельности (2009 год, %): обрабатывающие производства 32,2, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 14,5, транспорт и связь 11,9, строительство 7,4, государственной управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение 7,1, сельское и лесное хозяйство 5,9, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 5,4, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 5,1, здравоохранение и социальные услуги 4,8, образование 2,9, др. отрасли 2,8. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, %): частная 69,7, муниципальная 12,2, государственная 7,7, общественная и религиозная организаций (объединений) 6,0, прочие формы собственности 4,4.
Экономически активное население 345 тыс. человек, из них в экономике заняты свыше 90%. Структура занятости населения по видам экономической деятельности (%, 2010 год): обрабатывающие производства 22,4, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 13,9, сельское и лесное хозяйство 10,2, образование 8,2, транспорт и связь 7,3, строительство 7,0, здравоохранение и социальные услуги 6,6, прочие коммунальные, социальные и персональные услуги 3,6, операции с недвижимым имуществом 5,5, произодство и распределение электроэнергии, газа и воды 3,9, гостиницы и рестораны 1,8, другие виды деятельности 9,6. Уровень безработицы 5,7%. Денежные доходы на душу населения 15,6 тыс. руб. в месяц (2010 год; 82,5% от среднего по РФ); 14,9% население Новгоодской области имеют доходы ниже прожиточного минимума.
Промышленность.
Объём промышленной продукции 115,1 млрд. руб. (2010 год); из них 89,4% приходится на обрабатывающие производства, 9,8% - на производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 0,8% - на добычу полезных ископаемых. Отраслевая структура обрабатывающих производств (%): пищевая 30,7, химическая 24,0, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 17,0, машиностроение 9,7, произ-во стройматериалов 7,9, металлургической производство 6,5, др. отрасли 4,2.
Машиностроительная предприятия традиционно специализируются на выпуске продукции приборостроения и электроники: научно-производственное предприятие «Старт» (крупное произ-во электромагнитных, герконовых и электронных реле и переключателей), НПО «Квант» (один из ведущих росский производителей мобильных комплексов радиотехнической разведки и противодействия самолётным радиолокац. системам), «Спектр» (выпуск трансформаторов, магнитопроводов, блоков питания и др.; сборка телевизоров, видеомагнитофонов из импортных комплектующих), «Трансвит» (трансформаторы, светильники, источники электропитания, печатные платы и др.), НИИ пром. телевидения «Растр» (телевиз. спец. аппаратура), «ОКБ-Планета» (НИОКР и производство полупроводниковых приборов и др.) (все - в Великом Новгороде); «Мстатор» (г. Боровичи; разл. трансформаторы, в т. ч. тороидальные импульсные, промышленное оборудование для производства электромагнитных компонентов, миниатюрные электромагнитные компоненты). Действуют также: машиностроительная корпорация «Сплав» (крупный рос. производитель трубопроводной арматуры; в её составе ряд подразделений в Великом Новгороде, завод «Старорусприбор» в г. Старая Русса), предприятие «Новтрак» (в составе герм. компании «Meusburger»; прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям), «Автоспецоборудование» (различная специальная техника) (все - в Великом Новгороде), завод деревообрабатывающих станков (г. Боровичи), «123 АРЗ» (Старая Русса; сервисное обслуживание самолётов военной и гражданской авиации).
Ведущее предприятие химической промышленности - «Акрон» (создано в 1992 году на базе Новгородского химич. комбината, в составе одноименной группы), один из крупнейших российских производителей аммиака и минеральных удобрений - азотных (аммиачная селитра, карбамид, карбамидо-аммиачная смесь) и сложных (азофоска); также выпускает продукцию органич. синтеза (метанол, формалин и карбамидо-формальдегидные смолы) и неорганической химии (аммиачная селитра, карбонат кальция, аргон). Другое крупное предприятие - Новгородский завод стекловолокна (Великий Новгород; стеклянные нити и сетки, стеклоткани, стеклопластики, тепло- и звукоизоляционные материалы на основе штапельного стекловолокна и базальтового волокна).
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность в 1990-е годы испытала структурную перестройку, созданы новые узкоспециализиров. заводы: фанерный (г. Чудово; пущен в 1990 году как советско-финское предприятие «Чудово-RWS»; широкоформатная ламинированная и шлифованная фанера, берёзовый шпон) и лесопильный (г. Пестово; пущен в 2004 году; пиломатериалы, щепа) (оба принадлежат финской компании «UPM-Kymmene»), по производству сигаретной упаковки «Амкор Тобакко Пэкеджинг Новгород» (пущен в 1999 году как «Амкор Ренч Новгород», совр. название с 2010 года) и мягкой упаковки для пищевых продуктов «Амкор Флексиблз Новгород» (2005 год) (оба - в Вел. Новгороде, входят в австрал. концерн «Amcor»), «Флайдерер» (2006 год; Новгородский р-н, дер. Подберезье; в составе герм. концерна «Pfleiderer AG»; шлифованные и ламинированные древесно-стружечные плиты для изготовления мебели). Крупный производитель клеёной берёзовой фанеры – фанерный комбинат (пос. гор. типа Парфино, с 1910 года).
Крупнейший производитель стройматериалов - «Урса Чудово» (Чудово; структурное подразделение компании URSA - дочернего предприятия испанского концерна URALITA; теплоизоляц. материалы из штапельного стекловолокна под маркой URSA). Действует ряд кирпичных заводов, в т. ч. в Вел. Новгороде, Боровичах (табл. 1).
Среди др. важных предприятий - Новгородский металлургич. завод (2003 год; Великий Новгород; в составе холдинга «Русская медная компания»; переработка вторичного медьсодержащего сырья; производство катодной меди и медной катанки); в г. Боровичи - завод «Эльбор» (крупный производитель дверных замков повышенной секретности, стальных дверей), комбинат огнеупоров (также выпускает специальный гранулообразный материал для нужд нефтегазовой промышленности - алюмосиликатные пропанты), мебельная фабрика «Боровичи-Мебель».
Основная продукция пищевой промышленности - кондитерские, макаронные изделия, мясная и молочная продукция. Крупнейшие предприятия: заводы по производству кондитерских изделий (г. Чудово; продукция под марками «Picnic», «Wispa», «Tempo», «Fruit&Nut») и жевательной резинки (Вел. Новгород; продукция под марками «Dirol», «Stimorol») (оба предприятия в составе компании «Mondel ̅ez International»), «Новгородхлеб» (в т. ч. кондитерские, макаронные изделия), молочный комбинат «Лактис», ряд мясообрабатывающих предприятий в областном центре и др. городах. Производство ликёро-водочной продукции (завод «Алкон»), пива и безалкогольных напитков (завод компании «Дека») (оба - в Великом Новгороде).
Крупные промышленные центры: Великий Новгород, Боровичи, Старая Русса, Чудово.
Внешнеторговый оборот Новгородской области 1471,0 млн. долл. США (2010 год), в т. ч. экспорт 1026,3 млн. долл. Экспортируются (% от стоимости): продукция химической промышленности (около 63), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (20), продукция цветной металлургии (св. 11). Импортируются (% от стоимости): продукция машиностроения (оборудование и транспортные средства; ок. 26), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (св. 22), продовольствие и сельско-хозяйственное сырьё (21,5), продукция химической промышленности (26,0).
Сельское хозяйство.
Стоимость сельско-хозяйственной продукции 15,3 млрд. руб. (2010 год); св. 60% приходится на долю животноводства. Сельско-хозяйственного угодья составляют немногим более 9% территории области (из них пашня свыше 50%). Выращивают (% от общей посевной площади): кормовые культуры (82,0), картофель и овощи (11,1), зерновые культуры (6,4) (табл. 2). Основная специализация животноводства - свиноводство и птицеводство; разводят также крупный рогатый скот (таблицы 3, 4). Основной производитель свинины - компания «Новгородский бекон» (Новгородский р-н, дер. Чечулино; обеспечивает 90% производства свинины в области); крупнейшее предприятие по выращиванию цыплят-бройлеров - агропромышленный концерн «Великий Новгород». Большая часть сельско-хозяйственых угодий (свыше 85%) относится к землям сельско-хозяйственных организаций; около 10% земель находится в личном пользовании граждан; свыше 4% занимают земли фермерских (крестьянских) хозяйств. Преобладающая доля зерна (90,1%, 2010 год), около 95% скота и птицы на убой, около 62% молока производится сельско-хозяйственными организациями; хозяйства населения - основные производители картофеля (около 84%) и овощей (свыше 75%).
Сфера услуг.
Одно из наиболее развитых направлений - туризм (в т. ч. иностранный), гл. обр. познавательный, спортивно-оздоровительный, экологический. На территории Новгородской области находится около 5000 объектов культурного наследия (наибольшая на территории РФ концентрация памятников древне-русской архитектуры), в т. ч. ряд памятников, включённых в список Всемирного наследия. Новгородская облсать располагает значительным рекреационым потенциалом (гл. обр. - оз. Ильмень); на её территории - минеральные и радоновые источники, месторождения лечебных грязей, Валдайский национальный парк.
Транспорт.
Новгородская область имеет развитую транспортную инфраструктуру: по её территории проходят основные магистрали, связывающие Санкт-Петербург и Москву. Длина железных дорог 1144 км (2010 год). Территорию области пересекает несколько железнодорожных магистралей, в т. ч. Москва - Санкт-Петербург (с ответвлением на Великий Новгород от ст. Чудово), Бологое (Тверская обл.) - Валдай - Старая Русса - Дно (Псковская обл.). Длина автодорог с твёрдым покрытием 9541 км. Основная автодорога - федеральная автотрасса «Скандинавия» (Москва - Санкт-Петербург - Выборг). Судоходство по рекам Волхов, Мста, озёрам Ильмень, Валдайское (Валдай) и др. Аэропорт Кречевицы (Великий Новгород; на реконструкции, 2012 год).
Здравоохранение
В Новгородой области на 10 тыс. жителей приходится: врачей 35, лиц среднего медицинского персонала 98,5; больничных коек 97,5 (2009 год). Медцинскую помощь оказывают 78 амбулаторно-поликлинич. учреждений (в т. ч. 36 центров общей врачебной практики), 16 фельдшерских и 305 фельдшерско- акушерских пунктов, 31 учреждение скорой медицинской помощи (3 станции, 29 отделений). Заболеваемость туберкулёзом 66,8 случая на 100 тыс. жителей; зарегистрировано 130 новых случаев ВИЧ-инфекции (2009 год). Наиболее распространены болезни органов дыхания (24,9%), системы кровообращения (16,6%), костно-мышечной системы (8,5%). Основные причины смерти: болезни системы кровообращения (60,4%), новообразования (11,4%), внешние причины (11,0%), болезни органов пищеварения (4,8%), органов дыхания (3,6%); детская смертность 112 случаев (2009 год). Курорт Старая Русса, бальнеогрязелечебная курортная местность Валдай.
Образование. Учреждения науки и культуры
В области работают (2011 год) 338 дошкольных учреждений (около 21,7 тыс. воспитанников), 264 дневные общеобразоват. школы (57,2 тыс. учащихся), 17 учреждений начального (5,6 тыс. учащися) и 12 учреждений среднего (8,5 тыс. учащихся) проф. образования. Функционируют 12 вузов (включая филиалы). Главные вузы и библиотеки находятся в Великом Новгороде, в т. ч. Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (основан в 1993 году). В области действуют: 23 музея, в т. ч. Новгородский гос. объединённый музей- заповедник (основан в 1865 году), Музей деревянного зодчества «Витославлицы» (основан в 1964 году, открыт в 1967 году), Государственный музей художественной культуры Новгородской земли (1994 год) - все в Великом Новгороде; филиалы Новгородского государственного объединённого музея-заповедника - Музей уездного города (ведёт историю с 1918 года), Музей колоколов (открыт в 1995 году) - оба в г. Валдай; Усадьба Н.А. Некрасова «Чудовская Лука» (1971 год), Краеведческого музей - оба в г. Чудово; Дом-музей Г.И. Успенского (1937 год, дер. Сябреницы Чудовского р-на), Дом-музей Ф.М. Достоевского (1909 год, открыт в 1981 году), Краеведческий музей (1964 год) и Картинная галерея - все в г. Старая Русса; Музей-усадьба А.В. Суворова (с. Кончанское-Суворовское Боровичского р-на; Дом-музей открыт в 1942 году), Боровичский краеведч. музей (учреждён в 1918 году). Среди других музеев - Мемориальный музей Велимира Хлебникова в дер. Ручьи Крестецкого р-на; краеведческий музеи в г. Малая Вишера, посёлках Батецкий, Демянск, Крестцы. Среди научных учреждений - Новгородский научно-координационый центр (1996 год).
Средства массовой информации.
Областные газеты (все - в г. Великий Новгород): «Новгородские ведомости» (выходит с 1990 года, ежедневно, еженедельный тираж 62 тыс. экз.), «Волховъ» (еженедельно, 29 тыс. экз.), «Новая Новгородская газета» (еженедельно, 10 тыс. экз.). Городские и муниципальные газеты: «Новгород» (Великий Новгород, с 1990 года, еженедельно, 100 тыс. экз.), «Красная искра» (Боровичский р-н, с 1919 года, 36 тыс. экз.), «Новая жизнь» (Хвойнинский р-н, с 1930 года, еженедельно, 1,3 тыс. экз.), «Уверские зори» (Мошенский р-н, с 1930 года, совр. назв. с 1994 года, еженедельно, 1,5 тыс. экз.) и др. Радиовещание с 1929 года, телевидение с 1957 года. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют ГТРК «Славия» (новгородский филиал ВГТРК, основана в 1993), ТРК «Новгородское областное телевидение» (с 2005 года) и др. Действует областное государственное учреждение Агентство информационных коммуникаций.
Архитектура и изобразительное искусство
Сохранились древне-русские городища и укрепления: Рюриково городище и фрагменты Большого земляного (Окольного) города (1372-1792 годы) в Великом Новгороде, городища в дер. Городок (IX-X века), с. Молвотицы (X-XVII века), деревнях Косицкое (XII век), Пески (XIII век), Курско (XIV-XVI века) и др. C началом христианизации с конца X века на территории современной Новгородской области начали строить церкви. Согласно Новгородской третьей летописи (последняя треть XVII века), в 989 году по указу еп. Иоакима Корсунянина в Новгороде построены деревянные 13-главый Софийский собор (сгорел в 1049 году) и церковь Святых Иоакима и Анны (разобрана в 1050 году). В середине XI века на Неревском конце возведена деревянная церковь скандинавской каркасной конструкции с вертикальными столбами (сохранились полуколонны).
Единственная сохранившаяся в России постройка времени киевского кн. Ярослава Владимировича Мудрого - 5-нефный 6-главый 12-столпный Софийский собор (1045-1050 годы). В Новгороде возводились и др. выдающиеся памятники новгородской школы архитектуры, для которой характерны повышенная монументальность, простота и ясность конструкции: большие каменные 3-нефные 3-апсидные церкви с одной пристроенной лестничной башней - церкви Благовещения на Городище (заложена в 1103 году, разрушена по поручению вел. кн. владимирского Семёна Ивановича Гордого около 1341 года) и Святых Бориса и Глеба в Новгородском кремле (1167-1173 годы, перестроена в 1302-1305 и 1441 годы, в 1652 году «разрушилась от ветхости»), 6-столпные 3-главые соборы Рождества Богородицы Антониева монастыря и Георгиевский Юрьева монастыря (оба - мастер Пётр). В построенном одновременно княжеском 5-главом Николо-Дворищенском соборе (1113-1136 годы) лестница встроена в юж. часть нартекса. В последней трети XII - начала XIII веков возведены меньшие по размерам 4-столпные 3-апсидные одноглавые храмы с позакомарным покрытием и строгими фасадами: Благовещения в Аркажах церковь, церковь Святых Петра и Павла на Синичьей горе (1185-1192 годы), собор Кирилловского мон. (1196 год, мастер Коров Яковлевич; руины разобраны после 1944 года), церковь Св. Пантелеимона быв. Пантелеимонова мон. (1207 год, разобрана в 1808 году, сохр. нижние части стен); близ города - Спаса на Нередице церковь.
Активные культурные контакты с соседними княжествами подтверждает работа в Новгороде смоленских мастеров, построивших кирпичную церковь Параскевы Пятницы на Торгу с тремя 2-этажными притворами, многообломными лопатками и первыми на Новгородской земле 3-лопастными завершениями фасадов (1207 год, восстановлена в 1345 году по типу визант. храма «на четырёх колоннах»). К смоленско-полоцкому типу храма относилась и несохранившаяся церковь Архангела Михаила на Михайловой (Прусской) ул. (1219-1224 годы). Используя принципы смоленского зодчества (3-лопастное завершение, вертикальная композиция фасадов), новгородские зодчие построили одноглавую 4-столпную одноапсидную, сужающуюся кверху церковь Рождества Богородицы с планом, близким квадрату, и без средних лопаток (предположительно 1220-1230-е годы) Перынского мон. (ныне - в черте Вел. Новгорода; см. в ст. Перынь); её общая композиция служила образцом храмовой архитектуры до середины XV века.
В XIII века Новгород избежал монголо-татарского нашествия, но выплачивал дань Золотой Орде, поэтому следующая каменная постройка на Новгородской земле возведена только в 1292 году - церковь Николы на Липне в устье р. Мста, из нового большемерного брускового кирпича, c крещатыми верхними частями столбов (как в памятниках XII века). Вытянутая по оси восток - запад церкви Архангела Михаила на Торгу в Новгороде (1300-1302 годы, перестроена в 1812 году), по мнению некоторых исследователей, родственна болгарским базиликам. В церкви Николы Белого (1312-1313 годы) быв. Николо-Бельского мон. в Новгороде (упразднён в 1764 году) вновь использованы разделяющие прясла лопатки; теперь они соединены по верху многолопастными арками. Менее распространён в XIV веке тип с позакомарным покрытием: новая ц. Благовещения на Городище (1342-1343 годы, сохр. руины) и церковь Спаса Преображения на Ковалёве близ Новгорода (1345 год).
В середие XIV - середины XV веков на территории современной Новгородской облсать возведено св. 100 одноглавых храмов, преимущественно с 3-лопастными покрытиями и открытыми лестницами на хоры: скромные (без средних лопаток) с круглыми в плане зап. столбами Успения на Волотовом поле церковь (1352 год) и церкви Михаила Архангела на Сковородке близ дер. Сельцо-Шатерно (1355 год, сохр. руины; круглые окна дополнялись стрельчатыми). Активные торговые контакты со странами Ганзы в XIV-XV веках способствовали проникновению элементов западно- европеской архитектуры (романская аркатура апсид, готические стрельчатые порталы и окна, декоративные элементы): Фёдора Стратилата на Ручью церковь (1360-1361 годы), церкви - Святых Петра и Павла на Славне (1367 год), наиболее нарядная - Спаса на Ильине улице церковь (1374 год, стены украшены крестами, барабан - декоративными поясами), Рождества Богородицы быв. Михалицкого (Молотковского) мон. (1379 год, верх перестроен после пожара 1696 года), Иоанна Богослова быв. Радоковицкого мон. на Витке (1383-1384 годы; все - в Великом Новгороде). В 1370-1390-е годы также построены храмы с более скромным декором без романских и готич. черт: небольшая церковь Св. Андрея на Ситке быв. Ситецкого мон. близ Новгорода (1371 год; разрушена в 1941 году), церкви Рождества Христова на Красном поле с круглыми зап. столбами (1381-1382 годы), Рождества Богородицы быв. Десятинного мон. (1397 год, сохранилась часть стен и апсида), Покрова Богородицы Зверина мон. (1399 год; все - в Великовм Новгороде). В первой четверти XV века на территории Новгородской области построено св. 40 каменных церквей (б. ч. не сохр.): нарядная церковь Святых Петра и Павла в Кожевниках (1406 год), Св. Власия на Волосове ул. (1407 год), Св. Иоанна Милостивого на Мячине (около 1422 года, перестроена в 1626 и 1672 годы), Св. Павла Исповедника быв. Павлова мон. (1422 год, разобрана в конце XVIII века), Св. Луки на Лубянице (1424 год, остатки уничтожены в 1973 году) и др.
В 1430-1440-е годы при архиеп. Евфимии II (1429-1458 годы) под влиянием готики в Новгородском кремле возводится Владычный (Епископский) двор с Грановитой палатой (1433 или 1440 годы, иностранного мастера; фрески - 1441 год), дозорной башней «Часозвоней» (1443 или 1449 годы, инок Фёдор; перестроена после обрушения в 1673 году) и 3-этажным архиепископским дворцом (не сохр.). К этому времени относится и нижняя часть единственной сохранившейся традиционной новгородской звонницы - Софийской (1439 год, ярус звона - 1530-1540-е годы, крыльцо второй половины XVII века, завершение XVIII века). Культовые постройки времени архиепископов Евфимия II и Ионы Отенского (1458-1470 годы) делятся на вновь сооружаемые и перестроенные «на старой основе». Новые церкви: Вмч. Мины с первоначальным позакомарным покрытием в Старой Руссе (вторая четверть XV века); развивающие тип храма «на 4 пилонах» традиционные для Новгорода церкви Свт. Николая (1448 год, разрушена в XVII веке) быв. Николаевского Мостищского мон. (основан в 1412 году, упразднён в 1764 году; ныне в поселок городского типа Панковка), Двенадцати Апостолов на Пропастях (1454 год), Св. Лазаря быв. Лазарева мон. (1461 год, разобрана в 1859 году), Св. Симеона Богоприимца Зверина мон. (1467 год; с подцерковьем; все - в Великом Новгороде), Свт. Николая (середина XV века) в Никольском Косинском мон. под Старой Руссой (основан в 1220 году, упразднён в 1764 году, восстановлен как женский в 1896 году, закрыт в 1938 году, возрождён в 2008 году), Свт. Николая Николо-Папоротского мон. в дер. Папоротно (1464-1465 или 1522 годы; разрушена в 1941 году), Св. Иоанна Богослова в дер. Велебицы (третья четверть XV века, не сохр.); один из первых сохранившихся в России надвратных храмов - церковь Св. Сергия Радонежского в Новгородском кремле (1459-1460 годы, или 1463 год). С устройством подцерковья в Новгороде строятся одноглавые церкви на старых фундаментах, нижних частях стен и по старым формам: с позакомарным покрытием - 6-столпные Св. Иоанна Предтечи на Опоках (1453 год, нижняя часть стен - 1127-1130, 1184 годы) и Успения на Торгу (1458 год, нижняя часть стен - 1135-1144 годы); 4-столпные Ильи Пророка на Славне (1455 год; на основании 1198-1202 годы), Воскресения на Мячине (Уверения Апостола Фомы; 1464 год; нижняя часть стен - 1195-1196 годы); с 3-лопастным, 8-скатным или 16-скатным завершением - Дмитрия Солунского на Славкове ул. (1462-1463 годы, на основании 1381-1383 годов), украшенная несколькими рядами бегунца в центральых лопастях завершения. На старом фундаменте построен Спасо-Преображенский собор в Старой Руссе (1442 год) со значительно увеличенным западным рукавом креста.
После присоединения территории современной Новгородской области к Московскому великому княжеству «по старой основе» возведён (1484-1499 годы) кирпичный Новгородский кремль. В 1510-1515 годы московскими и итальянскими мастерами сооружён ориентированный на Успенский собор Московского Кремля 6-столпный 5-главый Спасо-Преображенский собор Хутынского монастыря, в котором в 1535-1536 годы тверскими мастерами также возведён т. н. Хутынский столп (8-гранная ц. Св. Григория Армянского; разобрана в XVIII веке). Тем не менее б. ч. храмов превой трети XVI века построена с преобладанием традиционых новгородских форм и использованием укоренившегося с XV века подцерковья: архаичные одноглавые церкви Св. Климента на Иворове ул. (1519-1520 годы; одна из последних с 3-лопастным завершением), Успенская церковь быв. Колмова мон. (1527-1528 годы, верхняя церковь надстроена в 1686 году). Новые черты проявились в добавлении боковых апсид, создании фронтонов-щипцов (церковь Жён-мироносиц, между 1508 и 1511 годами; единственная «сдвоенная» церковь Апостола Филиппа и Свт. Николая на Нутной ул., 1527-1528 годы), использовании килевидных завершений арок (церковь Прокопия Мученика на Ярославовом дворище, 1529 год; все - в Великом Новгороде). В интерьерах разрабатывался новый приём с использованием высоких круглых столбов, применённый в Никольском соборе Николо- Медведского мон. (конец XV - начала XVI веков; в Новой Ладоге) и в новгородских церквах Жён-мироносиц, Св. Прокопия, Успения на Торгу (после пожара 1541 года) и др. В середине XVI века, когда покрытия многих церквей менялись на 8-скатные, в Новгороде выработался местный вариант «московского стиля» - 5-главые храмы с щипцовыми завершениями, подцерковьем и трапезной палатой: 4-столпные церковь Святых Бориса и Глеба в Плотниках (1536 год), церковь Фёдора Стратилата на Щиркове ул. (1546 год; нижняя часть - 1292-1294 годы; возобновлена в 1682-1688 годы), 2-столпная Троицкая церковь Духова мон. (1557 год). В отдельую группу можно выделить построенные на средства царя Ивана IV Васильевича Грозного многопрестольные церкви с галереями: 6-столпная 5-главая Никиты Мученика со столпообразным приделом - «церковью под колоколы» в Новгороде (1555-1557 годы), 4-столпный 3-главый Троицкий собор (1569 год) Клопского мон. близ дер. Сельцо (упоминается с 1412 года, закрыт в 1934 году, возобновлён в 2005 году). Также возведены небольшие одноглавые бесстолпные церкви: Св. Пантелеимона (Николы Кочанова; 1554 год, верх перестроен в XIX веке); с 2-этажными трапезными палатами – Сретенская Антониева мон. (1533-1536 годы), Воскресенская быв. Воскресенского мон. на Красном поле (около 1547 года), Благовещения на Торгу (1553-1555 годы; все - в Великом Новгороде), также Св. Варлаама Хутынского в Хутынском мон. (1550-1552 годы), Никольская в Клопском мон. (вероятно, 1570-е гг.) и др. Многие церкви и монастыри в Новгороде строились на деньги династий купцов-гостей (Сырковы, Таракановы, Корюковы). Так, гость Ф.Д. Сырков был строителем Сыркова мон. (ныне - в дер. Сырково; 5-главый собор Сретения Владимирской иконы Божией Матери с круглыми столбами в интерьере, 1548-1554 годы, главы не сохр.), Николо-Розважского (1555 год), Тихвинского Богородичного Успенского (1560 год), Арсениевского (1562 год) и др. несохранившихся монастырей. В первой половине XVI века в Новгороде построены первые кирпичные жилые дома (Андрея Тараканова на ул. Рогатица, 1540-е годы).
В 1570 году Новгород был разгромлен опричным войском и окончательно потерял архитектурную самостоятельность. Каменная строит. деятельность в 1580-е годы затихает до середины XVII века. В 1650-х годах возобновилось строительство 5-главых соборов, но теперь без черт новгородской архитектуры: Успенский Иверского монастыря на Валдае (1655-1656 годы, зодчий А. Мокеев), Вознесенский с декоративным 5-главием (1660-е годы, разобран около 1975 года) Савво- Вишерского мон. (основан в начале XV века, упразднён в 1930-е годы); ярославскими и костромскими каменщиками возведены соборы - Никольский с 2-всходным крыльцом и шатровыми «полатками» (1681-1685 годы) Николаевского Вяжищского мон. (основан в конце XIV века, закрыт в 1920-е годы; возрождён в 1989 году), Знаменский в Новгороде (1682-1688 годы), 2-столпный Воскресенский (1698-1700 годы, достроен в 1720-е годы) быв. Деревяницкого мон. близ Новгорода (упоминается с 1335 года, закрыт около 1930 года), Воскресенский в Старой Руссе (1692-1696 годы). Также построены: 5-главая Троицкая церковь в Старой Руссе (1680-1684 годы), одноглавые собор Сошествия Св. Духа (1676 год) Свято- Духова Иаковлева Боровичского мон. (основан в 1327 году, упразднён в 1920-е годы, возобновлён в 2000 году), Троицкая церковь в дер. Захарьино (1699 год, восстановлена в 2007-2010 годы); бесстолпные церкви с трапезными палатами - Богоявленская в Иверском мон. на Валдае (1666-1671 годы), Св. Иоанна Богослова в Николаевском Вяжищском мон. (1694-1698 годы), Успенская в Деревяницком мон. (1725 год). К памятникам XVI века с палаточным покрытием возвращает нас Никольская церковь в Старой Руссе (1710 год, на основе здания 1371 год). В 1680-1690-е годы Новгород получил новые вертикальные доминанты: Воротная башня Гостиного двора (Гридница, 1686 год; моск. арх. Г. Вахромеев, по проекту московского зодчего С.Л. Ефимова); шатровые колокольни Николо-Дворищенского (1684-1685 годы) и Знаменского соборов, Колмова и Михалицкого Богородицкого монастырей (все конца XVII века), церквей Дмитрия Солунского на Славкове ул. (1691 год) и Фёдора Стратилата на Ручью (после 1696 года). При участии новгородского воеводы кн. Б.И. Прозоровского построены: 3-ярусный собор в Деревяницком мон. (1695-1697 годы, рухнул после завершения строительства); двумя восьмериками надстроены Покровская церковь (1693-1695 годы) и башня Кокуй (1690-е годы), пятью шатрами - Пречистенская башня Новгородского кремля (не сохр.; все - зодчий Ефимов). В 1697-1699 годы возведён первый каменный Великий Волховский мост (не сохр.).
Традиции деревянного зодчества передавались из поколения в поколение. Многие памятники перевезены в Музей дерев. зодчества «Витославлицы» в Великом Новгороде (открыт в 1967 году, проект арх. Л.Е. Красноречьева): церковь Рождества Богородицы из с. Перёдки с прямоскатным крещатым покрытием и восьмериком, перекрытым шатром (1530-е годы), шатровая Успенская церковь из с. Курицко (1595 год), крещатая Никольская церковь бывшего Николо-Крутицкого мон. из дер. Мякишево (1642 год); ярусные Никольская церковь из дер. Высокий Остров (предположительно 1767 год; иконостас с иконами XVII-XVIII веков) и небольшая часовня из дер. Кашира (XVIII век); клетские церкви - Успенская из дер. Никулино (1599 год), Троицкая из Реконьской Троицкой пустыни (1672-1676 годы), Никольская из дер. Тухоля (1688 год), часовни из деревень Гарь (1698 год) и Малышево (XVIII век); ветряная мельница-шатровка из дер. Ладощина (начало XX века); избы, амбары, житницы XIX - начала XX веков. Среди редких деревянных церквей, сохранившихся на своих местах: Илии Пророка в дер. Ильина Гора (1689-1691 годы), ярусные - Св. Георгия Победоносца в дер. Ручьи (1741 год), Рождества Пресвятой Богородицы в дер. Сопины (1747-1762 годы, перестроена в 1890-1893 годы; верх не сохр.) и Покровская в с. Муссы (вторая половина XVIII века; ныне - в черте г. Сольцы); Свт. Николая в дер. Мроткино (1753 год, перестроена с добавлением портиков в 1831 году), Скорбящей Богоматери в дер. Бор Любытинского р-на (1855 год), Спасо-Преображенская в дер. Молодильно (1873 год), Святых Петра и Павла в дер. Холынья (1904 год); часовни Св. Иакова Боровичского в дер. Перелучи (XIX век), Прп. Тихона Луховского в дер. Изонино (середина - конец XIX века).
Элементы западно-европейского зодчества проникают (не считая периода шведской оккупации Новгородской земли начала XVII века) при императоре Петре I - в 1723 году перепланировкой Новгорода занимался «архитекторский ученик» Г. Охлопков. По заказу императрицы Екатерины I построена Успенская церковь в дер. Коростынь в духе рим. барокко с волнообразно изогнутой стеной западного фасада (1726 год, арх. Д. Ельчанинов по изменённому проекту итальянского арх. Г. Кьявери). Но стиль барокко не получил здесь большого распространения; среди немногих памятников - колокольня Деревяницкого мон. с рустованными лопатками и искривлённым шпилем (1730-1735 годы, реставрирована в 1965 году), Входоиерусалимская церковь в Новгородском кремле (1759 год; верх не сохр.), колокольня Хутынского мон. (1758-1761 годы, предположительно арх. кн. Д.В. Ухтомский; верх - 1768-1774 годы) и 5-главая церковь Св. Георгия Победоносца с удлинёнными боковыми барабанами в дер. Тельбовичи (1779 год). Главное место в архитектуре XVIII века занимает традиционное направление (церковь Св. Троицы с 8-скатной крышей на ул. Телегина-Редятина в Великом Новгороде, 1734 год, на фундаментах 1365 год; одноглавая церковь Св. Георгия в Старой Руссе, 1739-1740 годы, на основе здания 1410 года; 5-главый Введенский собор в Боровичах, 1758-1777 годы, снесён в 1932 году) и тип храма «восьмерик на четверике»: одна из немногих церквей в духе нарышкинского барокко - Троицкая (1732 год) быв. Рабежской пустыни (основана в 1697 году, упразднена в 1764 году) в дер. Рабежа, близ границы с Тверской обл.; с малыми восьмериками - Троицкий собор в Валдае (1744 год) и церкви Святых Петра и Павла в дер. Пирусс (1757 год); церкви Георгия на Лубянице (Георгия на Торгу, 1750-1754 годы; на стенах 1356 гдоа), Покровская Кириллова мон. (1753-1754 годы, сохр. фундаменты; обе - в Великом Новгороде); Спасо-Преображенские в дер. Ровное (1767 год) и в Боровичах (1797 год, барочные наличники и колокольня; снесена в 1930-е годы), Успенская в дер. Нальцы (1798 год). Традиционализмом отличаются постройки погоста в дер. Буреги (колокольня - 1730 год; руины церковь Свт. Николая, 1736 год; Воскресенский собор с высоким 8-гранным барабаном, освящён в 1764 году).
Архитектура классицизма получила на территории современной Новгородской области большее распространение. В конце XVIII - первой половины XIX веков упорядочена планировка как старых городов (генеральные планы Новгорода 1778 и 1834 годов), так и вновь учреждённых (Валдай, Крестцы, Боровичи); выстроены Путевые дворцы в Новгороде (1771 год, перестроен в 1825-1828 годы по проекту В.П. Стасова), Валдае (1770-е годы), в дер. Коростынь (1826-1828 годы, Стасов); в Новгороде также дом губернатора (около 1770 ода, перестроен в начале XIX века, арх. И.Е. Дмитров; ныне здание администрации города), архиерейский дом (Митрополичьи палаты; 1775 год, арх. П.Р. Никитин), здание Присутственных мест (1783-1786 годы, на сводах нижнего этажа Приказной палаты 1572 года; перестроено в 1817-1822 годы, арх. И.В. Рогинский), манеж (предположительно арх. Л.А. Дюбю), Санкт-Петербургская застава (кардегардия; 1834 год, арх. Ф.И. Рерберг), жилые дома по «образцовым проектам» Стасова (1827 год). Среди типов храмов в стиле классицизма один из наиболее ранних - центрический: церкви Св. Екатерины в Валдае (ротондальная; 1786-1793 годы, арх. Н.А. Львов), Свт. Николая в дер. Волок (октагональная; 1799 год), Троицкая в дер. Подгощи (1805 год), Св. Иоанна Воина с планом в виде тетраконха в дер. Миголощи (1813 год). Большая часть классицистических церквей перекрыта ротондальной главой: Успенская в с. Марёво (1796 год), Успенский собор в Боровичах (1798-1800 годы, приделы с портиками - 1839-1840 годы, верх перестроен в начале XX века), Троицкие церкви в дер. Сопины (построена на деньги А.В. Суворова; освящена в 1800 году) и в дер. Перетно (1814-1820 годы), Знаменская в дер. Любыни (1815 год), Троицкая (1829-1831 годы) Городноезерской Никандровой пустыни в дер. Никандрово (конец XVI века, упразднена в 1764 году), Вознесенская в дер. Чёрное (предположительно 1830-е годы), Успенская в дер. Илемно (1842 год; сохр. руины). Единственный 2-колоколенный храм - собор Рождества Иоанна Предтечи (1800-е годы; разрушен в советское время) бывшего Отенского мон. близ дер. Посад (упоминается с 1420 года, закрыт в 1934 году). Интересное композиционное решение церкви Св. Георгия Победоносца в дер. Юрьево (Петрово; 1791-1801 годы) с 4 угловыми пилонами-куполами и колокольней над портиком зап. фасада (предположительно арх. Львов). К архаизирующему направлению можно отнести классицистической церкви: крестообразную с декоративным 5-главием Спасо-Преображенскую в дер. Леохново (1788 год, колокольня - 1829 года); с 8-гранным барабаном - Никольскую в дер. Осиновец (1795 год), Богоявленский собор (1806 год, взорван в 1932 году) быв. Перекомского Николаевского Розважского мон. близ дер. Сергово (основан в 1407 году, ликвидирован в 1930-е годы), Благовещенскую в дер. Порожки (1807 год), Троицкую в дер. Бурцева Гора (1810 год), Праведного Лазаря в дер. Сергово (1811 год), Троицкую в дер. Охона с 4 декоративными барабанами вокруг восьмерика (1814 год), Покровскую с барочными главами в с. Шереховичи (освящена в 1818 году, не сохр.). Среди классицистических колоколен - соборные в Боровичах (1785 год, снесена в 1932 году) и Старой Руссе (1797-1801 годы, 4-й ярус - 1835 год, арх. Стасов), Юрьева мон. (1838-1841 годы, К.И. Росси). В стиле ампир построены: Введенская церковь с 8-гранным барабаном и дорическим портиком в с. Бронница (1828-1832 годы, арх. Стасов), Успенская церковь с окружённым колоннадой ротондальным барабаном в дер. Бор Любытинского р-на (1832 год, предположительно Стасов); 5-главые - Ильинский собор в Сольцах (1824-1825 годы), Троицкая церковь с гранёными барабанами в дер. Большое Городно (1830 год), Троицкий собор в Боровичах (1835-1859 годы, арх. М.М. Праве; перестроен под Дом культуры в 1931 году), Покровская церковь с боковыми пилонами-главами в дер. Ручьи (середина XIX века).
Большая часть усадебных ансамблей в стиле классицизма не сохранилась или сохранилась в руинах: Берёзовик Мусиных- Пушкиных (конец XVIII - начало XIX веков), Званка Г.Р. Державина (дом разобран в 1852 году; в 1869-1920-е годы - Званский Знаменский мон.), Грузино гр. А.А. Аракчеева (1797-1815 годы, арх. Ф.И. Демерцов, скульптор И.П. Мартос; перестроена в 1815-1829 годы, арх. В.П. Стасов; Андреевский собор, 1805-1806 годы; разрушен с усадьбой в 1941 году), Онег Обольяниновых близ дер. Захарьино (здесь жил молодой С.В. Рахманинов; дом 1808 года, сгорел в 1941 году), Рождественское Н.П. Евстифеева в дер. Языково (родина Н.Н. Миклухо-Маклая; главный дом сгорел в 1952 году). Среди сохранившихся усадеб: Кончанское-Суворовское, Ровное-Новоблагодатное О.А. Зубовой в дер. Ровное (конец XVIII века; главный дом, церковь Св. Екатерины, 1802 год), Зализенье Аничковых в пос. Кировский (главный дом - 1807 год), Васильчиковых в дер. Выбити (жилой дом, скотный двор, флигели, начало XIX века), Мусиных-Пушкиных в дер. Перетно (дом XIX века; Троицкая церковь, 1812 год), Витославлицы гр. А.А. Орловой-Чесменской (из рода Орловых; главный дом первой половины XIX века; ныне территория Музея дерев. зодчества) и др. С 1818 года вокруг Новгорода под руководством Аракчеева строились военные поселения, главные места в которых занимали здания штабных городков с полковыми манежами, построенными при участии В.П. Стасова (в сёлах - Селищи, 1819-1825 годы, инженеры К.Ф. Детлов, Л.Л. Карбоньер, А.Я. Фабр; Новоселицы, 1824-1830 годы, инжинер А. Воронов; Медведь, 1824-1827 годы, арх. Л.А. Дюбю, и др.; все - в руинах).
В духе эклектизма построены келейные корпуса Перынского скита в Новгороде (конец 1830-х - 1840-е годы, арх. И.Ф. Соколов), позднее - железнодорожные вокзалы (в Боровичах, 1876 год; Чудове, 1877 год, арх. Б.Э. Лорберг; Старой Руссе, 1878 год). В стиле неоренессанс - новгородская женская гимназия, здание Дворянского собрания (1851 год, арх. А.И. Штакеншнейдер), железнодорожные вокзалы в Малой Вишере (1851 год), Окуловке (1856 год; снесён в 2003 году; оба - арх. Р.А. Желязевич). С элементами необарокко построен костёл Святых Петра и Павла в Новгороде (1891-1893 годы, арх. Р.К. Кржижановский; в 1950-е годы перестроен в кинотеатр). Архитектура усадеб со второй половины XIX века также эклектична: Полыновка Толкачёвых в Боровичах (1860-е годы, здесь жил А.К. Лядов; не сохр.), Каменка А.В. Суворова (дерев. дом для солдат-ветеранов, 1879 год; деревянная церковь Св. Александра Невского, 1885 год), ген.-м. В.А. Косаговского в пос. Приозёрный (вторая половина XIX века; ныне психоневрологический интернат), Гверстянка Нехлюдовых (ныне - в черте г. Боровичи; дом - 1890 год, с элементами неоготики), Каменка купца Ф.М. Ванюкова (дом в стиле английской неоготики с отдельно стоящей высокой смотровой башней, конец XIX века) и др.; дерев. с башнями дача Крапачуха в дер. Озерки (в 1901 и 1903 годы здесь жил Н.А. Римский-Корсаков; не сохр.).
Во второй половине XIX - начало XX веков возводились церкви в духе средне-вековой новгородской школы: Покровская в дер. Борисово (1855 год), Св. Никиты в пос. Волховский (ныне - в черте г. Великий Новгород, 1870-е годы), Св. Александра Невского в Новгороде (1913-1916 годы, арх. К.К. Романов). В русско-византийском стиле построены церковь Рождества Христова в пос. Угловка (1864 год), Вознесенская церковь с малыми боковыми барабанами в дер. Речки (1865 год), но большая часть храмов этого времени можно отнести к различным вариантам русского стиля: церкви - в честь иконы Божией Матери «Умиление» в Боровичах (1871 год), в честь Тихвинской иконы Божией Матери в дер. Ёгла (1874 год), Успенская (1894 год) быв. Успенского мон. в дер. Лаврово (основан как община в 1872 году, закрыт в 1920-е годы) и др., соборы - Сошествия Св. Духа Духова мон. (1889-1892 годы), Рождества Богородицы в пос. Любытино (1893-1917 годы, не достроен), 5-главый Покровский Зверина мон. (1899-1901 годы), перекрытая 8-гранным шатром церковь Св. Иоанна Богослова в дер. Велебицы (1903 год). В русском стиле также построены: деревянный театр в Старой Руссе (1883 год, арх. Н.Л. Бенуа, не сохр.), ансамбли - Реконьской Троицкой пустыни (упоминается с 1676 года, упразднена в 1764 году, восстановлена в 1860, закрыта в 1920-е годы; Троицкий собор, 1870-1873 годы, Покровская церковь, 1874-1877 годы, Святые врата; все - арх. М.А. Щурупов), Рдейского мон. близ г. Холм (основан во второй половине XVII века, упразднён в 1764 году, возобновлён в 1887 году, закрыт в 1932 году; 5-главый Успенский собор, 1898-1902 годы, арх. И.Т. Борютин по проекту арх. А.С. Каминского), Короцкого Тихонова мон. в пос. Короцко (учреждён в 1881 году; закрыт в 1931 году; ныне психиатрич. больница; церковь Св. Варвары, 1895 год). Меньшее распространение получил неовизантийский стиль (Спасо-Преображенская церковь в с. Бронница, 1885-1888 годы; Троицкая ц. в урочище Язвищи, 1891 год); в мавританском стиле построен курзал Старорусских минер. вод (конец XIX века; не сохр.). С 1910-х годов возводились отдельные постройки в стилях модерн (гостиница курорта в Старой Руссе и др.), неоклассицизм (бывший епархиальный дом в Новгороде, 1911-1912 годы, арх. М.Т. Преображенский), в неорусском стиле (часовня Святых Кирика и Иулиты в Старой Руссе, 1914 год, не сохр.), позднее также в стиле конструктивизма (здание администрации в Боровичах, 1927-1929 годы, арх. С.П. Шишунов). Среди инжинерных сооружений - металлический мосты (Волховский у Новгородского кремля, 1901-1902 годы, инжинер Г.Н. Соловьёв, разрушен в 1941 году; в Боровичах, 1905 год, инжинер Н.А. Белелюбский).
Новгородская область сильно пострадала во время Великой Отечественой войны. Новгород восстанавливался по генплану 1943-1945 годов(арх. А.В. Щусев). С мотивами древне-русского зодчества построен жельзнодорожный вокзал (1950-1953 годы, арх. И.Г. Явейн), в стиле советского неоклассицизма - общежитие Политехнического института (1953 год, арх. И.И. Кушнир), мост через Волхов (1954 год), Дом Советов (1959 год), Дом культуры им. А.С. Попова (1961 год, арх. Кушнир; все - в Великом Новгороде), железнодорожный вокзал в Старой Руссе (1950-е годы). Реконструированы и реставрированы церкви (по проектам С.Н. Давыдова, А.В. Воробьёва, П.Д. Барановского, Г.М. Штендера, Т.В. Гладенко, Л.М. Шуляк, Н.Н. Кузьминой и др.), усадьбы (деревянный дом усадьбы Владимировых Чудовская Лука в Чудове, в 1871 году куплен Н.А. Некрасовым, реконструирован в 1968 и 2002-2004 годы). По новому генплану 1966 года в Новгороде построены 9-этажные дома, новый мост через Волхов (1978 од), Областной драматический театр (1987 год, арх. В.А. Сомов). В конце 1980-х-2000-х годы сооружены также церкви - в честь Тихвинской иконы Божией Матери в Холме (1989-2003 годы, арх. Л.Е. Красноречьев), Воскрешения Лазаря в Великом Новгороде (2002 год), в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в дер. Лесная (2005 год), Покровская в пос. Батецкий; деревянные - Св. Ильи Пророка в дер. Заозерицы (1997 год), Св. Никандра Городноезерского в пос. Хвойная (1996-2000 годы), Св. Александра Невского в с. Кончанско-Суворовское (1992-2002 годы), Троицкая в с. Поддорье (2001 год), Cв. Серафима Саровского в пос. Парфино, Рождества Богородицы в пос. Волот (2001-2003 годы).
С XI века в Новгороде развивается иконописание; к XIII веку складывается новгородская школа иконописи [мастера Олисей Гречин (конец XII - начало XIII веков), Алекса Петров (конец XIII века), Аарон (XV века) и др.]. При архиеп. Василии Калике (1331-1352 годы) в Новгороде работали греческие мастера (Исайя Гречин и др.), написавшие иконы праздничного чина в Софийском соборе. В XV веке формируется схема иконостаса (в конце XV века появляется пророческий ряд; сохранились ансамбли иконостасов с XVI века). Предположительно при архиепископ Геннадии (1484-1504 годы) созданы т. н. софийские таблетки (от франц. tableau - картина) - 2-сторонние небольшие иконы с изображением праздников и святых, стоявшие перед большим иконостасом Софийского собора (сохранились: 15 в Новгородском государственном объединённом музее-заповеднике, 9 в ГТГ, одна в ГРМ). В начале XVI века в Новгороде работали моск. иконописцы Андрей Лаврентьев и Иван Дерма Ярцев. В середине XVII века организована софийская живописная мастерская под руководством Ф.Я. Немкина, у которого учились Аникита, А. Фёдоров, И. Евсеев, Л. Фомин, И. Козырев и др. Редкое для древне-русской живописи мозаичное искусство представлено орнаментальными мозаиками алтаря Софийского собора в Великом Новгороде (середина XI века, реставрированы в 1900 году В.А. Фроловым). Новгородская монументальная живопись отражает все периоды древне-русского искусства с XII века. К первому («киевскому») периоду относятся монументальные по стилю росписи соборов - Софийского (1108-1109 годы), Николо-Дворищенского (около 1120 года; сохранились фрагменты), Рождества Богородицы Антониева мон. (1125 год), Георгиевского Юрьева мон. (вторая половина 1120-х годов). Главные периоды расцвета новгородской стенописи - конец XII века (фрески церкви Благовещения в Аркажах, 1189 год, и церковь Спаса на Нередице, 1199 год) и вторая половина XIV - начало XV веков, когда развивались два направления: «экспрессивное» (фрески церквей Успения на Волотове поле, 1363 и около 1390 годы; Спаса на Ильине улице, 1378 год, худ. Феофан Грек; Фёдора Стратилата на Ручью, 1380-е годы) и «классицизирующее», отражающее влияние т. н. балканской традиции (моравской школы живописи), - фрески церквей Спаса Преображения на Ковалёве (1380 год), Рождества Христова на Красном поле (1380-1390-е годы), Архангела Михаила на Сковородке (конец XIV века; раскрыты в 1937-1938 годы, не сохр.). К середине XV века относятся росписи в Спасо-Преображенском соборе Старой Руссы (1442 год, фрагменты), церковь Сергия Радонежского во Владычном дворе (начало 1460-х годов), церковь Симеона Богоприимца Зверина мон. (около 1470 года; первый пример изображения месяцеслова в русских росписях). В XIV-XVI веках создавались отд. фресковые композиции на фасадах (церковь Спаса Преображения на Ильине, западный фасад Софийского собора, 1528 год, и др.). В 1702 году над росписями Знаменского собора в Новгороде работали 30 человек под руководством И.Я. Бахматова (костромичи В. Осипов, А. Тимофеев, Ф. Андрианов, знаменщик В.О. Кондаков, ярославские мастера А. Иванов, Ф. Фёдоров и др.). Среди наиболее ярких произведений новгородских миниатюристов: Остромирово Евангелие (1056-1057 годы, РНБ), Евангелия - Мстиславово (между 1103 и 1117 годами, ГИМ), Юрьева монастыря (заставки тератологич. стиля, 1120-1128 годы, ГИМ), Оболенских (предположительно серб. мастер, третья четверть XIV века, ГИМ), Шереметевское (вторая четверть XV века, ГИМ), Учительное (1450-1460-е годы, РНБ), Пафнутьево-Боровское (1530-1533 годы, ГИМ).
Большое развитие получила деревянная резьба - ковши, скобкари, игрушки со звериными головами (X-XI века), архитектурные элементы с резьбой в зверином стиле (XIV век), кресты (в т. ч. Людогощенский, 1359 год, мастер Яков Федосов), рельефные иконы, фигуры святых, раки, амвоны (Софийского собора, 1533 год, ГРМ), Святительское и Царское места из Софийского собора (XVI век), иконостасы и царские врата. Высокий уровень мастерства отличает резьбу по камню (Боровичский крест, XIII-XIV века, ГРМ; Алексеевский крест, вторая половина XIV века, Софийский собор), каменную пластику, литьё из металла, ковку, чеканку, гравировку [Большой Сион из Софийского собора, первая четверть XII века; два Софийских кратира, первая половина XII века, мастера Флор (Братило) и Константин (Коста); автопортрет(?) мастера Аврама на Сигтунских (Магдебургских) вратах Софийского собора (предположительно вторая треть XIV века) и др.], также скань, литьё колоколов (известно с 1342 года). Во второй половине XII - начале XIV веков развивалась техника перегородчатой эмали; с XII века - лицевое шитьё. В Иверском мон. на Валдае производились изразцы (с XVII века); с конца XIX века работали фарфоро-фаянсовая фабрика близ с. Бронница (1884 год, ныне пос. Пролетарий) и фарфоровая фабрика в с. Ботановка (1898 год; ныне пос. Краснофарфорный).
На территории Новгородской области работали: уроженец Новгорода пейзажист М.М. Иванов (в 1784-1785 годы), с конца XIX века - художники В.П. Ширяев, А.И. Аничков, Н.А. Ярошенко, В.А. Серов, Н.К. Рерих, А.Е. Яковлев и др. С 1910-х годов выдвигаются местные художники М.А. Лядов (сын А.К. Лядова), А.А. Шепелёв, Я.К. Каев, уроженец Новгородской области В.С. Сварог. После Великой Отечественной войны в Новгродская область работали П.В. Иванов, С.М. Соколов, портретист Ю.А. Шкилев, Е.В. Гренфельдт, В.П. Иванов, Л.А. Малышев, А.П. Константинов, В.Ф. Киселёв и др., с 1970-х годов - Ю.В. Барулин, Н.Ю. Шарков-Соллертинский. В Новгородской области создана одна из лучших в России школ реставрации средне-вековой живописи. В 1918-1930 годы в художествено-копировальной мастерской Института истории искусств в Петрограде (Ленинграде) создавались (под руководством Л.А. Дурново) копии новгородских фресок.
Музыка
Основа музыкальной культуры - русский фольклор северных и северо-западных традиций. Его развитие поддерживается фольклорными коллективами (народными и самодеятельными) Боровичского, Мошенского, Старорусского, Любытинского, Новгородского и др. муниципальных районов (старейший коллектив - Городенский народный хор, 1948 год, Батецкий р-н). Деятельность коллективов, фестивальные и др. мероприятия по сохранению и пропаганде фольклора координирует Новгородский областной дом нар. творчества (1945 год). В 1959 году в Новгород переведена Областная филармония (основана в 1944 году как Областное концертно-эстрадное бюро, до 1959 года находилась в г. Боровичи), которая с 1987 года размещается в собственные здании на территории кремля; в её составе: Камерный оркестр (1994 год), Оркестр русских народных инструментов им. В.Г. Бабанова (2001 год), ансамбли классической музыки. В Великом Новгороде функционирует также профессиональный ансамбль народной песни «Сорока» (1997 год). Ежегодные фестивали: в Великом Новгороде - «Русская музыка» (с 1969 года, всероссийский; первый фестиваль прошёл в Софийском соборе), народного искусства и ремёсел «Садко» (с 2001 года, междунар.), «Музыкальные прогулки по Европе» (с 2002 года, международный), Пасхальный и др.; в Шимском р-не проводится Межрайонный фестиваль русской песни и гармони (с 2010 года). Именем С.В. Рахманинова, уроженца Новгородской области, назван Новгородский областной колледж искусств (основан в 1959 году как музыкальное училище) - единственное в области учебное заведение, дающее среднее музыкальное образование. В структуре Валдайского филиала Новгородского государственного объединённого музея-заповедника работает единственный в РФ Музей колоколов (1995 год).
Театр
Первый стационарный театр в Новгороде с 1825 года содержал антрепренёр Лотоцкий. В 1853 году по инициативе известного антрепренёра Н.И. Иванова для театра был переоборудован один из купеч. домов города, а в 1921 году после многочисл. преобразований и смены владельцев труппа получила назв. «Театр Октябрьской революции» (с 1934 года в составе Ленингр. Малого областного драматического театра, с 1944 года Новгородский театр драмы). В 1987 года труппа переехала в новое здание. В 1997 году театру присвоено имя Ф.М. Достоевского. С 1999 года академический. С 1990 года в Великом Новгороде работает театр для детей и молодёжи «Малый». С 1992 года на территории области проводятся междунар. театральные фестивали: камерных спектаклей по произведениям Достоевского (Великий Новгород, Старая Русса и др.), «Царь-Сказка» (Великий Новгород); с 2009 гда - «Театральное вече» (Вел. Новгород, ежегодно).
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