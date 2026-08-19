НОВГОРОД-СЕВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

НОВГОРОД-СЕВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ, Нов­го­род-Се­вер­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во - административно- территориальная еди­ни­ца в Российской им­пе­рии, на Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­не.

На­ме­ст­ни­че­ст­во об­ра­зо­ва­но в ре­зуль­та­те пре­об­ра­зо­ва­ния Ма­ло­рос­сий­ской гу­бер­нии ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 16(27) сентября 1781 года.

Вклю­чило тер­ри­то­рию Ста­ро­дуб­ско­го пол­ка, часть тер­ри­то­рии Не­жин­ско­го и Чер­ни­гов­ско­го пол­ков.

Центр - г. Нов­го­род-Се­вер­ский.

Де­ли­лось на уез­ды: Глу­хов­ский, Ко­но­топ­ский, Ко­роп­ский, Кро­ле­вец­кий, Мглин­ский, Нов­го­род-Се­вер­ский, Но­во­ме­ст­ский, По­гар­ский, Со­сниц­кий, Ста­ро­дуб­ский, Су­раж­ский.

На­селение около 742 тыс. человек (1780-е годы). По ука­зу императрицы Ека­те­ри­ны II от 29 сентября (10 октября) 1791 года в Чер­ни­гов­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во пе­ре­даны Ко­но­топ­ский уезду и часть Ко­роп­ско­го уезда (без уезд­но­го го­ро­да).

Со­глас­но ука­зам императора Пав­ла I от 30 ноября (11 декабря) 1796 года и 12(23) дкабря 1796 года, Новгород-Северская губерния уп­разд­не­на, её тер­ри­то­рия во­шла в со­став вновь соз­дан­ной Ма­ло­рос­сий­ской губернии.

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