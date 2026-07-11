НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ

НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ (Нов­го­род-Сіверський) - го­род на се­ве­ре Ук­раи­ны, административный центр Нов­го­род-Се­вер­ско­го района Чер­ни­гов­ской области.

Население 13,9 тыс. человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу р. Дес­на, близ гра­ни­цы с Рос­си­ей. Железнодорожная стан­ция.

Новгород-Северский по­стро­ен на мес­те про­то­го­род­ско­го по­се­ле­ния X - начала XI веков ро­мен­ской куль­ту­ры, свя­зы­вае­мой с се­ве­ря­на­ми. Оно вклю­ча­ло го­ро­ди­ще (уро­чи­ще За­мок; площадь около 3 га) и «по­сад» (площадь около 20 га). Ар­хео­ло­га­ми изу­ча­лись уг­луб­лён­ные в зем­лю до­ма (в т. ч. 2-ярус­ные) с гли­но­битны­ми пе­ча­ми, хо­зяйственные и дег­тяр­ные ямы; на­ход­ки плин­фы (во вто­рич­ном ис­поль­зо­ва­нии) яв­ля­ют­ся сви­де­тель­ст­вом ка­мен­но­го строи­тель­ст­ва. По­се­ле­ние по­гиб­ло в ре­зуль­та­те по­жа­ра, оче­вид­но свя­зан­но­го с ус­та­нов­ле­ни­ем на дан­ной тер­ри­то­рии вла­сти ки­ев­ских кня­зей.

Древне-русский го­род воз­ник око­ло середины XI века, су­дя по про­слой­ке по­гре­бён­ной поч­вы, при­мер­но че­рез 20-30 лет по­сле ги­бе­ли ро­мен­ско­го по­се­ле­ния. Его пло­щадь пер­во­на­чаль­но бы­ла зна­чи­тель­но мень­ше, чем у пред­ше­ст­вен­ни­ка. Детинец (в пре­де­лах го­ро­ди­ща) был ого­ро­жен де­ре­во-зем­ля­ны­ми ук­ре­п­ле­ния­ми.

Впер­вые Новгород-Северский упо­ми­на­ет­ся в «По­уче­нии» ки­ев­ско­го кн. Вла­ди­ми­ра Все­во­ло­до­ви­ча Мо­но­ма­ха в свя­зи с его по­бе­дой над по­лов­ца­ми под сте­на­ми го­ро­да зи­мой 1078/1079 года. Раз­ви­тию Новгород-Северска спо­соб­ст­во­ва­ло то, что око­ло конца XI века (воз­мож­но, по ре­ше­нию Лю­беч­ско­го съез­да 1097 года) он стал сто­ли­цей Нов­го­род-Се­вер­ско­го кня­же­ст­ва. На ру­бе­же XI-XII веков бы­ли ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны ук­ре­п­ле­ния де­тин­ца (уро­чи­ще За­мок), где, ве­ро­ят­но, на­хо­ди­лись со­бор Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла и кня­же­ский дво­рец. Здесь най­де­ны ук­ра­ше­ния, фраг­мен­ты стек­лян­ных со­су­дов, пред­ме­ты во­ин­ско­го сна­ря­же­ния и воо­ру­же­ния (в т. ч. с се­реб­ря­ной ин­кру­ста­ци­ей), вис­лая свин­цо­вая пе­чать ки­ев­ско­го кн. (1073-1076 годы) Свя­то­сла­ва Яро­сла­ви­ча. С кня­же­ским дво­ром, оче­вид­но, свя­за­ны рас­ко­пан­ные ос­тат­ки по­гре­ба-ме­ду­ши (со­жжён, по-ви­ди­мо­му, в 1147 году) - пря­мо­уголь­ной по­строй­ки с не­су­щи­ми стол­ба­ми, уг­луб­лён­ной в зем­лю (площадь около 50 м2), где мог­ло хра­нить­ся до 100 ам­фор с на­пит­ка­ми.

С юга и вос­то­ка к де­тин­цу при­мы­кал ук­ре­п­лён­ный по­сад, ок­ру­жён­ный рвом и ва­лом (в ле­то­пи­си упо­ми­на­ют­ся Чер­ни­гов­ские, Кур­ские и Во­дя­ные во­ро­та). С за­па­да, ни­же де­тин­ца, на­хо­дил­ся ук­ре­п­лён­ный «ост­рог». За их пре­де­ла­ми рас­по­ла­га­лась не­ук­ре­п­лён­ная часть, в т. ч. с бо­га­ты­ми усадь­ба­ми. Жи­лая за­строй­ка Новгород-Северский XII - первой трети XIII веков пред­став­ле­на до­ма­ми с уг­луб­лён­ной ча­стью, за­ни­мав­шей около 1/4 его пло­ща­ди, и с гли­но­бит­ны­ми пе­ча­ми. Сре­ди на­хо­док - пи­са­ло, пред­ме­ты ки­ев­ско­го, ви­зантийского, ближ­не­во­сточ­но­го про­из­вод­ст­ва (ряд ук­ра­ше­ний из цвет­ных, в т. ч. бла­го­род­ных, ме­тал­лов, бу­сы, стек­лян­ные брас­ле­ты, ам­фо­ры и др.). Боль­шин­ст­во най­ден­ных из­де­лий из чёр­но­го и цвет­ных ме­тал­лов, кос­ти, ке­ра­ми­ки свя­зы­ва­ют с дея­тель­но­стью ме­ст­ных ре­мес­лен­ни­ков. Об­щая пло­щадь го­ро­да пре­вы­ша­ла 30 га. На его восточной ок­раи­не на­хо­дил­ся Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский мон. (ос­но­ван в XI веке) с ка­мен­ным со­бо­ром конца XII - начала XIII веков. К вос­то­ку и югу от го­ро­да со­хра­ни­лись ос­тат­ки древне-русского нек­ро­по­ля. В бли­жай­шей ок­ру­ге Новгород-Северского в XII веке воз­ник ряд вла­дель­че­ских (пре­имущественно кня­же­ских) сёл, не­ко­то­рые из них (Мел­те­ко­во, «сель­цо Иго­ре­во») упо­ми­на­ют­ся в ле­то­пи­сях.

В феврале 1153 года Новогород-Северский вы­дер­жал штурм войск ки­ев­ско­го кн. Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча . Не­удач­ный по­ход пра­ви­те­ля Новгород-Северский кн. Иго­ря Свя­то­сла­ви­ча на по­лов­цев в 1185 году стал те­мой вы­даю­ще­го­ся древне-русского литературного про­из­ве­де­ния - «Сло­ва о пол­ку Иго­ре­ве». В 1239 году во вре­мя мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия го­род был унич­то­жен.

В начала XIV века воз­ро­дил­ся на преж­нем мес­те. С третьей четверти XIV века в со­ста­ве Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ). Ле­том 1449 года не­на­дол­го за­хва­чен ха­ном Боль­шой Ор­ды Се­ид-Ах­ме­дом - со­юз­ни­ком ли­товского кн. Ми­хаи­ла Си­гиз­мун­до­ви­ча. В 1500 году нов­го­род-се­вер­ский кн. Ва­си­лий Ива­но­вич Ше­мя­чич «отъ­е­хал» вме­сте со свои­ми вла­де­ния­ми на служ­бу к великому князю мо­с­ков­ско­му Ива­ну III Ва­силь­е­ви­чу. Пе­ре­ход Новгород-Северского в со­став Русского государства за­кре­п­лён Мо­с­ков­ским пе­ре­ми­ри­ем 1503 года, за­вер­шив­шим русско-ли­товскую вой­ну 1500-1503 годы.

С 1523 года, по­сле ли­к­ви­да­ции Нов­го­род-Се­вер­ско­го княжества, Новгород-Северский - один из главных во­енно-административных цен­тров «ук­ра­ин­ных го­ро­дов» Русского государства; им управ­ля­ли вое­во­да и на­ме­ст­ник. Основной за­да­чей на­се­ле­ния го­ро­да и его гар­ни­зо­на бы­ла ох­ра­на южно-русских гра­ниц от крым­ских ха­нов на­бе­гов и на­па­де­ний от­ря­дов вое­вод по­гра­нич­ных го­ро­дов ВКЛ. В Смут­ное вре­мя без­ус­пеш­но оса­ж­дал­ся вой­ска­ми Лже­дмит­рия I (1604 год), но за­тем на­се­ле­ние Новгород-Северского по­сле­до­ва­тель­но под­дер­жи­ва­ло са­мо­зван­цев и их вое­вод, в т. ч. уча­ст­ни­ков Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606-1607 годов, Лже­дмит­рия II (1606-1610 годы). В 1611 году за­нят поль­ско-ли­товскими вой­ска­ми в хо­де Ре­чи По­спо­ли­той ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века. По Де­улин­ско­му пе­ре­ми­рию 1618 году ото­шёл к Ре­чи По­спо­ли­той. В 1632 году, во вре­мя русско-польской вой­ны 1632-1634 годов, за­нят русскими вой­ска­ми, ко­то­рые в апреле 1633 года от­ра­зи­ли на­па­де­ние на го­род поль­ско-ли­товских войск. По По­ля­нов­ско­му ми­ру 1634 года Новгород-Севреский ос­тал­ся в со­ста­ве Ре­чи По­спо­ли­той. В 1648 году в хо­де Ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны ук­ра­ин­ско­го и бе­ло­рус­ско­го на­ро­дов 1648-1654 годов за­нят вой­ска­ми под ко­мандованием Б.М. Хмель­ниц­ко­го. Со­тен­ный го­род Не­жин­ско­го пол­ка (1648-1663 годы), Ста­ро­дуб­ско­го пол­ка (1663-1668, 1669-1781 годы), пол­ко­вой го­род Нов­го­род-Се­вер­ско­го пол­ка (1668-1669 годы). По Ан­д­ру­сов­ско­му пе­ре­ми­рию 1667 года в со­ста­ве Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны ос­тал­ся во вла­де­нии Русского государства. В 1752 году на не­го рас­про­ст­ра­не­но дей­ст­вие ма­где­бург­ско­го пра­ва.

Центр Нов­го­род-Се­вер­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (Нов­го­род-Се­вер­ской гу­бер­нии) (1781-1796 годы), уезд­ный го­род Ма­ло­рос­сий­ской гу­бер­нии (1797-1802 годы), Чер­ни­гов­ской гу­бер­нии (1802-1923 годы). В 1902 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Се­ми­онов­ка (Се­мё­нов­ка) - Нов­го­род-Се­вер­ский (в 1998-1999 годы ра­зо­бран уча­сток Се­мё­нов­ка - Кли­мов, что пре­рва­ло пря­мое со­об­ще­ние с тер­ри­то­ри­ей Российской Фе­де­ра­ции), чуть позд­нее - по ли­нии Нов­го­род-Се­вер­ский - Пи­ро­гов­ка (пре­рва­но в го­ды Великой Отечественной вой­ны, вновь от­кры­то в 1995 году).

В январе 1918 года в Новгород-Северский ус­та­нов­ле­на советская власть. В хо­де Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, в апреле-но­ябре 1918 года, был ок­ку­пи­ро­ван ав­ст­ро-германскими вой­ска­ми. В декабре 1918 года за­нят час­тя­ми РККА. Ок­руж­ной и рай­он­ный центр Чер­ни­гов­ской губ. УССР (1923-1925 годы), рай­он­ный центр Глу­хов­ско­го (1925-1930 годы) и Ко­но­топ­ско­го (1930 год) ок­ру­гов УССР, УССР (1930-1932 годы), Чер­ни­гов­ской обл. УССР (с 1932 года). Во вре­мя Великой Отечественой вой­ны был ок­ку­пи­ро­ван герм. вой­ска­ми с 26 августа 1941 года по 16 сентября 1943 года, серь­ёз­но раз­ру­шен. Ос­во­бо­ж­дён час­тя­ми Крас­ной Ар­мии в хо­де Чер­ни­го­во-При­пят­ской на­сту­па­тель­ной опе­ра­ции, со­став­ной час­ти Бит­вы за Днепр 1943 года.

Глав­ная дос­то­при­ме­ча­тель­ность го­ро­да - ан­самбль Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го муж­ско­го монастыря (ос­но­ван в XI веке, за­крыт в конце 1920-х годов, воз­ро­ж­дён в 1999 году): 5-гла­вый Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор (1791-1796 годы, арх. Дж. Ква­рен­ги) на мес­те ра­зо­бран­но­го в 1787-1790 годы со­бо­ра конца XII - начала XIII веков (сохраненные фун­да­мен­ты 3-ап­сид­но­го 4-столп­но­го хра­ма раз­ме­ра­ми 20,1×13,3 м с северными и южными до­пол­нительными кон­ха­ми, по­стро­ен­но­го, со­глас­но зна­кам на плин­фе, по за­ка­зу ме­ст­ных кня­зей; с за­па­да - пря­мо­уголь­ный при­твор с не­боль­шой па­пер­тью пе­ред ним, с се­ве­ра и юга - по­лу­круг­лые при­тво­ры ти­па ап­сид; был ук­ра­шен слож­но­про­фи­ли­ро­ван­ны­ми пи­ля­ст­ра­ми, де­ко­ри­ро­ван ар­ка­ту­рой, сет­ча­тым ор­намен­том, «го­род­ка­ми» и по­реб­ри­ком, внут­ри рас­пи­сан фре­ско­вой жи­во­пи­сью, в т. ч. с граф­фи­ти), зда­ние бур­сы (1657-1667 годы), брат­ский кор­пус (1670-1699 годы), церковь Пет­ра и Пав­ла (1693 год), по­кои на­стоя­те­ля (вторая половина XVI века, пе­ре­строе­ны в XVIII веке) с церковью Ильи Про­ро­ка (1786 год), ка­мен­ные сте­ны с над­врат­ной баш­ней-ко­ло­коль­ней (1670-1699 годы). Так­же со­хра­ни­лись: Ус­пен­ский со­бор (ме­ж­ду 1671 и 1715 годами), ко­ло­коль­ня (1820 год), де­ревянная ярус­ная церковь Свт. Ни­ко­лая Чудотворца (1760 год, по др. дан­ным, 1720 год); в сти­ле клас­си­циз­ма - Три­ум­фаль­ная ар­ка в честь про­ез­да че­рез Новгород-Северский императрицы Ека­те­ри­ны II (1786-1787 годы), тор­го­вые ря­ды (начала XIX века), зда­ние гим­на­зии (1838 год); па­мят­ни­ки гражданской за­строй­ки XIX - начала XX веков. Но­вые рай­оны за­страи­ва­лись по ген­пла­ну 1958 года (ар­хи­тек­то­ры Н.Ф. Пан­чук, Н.А. Мак­си­мен­ко). Па­мят­ник кн. Иго­рю Свя­то­сла­ви­чу (1989 год). Ис­то­ри­ко-куль­тур­ный за­по­вед­ник «Сло­во о пол­ку Игореве» (1990 год; современный ста­тус с 1998 года), в его со­ста­ве - Крае­ведческий му­зей (ос­но­ван в 1920 году, за­крыт в 1954 году, вновь от­крыт в 1966 году).

На тер­ри­то­рии Новгород-Северского из­уча­лась сто­ян­ка ве­рх­не­го па­лео­ли­та (сре­ди на­хо­док - ка­мен­ные из­де­лия, ан­тро­по­ло­гические и фау­ни­стические ма­те­риа­лы).

Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности.

Близ Новгород-Северского, на тер­ри­то­рии со­сед­ней Сум­ской обл., в с. Пи­ро­гов­ка, - де­ревянная церковь Св. Ио­ан­на Бо­го­сло­ва (XVIII век).

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