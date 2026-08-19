НОВГОРОД-СЕВЕРСКОЕ КНЯЖЕСТВО
НОВГОРОД-СЕВЕРСКОЕ КНЯЖЕСТВО - государственно-политическое образование в Северской земле в конце XI века - 1523 года.
До начала XIII века находилось в составе Черниговского княжества, во второй половины XIV века - 1500 года - Великого княжества Литовского (ВКЛ), в 1500-1523 годы - Русского государства. Столица - Новгород-Северский (до 1239 года; начала XIV века - 1523 год).
Относительно времени возникновения Новгород-Северского княжества в историографии существуют различные точки зрения. Традиционно оно связывается с решениями Любечского съезда 1097 года, на котором, по мнению большинства исследователей, Новгород-Северское княжетсво было закреплено за кн. Олегом Святославичем (умер в 1115 году; возможно, владел этими землями до 1097 года). Новгород-Северское княжество включало территории в верхнем и среднем бассейне р. Десна (левый приток р. Днепр), волости в «Лесной земле» и области «Вятичи», земли от Сновска и Стародуба на западе до Курского Посемья на востоке. На северо-востоке в Верхнем Подонье Новгород-Северсокго княжества граничило с Пронским княжеством, на юге - с кочевьями половцев, доходивших до устья р. Воронеж.
После 1115 года Новгород-Северское княжество унаследовали сыновья Олега Святославича, в Новгороде-Северском до 1127 года, по всей видимости, княжил Всеволод Ольгович. С начала 1140-х годов в качестве правителя Новгород-Северское княжество выступает его младший брат Святослав Ольгович, сумевший при поддержке ростово-суздальского кн. Юрия Владимировича Долгорукого отстоять в 1146-1147 годы свои владения от притязаний двоюродных братьев (в первую очередь, Изяслава Давидовича).
На время правлений Святослава Ольговича (до 1157 года), его племянника - Святослава Всеволодовича (1157-1164 годы) и сыновей - Олега Святославича (1164-1180 годы) и Игоря Святославича (1180-1198 годы) пришёлся расцвет Новгород-Северского княжества домонгольского периода. Его правители активно участвовали в борьбе за киевский стол: в 1149-1151 и 1155 годы (на стороне кн. Юрия Владимировича Долгорукого); в 1157-1158, 1160-1161 годы; в 1169 и 1173 годы (участвуя в походах войск коалиций, собранных владимирским кн. Андреем Юрьевичем Боголюбским); в 1181 году (поддерживая кн. Святослава Всеволодовича). Неоднократно совершали походы на половцев для защиты юж. границ рус. княжеств: кн. Олег Святославич ещё до своего вокняжения в 1159 году; кн. Игорь Святославич в 1172, 1184 (дважды), 1185 (событиям этого неудачного похода посвящено «Слово о полку Игореве»), 1191, 1191/1192 годы. Опираясь на систему лествичного наследования, некоторые из правителей Новгород-Северского княжества занимали черниговский стол (Святослав Ольгович в 1157-1164 годы, Святослав Всеволодович в 1164-1180 годы, Игорь Святославич в 1198-1201 годы). В 1164 и 1174 годы кн. Олег Святославич безуспешно боролся с кн. Святославом Всеволодовичем (в первом случае за обладание черниговским столом, во втором - за г. Стародуб).
Во второй половине XII - начале XIII веков в Новгород-Северском княжестве сформировались удельные княжества (среди них - Курское княжество, Путивльское, Трубчевское, Рыльское кн-ва). В первой половине XIII века значение Новгорода- Северского как единого центра Новгород-Северское княжество упало, в летописях даже нет упоминаний имён новгород-северских князей. Войска Новгород-Северского княжества участвовали в Калкской битве 1223 году. В 1239 году многие города и волости Новгород-Севреского княжества (в т. ч. Новгород-Северский) были сожжены и разорены в ходе монголо-татарского нашествия.
Уничтожение Новгорода-Северского привело к тому, что в правление кн. Феодора (Мстислава) (известен только по данным синодиков) столица Новгород-Северского княжества, по-видимому, была перенесена в другой город. После 1242/1243 года на основе Новгород-Северского княжества возникла Новгородская тьма, на которую ордынские ханы стали выдавать отдельный ярлык. В период монголо-татарского ига продолжилось дробление Новгород-Северского княжества: во второй половине XIII века возникли Воргольское и Липовичское княжества, новгород-северские князья утратили права на волости в «Лесной земле» и в «Вятичах», Брянская и Путивльская волости вошли в состав владений вел. кн. Романа Михайловича Старого и его потомков; продолжало существовать Трубчевское кныжество. После восстановления в начале XIV века Новгорода-Северского в него был возвращён главный стол Ольговичей в Северской земле. По данным т. н. Любецкого синодика, в XIV веке правителями Новгород-Северского княжества являлись князья Константин Давыдович, его сын Тимофей и Дмитрий (сын или внук «Святославля»).
По-видимому, в середине 1360-х годов ярлык на Новгород-Северское княжества от хана Мамаевой Орды Абдуллаха получил литовский кн. Ольгерд, в результате чего оно вошло в состав ВКЛ. В последней четверти XIV - начала XV вековпроизошёл новый политический расцвет Новгород-Северского княжества, большую роль в этом сыграло местное боярство, выступавшее гарантом лояльности местных князей по отношению к правителям ВКЛ. Войска Новгород-Северского княжества участвовали в походах на земли Московского княжества и его союзников (1372 год, война 1406-1408 годов), в неудачной для войск ВКЛ битве с ордынцами на р. Ворскла (12 августа 1399 год); сыграли важную роль в победе литовского кн. Ягайло над литовским кн. Кейстутом (1382 год), осаде Гродно, обороняемого кн. Витовтом и рыцарями Тевтонского ордена (1390 год), окончательной ликвидации независимости Смоленского княжества (1404 год). В конце 1370-1390-х годов в Новгород-Северском княжестве княжили Дмитрий-Корибут Ольгердович (1377-1393 годы) и Фёдор Любартович (с 1393 года). Кратковременный (1408-1409 годы) выезд Свидригайло вместе с князьями- союзниками, боярами и их военно-служилыми дворами на службу к вел. кн. московскому Василию I Дмитриевичу создал первый прецедент, когда Северская земля (включая Новгород-Северсоке княжество), пусть и формально, оказалась под властью великий князей московских. В 1410-1420-х годах правителями Новгород-Северсого княжества являлись Сигизмунд Корибутович (1411/1412 - не ранее 1420 годы) и Свидригайло (не ранее 1420-1430 годы), в составе войск которого военные отряды из Новгород-Северского княжества принимали участие в войне Польши и ВКЛ с Тевтонским орденом (1422 год), походе великого князя литовского Витовта на Новгород (1428 год) и в гражданской войне в ВКЛ в 1432-1438 годы. В 1446 - начале 1447 годы, во время Московской усобицы 1425-1453 годов, ряд волостей Новгород-Северского княжества входил в сформированный удел отъехавшего в ВКЛ правнука литовского кн. Ольгерда - боровско-серпуховского кн. Василия Ярославича. Летом 1449 года часть Новгород-Северсоке княжество была захвачена войсками хана Большой Орды Сеид-Ахмеда, поддерживавшего кн. Михаила Сигизмундовича, который выступил против короля польского и великого князя литовского Казимира Ягеллончика.
Весной - летом 1454 года на территории Новгород-Северского княжества был сформирован удел выехавшего из Новгорода на службу в ВКЛ кн. Ивана Дмитриевича Шемячича (умер не позднее 1487 года). Его дети принимали активное участие в пограничных войнах с Русским государством и Крымским ханством в 1487-1499 годы. В 1497 году по приказу польского короля Яна Ольбрахта новгород-северский кн. Василий Иванович Шемячич участвовал в походе против Молдавского княжества. В ходе русско-литовской войны 1500-1503 годов открыто перешёл вместе со своими владениями на сторону вел. кн. московского Ивана III Васильевича (решение об этом принял ещё в 1499 году), которому присягнул 3 мая 1500 года и получил статус его «слуги». В 1500 году кн. Василий Иванович Шемячич, несмотря на протесты властей ВКЛ, расширил Новгород-Северсоке княжество за счёт Путивля, Рыльска, Радогоща и части Северской земли, которая ранее не входила в его владения. По Московскому перемирию 1503 года владения кн. Василия Ивановича Шемячича остались в составе Русского государства. Он выступал одним из главных защитников южных границ Русского государства от набегов правителей Большой Орды и крымских ханов набегов, участвовал в русско-литовских войнах 1507-1508 и 1512-1522 годов.
Новгород-Северское княжество прекратило своё существование вскоре после 12 мая 1523 года, когда вызванный в Москву по приказу вел. кн. московского Василия III Ивановича кн. Василий Иванович Шемячич был арестован (умер в заключении в 1529 году).
Дополнительная литература:
Голубовский П.В. История Северской земли до половины XIV ст. К., 1881;
Багалей Д.И. История Северской земли до половины XIV ст. К., 1882;
Зотов Р.В. О черниговских князьях по Любецкому синодику и о Черниговском княжестве в татарское время. СПб., 1892;
Wolff J. Kniaziowie Litewsko-Ruscy od końca czternastego wieku. Warsz., 1895;
Андрiяшев О.[М.] Нарис iсторiї колонiзацiї Сiверської землi до початку XVI вiку // Записки iсторично-фiлологiчного вiддiлу ВУАН. Київ, 1928;
Kuczyński S.M. Ziemie czernihowsko-siewierskie pod rzᶐ dami Litwy. Warsz., 1936;
Котляр М.Ф. До проблеми утворення Новгород-Сіверського князівства // Український історичний журнал. 1995. № 6;
Русина О.В. Сiверська земля у складi Великого князiвства Литовського. Київ, 1998;
Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowicz ́ow. Pozna ́n; Wrocław, 1999;
Супруненко О.Б., Приймак В.В., Мироненко К.М. Старожитностi золотоординьского часу Днiпровського лiсостепового Лiвобережжя. Київ; Полтава, 2004;
Рябцевич В.Н. О монетах Новгород-Северского и Стародубского уделов Великого княжества Литовского (последняя четверть XIV в.) // Средневековая нумизматика Восточной Европы. М., 2007. Вып. 2;
Ясновська Л. Пам’ятки Новгород-Сiверського Подесення IX–XIII ст.// Археологiчнi дослiдження Львiвського унiверситету. 2007. Вип. 10;
Nikodem J. Kaributo maištas // Lietuvos istorijos metraštis. 2007 metai. Vilnius, 2008. [T.] 1;
Хромова I. Атрибуцiя монет Чернiгово-Сiверського князiвства: проблеми та здобутки // Сiверянський лiтопис. 2008. № 3;
Хромова I. До питання про вплив джучидської монетної традицiї на формування мiсцевої монетної справи в Українському Поднiпров’ї середини – другої половини XIV ст. // Український iсторичний збiрник. Київ, 2009. Вип. 12.