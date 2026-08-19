НОВГОРОД-СЕВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
НОВГОРОД-СЕВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ, Новгород-Северское наместничество - административно- территориальная единица в Российской империи, на Левобережной Украине.
Наместничество образовано в результате преобразования Малороссийской губернии указом императрицы Екатерины II от 16(27) сентября 1781 года.
Включило территорию Стародубского полка, часть территории Нежинского и Черниговского полков.
Центр - г. Новгород-Северский.
Делилось на уезды: Глуховский, Конотопский, Коропский, Кролевецкий, Мглинский, Новгород-Северский, Новоместский, Погарский, Сосницкий, Стародубский, Суражский.
Население около 742 тыс. человек (1780-е годы). По указу императрицы Екатерины II от 29 сентября (10 октября) 1791 года в Черниговское наместничество переданы Конотопский уезду и часть Коропского уезда (без уездного города).
Согласно указам императора Павла I от 30 ноября (11 декабря) 1796 года и 12(23) дкабря 1796 года, Новгород-Северская губерния упразднена, её территория вошла в состав вновь созданной Малороссийской губернии.