НОВГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ

НОВГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная еди­ни­ца на се­ве­ро-за­па­де Российской им­пе­рии, Российской рес­пуб­ли­ки, РСФСР.

Об­ра­зо­ва­на ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны I от 29 апреля (10 мая) 1727 года из пя­ти про­вин­ций Санкт-Пе­тер­бург­ской гу­бер­нии: Нов­го­род­ской (уез­ды Нов­го­род­ский, Ста­ро­ла­дож­ский, Ста­ро­рус­ский; го­ро­да Но­вая Ла­до­га и Пор­хов); Псков­ской [уез­ды Гдов­ский, За­во­лоч­ский (Пус­то­ржев­ский), Из­бор­ский, Опо­чец­кий, Ост­ров­ский, Псков­ский; при­го­ро­ды Ве­лье, Во­ло­ди­мер, Врев, Вы­бор, Вы­шго­род, Дуб­ков, Крас­ный, Во­ро­неч]; Ве­ли­ко­луц­кой (уез­ды Ве­ли­ко­луц­кий, То­ро­пец­кий), Твер­ской (уез­ды Зуб­цов­ский, Но­во­торж­ский, Ржев­ский, Ста­риц­кий, Твер­ской), Бе­ло­зер­ской (уез­ды Бе­ло­зер­ский, Кар­го­поль­ский, Ус­тю­жен­ский, Ча­ронд­ский). Центр - г. Нов­го­род (ны­не Ве­ли­кий Нов­го­род). На­се­ле­ние свыше 845 тыс. человек (1766 год). 18(29) октября 1727 года к Новгородской губернии при­пи­са­ны г. Оло­нец и Оло­нец­кий уезд.

Ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 11(21) октбря 1764 года вы­во­ди­лись за штат (т. е. фак­ти­че­ски ут­ра­чи­ва­ли ста­тус) го­ро­да и при­го­ро­ды Новгородской губернии: Ве­лье, Во­ло­ди­мер, Врев, Вы­бор, Вы­шго­род, Дуб­ков, Из­борск, Крас­ный, Во­ро­неч, Ста­рая Ла­до­га, Ча­рон­да. Важ­ную роль в административно-территориальное раз­ви­тии Новгородской губернии сыг­рал гу­бер­на­тор Новгородской губернии (1764 год), а за­тем генерал-гу­бер­на­тор Нов­го­род­ский, Твер­ской и Псков­ский (1776-1781 годы) Я.Е. Си­верс. Бла­го­да­ря его уси­ли­ям в 1770 году ста­тус го­ро­да по­лу­чи­ли Бо­ро­ви­чи, Вал­дай, Выш­ний Во­ло­чёк и Ос­таш­ков (в 1772 году к ним при­пи­са­ны уез­ды), в 1773 году уезд­ным го­ро­дом стал Тих­вин, уез­ды бы­ли при­пи­са­ны к Но­вой Ла­до­ге и Пор­хо­ву. 28 мая (8 июня) 1772 года Псков­ская пров. (без Гдов­ско­го у.) и Ве­ли­ко­луц­кая пров. вы­де­ле­ны из со­ста­ва Новгородской губернии в са­мо­сто­ятельнцю Псков­скую гу­бер­нию. 20(31) декабря 1773 года Оло­нец­кий уезд Новгородской губернии пре­об­ра­зо­ван в Оло­нец­кую пров., в ко­то­рой од­но­вре­мен­но соз­да­ны Вы­тегор­ский (центр - г. Вы­те­гра) и Па­дан­ский (центр - при­го­род Па­данск) уез­ды. 25 ноября (6 декабря) 1775 года из Твер­ской провинции и Выш­не­во­лоц­ко­го уезда Новгородской губернии соз­да­но Твер­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во (см. Твер­ская гу­бер­ния).

Ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 24 августа (4 сентября) 1776 года уч­ре­ж­де­но Нов­го­род­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во. Пер­во­на­чаль­но де­ли­лось на 2 об­лас­ти - Нов­го­род­скую и Оло­нец­кую. В Нов­го­род­скую области во­шли 10 уез­дов: Бе­ло­зёр­ский, Бо­ро­вич­ский, Вал­дай­ский, Ки­рил­лов­ский, Кре­стец­кий, Нов­го­род­ский, Но­во­ла­дож­ский, Ста­ро­рус­ский, Тих­вин­ский, Ус­тюж­но-Же­ле­зо­поль­ский (Ус­тю­жен­ский). Оло­нец­кую область со­ста­ви­ли 4 уез­да (Вы­те­гор­ский, Кар­го­поль­ский, Оло­нец­кий, Па­дан­ский), а так­же Пет­ро­за­вод­ская ок­ру́­га (с 1777 года Пет­ро­за­вод­ский уезд). Од­но­вре­мен­но Гдов­ский уезд ото­шёл в со­став Псков­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва. 4(15) ноября 1777 года ста­тус го­ро­да по­лу­чил Че­ре­по­вец (то­гда же при­ня­то ре­ше­ние о соз­да­нии в 1780 году Че­ре­по­вец­ко­го уезда в со­ста­ве Нов­го­род­ской обл.); в тот же день об­ра­зо­ван Кро­хин­ский по­сад. В 1781 году об­ра­зо­ван по­сад Соль­цы. Ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 11(22) декабря 1781 года Но­во­ла­дож­ский уезд и Оло­нец­кая область бы­ли пе­ре­да­ны в со­став Санкт-Пе­тербургской губернии, по­сле че­го Нов­го­род­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во ут­ра­ти­ло об­ла­ст­ное де­ле­ние и ста­ло де­лить­ся толь­ко на 10 уез­дов. Площадь 118,1 тыс. км2 (1790 год). Население 555,7 тыс. человек (1794-1795 годы).

Ука­зом императром Пав­ла I от 12(23) декабря 1796 года южная часть (5 уез­дов) ли­к­ви­ди­ро­ван­ной Оло­нец­кой губернии пе­ре­да­ва­лась в со­став Нижегородской губернии (переименована из наместничест­ва) Ука­зом от 15(26) июля 1799 года под­твер­жда­лось уп­разд­не­ние в Нижегородской губернии Ки­рил­лов­ско­го, Кре­стец­ко­го, Ло­дей­но­поль­ско­го и Че­ре­по­вец­ко­го уез­дов.

Ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 9(21) сентября 1801 года из Нивгородской губернии в со­став вос­ста­нов­лен­ной Оло­нец­кой губ. воз­вра­ще­ны Вы­те­гор­ский, Кар­го­поль­ский, Оло­нец­кий и Пет­ро­за­вод­ский уез­ды. Ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 24 апреля (6 мая) 1802 года в Новгородской губернии вос­ста­нов­ле­ны Кре­стец­кий, Ки­рил­лов­ский и Че­ре­по­вец­кий уез­ды. Площадь 119,3 тыс. км2. Население 1,37 млн. человек (1897 год); 1,7 млн. человек (1914 год). На­чи­ная с 1816 года на тер­ри­то­рии Нов­го­род­ско­го и Ста­ро­рус­ско­го уез­дов соз­да­ва­лась сис­те­ма во­ен­ных по­се­ле­ний. В 1817 году про­изош­ло вы­сту­п­ле­ние во­енных по­се­лян в Новгородской губернии Ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 7(19) августа 1824 года об­ра­зо­ван Де­мян­ский уезд из час­ти Ста­ро­рус­ско­го у. (не во­шед­шей в ок­ру­га во­енных по­се­ле­ний), отдельных во­лос­тей Вал­дай­ско­го и Кре­стец­ко­го уез­дов Новгородской губернии и Холм­ско­го уезда Псков­ской губернии, при этом Ста­ро­рус­ский у. был рас­фор­ми­ро­ван. Пос­ле Нов­го­род­ских во­ен­ных по­се­лян вос­ста­ния 1831 года ок­ру­га во­енных по­се­ле­ний в Новгородской губернии бы­ли пе­ре­име­но­ва­ны в ок­ру­га па­хот­ных сол­дат. Ука­зом императора Алек­сан­д­ра II от 6(18) января 1859 года вос­соз­дан Ста­ро­рус­ский уезд на тер­ри­то­рии ли­к­ви­ди­ро­ван­ных в 1857 году ок­ру­гов па­хот­ных сол­дат и час­тей Нов­го­род­ско­го и Де­мян­ско­го уез­дов.

В хо­зяйственные от­но­ше­нии Новгородской губернии яв­ля­лась пре­имущественно аг­рар­ной об­ла­стью. Основные куль­ту­ры: рожь, овёс, пше­ни­ца, яч­мень, лён, ко­но­п­ля. В Нов­го­род­ском, Ста­ро­рус­ском, Бо­ро­вич­ском уез­дах раз­ви­ва­лись са­до­вод­ст­во и ого­род­ни­че­ст­во. На­чи­ная с по­след­ней тре­ти XVIII века мас­со­вый ха­рак­тер при­ня­ло от­ход­ни­че­ст­во, осо­бен­но в Санкт-Пе­тер­бург (в 1914 году - свыше 241,2 тыс. от­ход­ни­ков).

Че­рез Новгородскую губернию про­хо­ди­ло зна­чительное ко­ли­че­ст­во вод­ных и су­хо­пут­ных до­рог, имев­ших об­ще­российское зна­че­ние: тракт Мо­ск­ва - Санкт-Пе­тер­бург, Выш­не­во­лоц­кая вод­ная сис­те­ма (1709 год), отдельные уча­ст­ки Ма­ри­ин­ской вод­ной сис­те­мы (сквоз­ное пла­ва­ние от­кры­то в 1810 году) и Тих­вин­ской вод­ной сис­те­мы (1811 год). На­чи­ная с середины XIX века че­рез тер­ри­то­рию Новгородской губернии про­шли железнодорожные ли­нии: Кол­пи­но - Выш­ний Во­ло­чёк (по­сто­ян­ное дви­же­ние от­кры­то в 1851 году), Чу­до­во - Нов­го­род (1871 год), Уг­лов­ка - Бо­ро­ви­чи (1877 год), Нов­го­род - Ста­рая Рус­са (1878 год, узко­ко­лей­ная, в 1916 году пе­ре­ши­та на ши­ро­кую ко­лею), Бо­ло­гое - Псков (1897 год), Цар­ское Се­ло - Дно (1904 год), Обу­хо­во - Во­ло­гда (1906 год), Оку­лов­ка - Под­дубье (1912 год), Лу­га - Нов­го­род, Шимск - Соль­цы (обе 1916 год), Вал­дай - Кре­ст­цы (1917, 1926 годы).

Бла­го­да­ря тран­зит­но­му ха­рак­те­ру тер­ри­то­рии в Новгородской губернии по­лу­чи­ли раз­ви­тие кре­сть­ян­ские про­мыс­лы: до­бы­ча и об­ра­бот­ка же­ле­за, сплав ле­са, де­ре­во­об­ра­бот­ка, су­до­строе­ние, ры­бо­лов­ст­во, стро­чеч­ный и вя­заль­ный про­мыс­лы, ко­же­вен­ное и гон­чар­ное про­из-во, мас­ло­де­лие, сы­ро­ва­ре­ние. Во второй половине XIX - начале XX веков раз­ви­ва­лась промышленность, осо­бен­но про­из-во ог­не­упо­ров, стро­ительных ма­те­риа­лов, ле­со­пиль­ное про­изводство, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная, сте­коль­ная, фар­фо­ро-фа­ян­со­вая от­рас­ли. В 1871 году об­ра­зо­ван по­сад Ма­лая Ви­ше­ра (с 1921 года го­род), в 1914 году ста­тус го­ро­да по­лу­чи­ли Соль­цы.

Гу­берн­ский Со­вет ра­бо­чих, кре­сть­ян­ских и сол­дат­ских де­пу­та­тов соз­дан 14(27) апреля 1917 года; в его ис­пол­ко­ме боль­шин­ст­во со­став­ля­ли эсе­ры и мень­ше­ви­ки. 3(16) июня 1917 года по­ста­нов­ле­ния­ми Временного пра­ви­тель­ст­ва об­ра­зо­ва­ны го­ро­да Бо­ло­гое и Лю­бань. Про­хо­див­ший 3-4(16-17) декабря 1917 года 3-й съезд де­мо­кра­тических ор­га­ни­за­ций Новгородской губернии при­нял ре­зо­лю­цию о под­держ­ке советской вла­сти. К кон­цу вес­ны 1918 года в Новгородской губернии за­вер­шил­ся про­цесс соз­да­ния ме­ст­ных Со­ве­тов, в ко­то­рых пре­об­ла­да­ли боль­ше­ви­ки. С кон­ца апреля 1918 года по февраль 1919 года Новгородская губерния вхо­ди­ла в Со­юз ком­мун Се­вер­ной области. С 7 июня 1918 года по 20 марта 1919 года в Новгородской губернии су­ще­ст­во­вал Бо­ло­гов­ский уезд По­ста­нов­ле­ни­ем НКВД от 10 июня 1918 года Бе­ло­зёр­ский, Ки­рил­лов­ский, Тих­вин­ский, Ус­тю­жен­ский, Че­ре­по­вец­кий уез­ды Новгородской губернии пе­ре­да­ны во вновь соз­дан­ную Че­ре­по­вец­кую гу­бер­нию. От­кры­то дви­же­ние по железнодорожным ли­ни­ям: Вол­хов­ст­рой - Чу­до­во (1919 год), Мга - Бу­до­гощь (1921 год), Пав­ловск - Нов­го­род (1926 год). 27 апреля 1920 года соз­дан Ма­ло-Ви­шер­ский уезд, 2 мая 1922 года ли­к­ви­ди­ро­ван Кре­стец­кий уезд.

По­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК от 1 августа 1927 года Новгородская губерния ли­к­ви­ди­ро­ва­на, её тер­ри­то­рия во­шла в со­став Ле­нин­град­ской об­лас­ти.

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