НОВГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица на северо-западе Российской империи, Российской республики, РСФСР.
Образована указом императрицы Екатерины I от 29 апреля (10 мая) 1727 года из пяти провинций Санкт-Петербургской губернии: Новгородской (уезды Новгородский, Староладожский, Старорусский; города Новая Ладога и Порхов); Псковской [уезды Гдовский, Заволочский (Пусторжевский), Изборский, Опочецкий, Островский, Псковский; пригороды Велье, Володимер, Врев, Выбор, Вышгород, Дубков, Красный, Воронеч]; Великолуцкой (уезды Великолуцкий, Торопецкий), Тверской (уезды Зубцовский, Новоторжский, Ржевский, Старицкий, Тверской), Белозерской (уезды Белозерский, Каргопольский, Устюженский, Чарондский). Центр - г. Новгород (ныне Великий Новгород). Население свыше 845 тыс. человек (1766 год). 18(29) октября 1727 года к Новгородской губернии приписаны г. Олонец и Олонецкий уезд.
Указом императрицы Екатерины II от 11(21) октбря 1764 года выводились за штат (т. е. фактически утрачивали статус) города и пригороды Новгородской губернии: Велье, Володимер, Врев, Выбор, Вышгород, Дубков, Изборск, Красный, Воронеч, Старая Ладога, Чаронда. Важную роль в административно-территориальное развитии Новгородской губернии сыграл губернатор Новгородской губернии (1764 год), а затем генерал-губернатор Новгородский, Тверской и Псковский (1776-1781 годы) Я.Е. Сиверс. Благодаря его усилиям в 1770 году статус города получили Боровичи, Валдай, Вышний Волочёк и Осташков (в 1772 году к ним приписаны уезды), в 1773 году уездным городом стал Тихвин, уезды были приписаны к Новой Ладоге и Порхову. 28 мая (8 июня) 1772 года Псковская пров. (без Гдовского у.) и Великолуцкая пров. выделены из состава Новгородской губернии в самостоятельнцю Псковскую губернию. 20(31) декабря 1773 года Олонецкий уезд Новгородской губернии преобразован в Олонецкую пров., в которой одновременно созданы Вытегорский (центр - г. Вытегра) и Паданский (центр - пригород Паданск) уезды. 25 ноября (6 декабря) 1775 года из Тверской провинции и Вышневолоцкого уезда Новгородской губернии создано Тверское наместничество (см. Тверская губерния).
Указом императрицы Екатерины II от 24 августа (4 сентября) 1776 года учреждено Новгородское наместничество. Первоначально делилось на 2 области - Новгородскую и Олонецкую. В Новгородскую области вошли 10 уездов: Белозёрский, Боровичский, Валдайский, Кирилловский, Крестецкий, Новгородский, Новоладожский, Старорусский, Тихвинский, Устюжно-Железопольский (Устюженский). Олонецкую область составили 4 уезда (Вытегорский, Каргопольский, Олонецкий, Паданский), а также Петрозаводская окру́га (с 1777 года Петрозаводский уезд). Одновременно Гдовский уезд отошёл в состав Псковского наместничества. 4(15) ноября 1777 года статус города получил Череповец (тогда же принято решение о создании в 1780 году Череповецкого уезда в составе Новгородской обл.); в тот же день образован Крохинский посад. В 1781 году образован посад Сольцы. Указом императрицы Екатерины II от 11(22) декабря 1781 года Новоладожский уезд и Олонецкая область были переданы в состав Санкт-Петербургской губернии, после чего Новгородское наместничество утратило областное деление и стало делиться только на 10 уездов. Площадь 118,1 тыс. км2 (1790 год). Население 555,7 тыс. человек (1794-1795 годы).
Указом императром Павла I от 12(23) декабря 1796 года южная часть (5 уездов) ликвидированной Олонецкой губернии передавалась в состав Нижегородской губернии (переименована из наместничества) Указом от 15(26) июля 1799 года подтверждалось упразднение в Нижегородской губернии Кирилловского, Крестецкого, Лодейнопольского и Череповецкого уездов.
Указом императора Александра I от 9(21) сентября 1801 года из Нивгородской губернии в состав восстановленной Олонецкой губ. возвращены Вытегорский, Каргопольский, Олонецкий и Петрозаводский уезды. Указом императора Александра I от 24 апреля (6 мая) 1802 года в Новгородской губернии восстановлены Крестецкий, Кирилловский и Череповецкий уезды. Площадь 119,3 тыс. км2. Население 1,37 млн. человек (1897 год); 1,7 млн. человек (1914 год). Начиная с 1816 года на территории Новгородского и Старорусского уездов создавалась система военных поселений. В 1817 году произошло выступление военных поселян в Новгородской губернии Указом императора Александра I от 7(19) августа 1824 года образован Демянский уезд из части Старорусского у. (не вошедшей в округа военных поселений), отдельных волостей Валдайского и Крестецкого уездов Новгородской губернии и Холмского уезда Псковской губернии, при этом Старорусский у. был расформирован. После Новгородских военных поселян восстания 1831 года округа военных поселений в Новгородской губернии были переименованы в округа пахотных солдат. Указом императора Александра II от 6(18) января 1859 года воссоздан Старорусский уезд на территории ликвидированных в 1857 году округов пахотных солдат и частей Новгородского и Демянского уездов.
В хозяйственные отношении Новгородской губернии являлась преимущественно аграрной областью. Основные культуры: рожь, овёс, пшеница, ячмень, лён, конопля. В Новгородском, Старорусском, Боровичском уездах развивались садоводство и огородничество. Начиная с последней трети XVIII века массовый характер приняло отходничество, особенно в Санкт-Петербург (в 1914 году - свыше 241,2 тыс. отходников).
Через Новгородскую губернию проходило значительное количество водных и сухопутных дорог, имевших общероссийское значение: тракт Москва - Санкт-Петербург, Вышневолоцкая водная система (1709 год), отдельные участки Мариинской водной системы (сквозное плавание открыто в 1810 году) и Тихвинской водной системы (1811 год). Начиная с середины XIX века через территорию Новгородской губернии прошли железнодорожные линии: Колпино - Вышний Волочёк (постоянное движение открыто в 1851 году), Чудово - Новгород (1871 год), Угловка - Боровичи (1877 год), Новгород - Старая Русса (1878 год, узкоколейная, в 1916 году перешита на широкую колею), Бологое - Псков (1897 год), Царское Село - Дно (1904 год), Обухово - Вологда (1906 год), Окуловка - Поддубье (1912 год), Луга - Новгород, Шимск - Сольцы (обе 1916 год), Валдай - Крестцы (1917, 1926 годы).
Благодаря транзитному характеру территории в Новгородской губернии получили развитие крестьянские промыслы: добыча и обработка железа, сплав леса, деревообработка, судостроение, рыболовство, строчечный и вязальный промыслы, кожевенное и гончарное произ-во, маслоделие, сыроварение. Во второй половине XIX - начале XX веков развивалась промышленность, особенно произ-во огнеупоров, строительных материалов, лесопильное производство, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, стекольная, фарфоро-фаянсовая отрасли. В 1871 году образован посад Малая Вишера (с 1921 года город), в 1914 году статус города получили Сольцы.
Губернский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов создан 14(27) апреля 1917 года; в его исполкоме большинство составляли эсеры и меньшевики. 3(16) июня 1917 года постановлениями Временного правительства образованы города Бологое и Любань. Проходивший 3-4(16-17) декабря 1917 года 3-й съезд демократических организаций Новгородской губернии принял резолюцию о поддержке советской власти. К концу весны 1918 года в Новгородской губернии завершился процесс создания местных Советов, в которых преобладали большевики. С конца апреля 1918 года по февраль 1919 года Новгородская губерния входила в Союз коммун Северной области. С 7 июня 1918 года по 20 марта 1919 года в Новгородской губернии существовал Бологовский уезд Постановлением НКВД от 10 июня 1918 года Белозёрский, Кирилловский, Тихвинский, Устюженский, Череповецкий уезды Новгородской губернии переданы во вновь созданную Череповецкую губернию. Открыто движение по железнодорожным линиям: Волховстрой - Чудово (1919 год), Мга - Будогощь (1921 год), Павловск - Новгород (1926 год). 27 апреля 1920 года создан Мало-Вишерский уезд, 2 мая 1922 года ликвидирован Крестецкий уезд.
Постановлением ВЦИК от 1 августа 1927 года Новгородская губерния ликвидирована, её территория вошла в состав Ленинградской области.