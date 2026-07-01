НОВГОРОДСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ»

НОВГОРОДСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ» - од­на из ран­них сохра­нив­ших­ся на Ру­си чу­до­твор­ных икон.

Дву­сто­рон­няя ико­на второй чет­вер­ти - середина XII века из Спа­са на Иль­и­не ули­це це­рк­ви в Нов­го­ро­де; ны­не - в нов­го­род­ском Со­фий­ском со­бо­ре.

На ли­це­вой сто­ро­не по­ме­ще­но по­яс­ное изо­бра­же­ние Бо­го­ма­те­ри с Мла­ден­цем, на обо­рот­ной - изоб­ра­же­ние свя­тых, ко­то­рых пред­по­ло­жи­тель­но отож­деств­ля­ют с Ио­а­ки­мом и Ан­ной (со­глас­но позд­ним над­пи­сям, это апостл Пётр и мц. На­та­лия) в пред­стоя­нии Спа­си­те­лю. Бо­го­ма­терь изо­бра­же­на с воз­де­ты­ми ру­ка­ми, бла­го­слов­ляю­щий Мла­де­нец со свит­ком - в круг­лой «сла­ве»; на по­лях на­пи­са­ны свя­тые Ге­ор­гий и Иа­ков Пер­ский, пре­по­доб­ные Пётр Афон­ский и Онуф­рий Ве­ли­кий (или Ма­ка­рий Ве­ли­кий). На обо­рот­ной сто­ро­не, на верх­нем по­ле, пред­став­ле­на эти­ма­сия (пре­стол уго­то­ван­ный) с дву­мя ар­хан­ге­ла­ми, на бо­ко­вых по­лях, в верх­ней час­ти, - свя­тые Ека­те­ри­на и Ев­до­кия (или Ев­фи­мия), в ниж­ней - свя­тые Кли­мент Рим­ский и Ни­ко­лай Чу­до­тво­рец. Раз­мер ико­ны 59× 52,5 см. Пер­во­на­чаль­ная жи­во­пись со­хра­ни­лась не пол­но­стью.

Про­слав­ле­ние об­раза свя­зы­ва­ет­ся с из­вес­ти­ем Нов­го­род­ской пер­вой ле­то­пи­си о по­хо­де на Нов­го­род войск кня­же­ской коа­ли­ции под пред­во­ди­тель­ст­вом сы­на кн. Ан­д­рея Юрь­е­ви­ча Бо­го­люб­ско­го кн. Мсти­сла­ва Ан­дрее­ви­ча и по­бе­де над ней нов­го­род­цев во гла­ве с кн. Ро­ма­ном Мсти­сла­ви­чем 25.2.1170 «си­лою кре­ст­ною и свя­тою Бо­го­ро­ди­цею». В нов­го­род­ской Празд­нич­ной ми­нее второй четверти XIV века со­дер­жит­ся «Сло­во о зна­ме­нии Пре­свя­тыя Бо­го­ро­ди­цы», со­глас­но ко­то­ро­му ар­хи­еп. Нов­го­род­ский Ио­анн ус­лы­шал глас, по­ве­ле­ваю­щий вы­не­сти на сте­ну ост­ро­га ико­ну Бо­го­ма­те­ри из Спас­ской церк­ви. Стре­лы, пущен­ные суз­даль­ца­ми, по­па­ли в ико­ну, ко­то­рая об­ра­ти­лась ли­цом к го­ро­ду и на­ча­ла ис­то­чать слёзы. Не­при­ятель­ское вой­ско по­кры­ла тьма, а вы­шед­шие из ост­ро­га нов­го­род­цы об­ра­ти­ли вра­гов в бег­ст­во. Празд­но­ва­ние об­ра­зу бы­ло ус­та­нов­ле­но в день св. Иа­ко­ва Пер­ско­го, 27 но­ября (10 декабря). В XV веке в нов­го­род­ской ико­но­пи­си сло­жил­ся са­мо­сто­ятельный сю­жет «Чу­до (зна­ме­ние) от ико­ны Бо­го­ма­те­ри» («Бит­ва нов­го­род­цев с суз­даль­ца­ми»). С конца XV века в нов­го­род­ской, а позд­нее и в об­ще­рус­ской тра­ди­ции назв. «Зна­ме­ние» за­кре­пи­лось за нов­го­род­ской ико­ной Бо­го­ма­те­ри и близ­ки­ми ей ико­но­гра­фич. ва­ри­ан­та­ми в ка­че­ст­ве на­име­но­ва­ния это­го ико­но­гра­фического из­во­да.

Об­раз Бо­го­ма­те­ри «Зна­ме­ние» нов­го­род­ско­го из­во­да (с те­ми же при­пис­ны­ми свя­ты­ми) яв­лял­ся се­мей­ной свя­ты­ней бо­яр Ро­ма­но­вых. При ца­ре Ми­хаи­ле Фё- ­до­ро­ви­че и пат­ри­ар­хе Фи­ла­ре­те бы­ло ус­та­нов­ле­но и не­ко­то­рое вре­мя су­ще­ст­во­ва­ло до­пол­нительное празд­но­ва­ние ико­ны Бо­го­ма­те­ри «Зна­ме­ние» 21 августа; в этот день пат­ри­арх слу­жил ли­тур­гию в церкви Зна­ме­ния на Ста­ром Го­су­да­ре­вом дво­ре.

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