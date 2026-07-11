НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ
НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ (Новгород-Сіверський) - город на севере Украины, административный центр Новгород-Северского района Черниговской области.
Население 13,9 тыс. человек (2012 год). Расположен на правом берегу р. Десна, близ границы с Россией. Железнодорожная станция.
Новгород-Северский построен на месте протогородского поселения X - начала XI веков роменской культуры, связываемой с северянами. Оно включало городище (урочище Замок; площадь около 3 га) и «посад» (площадь около 20 га). Археологами изучались углублённые в землю дома (в т. ч. 2-ярусные) с глинобитными печами, хозяйственные и дегтярные ямы; находки плинфы (во вторичном использовании) являются свидетельством каменного строительства. Поселение погибло в результате пожара, очевидно связанного с установлением на данной территории власти киевских князей.
Древне-русский город возник около середины XI века, судя по прослойке погребённой почвы, примерно через 20-30 лет после гибели роменского поселения. Его площадь первоначально была значительно меньше, чем у предшественника. Детинец (в пределах городища) был огорожен дерево-земляными укреплениями.
Впервые Новгород-Северский упоминается в «Поучении» киевского кн. Владимира Всеволодовича Мономаха в связи с его победой над половцами под стенами города зимой 1078/1079 года. Развитию Новгород-Северска способствовало то, что около конца XI века (возможно, по решению Любечского съезда 1097 года) он стал столицей Новгород-Северского княжества. На рубеже XI-XII веков были реконструированы укрепления детинца (урочище Замок), где, вероятно, находились собор Архангела Михаила и княжеский дворец. Здесь найдены украшения, фрагменты стеклянных сосудов, предметы воинского снаряжения и вооружения (в т. ч. с серебряной инкрустацией), вислая свинцовая печать киевского кн. (1073-1076 годы) Святослава Ярославича. С княжеским двором, очевидно, связаны раскопанные остатки погреба-медуши (сожжён, по-видимому, в 1147 году) - прямоугольной постройки с несущими столбами, углублённой в землю (площадь около 50 м2), где могло храниться до 100 амфор с напитками.
С юга и востока к детинцу примыкал укреплённый посад, окружённый рвом и валом (в летописи упоминаются Черниговские, Курские и Водяные ворота). С запада, ниже детинца, находился укреплённый «острог». За их пределами располагалась неукреплённая часть, в т. ч. с богатыми усадьбами. Жилая застройка Новгород-Северский XII - первой трети XIII веков представлена домами с углублённой частью, занимавшей около 1/4 его площади, и с глинобитными печами. Среди находок - писало, предметы киевского, византийского, ближневосточного производства (ряд украшений из цветных, в т. ч. благородных, металлов, бусы, стеклянные браслеты, амфоры и др.). Большинство найденных изделий из чёрного и цветных металлов, кости, керамики связывают с деятельностью местных ремесленников. Общая площадь города превышала 30 га. На его восточной окраине находился Спасо-Преображенский мон. (основан в XI веке) с каменным собором конца XII - начала XIII веков. К востоку и югу от города сохранились остатки древне-русского некрополя. В ближайшей округе Новгород-Северского в XII веке возник ряд владельческих (преимущественно княжеских) сёл, некоторые из них (Мелтеково, «сельцо Игорево») упоминаются в летописях.
В феврале 1153 года Новогород-Северский выдержал штурм войск киевского кн. Изяслава Мстиславича. Неудачный поход правителя Новгород-Северский кн. Игоря Святославича на половцев в 1185 году стал темой выдающегося древне-русского литературного произведения - «Слова о полку Игореве». В 1239 году во время монголо-татарского нашествия город был уничтожен.
В начала XIV века возродился на прежнем месте. С третьей четверти XIV века в составе Великого княжества Литовского (ВКЛ). Летом 1449 года ненадолго захвачен ханом Большой Орды Сеид-Ахмедом - союзником литовского кн. Михаила Сигизмундовича. В 1500 году новгород-северский кн. Василий Иванович Шемячич «отъехал» вместе со своими владениями на службу к великому князю московскому Ивану III Васильевичу. Переход Новгород-Северского в состав Русского государства закреплён Московским перемирием 1503 года, завершившим русско-литовскую войну 1500-1503 годы.
С 1523 года, после ликвидации Новгород-Северского княжества, Новгород-Северский - один из главных военно-административных центров «украинных городов» Русского государства; им управляли воевода и наместник. Основной задачей населения города и его гарнизона была охрана южно-русских границ от крымских ханов набегов и нападений отрядов воевод пограничных городов ВКЛ. В Смутное время безуспешно осаждался войсками Лжедмитрия I (1604 год), но затем население Новгород-Северского последовательно поддерживало самозванцев и их воевод, в т. ч. участников Болотникова восстания 1606-1607 годов, Лжедмитрия II (1606-1610 годы). В 1611 году занят польско-литовскими войсками в ходе Речи Посполитой интервенции начала XVII века. По Деулинскому перемирию 1618 году отошёл к Речи Посполитой. В 1632 году, во время русско-польской войны 1632-1634 годов, занят русскими войсками, которые в апреле 1633 года отразили нападение на город польско-литовских войск. По Поляновскому миру 1634 года Новгород-Севреский остался в составе Речи Посполитой. В 1648 году в ходе Освободительной войны украинского и белорусского народов 1648-1654 годов занят войсками под командованием Б.М. Хмельницкого. Сотенный город Нежинского полка (1648-1663 годы), Стародубского полка (1663-1668, 1669-1781 годы), полковой город Новгород-Северского полка (1668-1669 годы). По Андрусовскому перемирию 1667 года в составе Левобережной Украины остался во владении Русского государства. В 1752 году на него распространено действие магдебургского права.
Центр Новгород-Северского наместничества (Новгород-Северской губернии) (1781-1796 годы), уездный город Малороссийской губернии (1797-1802 годы), Черниговской губернии (1802-1923 годы). В 1902 году открыто движение по железнодорожной линии Семионовка (Семёновка) - Новгород-Северский (в 1998-1999 годы разобран участок Семёновка - Климов, что прервало прямое сообщение с территорией Российской Федерации), чуть позднее - по линии Новгород-Северский - Пироговка (прервано в годы Великой Отечественной войны, вновь открыто в 1995 году).
В январе 1918 года в Новгород-Северский установлена советская власть. В ходе Гражданской войны 1917-1922 годов, в апреле-ноябре 1918 года, был оккупирован австро-германскими войсками. В декабре 1918 года занят частями РККА. Окружной и районный центр Черниговской губ. УССР (1923-1925 годы), районный центр Глуховского (1925-1930 годы) и Конотопского (1930 год) округов УССР, УССР (1930-1932 годы), Черниговской обл. УССР (с 1932 года). Во время Великой Отечественой войны был оккупирован герм. войсками с 26 августа 1941 года по 16 сентября 1943 года, серьёзно разрушен. Освобождён частями Красной Армии в ходе Чернигово-Припятской наступательной операции, составной части Битвы за Днепр 1943 года.
Главная достопримечательность города - ансамбль Спасо-Преображенского мужского монастыря (основан в XI веке, закрыт в конце 1920-х годов, возрождён в 1999 году): 5-главый Спасо-Преображенский собор (1791-1796 годы, арх. Дж. Кваренги) на месте разобранного в 1787-1790 годы собора конца XII - начала XIII веков (сохраненные фундаменты 3-апсидного 4-столпного храма размерами 20,1×13,3 м с северными и южными дополнительными конхами, построенного, согласно знакам на плинфе, по заказу местных князей; с запада - прямоугольный притвор с небольшой папертью перед ним, с севера и юга - полукруглые притворы типа апсид; был украшен сложнопрофилированными пилястрами, декорирован аркатурой, сетчатым орнаментом, «городками» и поребриком, внутри расписан фресковой живописью, в т. ч. с граффити), здание бурсы (1657-1667 годы), братский корпус (1670-1699 годы), церковь Петра и Павла (1693 год), покои настоятеля (вторая половина XVI века, перестроены в XVIII веке) с церковью Ильи Пророка (1786 год), каменные стены с надвратной башней-колокольней (1670-1699 годы). Также сохранились: Успенский собор (между 1671 и 1715 годами), колокольня (1820 год), деревянная ярусная церковь Свт. Николая Чудотворца (1760 год, по др. данным, 1720 год); в стиле классицизма - Триумфальная арка в честь проезда через Новгород-Северский императрицы Екатерины II (1786-1787 годы), торговые ряды (начала XIX века), здание гимназии (1838 год); памятники гражданской застройки XIX - начала XX веков. Новые районы застраивались по генплану 1958 года (архитекторы Н.Ф. Панчук, Н.А. Максименко). Памятник кн. Игорю Святославичу (1989 год). Историко-культурный заповедник «Слово о полку Игореве» (1990 год; современный статус с 1998 года), в его составе - Краеведческий музей (основан в 1920 году, закрыт в 1954 году, вновь открыт в 1966 году).
На территории Новгород-Северского изучалась стоянка верхнего палеолита (среди находок - каменные изделия, антропологические и фаунистические материалы).
Предприятия пищевой промышленности.
Близ Новгород-Северского, на территории соседней Сумской обл., в с. Пироговка, - деревянная церковь Св. Иоанна Богослова (XVIII век).