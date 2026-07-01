НОВГОРОДЦЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
НОВГОРОДЦЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ - русский правовед и философ.
Из купеческой семьи. Окончил юридический факультет Московского университета (1888 год). С 1896 года приват-доцент, с 1903 года профессор Московского университета. Один из составителей и редактор сборника «Проблемы идеализма» (1902 год). С 1904 года член Совета Союза освобождения.
Сторонник либерально-правового государства, П.И. Новгородсцев участвовал в создании Конституционно-демократической партии, член её ЦК (1906 год). Член Государственной думы 1-го созыва, за подписание Выборгского воззвания подвергся 3-месячному тюремному заключению. Отказавшись от профессуры Московского университета, преподавал там в качестве приват-доцента (1907-1911 годы; вышел в отставку в знак протеста против политики Л.А. Кассо). С 1906 года профессор Московских высших коммерческих курсов, преобразованных в 1907 году в Московский коммерческий институт, ректором которого П.А. Новгородцев был до 1918 года. Одновременно преподавал на Высших женских курсах. В годы Первой мировой войны сотрудник Союза городов, московский уполномоченный Особого совещания по топливу. После Февральской революции 1917 года член-учредитель «Лиги русской культуры», её Временного комитета в Москве. Считая Октябрьскую революцию национальной катастрофой, участвовал в 1918 году в деятельности антибольшевистских подпольных организаций в Москве. Участник сборника «Из глубины» (1918 год). Перебравшись на Юг России, негласно участвовал в разработке законопроектов Особого совещания при главнокомандующем Вооруж. силами Юга России. С сентября 1920 года жил в Берлине, затем в Праге. Весной 1922 года создал и возглавил Русский юридический факультет при Пражском университете, основал при нём студенческом Религиозно-филоское общество им. Вл. Соловьёва.
Опираясь на этическом учение И. Канта, философско-правовые идеи неокантианства и Вл.С. Соловьёва, П.И. Новгородцев разрабатывал этико-нормативную концепцию права в противоположность позитивистским правовым теориям и психологической школе права. В магистерской дисертации «Историческая школа юристов, её происхождение и судьба» (1897 год; переизд. 1999 год) выступил с критикой историзма и социологизма и призвал к возрождению концепции естественного права, став признанным главой соответствующей школы в русской философии права (его учениками были И.А. Ильин, Б.П. Вышеславцев, Н.Н. Алексеев, В.А. Савальский, А.С. Ященко и др.). В докторской дисертации «Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве» (1902 год; переизд. 2000 год) вслед за Б.Н. Чичериным и Вл.С. Соловьёвым поставил задачу синтеза принципов субъективной этики личности и объективной этики общества. В ст. «Право на достойное человеческое существование» (1911 год), намечая переход от принципов классического либерализма к социальному либерализму, вслед за Соловьёвым отстаивал необходимость правовой защиты «материальных условий свободы», без чего юридическая свобода «может остаться пустым звуком».
Главное сочинение «Введение в философию права» включает работы «Нравственный идеализм в философии права» (опубликовано в сборнике «Проблемы идеализма», 1902 год, переизд. 2002 год), «Государство и право» (1904 год), «Кризис современного правосознания» (1909 год; переизд. 1996 год) и «Об общественном идеале» (1917 год; с критикой различных «утопий земного рая», в т. ч. марксизма и анархизма; сочинение осталось незавершённым; переизд. 1991, 2009 годы). Исходя из «абсолютной ценности» «автономной моральной личности» как «нравственной основы общественности», П.И. Новгородцев противопоставил господствовавшей в его время правовой идеологии («философии легального деспотизма») стоящую над государством этическую норму как принцип естественного права. Констатируя кризис правовых концепций XVIII-XIX веков (теорий народного суверенитета Ж.Ж. Руссо, народного представительства, референдума, французского и английского либерализма, исходящего из принципа индивидуализма), П.И. Новгородцев усматривал его в неспособности обеспечить реальное воплощение ценностей правового государства - «единство свободы и равенства». Причины этого кризиса П.И. Новгородцев видел в несоизмеримости абсолютного нравственного идеала и всегда относительного, исторически обусловленного правопорядка. В статьях «Православная Церковь в её отношении к духовной жизни новой России» (1922 год), «Существо русского православного сознания» (1923 год), «Восстановление святынь» (1926 год) и др. П.И. Новгородцев обосновывал религиозную укоренённость национально-государственных начал и социальной свободы и права, стремясь сочетать идею правового государства с православным идеалом внутреннего преображения личности.
Сочинения:
Об общественном идеале / Вступ. ст. А. В. Соболева. М., 1991;
Сочинения / Вступ. ст. М. А. Колерова, Н.С. Плотникова. М., 1995.