НОВГОРОДСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ»
НОВГОРОДСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ» - одна из ранних сохранившихся на Руси чудотворных икон.
Двусторонняя икона второй четверти - середина XII века из Спаса на Ильине улице церкви в Новгороде; ныне - в новгородском Софийском соборе.
На лицевой стороне помещено поясное изображение Богоматери с Младенцем, на оборотной - изображение святых, которых предположительно отождествляют с Иоакимом и Анной (согласно поздним надписям, это апостл Пётр и мц. Наталия) в предстоянии Спасителю. Богоматерь изображена с воздетыми руками, благословляющий Младенец со свитком - в круглой «славе»; на полях написаны святые Георгий и Иаков Перский, преподобные Пётр Афонский и Онуфрий Великий (или Макарий Великий). На оборотной стороне, на верхнем поле, представлена этимасия (престол уготованный) с двумя архангелами, на боковых полях, в верхней части, - святые Екатерина и Евдокия (или Евфимия), в нижней - святые Климент Римский и Николай Чудотворец. Размер иконы 59× 52,5 см. Первоначальная живопись сохранилась не полностью.
Прославление образа связывается с известием Новгородской первой летописи о походе на Новгород войск княжеской коалиции под предводительством сына кн. Андрея Юрьевича Боголюбского кн. Мстислава Андреевича и победе над ней новгородцев во главе с кн. Романом Мстиславичем 25.2.1170 «силою крестною и святою Богородицею». В новгородской Праздничной минее второй четверти XIV века содержится «Слово о знамении Пресвятыя Богородицы», согласно которому архиеп. Новгородский Иоанн услышал глас, повелевающий вынести на стену острога икону Богоматери из Спасской церкви. Стрелы, пущенные суздальцами, попали в икону, которая обратилась лицом к городу и начала источать слёзы. Неприятельское войско покрыла тьма, а вышедшие из острога новгородцы обратили врагов в бегство. Празднование образу было установлено в день св. Иакова Перского, 27 ноября (10 декабря). В XV веке в новгородской иконописи сложился самостоятельный сюжет «Чудо (знамение) от иконы Богоматери» («Битва новгородцев с суздальцами»). С конца XV века в новгородской, а позднее и в общерусской традиции назв. «Знамение» закрепилось за новгородской иконой Богоматери и близкими ей иконографич. вариантами в качестве наименования этого иконографического извода.
Образ Богоматери «Знамение» новгородского извода (с теми же приписными святыми) являлся семейной святыней бояр Романовых. При царе Михаиле Фё- доровиче и патриархе Филарете было установлено и некоторое время существовало дополнительное празднование иконы Богоматери «Знамение» 21 августа; в этот день патриарх служил литургию в церкви Знамения на Старом Государевом дворе.