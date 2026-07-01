НОВГОРОДЦЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

НОВГОРОДЦЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ - русский пра­во­вед и фи­ло­соф.

Из ку­печеской се­мьи. Окон­чил юри­дический факультет Московского университета (1888 год). С 1896 года при­ват-до­цент, с 1903 года профессор Московского университета. Один из со­ста­ви­те­лей и ре­дак­тор сборника «Про­бле­мы идеа­лиз­ма» (1902 год). С 1904 года член Со­ве­та Сою­за ос­во­бо­ж­де­ния.

Сто­рон­ник ли­бе­раль­но-пра­во­во­го го­су­дар­ст­ва, П.И. Новгородсцев уча­ст­во­вал в соз­да­нии Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии, член её ЦК (1906 год). Член Государственной ду­мы 1-го со­зы­ва, за под­пи­са­ние Вы­борг­ско­го воз­зва­ния под­верг­ся 3-ме­сяч­но­му тю­рем­но­му за­клю­че­нию. От­ка­зав­шись от про­фес­су­ры Московского университета, пре­по­да­вал там в ка­че­ст­ве при­ват-до­цен­та (1907-1911 годы; вы­шел в от­став­ку в знак про­тес­та про­тив по­ли­ти­ки Л.А. Кас­со ). С 1906 года профессор Московских выс­ших ком­мерческих кур­сов, пре­об­ра­зо­ван­ных в 1907 году в Московский ком­мерческий институт, рек­то­ром ко­то­ро­го П.А. Новгородцев был до 1918 года. Од­но­вре­мен­но пре­по­да­вал на Выс­ших жен­ских кур­сах. В го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны со­труд­ник Сою­за го­ро­дов, московский упол­но­мо­чен­ный Осо­бо­го со­ве­ща­ния по то­п­ли­ву. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года член-уч­ре­ди­тель «Ли­ги рус­ской куль­ту­ры», её Временного комитета в Мо­ск­ве. Счи­тая Октябрьскую ре­волю­цию национальной ка­та­ст­ро­фой, уча­ст­во­вал в 1918 году в дея­тель­но­сти ан­ти­боль­ше­ви­ст­ских под­поль­ных ор­га­ни­за­ций в Мо­ск­ве. Уча­ст­ник сборника «Из глу­би­ны» (1918 год). Пе­ре­брав­шись на Юг Рос­сии, не­глас­но уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке за­ко­но­про­ек­тов Осо­бо­го со­ве­ща­ния при глав­но­ко­ман­дую­щем Воо­руж. си­ла­ми Юга Рос­сии. С сентября 1920 года жил в Бер­ли­не, за­тем в Пра­ге. Вес­ной 1922 года соз­дал и воз­гла­вил Русский юри­дический факультет при Праж­ском университете, ос­новал при нём сту­денческом Ре­ли­ги­оз­но-фи­лоское общество им. Вл. Со­ловь­ё­ва.

Опи­ра­ясь на этическом уче­ние И. Кан­та , фи­ло­соф­ско-пра­во­вые идеи нео­кан­ти­ан­ст­ва и Вл.С. Со­ловь­ё­ва, П.И. Новгородцев раз­ра­ба­ты­вал эти­ко-нор­ма­тив­ную кон­цеп­цию пра­ва в про­ти­во­по­лож­ность по­зи­ти­ви­ст­ским пра­во­вым тео­ри­ям и пси­хо­ло­ги­че­ской шко­ле пра­ва. В ма­ги­стер­ской дисертации «Ис­то­ри­че­ская шко­ла юри­стов, её про­ис­хо­ж­де­ние и судь­ба» (1897 год; пе­ре­изд. 1999 год) вы­сту­пил с кри­ти­кой ис­то­риз­ма и со­цио­ло­гиз­ма и при­звал к воз­ро­ж­де­нию кон­цеп­ции ес­те­ст­вен­но­го пра­ва, став при­знан­ным гла­вой со­от­вет­ст­вую­щей шко­лы в русской фи­ло­со­фии пра­ва (его уче­ни­ка­ми бы­ли И.А. Иль­ин , Б.П. Вы­ше­слав­цев, Н.Н. Алек­се­ев, В.А. Са­валь­ский, А.С. Ящен­ко и др.). В док­тор­ской дисертации «Кант и Ге­гель в их уче­ни­ях о пра­ве и го­су­дар­ст­ве» (1902 год; пе­ре­изд. 2000 год) вслед за Б.Н. Чи­че­ри­ным и Вл.С. Со­ловь­ё­вым по­ста­вил за­да­чу син­те­за прин­ци­пов субъ­ек­тив­ной эти­ки лич­но­сти и объ­ек­тив­ной эти­ки об­ще­ст­ва. В ст. «Пра­во на дос­той­ное че­ло­ве­че­ское су­ще­ст­во­ва­ние» (1911 год), на­ме­чая пе­ре­ход от прин­ци­пов клас­сического ли­бе­ра­лиз­ма к со­ци­аль­но­му ли­бе­ра­лиз­му, вслед за Со­ловь­ё­вым от­стаи­вал не­об­хо­ди­мость пра­во­вой за­щи­ты «ма­те­ри­аль­ных ус­ло­вий сво­бо­ды», без че­го юри­дическая сво­бо­да «мо­жет ос­тать­ся пус­тым зву­ком».

Главное сочинение «Вве­де­ние в фи­ло­со­фию пра­ва» вклю­ча­ет ра­бо­ты «Нрав­ст­вен­ный идеа­лизм в фи­ло­со­фии пра­ва» (опубликовано в сборнике «Про­бле­мы идеа­лиз­ма», 1902 год, пе­ре­изд. 2002 год), «Го­су­дар­ст­во и пра­во» (1904 год), «Кри­зис со­вре­мен­но­го пра­во­соз­на­ния» (1909 год; пе­ре­изд. 1996 год) и «Об об­ще­ст­вен­ном идеа­ле» (1917 год; с кри­ти­кой различных «уто­пий зем­но­го рая», в т. ч. марк­сиз­ма и анар­хиз­ма; со­чи­не­ние ос­та­лось не­за­вер­шён­ным; пе­ре­изд. 1991, 2009 годы). Ис­хо­дя из «аб­со­лют­ной цен­но­сти» «ав­то­ном­ной мо­раль­ной лич­но­сти» как «нрав­ст­вен­ной ос­но­вы об­ще­ст­вен­но­сти», П.И. Новгородцев про­ти­во­пос­та­вил гос­под­ство­вав­шей в его вре­мя пра­во­вой идео­ло­гии («фи­ло­со­фии ле­галь­но­го дес­по­тиз­ма») стоя­щую над го­су­дар­ст­вом этическую нор­му как прин­цип ес­тественного пра­ва. Кон­ста­ти­руя кри­зис пра­во­вых кон­цеп­ций XVIII-XIX веков (тео­рий народного су­ве­ре­ни­те­та Ж.Ж. Рус­со, народного пред­ста­ви­тель­ст­ва, ре­фе­рен­ду­ма, французского и английского ли­бе­ра­лиз­ма, ис­хо­дя­ще­го из прин­ци­па ин­ди­ви­дуа­лиз­ма), П.И. Новгородцев ус­мат­ри­вал его в не­спо­соб­но­сти обес­пе­чить ре­аль­ное во­пло­ще­ние цен­но­стей пра­во­во­го го­су­дар­ст­ва - «един­ст­во сво­бо­ды и ра­вен­ст­ва». При­чи­ны это­го кри­зи­са П.И. Новгородцев ви­дел в не­со­из­ме­ри­мо­сти аб­со­лют­но­го нравственного идеа­ла и все­гда от­но­си­тель­но­го, ис­то­ри­че­ски обу­слов­лен­но­го пра­во­по­ряд­ка. В стать­ях «Пра­во­слав­ная Цер­ковь в её от­но­ше­нии к ду­хов­ной жиз­ни но­вой Рос­сии» (1922 год), «Су­ще­ст­во рус­ско­го пра­во­слав­но­го соз­на­ния» (1923 год), «Вос­ста­нов­ле­ние свя­тынь» (1926 год) и др. П.И. Новгородцев обос­но­вы­вал религиозную уко­ре­нён­ность национально-государственных на­чал и со­ци­аль­ной сво­бо­ды и пра­ва, стре­мясь со­че­тать идею пра­во­во­го го­су­дар­ст­ва с пра­во­слав­ным идеа­лом внутреннего пре­об­ра­же­ния лич­но­сти.

Сочинения:

Об об­ще­ст­вен­ном идеа­ле / Вступ. ст. А. В. Со­бо­ле­ва. М., 1991;

Со­чи­не­ния / Вступ. ст. М. А. Ко­ле­ро­ва, Н.С. Плот­ни­ко­ва. М., 1995.