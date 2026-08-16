Новгоро́дское восста́ние

Новгоро́дское восста́ние — одно из городских восстаний середины XVII в. в Московском государстве, выступление населения Новгорода весной 1650. Обстоятельства, которые привели к Н. в., аналогичны причинам другого «хлебного бунта» — происходившего одновременно Псковского восстания . Действия восставших были направлены против местной администрации (в том числе — новгородского митрополита Никона ), представители которой были обвинены в «измене» и отстранены от управления, а также богатого купечества. После получения царских грамот с осуждением восстания новгородцы впустили в город правительственный отряд князя И. Н. Хованского. Расследование сопровождалось казнями руководителей и наказаниями рядовых участников Н. в.

Лит. : Варенцов В. А., Коваленко Г. М. В составе Московского государства. Очерки истории Великого Новгорода конца XV — начала XVIII в. СПб., 1999 ; Градобойнова Е. В. Восстание в Новгороде и Пскове в 1650 году: причины, ход событий, итоги: диссертация на соискание степени кандидата исторических наук. М., 2012. И. А. Кирпичников.